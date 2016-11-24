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بالصور: الوجه الأخر لإيران.. بيكيني وشيشة وخمور وحفلات صاخبة

24 نوفمبر, 2016 , 13:14 م
بالصور: الوجه الأخر لإيران.. بيكيني وشيشة وخمور وحفلات صاخبة
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صحيفة المرصد: فضح حساب على “إنستغرام” يدعى “أطفال طهران الأغنياء”، أو “The Rich Kids of Tehran”، الوجه الأخر القبيح لطهران التي تدعي العفة والطهارة والحشمة؛ وتوضح الصور على الحساب الذي يتابعه أكثر من 114 ألف متابع -وتأكدت صحيفة “دايلي ميل” من صحته- مدى الترف الذي يعيشه الشباب والشابات، وكيف يقيمون الحفلات بجانب أحواض السباحة ويحتفلون بالأعياد الأجنبية ويتسوقون في المتاجر الفاخرة.

وتُظهِر الصور مجموعة من الشابات الجميلات وهن يرتدين البيكيني ويقمن بتدخين الشيشة بجانب أحواض السباحة، وبعضهن الآخر يرتدين الفساتين الفاتنة، ويتخذن وضعيات التصوير في قصورٍ تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات ويقيمون الحفلات الصاخبة، ويشربون الخمور،ويعش هؤلاء الشباب الأثرياء الذين يظهرون بالصور داخل إيران- بحسب ما كشفته الصحيفة.

كما يظهر هؤلاء الشباب الإيرانيون في الصور وهم يركبون بعض أنواع السيارات الفارهة، التي يرغب العديد من الأشخاص في اقتنائها. وتبلغ قيمة السيارات التي تظهر بالصور مئات الآلاف من الجنيهات، وتختلف أنواعها بين سيارات الفيراري واللامبورغيني والمازيراتي والبورش وأستون مارتن وأودي ومرسيدس.

ومنذ ثورة 1979 بإيران، تم إقرار بعض القواعد الدينية التي تفرض على النساء تغطية شعرهن وارتداء الملابس المحتشمة أثناء وجودهن بالأماكن العامة، وكذلك تفرض هذه القواعد على الرجال الظهور بمظهر محتشم. كما تم منع تناول المشروبات الكحولية. لكن ما سلف ذكره أظهر الوجه الحقيق الذي تخفية الدولة الشيعية.

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تعليقات ( 57 )

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  1. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    hima

    في كل مكان يوجد الصالح والطالح,,ايش الجديد فكدا؟
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  2. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    الشريف

    كل إناء بما فيه ينضح في جميع المجتمعات الحسن والقبيح سأل الله أن يجمع كلمة المسلمين والالتفات للعدو الاكبر وترك اثارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين فقد اصبح السني يكره اخاه الشيعي اكثر من كرهه للأعداء
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  3. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    زاىر

    ****الله يستر علينا وعليهم انشرو شركياتهم وخططهم ضد الاسلام
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  4. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    قلم الخنبقه وشلونك عيني ؟ طبعآ هذي اﻷخبار تخليك تصاب بقشعريره هههه
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  5. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    هذه حقيقة ايران التي تدعي الاسلام
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  6. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    تووووووت

    سيم سيم رفيق
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  7. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    تووووووت

    تعليق مخالف
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  8. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:406

    ليالي نجد

    قديما كانت ايران مدينة ***على المكشوفت ولكن بعد الثوره صارت بالسر . فلا تعجب من ما تم نشره
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  9. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    شيراز جنه الله في الارض طبيعه وجو فرنسي رائعه يمووووت الاخوانجي الطبطوبي
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  10. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    تعليق مخالف
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  11. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    سياف مجاهد

    الإعلام رسالته أرقى وأسما اللهم إنا نسألك البروالتقوى
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  12. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    محب المرصد

    ترا ايران فيهم الشيعه والمسيح واليهود و اغلبهم برا وكل بلد فيها اللي في ايران البشر هذا اهم صالح وطالح
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  13. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    بن عاقول

    نعيبو على الناس والعيب فينا اللحين خلونا نصلح احوالنا بعدين نصلح عيوب الاخرين والله
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  14. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    كاوزاكي خضر

