عسكري يروي قصة عشقه لرعاية الإبل وكيف جنى منها ملايين الريالات

صحيفة المرصد: جنى مواطن يدعى “سليمان الجهني” من سكان المدينة المنورة، ملايين الريالات من هوايته التي يحبها وهي رعاية الإبل والاعتناء بها، حسبما أفادت صحيفة الحياة.

وروى “الجهني” تفاصيل قصته قائلًا:” تركت وظيفتي العسكرية وتفرغت لهواية رعاية الإيل من أجل المشاركة في سباقات “الهجن” وقمت بشراء وإنتاج أنواع مختلفة من الإبل وقمت بإشراكها في السباقات داخل المملكة وخارجها وخلال 3 سنوات فقط حققت نحو 12 مليون ريال”.

وبين الجهني أنه باع بكار غبل بمبلغ وصل لـ2.5 مليون ريال، كما رفض بيع “بكرة” مقابل 5 ملايين ريال للاستفادة من إنتاجها في تكوين سلالات أصيلة لمواصلة حصد الجوائز في السباقات المختلفة.

وتابع:” كان من المستحيل تحقيق تلك المكاسب من أي وظيفة وقد فازت إبلي بأكثر من 100 سيارة في ميادين الهجن والآن أتابع نتائج قطيعة المشارك في مختلف ميادين الهجن في المملكة وخارجها”.