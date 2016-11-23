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إعلان أسماء حكام مباريات الجولة الـ10 في الدوري السعودي

23 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص
إعلان أسماء حكام مباريات الجولة الـ10 في الدوري السعودي
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صحيفة المرصد – واس : أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مواجهات الجولة العاشرة لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.

وأسندت اللجنة الحكم خالد السناني لمباراة الاتفاق مع الفيصلي في الدمام غد (الخميس)، ويعاونه عبدالله معافا وعيسى الخيبري، وحسن الحبيب رابعاً.

ويدير مواجهة الوحدة والخليج في مكة المكرمة بعد غد الحكم عبدالرحمن السلطان، ويعاونه الدولي عبدالله الاحمري وعمر الجمل، وسلطان العكيري رابعاً.

ويحكم مواجهة الباطن مع الفتح في حفر الباطن يوم الجمعة المقبل الحكم الدولي فهد العريني، ويعاونه الدولي ماجد الناصر ومحمد الشهري، ونايف المريخي رابعاً.

ويحكم مباراة التعاون والنصر في القصيم، الجمعة المقبل الحكم سلطان الحربي، ويعاونه الدوليان عبدالله الشلوي وخلف زيد، والدولي تركي الخضير رابعاً.

وفي ختام الجولة يوم السبت المقبل يقود مباراة الرائد مع الشباب في القصيم الحكم فيصل البلوي، ويعاونه الدوليان بدر الشمراني وفهد العمري، ومشاري المشاري رابعاً.

يقود مباراة القادسية مع الاتحاد في الخبر الحكم خالد صلوي، ويعاونه الدوليان عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والدولي حسين الستري رابعاً.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    الخصخصه وماادراك كمالخصخصه للنوادي نحن بحاجه الي القنوات الرياضيه والالمبسي تجيب رؤساء انديه وتجارمن القطاع الخاص لافهام جمهور شعب السعوديه الرياضي كيف تكون الخصخصة وهل من يشتري نادي يصبح مرن بلاقيود
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  2. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    سؤال معنى خصخصة انديه يعني بيعها قراءت قبل كم يوم نساء أثرياء يريدون شراء الانديه وايضارجال والخصخصه معناها من يشتري النادي يقدريجيب ويلعب 5اجانب دفعه وحده ويشتري الاجانب على كيفه النادي حلاله والالا
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  3. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص
    عدد التعليقات:4409

    العنيد

    9/ مايحتاج معروف الملكي الاهلي 😂
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  4. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    ي و س ف

    ياعنيد انا فريقي الهلال الملكي وشلون يفوز على الملكي يعني من الي بيخسر
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  5. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص
    عدد التعليقات:4409

    العنيد

    6/ أخوي يوسف الله يسعد صباحك ،، العلم عند الله سبحانه ماأعتقد ان فريقك يفوز ع الملكي بجده وحكم أجنبي ،، اتوقع والعلم عند الله رايح يخسر ،، فريقك فاز امام الفتح حظ اخر الدقايق ، وامام الرائد حظ !!!!
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  6. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    ااببووححمموودد

    يا اخوان .. تراها كوره .. صحيح أتمنى الدوري للعالمي .. لكن سوف أبارك لمن يفوز به ✋
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  7. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    ي و س ف

    تعليق4 الله يصلحك تركد قبل تتكلم مباراة الاهلي والهلال يوم الجمعة بتحكيم أجنبي واتمنى اشوف تعليقك بعد فوز الهلال بمشيئة الله
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  8. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    ٩٩٠

    من متى عندنا حكام دوليين حكم يحكم مباره في دول الخليج تقولون عنه دولي ياعمي روح الحكم الدولي هو واحد فقط نشوموراء
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  9. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    ٩٩٠

    نعم انا اقول الف ترليون مبروك يااطواقي نيفيا اجاكم من يرجع ماظيكم افرحوبصداره والبطولات بترجعلكم مثل اول الحكام الاجانب راحو وجوكم احفاد ظافر ابوزنده
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  10. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص
    عدد التعليقات:4409

    العنيد

    العالمي يبقى عالمي نحنا مشجعين العالمي نهني انفسنا بهذا الفريق المميز بالتوفيق ياعالمي بقيادة كحيلان💛💛 وأن شاء الله من فوز الي فوز يارب
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  11. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    يا سلام سلم الحكم سلطان الحربي هو اللي نكب الاتحاد أمام الشباب راح يحكم مباراة النصر أم التعاون وراح ينكب النصر كما نكب الاتحاد وكل هذا عشان عيون السنافر
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  12. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    قوطي نيفيا

    الهلال إذا بحكم له حكم محلي مبروك مقدما وإذا الحكم اجنبي هاردلك مقدما لطواقي هذا الواقع 😆
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