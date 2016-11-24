بالصور.. نهاية ذئب متوحش هاجم شباب قرية بالعيص وحاول قتل طفل !

صحيفة المرصد : انقض ذئب على طفل يبلغ من العمر سنتين وذلك في محافظة العيص شمال المدينة المنورة، فألحق به إصابات نُقل بعدها إلى المستشفى، وتم علاجه حتى استقرت حالته.
وقال عم الطفل، ويدعى عبد المجيد رجاء الدبيسي، إن الطفل كان قريبا من منزله، قبل أن يرصده الذئب ويسرع نحوه، لافتًا إلى أن قريته تتعرض لهجوم الحيوانات المفترسة من وقت لآخر، وفقًا لصحيفة “المدينة”.
وتمكن أحد أبناء القرية في وقت لاحق من قتل الذئب بعدما هاجم مرة أخرى مجموعة من الشباب، وهو ما أدى إلى أن قام أحد الشباب بتتبعه حتى قتله، ووصف أهل القرية خطوة الشاب بـ “الشجاعة”.
تعليقات ( 19 )
سمسميهطارد ورا باقي الذئاب انها مفترسه واكله لكل دابه في الارص
سارونطيب ليش التصوير عشان نقول واااو شجاع هه
شورديقصة الطفل غريبة والذئب متهم دائماً
ابوالحمزةوالله الهياط اللي قتل الذئب البريء . هذه البطولات والعنترية لم نسمع عنها قبل وجود وسائل الهياط الإجتماعي
himaياحرام,ولايزال الاستعراض بقتل الكائنات متصدر.
عدد التعليقات:8230
الحرماناحدا يموت إن كان سويت به طيب............يخاف ما يقدر يرد الجمايل
x كومايليوجد تعليق. مادرى انا اضحك عليه او ابكى منه😭
؛-جيبو للي ذبح الذيب عندي ذيب عجزت به اتربص له ومر يتربصلى فقع مرارتى اخر سالفه لي انا وياه حجرني بغرفت العامل حق المزرعه ١٨ ساعه الله لايعطيه خبط بمكينه المزرعه بحشرته لى الله لايعطيه عافيه
💥💦ريما Rima💥💦الذئب من خلقته وهو مفترس قصدك الكلب صاير مفترس
البحار ينبعاقتلوهم كلهم لاتبقون منهم شي اذيب اذا جاع لف علا نفس بريئه
زائرهلاوالله صح كثرانه الذئاب ياويلي تخوف وانا أقول مو مفترسه
💥💦ريما Rima💥💦اصلا واضح انه صدق وأيضا يقول هجم على مجموعة من الشباب ___والله يخوفن الحيوانات الكلآب مدري وش اللي غيرهن قبل كان يضربه المثل بالوفاء وأنه حيوان مو مفترس الظاهر رفقاءه سوء من الذئاب 😂
زائرنتمنى التحقق من صحة حادثة اصابة الطفل ممكن هذا الشخص قتل الذئب يتفاخر بذلك و قال السبب لأنه اعتداء على الطفل فقط ليبرر ما فعله من همجيه و تفاخر و هياط و تدمير للبيئه
💥💦ريما Rima💥💦اللحين سلم الطفل _ لكن من الضحية بكرى كلاب ظاله وذئآب تسرح ولا حسيب بالذات بعض الأطفال اللي يروحون على رجولهم للمدارس
سعودأحدن إذا مديت له طيبك يغيب...........ما تملي عيونه كبار الفعايل .............. وأحدن يموت إن كان سويت به طيب............يخاف ما يقدر يرد الجمايل
سعودمن شفت ناب الذيب في جيفة الذيب...............آمنت بإن أهل المروّه قلايل.......... لاصرت ماتضمن قلوب الأصاحيب ...............جنب قبل تلفي عليك الفشايل
💥💦ريما Rima💥💦عمره سنتين الطفل وعند البيت يعني بالشارع🚪وين اهله❗ واضح ان الذئب جائع فوجد الطفل فانبسط ليأكله
💥💦ريما Rima💥💦يستاهل🐺اللي قتله أعوذ بالله بالمدن والقرى يتواجدن الكلاب🐕 والذئاب من المسؤول عنهن 💔
مشعل الرحيليحمدالله علا سلامه صغيركم وتتبعو الباقيه منها