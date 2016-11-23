بالفيديو: دكتور في جامعة الدمام يهدد طلابه “هذا دقني إن نجحتم”!

صحيفة المرصد: تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة الدمام لحظة صراخ دكتور عليهم وتهديدهم أنه سيعاقبهم بطريقته الخاصه التي يعرفونها جيداً.
ويعود غضب هذا الدكتور لان الطلاب في المحاضرة السابقة غادروا القاعة عندما تأخر الدكتور في الحضور، بينما كان يريد منهم انتظاره بغظ النظر عن مدة تأخره.
وقد اثار هذا المقطع استياء واسع على مواقع التواصل وطالبوا ادارة جامعة الدمام باتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الدكتور الذي يعامل طلابه بطريقة غير لائقة ويهددهم علناً بالرسوب لكن بطريقة غير مباشرة.
تعليقات ( 66 )
جبال سديرفي جامعة الملك عود احد الدكاترة يقول للطلاب لن ينجح منكم الى خمسة قمة الاستهتار وكذلك المحاضرات الاجنبيات من تونس والسوادن يتعمدن ترسيب المتفوقات للالى تاخذ مكانها ويعلنها بصراحة لاانة لايوجد محاسبة
أبو محمدبصراحة بعض الطلاب لا ينفع معهم إلا الحزم والشدة لأنهم يجهلون بأن هذا مستقبلهم و يجب عليهم الانضباط و الجدية ليكونوا أعضاء فاعلين ومفيدين لوطنهم ، التلاعب والاستهتار يجعلهم عالة على أسرهم ومجتمعهم .
المشراقكان بإمكانه بكل بساطة تكليفهم بعمل بحث أو دراسة يستفيدون ويفيدن او زيادة المنهج بدل التلاعب بمشاعرهم وطموحاتهم واستعمال الأساليب التي تهدم أحلام وتطلعات الشباب لابد من معاقبة الدكتور
محايدمشاء الله يالادب والله لو انهم طلاب ثانوي كانت شفت كيف الفوضه الفرق هناك انظمه بالجامعات وعقوبات على الطالب والمدرسه للاسف الحبل ع الغارب
المشراقكم صرفت على الدكتور حتى يعود لنقل المعرفة لأبناء البلد ما هو المتوقع من هذا الاكاديمي في مجال البحوث والدراسات هل رد الجميل للبلد التي حصل على خيراتها بأن يدمر شبابها
اهي اهيهذا مريض نفسي
الغامديايه المدرس انتظروة الي اخر ساعه بس الطالب لو يتاخر كم دقيقة قال حرمان ياقهر مريت فيها والمصيبة اذا قلت له مافهمت عيد قال انتم عبيطين ولاتفهمون
؟؟التدريس يبي له صبر وحسن خلق وتعامل طيب وان يحب الاستاذ طلابه لله وفي الله ....وسلامتكم
مجرد فكرةلا يوجد نزاهة في جميع الجامعات وذلك في الحضور ان دخل الدكتور غيب الي ما حضرو وان تاخر الدكتور زعل ليش ما جلسو محبوسين في القاعة ونقول ليش المشاكل وضرب اعضاءا التدريس كلو بسبب ا لعنجهية الي بنشوفها
توجيههذة اشكال المعلمين عندنا روحوا برا في الدول المتقدمة شوفوا قمة الاخلاق والرقى والتعامل مع الطلاب بس شوفوا حقوق الحيوان بس خل الباقي والله صاروا مسلمين بالتعامل وحنا الكفار بالتعامل
صريحولله هذا حال الجامعات من سنين لازم تدرس الدكتور مو الماده على كيفه انت محروم انت مدري ايش على وشو تاخرت اسال عن الاسباب انت توصل رساله وتعليم مو تثبت شخصيتك
دكتورالتربيه قبل التعليم دكتور يقدم جهد كبير الله يعينك على وراعين خلق الله
الهاشمييمكن هناك اسباب لهذا الكلام ان لم تحترم لن تحترم
مرصداوييجب ان يعاقب المصور كيف ادخل الجوال للجامعة ولماذا لم تمنع الجوالات من الجامعات والمدارس .الطالب ارتكب جريمة بحق الدكتور .ويجب ان يعاقب حتى يكون عبرة لغيره
من جبل اجا العظيمعادي الدكتور كلام صحيح وواقعي ماشاء الله عليها الله يحفظها بس الطلاب كبر الموضوع
مع الأسفالناس ماعندها غير التصوير في خلق الله -كل من هب ودب يمشي ويصور في الناس-لابد من انظمه صارمه تعاقب المصورين المخترقين لخصوصيات الناس والمستهترين بسمعة الناس- ف بأي حق الطالب يصور هذا الدكتور ويفضحه؟!
