بالصور.. نهاية ذئب متوحش هاجم شباب قرية بالعيص وحاول قتل طفل !

صحيفة المرصد : انقض ذئب على طفل يبلغ من العمر سنتين وذلك في محافظة العيص شمال المدينة المنورة، فألحق به إصابات نُقل بعدها إلى المستشفى، وتم علاجه حتى استقرت حالته.

وقال عم الطفل، ويدعى عبد المجيد رجاء الدبيسي، إن الطفل كان قريبا من منزله، قبل أن يرصده الذئب ويسرع نحوه، لافتًا إلى أن قريته تتعرض لهجوم الحيوانات المفترسة من وقت لآخر، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وتمكن أحد أبناء القرية في وقت لاحق من قتل الذئب بعدما هاجم مرة أخرى مجموعة من الشباب، وهو ما أدى إلى أن قام أحد الشباب بتتبعه حتى قتله، ووصف أهل القرية خطوة الشاب بـ “الشجاعة”.