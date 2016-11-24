بالصور: الوجه الأخر لإيران.. بيكيني وشيشة وخمور وحفلات صاخبة

صحيفة المرصد: فضح حساب على “إنستغرام” يدعى “أطفال طهران الأغنياء”، أو “The Rich Kids of Tehran”، الوجه الأخر القبيح لطهران التي تدعي العفة والطهارة والحشمة؛ وتوضح الصور على الحساب الذي يتابعه أكثر من 114 ألف متابع -وتأكدت صحيفة “دايلي ميل” من صحته- مدى الترف الذي يعيشه الشباب والشابات، وكيف يقيمون الحفلات بجانب أحواض السباحة ويحتفلون بالأعياد الأجنبية ويتسوقون في المتاجر الفاخرة.
وتُظهِر الصور مجموعة من الشابات الجميلات وهن يرتدين البيكيني ويقمن بتدخين الشيشة بجانب أحواض السباحة، وبعضهن الآخر يرتدين الفساتين الفاتنة، ويتخذن وضعيات التصوير في قصورٍ تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات ويقيمون الحفلات الصاخبة، ويشربون الخمور،ويعش هؤلاء الشباب الأثرياء الذين يظهرون بالصور داخل إيران- بحسب ما كشفته الصحيفة.
كما يظهر هؤلاء الشباب الإيرانيون في الصور وهم يركبون بعض أنواع السيارات الفارهة، التي يرغب العديد من الأشخاص في اقتنائها. وتبلغ قيمة السيارات التي تظهر بالصور مئات الآلاف من الجنيهات، وتختلف أنواعها بين سيارات الفيراري واللامبورغيني والمازيراتي والبورش وأستون مارتن وأودي ومرسيدس.
ومنذ ثورة 1979 بإيران، تم إقرار بعض القواعد الدينية التي تفرض على النساء تغطية شعرهن وارتداء الملابس المحتشمة أثناء وجودهن بالأماكن العامة، وكذلك تفرض هذه القواعد على الرجال الظهور بمظهر محتشم. كما تم منع تناول المشروبات الكحولية. لكن ما سلف ذكره أظهر الوجه الحقيق الذي تخفية الدولة الشيعية.
تعليقات ( 57 )
himaفي كل مكان يوجد الصالح والطالح,,ايش الجديد فكدا؟
الشريفكل إناء بما فيه ينضح في جميع المجتمعات الحسن والقبيح سأل الله أن يجمع كلمة المسلمين والالتفات للعدو الاكبر وترك اثارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين فقد اصبح السني يكره اخاه الشيعي اكثر من كرهه للأعداء
زاىر****الله يستر علينا وعليهم انشرو شركياتهم وخططهم ضد الاسلام
خلك بعيد حبك يزيد 😊قلم الخنبقه وشلونك عيني ؟ طبعآ هذي اﻷخبار تخليك تصاب بقشعريره هههه
عدد التعليقات:14503
عمر السميريهذه حقيقة ايران التي تدعي الاسلام
تووووووتسيم سيم رفيق
تووووووتتعليق مخالف
عدد التعليقات:406
ليالي نجدقديما كانت ايران مدينة ***على المكشوفت ولكن بعد الثوره صارت بالسر . فلا تعجب من ما تم نشره
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانشيراز جنه الله في الارض طبيعه وجو فرنسي رائعه يمووووت الاخوانجي الطبطوبي
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانتعليق مخالف
سياف مجاهدالإعلام رسالته أرقى وأسما اللهم إنا نسألك البروالتقوى
محب المرصدترا ايران فيهم الشيعه والمسيح واليهود و اغلبهم برا وكل بلد فيها اللي في ايران البشر هذا اهم صالح وطالح
بن عاقولنعيبو على الناس والعيب فينا اللحين خلونا نصلح احوالنا بعدين نصلح عيوب الاخرين والله
كاوزاكي خضراجل مضحوك علينا :)
سياف مجاهد***** والنصر والعز للإسلام
ت 40هذا اللي انتو فالحين فيه كل تفكيركم في الحريم و.....؟؟؟ العالم يتطورون ويتقدمون الا انتو دايما تفكيركم محصور في الحريم وذاك الشي فضحتونا متى بترتقون عن سفاسف الامور
حامدت37//مسمي نفسك العمري ت 33//ماقال لو عندهم هيئه لكن فكرك الفاسدوالمعفن والخايب فاهم كدا! زي تعليقك واخطاءك اﻻمﻻئيه يابو رابع ابتدائي استحي ع وجهك ياواد فشلتنااستجي ع دمك وتعلم وتعال
من تحت الماءالخميني اللعين حرمنا من ***واستولى على حق ** بهن لوحده ههههع على ايام الشاة كانوا اخواني الكبار وخوياهم صيفيا متسدحين بطهران هههههههههههههههع
عربي صاحي!لمن يهتم:أنا من بلد عربي إشتَقّ الجمال من بحره وجباله وسهوله وأنهاره إسمه ولبس رداءه لفصولٍ أربعة.بناته وشبابه نشروا الجمال والعلم في أطراف المعمورة.مع ذلك،أنا أرى أننا لا شيء لأن مزارع شبعا محتلة.
معيضالأثرياء يعملون اي شيء
علي العمريسعدا ههههههههه تبغه عندهم هيئه. وربي. شي يضحك.
محب آل البيتت20 الهمداني عليك الذهاب الى إيران فيكرمونك كما أكرموا اذنابهم العرب بالذل والإحتقار
عربي صاحي!ت26- حبيبي أنا أحيانا تتغير الموجة معي فجأة فتراني كالعصفور الذبيح، أفرفرُ ولكن من الألم.تحياتي، مأجور لإهتمامك بي ومن الفؤاد شكرا.
