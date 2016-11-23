كاتب كويتي : الحضارة الإسلامية ليست إلا منجزات هنود وفرس وتركمان!

صحيفة المرصد: انتقد الكاتب الصحفي الكويتي، عبدالعزيز القناعي، الحضارة الإسلامية، زاعما أنها في الحقيقة من منجزات الهنود والفرس والتركمان.

وقال “القناعي” في سلسة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “الحضارة الإسلامية المزعومة ماهي في الحقيقة سوى منجزات الهنود والفرس والتركمان الذين تم استقطابهم بالدولة العباسية بعد شيوع الترجمة العقلانية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كتب الدين والفقهاء والتراث والفقه، لن تنجح في ترقية الإنسان أخلاقيا ومعرفيا بالطباعة الفاخرة بل حين تصبح تلك الكتب بشرية المعنى والتاريخ”.

من جانبهم ردَّ متابعوا الكاتب علي تغريدته مفندين ادعاءاته حول الحضارة الإسلامية، داعين إياه للقراءة والتفقه في الأمر.

العقل العربي المسلم عقل قائم على التقليد الأعمى والحفظ والنقل وليس الإبداع ، عقل يعشق التبعية والخضوع والخوف أكثر من الابتكار وتأسيس المعرفة — Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016

الحضارة الإسلامية المزعومة ماهي في الحقيقة سوى منجزات الهنود والفرس والتركمان الذين تم استقطابهم بالدولة العباسية بعد شيوع الترجمة العقلانية — Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016

المناهج الدراسية وبرامج التعليم في الوطن العربي، أنتجت عبر أجيال وأجيال، طبقات سميكة من التحجر الفكري والتطرف الديني والتقاليد الرجعية — Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016