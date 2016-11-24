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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على 7 مناطق

24 نوفمبر, 2016 , 12:17 م
الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على 7 مناطق
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صحيفة المرصد-واس:توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، والباحة، وعسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية كذلك على مناطق الرياض والشرقية والقصيم مساءً، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال ووسط المملكة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يمتد تأثير ذلك إلى منطقة المدينة المنورة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة بما فيها السواحل من صباح الغد.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    منصور الزهراني

    السماء عندنا في الباحه ملبده بالغيوم نسأل الله ان يرحم البلاد والعباد
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  2. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    سواق وايت موية

    من الآن يجب على الدفاع المدني إعلان غرامات تبدأ من حجز السيارة 45 يوم وغرامة 45 الف للمهايطية اللي يخالفون تعليمات الدفاع المدني
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  3. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    المدينة لية ماذكرت كباقى المدن فقط على اجزاء المدينة اى على قرى المدينة وليس فى المدينة اللهم اتنا بالخير
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  4. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    حسب كلام الشيبان راح وقت الوسم بنشوف كيف الوضع ان طلع الفقع ماعندهم سالفه
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  5. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:38

    ana wbas

    اللهم زد وبارك واطرح بها الخير والبركه وانفع بها البلاد والعباد
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  6. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    اليامي

    يالله ب مطر على نجران ما توقعته لرصاد
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  7. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    يارب اغثنا غيث نافع غير ضار ..يارب لاتحرمنا بخير ماعندك بسوء ماعندنا ولاتؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين ..
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