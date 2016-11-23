مواطن يحتال على 600 شخص ويجمع 120 مليون ريال منهم ويهرب لدولة خليجية

صحيفة المرصد:كشفت مصادر إن مواطناً بمنطقة المدينة المنورة احتال على 600 آخرين لغرض الإستثمار بموقع التداول العالمي”فوراكس,قبل ضبطه في إحدى دول الخليجية بواسطة الإنتربول وهو يقبع حاليا بالسجن تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة في المملكة.
ووفقاً لصحيفة الوطن” قالت المصادر أن المتهم جمع الأموال من المواطنين في المدينة المنورة بعدما أوهمهم باستثمارها في الموقع العالمي وتحقيق الثراء السريع لهم وهرب إلى دولة خليجية، وبعد البحث والتحري من قبل الجهات المختصة اتضح أن المتورط لا يحمل شهادة علمية “أمي” وغير متزوج، وحاليا يقبع خلف قضبان السجن، وذلك إثر تقدم 600 متضرر من تلك الاستثمارات المالية الوهمية للجهات الامنية ببلاغات ضده.
وبينت المصادر أن المواطن المحتال قام بافتتاح مكتب وعلق لوحة خارجية تحمل عبارة “استثمار الأموال في البورصة العالمية 4 اكس”، وعين شخصا آخر في المكتب كسكرتير لاستقبال الراغبين في الاستثمار، وكان مطلعا على طبيعة العمل غير المشروع الذي يمارسه صاحب المكتب.
وأوضحت أن الضحايا تقدموا ببلاغات ضد المحتال للجهات الأمنية والتي تعاونت بدورها مع الإنتربول الدولي، وتم ضبطه في دولة خليجية وإيداعه السجن فيها لحين تسليمه إلى المملكة، لاستكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة له.
تعليقات ( 20 )
خالدخطير ماعنده شهادة امي هذا عبقري هذا هو بدون شهادة؟ ؟؟؟
محمدهذا ماتعلم و لعب على المتعلمين حقيقة عقلة عقل فيلسوف وهم جهال بقوة بس يمكن السكرتير مصيبه 120 مليون بس لا ماتزوج اجل الله يخلفها تقاسموها الحبايب
Macanعوضوهم*** ... ما أحد أجبرهم يسلمون حلالهم لمحتال. هؤلاء يجب سجنهم لمدد متفاوتة حسب حجم استثماراتهم ، وذلك لكي يكونوا عبرة لذوات الأربع الذين يصدقون كل ما يُقال ، و يضيعون حلال أبنائهم القصر.
ألحقبانيعلم كلام أخي الحبيب(شايف العجائب ) تعرف حلو يحلو كيف تختار التعربف الحلو هذ تحيه لك
شايف العجائبتعليق 7 الحقباني يعني انت فاهم السالفه😃😅
بدرمادام اعطوه بطيب خاطر وهم ساكتين لما كان يعطيهم ارباح لا يعتبر احتيال بل استدلاخ ولا عقوبه على الاستدلاخ هذولا طماعين لما ماعطاهم اشتكوا وليش تعطونه فلوسكم يتاجر فيها والتجاره ربح وخساره
ساريالله لايوفق اردني شغال في شركه ضحك علي بسبعين الف
هههههههههههههههههههههههههتعليق مخالف
منطقيعلى كثر ماتعلن الحكومه عن المحتالين والمبالغ المنهوبه ... لازال الشعب تسيطرعليه الغفله والجشع الاعمى .. ولن يكون هذا اخرخبر فسيأتي نصاب آخر ونقرأ عنه وكاننا لم نسمع ولم نقرا عن المحتالين .
هههههههههههههههههههههههههمازال هناك أغبياء في البلد متى نتعلم ونعرف أن هذه الحركات نصب واحتيال لكن الحماقه أعيت من يداويها صوره مع التحيه لمن سرق 💘 واحتال علاه 💘
غريبهالواجب حتى المخدوعين يتم عقابهم، متى يفهموا انه لا يوجد استثمار يعطي 50% سنويا فكيف بمن يوعدهم بأكثر من ذلك، لكن الطمع من الطرفين الأول بسرقة المخدوعين والثاني المخدوعين بالثراء السريع.
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرأعلن إنسحابي
يالطيفومن قالي ثراء سريع عضيت طرف ثوبي وركضت خلفه هل هو طمع طمع ولايبين يسبق رزقه مافهمت الحكايه يعلم الله اني راضي بحالي رغم عدم ملك بيت او من حطام الدنيا
ألحقبانيعلم 😁😂
عدد التعليقات:35
ana wbasالقانون لايحمى المغفلين نهاية متوقعه للمواقع واللي ينخدع بالحسابات الوهميه ويصدقها انتبهوا من مواقع التواصل نهايتها ابتزاز وغش وخداع ونصب واحتيال وضحك على الذقون
أبو عمر !!!غنوا ياليل ما أطولك الحرامي أكثر واحد يعرف القانون ..****** و غيرهم لهم 13 سنه ولاهم قادرين عليهم ...******
فنزوليالقانون لايحمي المغفلين بمخه ضحك على 600 راس ههههههه
ساهروين عقولهم ...هذه نهاية المواقع واللي ينخدع بالحسابات ويصدقها انتبهوا من مواقع التواصل نهايتها ابتزاز وغش وخداع ونصب وندم
حمدللاسف مواطن ؟؟؟؟ ونقول البلاء من الاجانب طلع بعض المواطنين أردى من الاجانب
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته