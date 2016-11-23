  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: دكتور في جامعة الدمام يهدد طلابه “هذا دقني إن نجحتم”!

23 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص
بالفيديو: دكتور في جامعة الدمام يهدد طلابه “هذا دقني إن نجحتم”!
  • 3٬252
  • 66
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة الدمام لحظة صراخ دكتور عليهم وتهديدهم أنه سيعاقبهم بطريقته الخاصه التي يعرفونها جيداً.

ويعود غضب هذا الدكتور لان الطلاب في المحاضرة السابقة غادروا القاعة عندما تأخر الدكتور في الحضور، بينما كان يريد منهم انتظاره بغظ النظر عن مدة تأخره.

وقد اثار هذا المقطع استياء واسع على مواقع التواصل وطالبوا ادارة جامعة الدمام باتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الدكتور الذي يعامل طلابه بطريقة غير لائقة ويهددهم علناً بالرسوب لكن بطريقة غير مباشرة.



تعليقات ( 66 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 66
    23 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    جبال سدير

    في جامعة الملك عود احد الدكاترة يقول للطلاب لن ينجح منكم الى خمسة قمة الاستهتار وكذلك المحاضرات الاجنبيات من تونس والسوادن يتعمدن ترسيب المتفوقات للالى تاخذ مكانها ويعلنها بصراحة لاانة لايوجد محاسبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 65
    23 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    أبو محمد

    بصراحة بعض الطلاب لا ينفع معهم إلا الحزم والشدة لأنهم يجهلون بأن هذا مستقبلهم و يجب عليهم الانضباط و الجدية ليكونوا أعضاء فاعلين ومفيدين لوطنهم ، التلاعب والاستهتار يجعلهم عالة على أسرهم ومجتمعهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 64
    23 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    المشراق

    كان بإمكانه بكل بساطة تكليفهم بعمل بحث أو دراسة يستفيدون ويفيدن او زيادة المنهج بدل التلاعب بمشاعرهم وطموحاتهم واستعمال الأساليب التي تهدم أحلام وتطلعات الشباب لابد من معاقبة الدكتور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 63
    23 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    محايد

    مشاء الله يالادب والله لو انهم طلاب ثانوي كانت شفت كيف الفوضه الفرق هناك انظمه بالجامعات وعقوبات على الطالب والمدرسه للاسف الحبل ع الغارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 62
    23 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    المشراق

    كم صرفت على الدكتور حتى يعود لنقل المعرفة لأبناء البلد ما هو المتوقع من هذا الاكاديمي في مجال البحوث والدراسات هل رد الجميل للبلد التي حصل على خيراتها بأن يدمر شبابها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 61
    23 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    اهي اهي

    هذا مريض نفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 60
    23 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الغامدي

    ايه المدرس انتظروة الي اخر ساعه بس الطالب لو يتاخر كم دقيقة قال حرمان ياقهر مريت فيها والمصيبة اذا قلت له مافهمت عيد قال انتم عبيطين ولاتفهمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 59
    23 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    ؟؟

    التدريس يبي له صبر وحسن خلق وتعامل طيب وان يحب الاستاذ طلابه لله وفي الله ....وسلامتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 58
    23 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    مجرد فكرة

    لا يوجد نزاهة في جميع الجامعات وذلك في الحضور ان دخل الدكتور غيب الي ما حضرو وان تاخر الدكتور زعل ليش ما جلسو محبوسين في القاعة ونقول ليش المشاكل وضرب اعضاءا التدريس كلو بسبب ا لعنجهية الي بنشوفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 57
    23 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    توجيه

    هذة اشكال المعلمين عندنا روحوا برا في الدول المتقدمة شوفوا قمة الاخلاق والرقى والتعامل مع الطلاب بس شوفوا حقوق الحيوان بس خل الباقي والله صاروا مسلمين بالتعامل وحنا الكفار بالتعامل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 56
    23 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    صريح

    ولله هذا حال الجامعات من سنين لازم تدرس الدكتور مو الماده على كيفه انت محروم انت مدري ايش على وشو تاخرت اسال عن الاسباب انت توصل رساله وتعليم مو تثبت شخصيتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 55
    23 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    دكتور