    اجل مضحوك علينا :)
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  15. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    سياف مجاهد

    ***** والنصر والعز للإسلام
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  16. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    ت 40

    هذا اللي انتو فالحين فيه كل تفكيركم في الحريم و.....؟؟؟ العالم يتطورون ويتقدمون الا انتو دايما تفكيركم محصور في الحريم وذاك الشي فضحتونا متى بترتقون عن سفاسف الامور
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  17. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    حامد

    ت37//مسمي نفسك العمري ت 33//ماقال لو عندهم هيئه لكن فكرك الفاسدوالمعفن والخايب فاهم كدا! زي تعليقك واخطاءك اﻻمﻻئيه يابو رابع ابتدائي استحي ع وجهك ياواد فشلتنااستجي ع دمك وتعلم وتعال
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  18. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    من تحت الماء

    الخميني اللعين حرمنا من ***واستولى على حق ** بهن لوحده ههههع على ايام الشاة كانوا اخواني الكبار وخوياهم صيفيا متسدحين بطهران هههههههههههههههع
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  19. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    عربي صاحي!

    لمن يهتم:أنا من بلد عربي إشتَقّ الجمال من بحره وجباله وسهوله وأنهاره إسمه ولبس رداءه لفصولٍ أربعة.بناته وشبابه نشروا الجمال والعلم في أطراف المعمورة.مع ذلك،أنا أرى أننا لا شيء لأن مزارع شبعا محتلة.
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  20. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    معيض

    الأثرياء يعملون اي شيء
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  21. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    علي العمري

    سعدا ههههههههه تبغه عندهم هيئه. وربي. شي يضحك.
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  22. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    محب آل البيت

    ت20 الهمداني عليك الذهاب الى إيران فيكرمونك كما أكرموا اذنابهم العرب بالذل والإحتقار
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  23. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    عربي صاحي!

    ت26- حبيبي أنا أحيانا تتغير الموجة معي فجأة فتراني كالعصفور الذبيح، أفرفرُ ولكن من الألم.تحياتي، مأجور لإهتمامك بي ومن الفؤاد شكرا.
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  24. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    عربي صاحي!

    ت26- حبيبي أنا أحيانا تتغير الموجة معي فجأة فتراني كالعصفور الذبيح، أفرفرُ ولكن من الألم.تحياتي، مأجور لإهتمامك بي ومن الفؤاد شكرا.
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  25. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    سعد1

    الحمدلله على العافيه وعلى نعمة التوحيد والسنه ..وهذا اﻻنفﻻت عندهم بل عندالعالم بسبب تعطيل اﻻمربالمعروف والنهي عن المنكر..والذي نحمدالله عليه في وطنناالحبيب بجميع اﻻحوال وان قلة الصﻻحيات فهوصمام اﻻمان.
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  26. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    محب آل البيت

    علي العمري مدافع جيد عن ايران على عماها لكن العجمة لا تساعده ولا يفقه ما يكتبه بس ملقن بعض الكلمات
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  27. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    استغفر الله العظيم

    خالد المطيري../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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  28. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    غمد عِطـاف

    عندنا و عندهم خير ولا حول ولا قوة إلا بالله و الله يصلح حال شبابنا و بناتنا و يهديهم إلى الصراط المستقيم.
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  29. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    خالد المطيري

    اه ياقلبي الحزين أنا بدي أروح لبحر قزوين اويلاه ذبحونا امهاتن **** الرمادية لا مع شين الطبايع نزاقة وتقول اني نعومة أي نعومة وأي سلومة خلها على الله بس ياشبابي
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  30. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    محب آل البيت

    ت 20الهمداني عليك بإيران بما أنك تواليها فسوف يكرمونك كما أكرموا أذنابهم العرب بهانتهم واذلالهم واحتقارهم والزج بهم في الحروب
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  31. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    loovivool

    حريات شخصية لا شأن لاحد فيهم
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  32. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    مع زاتك

    الى عربي ويدعي انه صاحي.خاف الله رب كلمه قالت لصاحبها فكني شرك
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  33. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    علي العمري

