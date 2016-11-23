إعلان أسماء حكام مباريات الجولة الـ10 في الدوري السعودي

صحيفة المرصد – واس : أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مواجهات الجولة العاشرة لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.

وأسندت اللجنة الحكم خالد السناني لمباراة الاتفاق مع الفيصلي في الدمام غد (الخميس)، ويعاونه عبدالله معافا وعيسى الخيبري، وحسن الحبيب رابعاً.

ويدير مواجهة الوحدة والخليج في مكة المكرمة بعد غد الحكم عبدالرحمن السلطان، ويعاونه الدولي عبدالله الاحمري وعمر الجمل، وسلطان العكيري رابعاً.

ويحكم مواجهة الباطن مع الفتح في حفر الباطن يوم الجمعة المقبل الحكم الدولي فهد العريني، ويعاونه الدولي ماجد الناصر ومحمد الشهري، ونايف المريخي رابعاً.

ويحكم مباراة التعاون والنصر في القصيم، الجمعة المقبل الحكم سلطان الحربي، ويعاونه الدوليان عبدالله الشلوي وخلف زيد، والدولي تركي الخضير رابعاً.

وفي ختام الجولة يوم السبت المقبل يقود مباراة الرائد مع الشباب في القصيم الحكم فيصل البلوي، ويعاونه الدوليان بدر الشمراني وفهد العمري، ومشاري المشاري رابعاً.

يقود مباراة القادسية مع الاتحاد في الخبر الحكم خالد صلوي، ويعاونه الدوليان عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والدولي حسين الستري رابعاً.