كاتب كويتي : الحضارة الإسلامية ليست إلا منجزات هنود وفرس وتركمان!

صحيفة المرصد: انتقد الكاتب الصحفي الكويتي، عبدالعزيز القناعي، الحضارة الإسلامية، زاعما أنها في الحقيقة من منجزات الهنود والفرس والتركمان.
وقال “القناعي” في سلسة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “الحضارة الإسلامية المزعومة ماهي في الحقيقة سوى منجزات الهنود والفرس والتركمان الذين تم استقطابهم بالدولة العباسية بعد شيوع الترجمة العقلانية”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “كتب الدين والفقهاء والتراث والفقه، لن تنجح في ترقية الإنسان أخلاقيا ومعرفيا بالطباعة الفاخرة بل حين تصبح تلك الكتب بشرية المعنى والتاريخ”.
من جانبهم ردَّ متابعوا الكاتب علي تغريدته مفندين ادعاءاته حول الحضارة الإسلامية، داعين إياه للقراءة والتفقه في الأمر.
العقل العربي المسلم عقل قائم على التقليد الأعمى والحفظ والنقل وليس الإبداع ، عقل يعشق التبعية والخضوع والخوف أكثر من الابتكار وتأسيس المعرفة
— Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016
الحضارة الإسلامية المزعومة ماهي في الحقيقة سوى منجزات الهنود والفرس والتركمان الذين تم استقطابهم بالدولة العباسية بعد شيوع الترجمة العقلانية
— Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016
المناهج الدراسية وبرامج التعليم في الوطن العربي، أنتجت عبر أجيال وأجيال، طبقات سميكة من التحجر الفكري والتطرف الديني والتقاليد الرجعية
— Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016
الفكر الواحد والثقافة الواحدة والعقل الجمعي الواحد ، تاريخها ونشوئها صنعت سلسلة متواصلة من الحروب وإبادات للبشر تحت مسمى الحقيقة المطلقة
— Aziz Alqenaei (@Azizalqenaei) November 22, 2016
تعليقات ( 26 )
مـ،ـاݛــےوش صنعت يابو مصلفح غير زراعه القات وخيانه الاوطان والعماله عايش بين ضهرانينا وتصفق لايران والصوفيه ويعجبونك القتله والمجرمين واعداء الاوطان وانت طول عمرك هنا وتستنقصنا من طلب رايك ليه ماتنهض بيمنك
الاسلام دينيمن دمر الحضارة وسيدمرها هم من صنعوا الاسلحة والقنابل النووية واشعلوا نار الفتن في الشعوب العربية ليتكسبوا من وراهم بيع السلاح على دمائهم مع مساعدة بعض خونة الاعلام العربي تلك هي الحقيقة
سعيدوأكبر كذبة يروجها زيود اليمن بأن اليمن أصل العرب هههههه أصل العرب عدنان وقحطان والمنتشرين اليوم في جميع دول العالم
الحربياكيد يمدح نفسه ؟ خلاص صديق ماااافي مشكله
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضأخي الهمداني الحضارة اليمينة نفتخر فيها كانت منبع للعلم ودليل ذالك إن الملك تبع آمن بنبي الله محمد قبل مايبعث ممكن هيك شيء 600 سنة فااليمن إيمان والحكمة يمانية ويكفيك إبداع المغترب اليمني في كل مكان
سعيدومن متى كان لزيود اليمن حضارة هههههههههه تاريخكم كله يقول انكم مجرد مرحاض لدول الاستعمار حتى الاحباش حكمو اليمن
himaكلامو منطقي وواضح ومعروف,وفقه الله.
أبو مصلفح الرياضعموما الشواهد موجودة اليوم على أرض الواقع الهند عندها نووي أنا رحت الهند مومباي وأحمد أباد والله كل مايخطر ع بالك يصنعونه وإيران في طور التطور النووي وحضارتهم العمرانية يشهد لها العالم حتى زراعيا
مـ،ـاݛــےيوتيوب مهم جدا تابع للاخر اكتب . شاعر مصري يهاجم السعودية و الخليج العربي لكن الرد المفحم أنه سريعا واخرسه .
أبو مصلفح الرياضطبعا الجينات البدوية العنصريةرافضة هذا الشي أبك الفرس وأبو هنود عندهم حضارة والخيمة حقتنا والإبل موب حضارة أبك ذولي صاحيين لا ويجيك شاطح يعير واحد شايفني هندي ع باله ينتقص من الهنود(مقال عزيزة المانع)
أبو مصلفح الرياضوعموما الحضارة الفارسية أثرت العالم طبعا بعد الإسلام وحتى في كتب كثيرة تصنف على إنها عربية وهي في الحقيقة هندية وفارسية مثل كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وفي اليمن صنعاء تأثروا بكثير بفن المعمار الفارسي
أبو مصلفح الرياضبصراحة ماراح بعيد حضارة المسلمين اللي أثراها من العرب هم اليمنيين هذا جانب والأغلب كانوا ماهو عرب البخاري والطوسي وعلماء كثير وأبطال مثل طارق بن زياد وصلاح الدين ماهم عرب با إن أكثر علماء المسلمين فرس
الهمدانيالصحفي هذا من جماعة اتبع العقل ونبذ النقل والحقيقة انه يعجبني كثير (حضارة العرب هي السلب والنهب وقطع الطريق حتى على بعضهم العرب ليس لهم حضارة ولو اني منهم لكن الحقيقة العرب مخربي الحضارات)
الدرعانتعليق مخالف
ابوبنيانللأسف عطيتوه أكبر من حجمه
محمد الحربيخالف تعرف هذا هو حال البعض منا اختفى الشيخ ميزو وجانا الشيخ الصحفي انتهينا من سعيد وجاتنا سعيده خليك في الصحافه
الاسلام دينييريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
العابركل يوم يطلع لنا كاتب جاهل الحضارة الإسلامية ليسو عرب فقط فالإمبراطورية الإسلامية امتدت إلى الصين و إلى الأندلس فهل كل هؤلاء عرب بل إنما أبدعوا عندما دخلوا في الإسلام فأين هم قبل دخول الإسلام
راميايش كلام صديق ههههههه
تميمتعليق مخالف