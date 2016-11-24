بالصور: الوجه الأخر لإيران.. بيكيني وشيشة وخمور وحفلات صاخبة

صحيفة المرصد: فضح حساب على “إنستغرام” يدعى “أطفال طهران الأغنياء”، أو “The Rich Kids of Tehran”، الوجه الأخر القبيح لطهران التي تدعي العفة والطهارة والحشمة؛ وتوضح الصور على الحساب الذي يتابعه أكثر من 114 ألف متابع -وتأكدت صحيفة “دايلي ميل” من صحته- مدى الترف الذي يعيشه الشباب والشابات، وكيف يقيمون الحفلات بجانب أحواض السباحة ويحتفلون بالأعياد الأجنبية ويتسوقون في المتاجر الفاخرة.

وتُظهِر الصور مجموعة من الشابات الجميلات وهن يرتدين البيكيني ويقمن بتدخين الشيشة بجانب أحواض السباحة، وبعضهن الآخر يرتدين الفساتين الفاتنة، ويتخذن وضعيات التصوير في قصورٍ تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات ويقيمون الحفلات الصاخبة، ويشربون الخمور،ويعش هؤلاء الشباب الأثرياء الذين يظهرون بالصور داخل إيران- بحسب ما كشفته الصحيفة.

كما يظهر هؤلاء الشباب الإيرانيون في الصور وهم يركبون بعض أنواع السيارات الفارهة، التي يرغب العديد من الأشخاص في اقتنائها. وتبلغ قيمة السيارات التي تظهر بالصور مئات الآلاف من الجنيهات، وتختلف أنواعها بين سيارات الفيراري واللامبورغيني والمازيراتي والبورش وأستون مارتن وأودي ومرسيدس.

ومنذ ثورة 1979 بإيران، تم إقرار بعض القواعد الدينية التي تفرض على النساء تغطية شعرهن وارتداء الملابس المحتشمة أثناء وجودهن بالأماكن العامة، وكذلك تفرض هذه القواعد على الرجال الظهور بمظهر محتشم. كما تم منع تناول المشروبات الكحولية. لكن ما سلف ذكره أظهر الوجه الحقيق الذي تخفية الدولة الشيعية.