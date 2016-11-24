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بالصور.. نهاية ذئب متوحش هاجم شباب قرية بالعيص وحاول قتل طفل !

24 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص
بالصور.. نهاية ذئب متوحش هاجم شباب قرية بالعيص وحاول قتل طفل !
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صحيفة المرصد : انقض ذئب على طفل يبلغ من العمر سنتين وذلك في محافظة العيص شمال المدينة المنورة، فألحق به إصابات نُقل بعدها إلى المستشفى، وتم علاجه حتى استقرت حالته.

وقال عم الطفل، ويدعى عبد المجيد رجاء الدبيسي، إن الطفل كان قريبا من منزله، قبل أن يرصده الذئب ويسرع نحوه، لافتًا إلى أن قريته تتعرض لهجوم الحيوانات المفترسة من وقت لآخر، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وتمكن أحد أبناء القرية في وقت لاحق من قتل الذئب بعدما هاجم مرة أخرى مجموعة من الشباب، وهو ما أدى إلى أن قام أحد الشباب بتتبعه حتى قتله، ووصف أهل القرية خطوة الشاب بـ “الشجاعة”.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    سمسميه

    طارد ورا باقي الذئاب انها مفترسه واكله لكل دابه في الارص
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  2. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    سارون

    طيب ليش التصوير عشان نقول واااو شجاع هه
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  3. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    شوردي

    قصة الطفل غريبة والذئب متهم دائماً
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  4. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    ابوالحمزة

    والله الهياط اللي قتل الذئب البريء . هذه البطولات والعنترية لم نسمع عنها قبل وجود وسائل الهياط الإجتماعي
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  5. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    hima

    ياحرام,ولايزال الاستعراض بقتل الكائنات متصدر.
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  6. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص
    عدد التعليقات:8230

    الحرمان

    احدا يموت إن كان سويت به طيب............يخاف ما يقدر يرد الجمايل
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  7. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    x كومايل

    يوجد تعليق. مادرى انا اضحك عليه او ابكى منه😭
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  8. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص

    ؛-

    جيبو للي ذبح الذيب عندي ذيب عجزت به اتربص له ومر يتربصلى فقع مرارتى اخر سالفه لي انا وياه حجرني بغرفت العامل حق المزرعه ١٨ ساعه الله لايعطيه خبط بمكينه المزرعه بحشرته لى الله لايعطيه عافيه
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  9. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الذئب من خلقته وهو مفترس قصدك الكلب صاير مفترس
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  10. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    البحار ينبع

    اقتلوهم كلهم لاتبقون منهم شي اذيب اذا جاع لف علا نفس بريئه
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  11. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    زائره

    لاوالله صح كثرانه الذئاب ياويلي تخوف وانا أقول مو مفترسه
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  12. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اصلا واضح انه صدق وأيضا يقول هجم على مجموعة من الشباب ___والله يخوفن الحيوانات الكلآب مدري وش اللي غيرهن قبل كان يضربه المثل بالوفاء وأنه حيوان مو مفترس الظاهر رفقاءه سوء من الذئاب 😂
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  13. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    زائر

    نتمنى التحقق من صحة حادثة اصابة الطفل ممكن هذا الشخص قتل الذئب يتفاخر بذلك و قال السبب لأنه اعتداء على الطفل فقط ليبرر ما فعله من همجيه و تفاخر و هياط و تدمير للبيئه
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  14. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللحين سلم الطفل _ لكن من الضحية بكرى كلاب ظاله وذئآب تسرح ولا حسيب بالذات بعض الأطفال اللي يروحون على رجولهم للمدارس
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  15. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    سعود

    أحدن إذا مديت له طيبك يغيب...........ما تملي عيونه كبار الفعايل .............. وأحدن يموت إن كان سويت به طيب............يخاف ما يقدر يرد الجمايل
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  16. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    سعود

    من شفت ناب الذيب في جيفة الذيب...............آمنت بإن أهل المروّه قلايل.......... لاصرت ماتضمن قلوب الأصاحيب ...............جنب قبل تلفي عليك الفشايل
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  17. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 3:46 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    عمره سنتين الطفل وعند البيت يعني بالشارع🚪وين اهله❗ واضح ان الذئب جائع فوجد الطفل فانبسط ليأكله
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  18. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 3:43 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يستاهل🐺اللي قتله أعوذ بالله بالمدن والقرى يتواجدن الكلاب🐕 والذئاب من المسؤول عنهن 💔
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  19. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    مشعل الرحيلي

    حمدالله علا سلامه صغيركم وتتبعو الباقيه منها
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