سعد العبدياكييد افعال الطلاب ادت الى ما شاهدناه في سياق كلامه يقول هذه الشعبه لها تعامل غير بقية الشعب اكييد هم اللي جابوه لانفسهم بتصرفات صبيانيه غبيه لازم تعود هيبة العلم والمعلم لازم او السقوط المدوي للتعليم
مستشاركالله لا يوفقه دنيا واخره ومنهم شاكلته وللمعلوميه تراهم كثيرون ولكن حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل
بو محجنعيب يا دكتور انت تتعامل مع رجال فيهم من هو خاطب ومتزوج انت لست في احد فصول مدارس التربية الابتدائية او حتي الثانوية هذا اسلوب لا يليق بأستاذ جامعي هم لم يردوا عليك ليس خوفا منك ولكنهم رجال محترمين.
من تحت الماءهو بالتحديد يحارب القرار الجماعي للطلاب ههههع يبون يستفردون بنا واحد واحد هههههههههههععععع هذا شكل اللي براسه لكزس
صنداحيالطالب الذي سجل المقطع. ارتكب جريمة من الجرائم المعلوماتية و إفشاء أسرار العمل ونشرها بغير وجه حق
..........الله يعين أصعب عمل التدريس مهما تبذل من مجهود لا أحد يقدر ...... يجيب أمراض القلب والسكري والدوالي
صنداحيالوضع عادي . دكتور يوبخ طلابه على خطأ حصل منهم. وهو يتخذ حقه النظامي في حق توجيههم وتهديدهم. لأن التهديد جزء من أساليب التربية .
زائرهذا مريض
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قلم الحقيقهالآن الموضوع تشعب وأخذ مناحي عديدة وكثيرة ويبدو أن الطبخة من أساسها كلها على بعضها احترقت وخرجت رائحتها.الآن هنا تصوير من قبل طالب ما وهنا وعيد وتهديدمن قبل الدكتور المحاضر وسوف يكون تحقيق والله يعين.
مواطن سعودياعتقد ( والله أعلم ) بأن الدكتور ماغلط على أحد ومن حقه يتفاعم مع طلابه وأبناءه بهذه الطريقة . وأما المصور فراحت عليه الجامعة وتذكر كما تدين تدان . أنا ضد أي فضيحة واختراق للخصوصيات .
قصيميدكتور الجامعه هو بكل اختصار " ***اعطي صلاحيات أكبر منه "
مصممياريت يكون قدوة لجميع المجتمع تعامل ولي العهد مع الامير خالد الفيصل في احد الاجتماعات// مدرسة في الرقي وقمة التعامل // ياريت نتعلم
زائرهل تعلم يادكتور ان بعض طلابك يعولون اسر ؟ وبعضهم فقير ؟ الله لايوفقك ويجعلها في اولادك ياظالم
الشايبدائما الدكتور على حق
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قلم الحقيقهكان الأولى بك أن تستأذن من مرجعك قبل الخروج وحينها سيشغل دكتور آخر محاضر مكانك حتى عودتك بدلآ من هذه الاشكالية التي وضعت نفسك بها دون داعي من خلال طلبك من تلاميذك الجلوس في الفصل وأماكنهم حتى عودتك.
نبرة صديدكتور يفرغ شحناته اللي في البيت يفرغها بالطلاب ...وبعدين دكاترة الجامعات فعلاااا فيهم شوفة نفس ومتسلطين علي الطلاب .... دكاترة ***
مصمممهما كان الوضع لابد وجود درجة من الاحترام // لايوجد مبرر
زائرلاجديد فأغلب دكاترة الجامعات بهذا النمط والاخلاق السوقيه ... حسبي الله عليهم كم ظلموني
محمدالدكتور لازم يحاسب على الفاضة و تهديدة لطالب الطلاب ليسو خدم في بيته المفروض هذا الدكتور مايصحح اوراق الطلاب في الاختبار حرم معه شهادة دكتوراة وهذة نفسيتة بس الله يعين
مصمموهذي دقني لو أحد منهم أتذكرك في يوم من الايام بخير //
شماليليس من حقك يادكتور تتعامل مع الطلاب بهذه الطريقه الهمجية انت مربي اجيال وقدوة لهم لو التزمت انت بالوقت انت سوف تكون قدوة لهم اما تهديد وكلام تسمعه كانك في محل سباكة هذا ليس اسلوب تربوي
عدد التعليقات:2484
سهمهذا أسلوب وقح ، لايحترم رجولة طلاب في الجامعة ، هؤلاء رجال أبناء ناس لهم احترامهم مهما علا شأنك يادكتور الجامعة يامتعلم !!!!!!!!!!!!
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوهوالأمر الذي أثار غضبك عليهم. فلعل مدير الجامعة أو أحد كبارالمسؤولين فيها صادف مروره مشاهدته للفصل خالي من الطلاب مع دكتورهم المحاضر حينها كشف أمرك وغيابك خلاف لو كانو متواجدين الطلاب بداخله للتغطية.