عربي صاحي!ت26- حبيبي أنا أحيانا تتغير الموجة معي فجأة فتراني كالعصفور الذبيح، أفرفرُ ولكن من الألم.تحياتي، مأجور لإهتمامك بي ومن الفؤاد شكرا.
سعد1الحمدلله على العافيه وعلى نعمة التوحيد والسنه ..وهذا اﻻنفﻻت عندهم بل عندالعالم بسبب تعطيل اﻻمربالمعروف والنهي عن المنكر..والذي نحمدالله عليه في وطنناالحبيب بجميع اﻻحوال وان قلة الصﻻحيات فهوصمام اﻻمان.
محب آل البيتعلي العمري مدافع جيد عن ايران على عماها لكن العجمة لا تساعده ولا يفقه ما يكتبه بس ملقن بعض الكلمات
استغفر الله العظيمخالد المطيري../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
غمد عِطـافعندنا و عندهم خير ولا حول ولا قوة إلا بالله و الله يصلح حال شبابنا و بناتنا و يهديهم إلى الصراط المستقيم.
خالد المطيرياه ياقلبي الحزين أنا بدي أروح لبحر قزوين اويلاه ذبحونا امهاتن **** الرمادية لا مع شين الطبايع نزاقة وتقول اني نعومة أي نعومة وأي سلومة خلها على الله بس ياشبابي
محب آل البيتت 20الهمداني عليك بإيران بما أنك تواليها فسوف يكرمونك كما أكرموا أذنابهم العرب بهانتهم واذلالهم واحتقارهم والزج بهم في الحروب
loovivoolحريات شخصية لا شأن لاحد فيهم
مع زاتكالى عربي ويدعي انه صاحي.خاف الله رب كلمه قالت لصاحبها فكني شرك
علي العمريليش. كل. هذا. السب وإيران. دوله. كبير. وفيه اكثر من قوميه لا. يشكل. الفرس. فيه. سوا ٤٠ في ١٠٠. والباقي. قوميات فيه. عرب. ويهود اكيد. يكون. فيه. ناس. كذا
عدد التعليقات:2513
سهماللهم يزيزل كيانهم ويسقط دولتهم الفاجرة المعتدية عباد النار .
محب آل البيتبما أن** حلا في دينكم لماذا لا يسمح لعوام الرافصة ** الخمينئي والسستاني والصدر والشيرازي مدعين النسب الشريف
العنودعندنا وعندهم خير الله يهدي القلوب
محب آل البيتهذه حضارة إيران المجوسية بقيادة الخمينئي أبن***
الهمدانياللهم وظف عاطلينا ورزق فقراؤنا وزوج عوانسنا اللهم ارحمنا من الاجار واسكنا السكن الحلال اللهم خفض فواتير الكهرب والماء علينا اللهم اشفي مريضنا اللهم لا تسلط ساهر وراصد علينا اللهم ياحنان يامنان ارزقنا
صنديدهم أبناء الملالي والدبلوماسين الإيرانين أهل الأنحطاط والأنحلال والرذيلة ومنبع للثوارة ومنبع للأغبياء الأذناب أرض الشرك وأرض الفساد على وجه الارض , ولكم حاليا في أرض العراق عبرة .
مع زاتكههههههههههههه. سبايا ان شاء الله
عربي صاحي!يئبروني شو حلوين، باكر الصبح أتشيع إن شاء الله!!
88كيف تكون هذه البنايات و العمران فى ايران على الرغم من الحصار الاقتصادي
واقعيكل دولة في العالم فيها عيال خاربيها خل عنكم لعب العيال
سعيدمتى نحتلها ونسبي الايرانيات . سقها لطهران ***
محب آل البيتإيران بلد منحط ينتشر فيها ** والخمور والشرك فدينهم مبني عل ** والمال بأي طريقة
يالطيفكلن فيه حقهومن نشر غسال الغير نشرو غساله حنا ليس مشكلتنا الايرانيات ايش ليبسون مشكلتنا لابدالوقوف بوجهها وايقافها عند حدها ولا لبسو بكيني او عرايا لهم دوله وعندها محاكم ولانروح للبردعه وننسى**
وين يروحونيجيهم الخميني يعقد عليهم***
عايدتعليق مخالف
محب آل البيتت1 شيعي نعرف أنك تحبها وتواليها لكن هل يوجد بعاصمتها مسجد واحد للمسلمين وهي تدعي الإسلام
عدد التعليقات:5934
المنتصر باللهكل بلد فيه وجه وقفى آخر غير ماينشر في القنوات وليس هناك شعب ملاءيكي أو معصوم من الخطأ وإيران لم يقتل فيها الولد أمه وأبيه وولد عمه واخته رغم إني أكره الفرس المجوس واكره الشيعه لكني صريح مع الأعداء علم
القحطانيإذا أراد العرب القضاء على إيران فعليهم إستغلال الشعب الإيراني
وووووووووووووووووواواعراض الناس ليست لعبة وكل مكان له وجه مشرق ووجه مظلم ......................والفجر بالخصومة ليس من شيم الكبار
محب آل البيتت2 شيعي نعرف أنك تحبها وتواليها لكن هل يوجد بعاصمتها مسجد واحد للمسلمين وهي تدعي الإسلام
محب آل البيتت 1 علي العمري مدافع جيد عن ايران على عماها لكن العجمة لا تساعده ولا يفقه ما يكتبه
شيعي برونزيياحبي لطهران
علي العمريهههه. في. كل. بلد كذا. ليش. عندنا. ملائكه. كل بلد في. الصالح. والسي