    ليش. كل. هذا. السب وإيران. دوله. كبير. وفيه اكثر من قوميه لا. يشكل. الفرس. فيه. سوا ٤٠ في ١٠٠. والباقي. قوميات فيه. عرب. ويهود اكيد. يكون. فيه. ناس. كذا
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  34. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 13:59 م
    عدد التعليقات:2513

    سهم

    اللهم يزيزل كيانهم ويسقط دولتهم الفاجرة المعتدية عباد النار .
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  35. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    محب آل البيت

    بما أن** حلا في دينكم لماذا لا يسمح لعوام الرافصة ** الخمينئي والسستاني والصدر والشيرازي مدعين النسب الشريف
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  36. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    العنود

    عندنا وعندهم خير الله يهدي القلوب
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  37. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    محب آل البيت

    هذه حضارة إيران المجوسية بقيادة الخمينئي أبن***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    الهمداني

    اللهم وظف عاطلينا ورزق فقراؤنا وزوج عوانسنا اللهم ارحمنا من الاجار واسكنا السكن الحلال اللهم خفض فواتير الكهرب والماء علينا اللهم اشفي مريضنا اللهم لا تسلط ساهر وراصد علينا اللهم ياحنان يامنان ارزقنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  39. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    صنديد

    هم أبناء الملالي والدبلوماسين الإيرانين أهل الأنحطاط والأنحلال والرذيلة ومنبع للثوارة ومنبع للأغبياء الأذناب أرض الشرك وأرض الفساد على وجه الارض , ولكم حاليا في أرض العراق عبرة .
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  40. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    مع زاتك

    ههههههههههههه. سبايا ان شاء الله
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  41. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    عربي صاحي!

    يئبروني شو حلوين، باكر الصبح أتشيع إن شاء الله!!
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  42. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    88

    كيف تكون هذه البنايات و العمران فى ايران على الرغم من الحصار الاقتصادي
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  43. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    واقعي

    كل دولة في العالم فيها عيال خاربيها خل عنكم لعب العيال
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  44. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    كل بلد وفيه الزين واالشين اين المشكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    سعيد

    متى نحتلها ونسبي الايرانيات . سقها لطهران ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  46. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    محب آل البيت

    إيران بلد منحط ينتشر فيها ** والخمور والشرك فدينهم مبني عل ** والمال بأي طريقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    يالطيف

    كلن فيه حقهومن نشر غسال الغير نشرو غساله حنا ليس مشكلتنا الايرانيات ايش ليبسون مشكلتنا لابدالوقوف بوجهها وايقافها عند حدها ولا لبسو بكيني او عرايا لهم دوله وعندها محاكم ولانروح للبردعه وننسى**
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  48. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    وين يروحون

    يجيهم الخميني يعقد عليهم***
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  49. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    عايد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    محب آل البيت

    ت1 شيعي نعرف أنك تحبها وتواليها لكن هل يوجد بعاصمتها مسجد واحد للمسلمين وهي تدعي الإسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:5934

    المنتصر بالله

    كل بلد فيه وجه وقفى آخر غير ماينشر في القنوات وليس هناك شعب ملاءيكي أو معصوم من الخطأ وإيران لم يقتل فيها الولد أمه وأبيه وولد عمه واخته رغم إني أكره الفرس المجوس واكره الشيعه لكني صريح مع الأعداء علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    القحطاني

    إذا أراد العرب القضاء على إيران فعليهم إستغلال الشعب الإيراني
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  53. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    وووووووووووووووووواو

    اعراض الناس ليست لعبة وكل مكان له وجه مشرق ووجه مظلم ......................والفجر بالخصومة ليس من شيم الكبار
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  54. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    محب آل البيت

    ت2 شيعي نعرف أنك تحبها وتواليها لكن هل يوجد بعاصمتها مسجد واحد للمسلمين وهي تدعي الإسلام
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  55. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    محب آل البيت

    ت 1 علي العمري مدافع جيد عن ايران على عماها لكن العجمة لا تساعده ولا يفقه ما يكتبه
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  56. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    شيعي برونزي

    ياحبي لطهران
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  57. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    علي العمري

    هههه. في. كل. بلد كذا. ليش. عندنا. ملائكه. كل بلد في. الصالح. والسي
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