مصممفي حالات أسوء من ذا بكثير //
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأولآ الخطأ خطأك يادكتور وليس الطلاب من خلال غيابك عن محاضرتك وتريدهم أن ينتظرونك طول فترة هذا الغياب الذي يبدو أنه بشأن عمل خاص لك خارج أسوار جامعتك دون أن تعلم بك ادارة الجامعة.لكن خروجهم كشف أمرك.
عدد التعليقات:2484
سهمالحمد لله ، وش هذا الدكتور ، شايف يامعالي الوزير ، هؤلاء هم دكاترة الجامعات ، صدقت كلام الطلاب أخيراً ، ياليت الان تفتنع وتتصرف ، الدكتور في الجامعة مثل الامبراطور ما احد يحاسبه . بالله هذا أسلوب !!!
التعليم زمان (( لم ينجح أحد ))لو فيه تعليم وعلم حقيقي كان سمعنا (( لم ينجح أحد ))
مصممالمجتمع بحاجة ماسة الى علم يطبق في قطاع الاعمال يسمى Business Psychology
مصممواضح جدا لديه مشاكل نفسية وشخصية والضحية الطلاب //
اقتراح مهميجب محاسبة المصور الذي صور الدكتور ونشر الفيديو وشهر بالدكتور ويجب منع دخول الجوالات في المدارس والجامعات .
بنادوليا حرام زعلانين خدش شعوركم كلامه ياحراااام جيل مدلع مايصلح معهم غير خيزرانة العم معيض
الشايبمن حقه يعاقبهم بالطريقه اللي يشوفها مناسبه .. ؟؟ اشوف انه محترم بزياده معهم
مستشار ماليلابد ان يكون للمعلم في جميع المراحل هيبه وتقدير وبالذات في الجامعات دون تسلط او ظلم من قبله
صالح المطيريصراحه هذا مايستاهل دكتور كيف يعامل الطلاب وهو مثقف***
مخضرماقسم بالله ان طلاب الابتدائي زمان افضل وارقى من طلاب الجامعه في هالزمن مهايط والواحد ما هو عارف وش لون يكتب اسمه وثقافة ضحله وما الوم الدكتور فيهم عيال الايباد والسناب لو يدرس على حسابه كان عرف قيمتها
ابراهيملا تتاخر وماراح يتاخرون وانت تقول الي يجي بعدي بخمس ثواني راح اطرده طيب اذا انت تاخرت ربع ساعه من حقهم يمشون ويتركون محاظرتك يا دكتور
مستشار ماليشكل ناصر هو الزعيم حقهم و بيروح فيها خلط المهايط ينفعك يا نصور
مستشار ماليالكثير من طلبة الجامعه توه ما نضج ومراهقه شغاله صح مهاه لذلك الدكتور معاه حق خلهم ينضبطون ويكونون قد التحدي احضر بدري اجتهد ما تخاف
فتى الجبل 1للاسف ان كان هذا اسلوب دكتور في الجامعه ! يصايح ويتكلم بطريقه غير تربويه بالمره ومااحب اقول انه يصايح كأنه في حراج للسيارات ! يااخي مهما يكون خطأهم فهولاء طلبه جامعيين يجبب التواصل معهم بطريقه افضل!
مستشار ماليالي فهمت ان الطلاب مسوي شيء ازعله بسبب تأخره لذلك قال لهم انا بعاملكم بالمثل وادقق عليكم مسألة الحضور واذا تأخرتوا 5 ثواني بطردكم من المحاضرة
ساريقلم الحقيقيه ابن نظام الجرائم المعلوماتيه منك دائما تنتقد
فهد فهدكلامه ما فيه غلط ابد واضح انهم غلطانين عليه
همساتوالله عيب عليه يعامل رجال المستقبل بالتهديد والوعيد مما قد يسبب انحرافهم بسبب رسوبهم ويهد معدلاتهم حسبي الله عليه ونعم الوكيل
سارييستاهلون
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قلم الحقيقهأسلوب غير راقي أو حضاري سلكه هذا الدكتور المحاضر مع طلابه وكأنه يلوي ذراعهم من خلال وعيده وتهديده بالخصم من درجاتهم وترصدهم في نتائجهم.مؤكد أن هذا الدكتور هو الآخر وجد له محاضرة من مدرائه بسبب غيابه.
النايفهكل منتقدين هالدكتور واللي يطالبون بمحاسبته هم الطلاب الفاشلين بس
بوح المشاعرلو انا طالب عنده كان اخذت اوراقي وطلعت من عنده لا نه ما يشرفني اجلس عنده بنفس المادة يا اغير استاذ المادة او اغير الجامعة كلها
cccوالله الدكتور الصح يفرض احترامه بدون زعيق : الله يخلف
النايفهماقال شي غلط هم يرفعون الظغط باين عليهم وبعدين مبين انه بس كلام عشان يعملون له حساب وبعدين كل كلامه المعامله بالمثل وهو صادق لاتكبرون الموضوع