جامعة الدمام توضح حقيقة تهديد أستاذ لطلابه – فيديو

صحيفة المرصد:أوضحت جامعة الدمام بشكل رسمي حقيقة مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثَّقه أحد طلاب كلية اللغات والترجمة بالجامعة، يرصد لحظة تهديد أستاذ لهم بمعاقبتهم بطريقته الخاصة “التي يعرفونها جيداً”، قائلاً: “موعدنا آخر العام”.
وقال الحساب الرسمي للجامعة عبر تويتر: “رداً على مقطع الفيديو المتداول عن عضو هيئة التدريس، وأنه يتبع لجامعة الدمام نفيدكم بأنه لا يوجد في جامعة الدمام كلية لغات وترجمة، كما أشير بعد مراجعة المقطع من قبل الإدارة تبيّن أن عضو هيئة التدريس الموجود في المقطع ليس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة”.
كما أضافت: “نود أن نشير إلى أن القاعة الدراسية التي تمّ تصوير المقطع فيها ليست من قاعات جامعة الدمام، شاكرين ومقدرين تعاونكم”.
ردا على مقطع الفيديو المتداول عن عضو هيئة التدريس وانه يتبع لجامعه الدمام نفيدكم :
١- لايوجد في جامعه الدمام كلية لغات وترجمه كما أشير
يتبع=
— جامعة الدمام (@UOD_EDU_SA) November 23, 2016
تتمه /
٢- بعد مراجعه المقطع من قبل الادارة تبين ان عضو هيئة التدريس الموجود في المقطع ليس من اعضاء هيئة التدريس في #جامعه_الدمام
يتبع=
— جامعة الدمام (@UOD_EDU_SA) November 23, 2016
تتمه /
٣- ونود ان نشير الى ان القاعه الدراسيه التي تم تصوير المقطع فيها ليست من قاعات جامعه الدمام .
شاكرين ومقدرين تعاونكم
-انتهى-
— جامعة الدمام (@UOD_EDU_SA) November 23, 2016
تعليقات ( 8 )
سلوم النبهانبتويتر يقولو الاستاذ من جامعة الامام بالرياض وليس في الدمام .
فهدالجويانهذه العينات يجب ان تنظف من جامعتنا لانهم افسدو اخلاق طلابنا بعنفوانهم وكرهوهم الدراسه يفترض من جامعتنا تلطيف الاجواءبين الطلاب والاساتذه وكسر الحواجز بينهم وعمل ورش ميدانيه للطلاب من البدابه حتى الاخر
راميالدكاترة *** بشكل عام مغرورين على الفاضي يريدك أن تعامله وكأنه حاصل على جائزة نوبل وهو ***حاصل على الشهادة من جامعة أمريكية درجة عاشرة
راميكان يدرسنا دكتور في الجامعه أذا جاء ينافخ ومتوتر نعرف بأن الحرمة ضاربتة في البيت لأن اثار الضرب واضحه على وجهه وملابسه ..عموماً هم أغلبيتهم كذا يعانون من جنون العظمة وبأن مستواه أكبر من الجامعة
مواطنذي الكلمة سمعها اغلب الي درس فالجامعات السعودية
مرصداويعاقبوا المصور الذي صور الاستاذ ونشر المقطع وشهّر بالأستاذ يجب ان يكون هناك انظمة وقوانين صارمه تعاقب المصورين المستهترين بسمعة الناس واعراضهم.
دكتورجامعه وترد على تعليق مبزره .. دكتور وله وضعه واحترامه والي سواه مفترض يسويه الاساتذه والدكاتره لطلابهم
قسم باللهتذكرت الفوزان يوم يهاوش الشريان عشان ابوسن ،