    التربيه قبل التعليم دكتور يقدم جهد كبير الله يعينك على وراعين خلق الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 54
    23 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    الهاشمي

    يمكن هناك اسباب لهذا الكلام ان لم تحترم لن تحترم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  14. 53
    23 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    مرصداوي

    يجب ان يعاقب المصور كيف ادخل الجوال للجامعة ولماذا لم تمنع الجوالات من الجامعات والمدارس .الطالب ارتكب جريمة بحق الدكتور .ويجب ان يعاقب حتى يكون عبرة لغيره
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  15. 52
    23 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    من جبل اجا العظيم

    عادي الدكتور كلام صحيح وواقعي ماشاء الله عليها الله يحفظها بس الطلاب كبر الموضوع
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  16. 51
    23 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    مع الأسف

    الناس ماعندها غير التصوير في خلق الله -كل من هب ودب يمشي ويصور في الناس-لابد من انظمه صارمه تعاقب المصورين المخترقين لخصوصيات الناس والمستهترين بسمعة الناس- ف بأي حق الطالب يصور هذا الدكتور ويفضحه؟!
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  17. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    سعد العبدي

    اكييد افعال الطلاب ادت الى ما شاهدناه في سياق كلامه يقول هذه الشعبه لها تعامل غير بقية الشعب اكييد هم اللي جابوه لانفسهم بتصرفات صبيانيه غبيه لازم تعود هيبة العلم والمعلم لازم او السقوط المدوي للتعليم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    مستشارك

    الله لا يوفقه دنيا واخره ومنهم شاكلته وللمعلوميه تراهم كثيرون ولكن حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  19. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    بو محجن

    عيب يا دكتور انت تتعامل مع رجال فيهم من هو خاطب ومتزوج انت لست في احد فصول مدارس التربية الابتدائية او حتي الثانوية هذا اسلوب لا يليق بأستاذ جامعي هم لم يردوا عليك ليس خوفا منك ولكنهم رجال محترمين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  20. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    من تحت الماء

    هو بالتحديد يحارب القرار الجماعي للطلاب ههههع يبون يستفردون بنا واحد واحد هههههههههههععععع هذا شكل اللي براسه لكزس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    صنداحي

    الطالب الذي سجل المقطع. ارتكب جريمة من الجرائم المعلوماتية و إفشاء أسرار العمل ونشرها بغير وجه حق
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  22. 45
    23 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    ..........

    الله يعين أصعب عمل التدريس مهما تبذل من مجهود لا أحد يقدر ...... يجيب أمراض القلب والسكري والدوالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  23. 44
    23 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    صنداحي

    الوضع عادي . دكتور يوبخ طلابه على خطأ حصل منهم. وهو يتخذ حقه النظامي في حق توجيههم وتهديدهم. لأن التهديد جزء من أساليب التربية .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 43
    23 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    زائر

    هذا مريض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 42
    23 نوفمبر, 2016 , 12:28 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الآن الموضوع تشعب وأخذ مناحي عديدة وكثيرة ويبدو أن الطبخة من أساسها كلها على بعضها احترقت وخرجت رائحتها.الآن هنا تصوير من قبل طالب ما وهنا وعيد وتهديدمن قبل الدكتور المحاضر وسوف يكون تحقيق والله يعين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  26. 41
    23 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    مواطن سعودي

    اعتقد ( والله أعلم ) بأن الدكتور ماغلط على أحد ومن حقه يتفاعم مع طلابه وأبناءه بهذه الطريقة . وأما المصور فراحت عليه الجامعة وتذكر كما تدين تدان . أنا ضد أي فضيحة واختراق للخصوصيات .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  27. 40
    23 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    قصيمي

    دكتور الجامعه هو بكل اختصار " ***اعطي صلاحيات أكبر منه "
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  28. 39
    23 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    مصمم

    ياريت يكون قدوة لجميع المجتمع تعامل ولي العهد مع الامير خالد الفيصل في احد الاجتماعات// مدرسة في الرقي وقمة التعامل // ياريت نتعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    زائر

