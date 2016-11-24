جامعة الدمام توضح حقيقة تهديد أستاذ لطلابه – فيديو

صحيفة المرصد:أوضحت جامعة الدمام بشكل رسمي حقيقة مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثَّقه أحد طلاب كلية اللغات والترجمة بالجامعة، يرصد لحظة تهديد أستاذ لهم بمعاقبتهم بطريقته الخاصة “التي يعرفونها جيداً”، قائلاً: “موعدنا آخر العام”.

وقال الحساب الرسمي للجامعة عبر تويتر: “رداً على مقطع الفيديو المتداول عن عضو هيئة التدريس، وأنه يتبع لجامعة الدمام نفيدكم بأنه لا يوجد في جامعة الدمام كلية لغات وترجمة، كما أشير بعد مراجعة المقطع من قبل الإدارة تبيّن أن عضو هيئة التدريس الموجود في المقطع ليس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة”.

كما أضافت: “نود أن نشير إلى أن القاعة الدراسية التي تمّ تصوير المقطع فيها ليست من قاعات جامعة الدمام، شاكرين ومقدرين تعاونكم”.

ردا على مقطع الفيديو المتداول عن عضو هيئة التدريس وانه يتبع لجامعه الدمام نفيدكم :

١- لايوجد في جامعه الدمام كلية لغات وترجمه كما أشير

يتبع= — جامعة الدمام (@UOD_EDU_SA) November 23, 2016

تتمه /

٢- بعد مراجعه المقطع من قبل الادارة تبين ان عضو هيئة التدريس الموجود في المقطع ليس من اعضاء هيئة التدريس في #جامعه_الدمام

يتبع= — جامعة الدمام (@UOD_EDU_SA) November 23, 2016