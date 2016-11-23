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بالفيديو: شاهد “الكرسي” الذي استخدمه 3 ملوك في زيارتهم لـ “أرامكو”

23 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
بالفيديو: شاهد “الكرسي” الذي استخدمه 3 ملوك في زيارتهم لـ “أرامكو”
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صحيفة المرصد: عرضت شركة أرامكو السعودية الكرسي المخصص لملوك المملكة السابقين أثناء زيارتهم للشركة في فترة الستينيات والسبعينات، وذلك في معرض “سفاري بقيق”.

ويظهر التصميم الدقيق للكرسي المصنوع من مواد ومواصفات خاصة، حيث قالت الشركة إنها لمدة 20 عاما وتحتفظ بالكرسي، حيث صنع في بيروت في عام 1960 ولم يتم الاستغناء عنه حتى نهاية السبعينيات، وتحديدًا في عام 1978.

وطبقًا للشركة، فإن 3 من رؤساء المملكة السابقين، وهم الملك سعود بن عبد العزيز، والملك فيصل بن عبد العزيز، والملك خالد بن عبد العزيز، استخدموا الكرسي أثناء زيارتهم للشركة.

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تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    .لن .

    تعليق مخالف
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  2. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:4417

    العنيد

    سبحان من وسع كرسيه السمـوات و الارض سبحـانه يؤتي الملك مـن مـايشـاء :: الله يرحمهـم وجميـع امـوات اااالمؤمنييـن
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  3. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    .لن .

    تعليق مخالف
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  4. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:546

    ابونواف...

    الله يرحمهم ويغفر لهم واللهم احفظ الملك سلمان خادم الحرمين
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  5. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    الحق ينقال

    (3من رؤساء المملكة )***
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  6. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    سامي

    هذا الكرسي والملف الاخضر العلاقي كلها من التراث وكلها مصنوعه في لبنان
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  7. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    ساري

    طيب ليه ما يخلونه معلم مثلا في دوار او شارع يسمى دوار الكرسي مثلا
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  8. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    رؤية 2060

    كرسي
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