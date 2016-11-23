مواطن يحتال على 600 شخص ويجمع 120 مليون ريال منهم ويهرب لدولة خليجية

صحيفة المرصد:كشفت مصادر إن مواطناً بمنطقة المدينة المنورة احتال على 600 آخرين لغرض الإستثمار بموقع التداول العالمي”فوراكس,قبل ضبطه في إحدى دول الخليجية بواسطة الإنتربول وهو يقبع حاليا بالسجن تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة في المملكة.

ووفقاً لصحيفة الوطن” قالت المصادر أن المتهم جمع الأموال من المواطنين في المدينة المنورة بعدما أوهمهم باستثمارها في الموقع العالمي وتحقيق الثراء السريع لهم وهرب إلى دولة خليجية، وبعد البحث والتحري من قبل الجهات المختصة اتضح أن المتورط لا يحمل شهادة علمية “أمي” وغير متزوج، وحاليا يقبع خلف قضبان السجن، وذلك إثر تقدم 600 متضرر من تلك الاستثمارات المالية الوهمية للجهات الامنية ببلاغات ضده.

وبينت المصادر أن المواطن المحتال قام بافتتاح مكتب وعلق لوحة خارجية تحمل عبارة “استثمار الأموال في البورصة العالمية 4 اكس”، وعين شخصا آخر في المكتب كسكرتير لاستقبال الراغبين في الاستثمار، وكان مطلعا على طبيعة العمل غير المشروع الذي يمارسه صاحب المكتب.

وأوضحت أن الضحايا تقدموا ببلاغات ضد المحتال للجهات الأمنية والتي تعاونت بدورها مع الإنتربول الدولي، وتم ضبطه في دولة خليجية وإيداعه السجن فيها لحين تسليمه إلى المملكة، لاستكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة له.