    هل تعلم يادكتور ان بعض طلابك يعولون اسر ؟ وبعضهم فقير ؟ الله لايوفقك ويجعلها في اولادك ياظالم
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  30. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    الشايب

    دائما الدكتور على حق
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  31. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كان الأولى بك أن تستأذن من مرجعك قبل الخروج وحينها سيشغل دكتور آخر محاضر مكانك حتى عودتك بدلآ من هذه الاشكالية التي وضعت نفسك بها دون داعي من خلال طلبك من تلاميذك الجلوس في الفصل وأماكنهم حتى عودتك.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    نبرة صدي

    دكتور يفرغ شحناته اللي في البيت يفرغها بالطلاب ...وبعدين دكاترة الجامعات فعلاااا فيهم شوفة نفس ومتسلطين علي الطلاب .... دكاترة ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  33. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    مصمم

    مهما كان الوضع لابد وجود درجة من الاحترام // لايوجد مبرر
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  34. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    زائر

    لاجديد فأغلب دكاترة الجامعات بهذا النمط والاخلاق السوقيه ... حسبي الله عليهم كم ظلموني
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    محمد

    الدكتور لازم يحاسب على الفاضة و تهديدة لطالب الطلاب ليسو خدم في بيته المفروض هذا الدكتور مايصحح اوراق الطلاب في الاختبار حرم معه شهادة دكتوراة وهذة نفسيتة بس الله يعين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    مصمم

    وهذي دقني لو أحد منهم أتذكرك في يوم من الايام بخير //
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  37. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    شمالي

    ليس من حقك يادكتور تتعامل مع الطلاب بهذه الطريقه الهمجية انت مربي اجيال وقدوة لهم لو التزمت انت بالوقت انت سوف تكون قدوة لهم اما تهديد وكلام تسمعه كانك في محل سباكة هذا ليس اسلوب تربوي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  38. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:2484

    سهم

    هذا أسلوب وقح ، لايحترم رجولة طلاب في الجامعة ، هؤلاء رجال أبناء ناس لهم احترامهم مهما علا شأنك يادكتور الجامعة يامتعلم !!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  39. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    وهوالأمر الذي أثار غضبك عليهم. فلعل مدير الجامعة أو أحد كبارالمسؤولين فيها صادف مروره مشاهدته للفصل خالي من الطلاب مع دكتورهم المحاضر حينها كشف أمرك وغيابك خلاف لو كانو متواجدين الطلاب بداخله للتغطية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  40. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    مصمم

    في حالات أسوء من ذا بكثير //
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أولآ الخطأ خطأك يادكتور وليس الطلاب من خلال غيابك عن محاضرتك وتريدهم أن ينتظرونك طول فترة هذا الغياب الذي يبدو أنه بشأن عمل خاص لك خارج أسوار جامعتك دون أن تعلم بك ادارة الجامعة.لكن خروجهم كشف أمرك.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  42. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:2484

    سهم

    الحمد لله ، وش هذا الدكتور ، شايف يامعالي الوزير ، هؤلاء هم دكاترة الجامعات ، صدقت كلام الطلاب أخيراً ، ياليت الان تفتنع وتتصرف ، الدكتور في الجامعة مثل الامبراطور ما احد يحاسبه . بالله هذا أسلوب !!!
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  43. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    التعليم زمان (( لم ينجح أحد ))

    لو فيه تعليم وعلم حقيقي كان سمعنا (( لم ينجح أحد ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    مصمم

    المجتمع بحاجة ماسة الى علم يطبق في قطاع الاعمال يسمى Business Psychology
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    مصمم

    واضح جدا لديه مشاكل نفسية وشخصية والضحية الطلاب //
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  46. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    اقتراح مهم

    يجب محاسبة المصور الذي صور الدكتور ونشر الفيديو وشهر بالدكتور ويجب منع دخول الجوالات في المدارس والجامعات .
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  47. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    بنادول

    يا حرام زعلانين خدش شعوركم كلامه ياحراااام جيل مدلع مايصلح معهم غير خيزرانة العم معيض
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  48. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    الشايب

