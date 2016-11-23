إعلان أسماء حكام مباريات الجولة الـ10 في الدوري السعودي

صحيفة المرصد – واس : أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مواجهات الجولة العاشرة لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.
وأسندت اللجنة الحكم خالد السناني لمباراة الاتفاق مع الفيصلي في الدمام غد (الخميس)، ويعاونه عبدالله معافا وعيسى الخيبري، وحسن الحبيب رابعاً.
ويدير مواجهة الوحدة والخليج في مكة المكرمة بعد غد الحكم عبدالرحمن السلطان، ويعاونه الدولي عبدالله الاحمري وعمر الجمل، وسلطان العكيري رابعاً.
ويحكم مواجهة الباطن مع الفتح في حفر الباطن يوم الجمعة المقبل الحكم الدولي فهد العريني، ويعاونه الدولي ماجد الناصر ومحمد الشهري، ونايف المريخي رابعاً.
ويحكم مباراة التعاون والنصر في القصيم، الجمعة المقبل الحكم سلطان الحربي، ويعاونه الدوليان عبدالله الشلوي وخلف زيد، والدولي تركي الخضير رابعاً.
وفي ختام الجولة يوم السبت المقبل يقود مباراة الرائد مع الشباب في القصيم الحكم فيصل البلوي، ويعاونه الدوليان بدر الشمراني وفهد العمري، ومشاري المشاري رابعاً.
يقود مباراة القادسية مع الاتحاد في الخبر الحكم خالد صلوي، ويعاونه الدوليان عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والدولي حسين الستري رابعاً.
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:4409
العنيد9/ مايحتاج معروف الملكي الاهلي 😂
ي و س فياعنيد انا فريقي الهلال الملكي وشلون يفوز على الملكي يعني من الي بيخسر
عدد التعليقات:4409
العنيد6/ أخوي يوسف الله يسعد صباحك ،، العلم عند الله سبحانه ماأعتقد ان فريقك يفوز ع الملكي بجده وحكم أجنبي ،، اتوقع والعلم عند الله رايح يخسر ،، فريقك فاز امام الفتح حظ اخر الدقايق ، وامام الرائد حظ !!!!
ااببووححمموودديا اخوان .. تراها كوره .. صحيح أتمنى الدوري للعالمي .. لكن سوف أبارك لمن يفوز به ✋
ي و س فتعليق4 الله يصلحك تركد قبل تتكلم مباراة الاهلي والهلال يوم الجمعة بتحكيم أجنبي واتمنى اشوف تعليقك بعد فوز الهلال بمشيئة الله
٩٩٠من متى عندنا حكام دوليين حكم يحكم مباره في دول الخليج تقولون عنه دولي ياعمي روح الحكم الدولي هو واحد فقط نشوموراء
٩٩٠نعم انا اقول الف ترليون مبروك يااطواقي نيفيا اجاكم من يرجع ماظيكم افرحوبصداره والبطولات بترجعلكم مثل اول الحكام الاجانب راحو وجوكم احفاد ظافر ابوزنده
عدد التعليقات:4409
العنيدالعالمي يبقى عالمي نحنا مشجعين العالمي نهني انفسنا بهذا الفريق المميز بالتوفيق ياعالمي بقيادة كحيلان💛💛 وأن شاء الله من فوز الي فوز يارب
قوطي نيفياالهلال إذا بحكم له حكم محلي مبروك مقدما وإذا الحكم اجنبي هاردلك مقدما لطواقي هذا الواقع 😆