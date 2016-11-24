الريال عند أعلى مستوى أمام اليورو في تاريخه

صحيفة المرصد : أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة محلية حول أداء الريال السعودي مقابل عملات 25 دولة تستحوذ على 84 في المائة من إجمالي واردات المملكة، ارتفاع سعر الريال أمام عملات 15 دولة تستورد منها السعودية، مقابل تراجعه أمام ست عملات، واستقراره مقابل أربع عملات أخرى.

وتستحوذ الدول التي ارتفع الريال أمام عملاتها على نحو 45 في المائة من إجمالي واردات السعودية، بينما العملات التي تراجع أمامها فقد شكلت الواردات منها نحو 13 في المائة، فيما مثلت الدول التي استقر الريال أمام عملاتها نحو 26 في المائة من إجمالي الواردات حسب صحيفة “الاقتصادية”.

ورأى التحليل أن هذا التغير في سعر صرف الريال سيؤثر في تكلفة الواردات السعودية، حيث إن العلاقة عكسية بين سعر صرف الريال وتكلفة الواردات، فإذا ارتفع الأول تتراجع تكلفة الواردات، أما إذا تراجع سعر صرف الريال أمام عملات بعض الدول فسوف ترتفع تكلفة واردات السعودية من تلك الدول.

وبتفصيل عملات الدول التي ارتفع أمامها الريال أو التي تراجعت أمام الريال، فقد تصدرها الجنيه المصري، الذي تراجع أمام الريال بنسبة كبيرة بلغت 123 في المائة، ليصل سعر صرفه بتداولات أمس نحو 4.67 جنيه مقابل 2.088 جنيه بنهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015. وتقدر نسبة واردات السعودية من مصر نحو 1 في المائة من إجمالي الواردات السعودية بنحو ملياري ريال بالربع الواحد وسنويا نحو 8.8 مليار ريال.

وحل اليورو وهي عملة دول الاتحاد الأوروبي وقد تراجع أمام الريال بنسبة 2 في المائة ليبلغ سعر صرف الريال أمام اليورو نحو 0.251 يورو مقارنة بـ 0.246 يورو بنهاية تداولات العام الماضي.

وبحسب التحليل هنالك تسع دول من دول الاتحاد الأوروبي من أكبر الدول مصدره للسعودية وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، السويد، النمسا، إيرلندا، إسبانيا، سويسرا، هولندا).

وبلغت قيمة واردات السعودية من الدول السابقة نحو 135.2 مليار ريال خلال العام 2015 تشكل نحو 21 في المائة من إجمالي الواردات السعودية.