بالفيديو: دكتور في جامعة الدمام يهدد طلابه “هذا دقني إن نجحتم”!

صحيفة المرصد: تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة الدمام لحظة صراخ دكتور عليهم وتهديدهم أنه سيعاقبهم بطريقته الخاصه التي يعرفونها جيداً.

ويعود غضب هذا الدكتور لان الطلاب في المحاضرة السابقة غادروا القاعة عندما تأخر الدكتور في الحضور، بينما كان يريد منهم انتظاره بغظ النظر عن مدة تأخره.

وقد اثار هذا المقطع استياء واسع على مواقع التواصل وطالبوا ادارة جامعة الدمام باتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الدكتور الذي يعامل طلابه بطريقة غير لائقة ويهددهم علناً بالرسوب لكن بطريقة غير مباشرة.