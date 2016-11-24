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جامعة الدمام توضح حقيقة تهديد أستاذ لطلابه – فيديو

24 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص
جامعة الدمام توضح حقيقة تهديد أستاذ لطلابه – فيديو
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صحيفة المرصد:أوضحت جامعة الدمام بشكل رسمي حقيقة مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثَّقه أحد طلاب كلية اللغات والترجمة بالجامعة، يرصد لحظة تهديد أستاذ لهم بمعاقبتهم بطريقته الخاصة “التي يعرفونها جيداً”، قائلاً: “موعدنا آخر العام”.

وقال الحساب الرسمي للجامعة عبر تويتر: “رداً على مقطع الفيديو المتداول عن عضو هيئة التدريس، وأنه يتبع لجامعة الدمام نفيدكم بأنه لا يوجد في جامعة الدمام كلية لغات وترجمة، كما أشير بعد مراجعة المقطع من قبل الإدارة تبيّن أن عضو هيئة التدريس الموجود في المقطع ليس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة”.

كما أضافت: “نود أن نشير إلى أن القاعة الدراسية التي تمّ تصوير المقطع فيها ليست من قاعات جامعة الدمام، شاكرين ومقدرين تعاونكم”.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    سلوم النبهان

    بتويتر يقولو الاستاذ من جامعة الامام بالرياض وليس في الدمام .
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  2. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    فهدالجويان

    هذه العينات يجب ان تنظف من جامعتنا لانهم افسدو اخلاق طلابنا بعنفوانهم وكرهوهم الدراسه يفترض من جامعتنا تلطيف الاجواءبين الطلاب والاساتذه وكسر الحواجز بينهم وعمل ورش ميدانيه للطلاب من البدابه حتى الاخر
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  3. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    رامي

    الدكاترة *** بشكل عام مغرورين على الفاضي يريدك أن تعامله وكأنه حاصل على جائزة نوبل وهو ***حاصل على الشهادة من جامعة أمريكية درجة عاشرة
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  4. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    رامي

    كان يدرسنا دكتور في الجامعه أذا جاء ينافخ ومتوتر نعرف بأن الحرمة ضاربتة في البيت لأن اثار الضرب واضحه على وجهه وملابسه ..عموماً هم أغلبيتهم كذا يعانون من جنون العظمة وبأن مستواه أكبر من الجامعة
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  5. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    مواطن

    ذي الكلمة سمعها اغلب الي درس فالجامعات السعودية
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  6. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    مرصداوي

    عاقبوا المصور الذي صور الاستاذ ونشر المقطع وشهّر بالأستاذ يجب ان يكون هناك انظمة وقوانين صارمه تعاقب المصورين المستهترين بسمعة الناس واعراضهم.
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  7. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    دكتور

    جامعه وترد على تعليق مبزره .. دكتور وله وضعه واحترامه والي سواه مفترض يسويه الاساتذه والدكاتره لطلابهم
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  8. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    قسم بالله

    تذكرت الفوزان يوم يهاوش الشريان عشان ابوسن ،
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