    من حقه يعاقبهم بالطريقه اللي يشوفها مناسبه .. ؟؟ اشوف انه محترم بزياده معهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  49. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    مستشار مالي

    لابد ان يكون للمعلم في جميع المراحل هيبه وتقدير وبالذات في الجامعات دون تسلط او ظلم من قبله
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  50. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    صالح المطيري

    صراحه هذا مايستاهل دكتور كيف يعامل الطلاب وهو مثقف***
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  51. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    مخضرم

    اقسم بالله ان طلاب الابتدائي زمان افضل وارقى من طلاب الجامعه في هالزمن مهايط والواحد ما هو عارف وش لون يكتب اسمه وثقافة ضحله وما الوم الدكتور فيهم عيال الايباد والسناب لو يدرس على حسابه كان عرف قيمتها
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  52. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    ابراهيم

    لا تتاخر وماراح يتاخرون وانت تقول الي يجي بعدي بخمس ثواني راح اطرده طيب اذا انت تاخرت ربع ساعه من حقهم يمشون ويتركون محاظرتك يا دكتور
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  53. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    مستشار مالي

    شكل ناصر هو الزعيم حقهم و بيروح فيها خلط المهايط ينفعك يا نصور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    مستشار مالي

    الكثير من طلبة الجامعه توه ما نضج ومراهقه شغاله صح مهاه لذلك الدكتور معاه حق خلهم ينضبطون ويكونون قد التحدي احضر بدري اجتهد ما تخاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    فتى الجبل 1

    للاسف ان كان هذا اسلوب دكتور في الجامعه ! يصايح ويتكلم بطريقه غير تربويه بالمره ومااحب اقول انه يصايح كأنه في حراج للسيارات ! يااخي مهما يكون خطأهم فهولاء طلبه جامعيين يجبب التواصل معهم بطريقه افضل!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  56. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    مستشار مالي

    الي فهمت ان الطلاب مسوي شيء ازعله بسبب تأخره لذلك قال لهم انا بعاملكم بالمثل وادقق عليكم مسألة الحضور واذا تأخرتوا 5 ثواني بطردكم من المحاضرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    ساري

    قلم الحقيقيه ابن نظام الجرائم المعلوماتيه منك دائما تنتقد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    فهد فهد

    كلامه ما فيه غلط ابد واضح انهم غلطانين عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    همسات

    والله عيب عليه يعامل رجال المستقبل بالتهديد والوعيد مما قد يسبب انحرافهم بسبب رسوبهم ويهد معدلاتهم حسبي الله عليه ونعم الوكيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  60. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    ما فيه خطأ كلام الدكتور.. الطلاب يبون يجون ويروحون على كيفهم والجامعه اهم شي عندهم الانضباط والدكتور يقول احترموني وقدروني احترمكم واقدركم والمعاملة بالمثل .واللي يصور الله يعينه على التشهير ..والسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  61. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    ساري

    يستاهلون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أسلوب غير راقي أو حضاري سلكه هذا الدكتور المحاضر مع طلابه وكأنه يلوي ذراعهم من خلال وعيده وتهديده بالخصم من درجاتهم وترصدهم في نتائجهم.مؤكد أن هذا الدكتور هو الآخر وجد له محاضرة من مدرائه بسبب غيابه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  63. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    النايفه

    كل منتقدين هالدكتور واللي يطالبون بمحاسبته هم الطلاب الفاشلين بس
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  64. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    بوح المشاعر

    لو انا طالب عنده كان اخذت اوراقي وطلعت من عنده لا نه ما يشرفني اجلس عنده بنفس المادة يا اغير استاذ المادة او اغير الجامعة كلها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  65. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    ccc

    والله الدكتور الصح يفرض احترامه بدون زعيق : الله يخلف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    النايفه

    ماقال شي غلط هم يرفعون الظغط باين عليهم وبعدين مبين انه بس كلام عشان يعملون له حساب وبعدين كل كلامه المعامله بالمثل وهو صادق لاتكبرون الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم