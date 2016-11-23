بالفيديو: شاهد “الكرسي” الذي استخدمه 3 ملوك في زيارتهم لـ “أرامكو”

صحيفة المرصد: عرضت شركة أرامكو السعودية الكرسي المخصص لملوك المملكة السابقين أثناء زيارتهم للشركة في فترة الستينيات والسبعينات، وذلك في معرض “سفاري بقيق”.

ويظهر التصميم الدقيق للكرسي المصنوع من مواد ومواصفات خاصة، حيث قالت الشركة إنها لمدة 20 عاما وتحتفظ بالكرسي، حيث صنع في بيروت في عام 1960 ولم يتم الاستغناء عنه حتى نهاية السبعينيات، وتحديدًا في عام 1978.

وطبقًا للشركة، فإن 3 من رؤساء المملكة السابقين، وهم الملك سعود بن عبد العزيز، والملك فيصل بن عبد العزيز، والملك خالد بن عبد العزيز، استخدموا الكرسي أثناء زيارتهم للشركة.