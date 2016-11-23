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كاتب كويتي : الحضارة الإسلامية ليست إلا منجزات هنود وفرس وتركمان!

23 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص
كاتب كويتي : الحضارة الإسلامية ليست إلا منجزات هنود وفرس وتركمان!
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صحيفة المرصد:  انتقد الكاتب الصحفي الكويتي، عبدالعزيز القناعي،  الحضارة الإسلامية، زاعما أنها في الحقيقة من منجزات الهنود والفرس والتركمان.

وقال “القناعي” في سلسة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “الحضارة الإسلامية المزعومة ماهي في الحقيقة سوى منجزات الهنود والفرس والتركمان الذين تم استقطابهم بالدولة العباسية بعد شيوع الترجمة العقلانية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كتب الدين والفقهاء والتراث والفقه، لن تنجح في ترقية الإنسان أخلاقيا ومعرفيا بالطباعة الفاخرة بل حين تصبح تلك الكتب بشرية المعنى والتاريخ”.

من جانبهم ردَّ متابعوا الكاتب علي تغريدته مفندين ادعاءاته حول الحضارة الإسلامية، داعين إياه للقراءة والتفقه في الأمر.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    مـ،ـاݛــے

    وش صنعت يابو مصلفح غير زراعه القات وخيانه الاوطان والعماله عايش بين ضهرانينا وتصفق لايران والصوفيه ويعجبونك القتله والمجرمين واعداء الاوطان وانت طول عمرك هنا وتستنقصنا من طلب رايك ليه ماتنهض بيمنك
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  2. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    الاسلام ديني

    من دمر الحضارة وسيدمرها هم من صنعوا الاسلحة والقنابل النووية واشعلوا نار الفتن في الشعوب العربية ليتكسبوا من وراهم بيع السلاح على دمائهم مع مساعدة بعض خونة الاعلام العربي تلك هي الحقيقة
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  3. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    سعيد

    وأكبر كذبة يروجها زيود اليمن بأن اليمن أصل العرب هههههه أصل العرب عدنان وقحطان والمنتشرين اليوم في جميع دول العالم
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  4. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

    الحربي

    اكيد يمدح نفسه ؟ خلاص صديق ماااافي مشكله
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  5. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
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  6. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أخي الهمداني الحضارة اليمينة نفتخر فيها كانت منبع للعلم ودليل ذالك إن الملك تبع آمن بنبي الله محمد قبل مايبعث ممكن هيك شيء 600 سنة فااليمن إيمان والحكمة يمانية ويكفيك إبداع المغترب اليمني في كل مكان
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  7. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    سعيد

    ومن متى كان لزيود اليمن حضارة هههههههههه تاريخكم كله يقول انكم مجرد مرحاض لدول الاستعمار حتى الاحباش حكمو اليمن
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  8. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    hima

    كلامو منطقي وواضح ومعروف,وفقه الله.
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  9. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عموما الشواهد موجودة اليوم على أرض الواقع الهند عندها نووي أنا رحت الهند مومباي وأحمد أباد والله كل مايخطر ع بالك يصنعونه وإيران في طور التطور النووي وحضارتهم العمرانية يشهد لها العالم حتى زراعيا
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  10. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 4:09 ص

    مـ،ـاݛــے

    يوتيوب مهم جدا تابع للاخر اكتب . شاعر مصري يهاجم السعودية و الخليج العربي لكن الرد المفحم أنه سريعا واخرسه .
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  11. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    إنما الدين دين أخلاق ولكنك لا تعلم شيئا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق انتم مدفوع لكم لهدم الدين والثقافة الاسلاميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    أبو مصلفح الرياض

    طبعا الجينات البدوية العنصريةرافضة هذا الشي أبك الفرس وأبو هنود عندهم حضارة والخيمة حقتنا والإبل موب حضارة أبك ذولي صاحيين لا ويجيك شاطح يعير واحد شايفني هندي ع باله ينتقص من الهنود(مقال عزيزة المانع)
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    أبو مصلفح الرياض

    وعموما الحضارة الفارسية أثرت العالم طبعا بعد الإسلام وحتى في كتب كثيرة تصنف على إنها عربية وهي في الحقيقة هندية وفارسية مثل كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وفي اليمن صنعاء تأثروا بكثير بفن المعمار الفارسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    بعضا من العلوم ابدع فيها الفرس بالرغم من المفروض الابداع فيها يكون حصرا على العرب مثل! ! اللغة العربية ابدع فيها سيبويه والفيروز آبادي وغيرهم بالذات سيبويه مؤلفاته رأس الهرم من حيث الاهمية! !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    أبو مصلفح الرياض

    بصراحة ماراح بعيد حضارة المسلمين اللي أثراها من العرب هم اليمنيين هذا جانب والأغلب كانوا ماهو عرب البخاري والطوسي وعلماء كثير وأبطال مثل طارق بن زياد وصلاح الدين ماهم عرب با إن أكثر علماء المسلمين فرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    الهمداني

    الصحفي هذا من جماعة اتبع العقل ونبذ النقل والحقيقة انه يعجبني كثير (حضارة العرب هي السلب والنهب وقطع الطريق حتى على بعضهم العرب ليس لهم حضارة ولو اني منهم لكن الحقيقة العرب مخربي الحضارات)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 3:54 ص

    الدرعان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 3:54 ص

    لاتفهمون كلامه خطاء هو صادق يقصد الدين الشيعي لانه مزيج من البوذيه والمجوسيه واليهودية والمسيحية وتخت غطاء الإسلام...!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    ابوبنيان

    للأسف عطيتوه أكبر من حجمه
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  21. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    محمد الحربي

    خالف تعرف هذا هو حال البعض منا اختفى الشيخ ميزو وجانا الشيخ الصحفي انتهينا من سعيد وجاتنا سعيده خليك في الصحافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    الاسلام ديني

    يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
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  23. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    كان عايش في زمنهم وبعث من جديد انت وش قدمت ودولتك اغلب سكانها ايش ناخذ مثل معاصر امريكا من ساهم بنهضتها غير المهاجرين هو حرام ولا عيب تستفيد من تجارب غيرك والعكس كل شوي طالع لنا واحد يهلوس
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  24. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    العابر

    كل يوم يطلع لنا كاتب جاهل الحضارة الإسلامية ليسو عرب فقط فالإمبراطورية الإسلامية امتدت إلى الصين و إلى الأندلس فهل كل هؤلاء عرب بل إنما أبدعوا عندما دخلوا في الإسلام فأين هم قبل دخول الإسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    رامي

    ايش كلام صديق ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    تميم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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