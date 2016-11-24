صحيفة السفير:مصر تقرر الانخراط عسكرياً في سوريا وترسل 18 طياراً إلى مطار حماة!

صحيفة المرصد: بعد أقل من يومين على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة من أسماهم “العناصر المتطرفة”، خرجت صحيفة السفير المقربة من إيران اليوم الخميس لتكشف أن 18 طياراً مصرياً وصلوا قبل أسبوعين إلى مطار حماة العسكري، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، بجولات استطلاعية على جبهات حوران، حيث اعتبرت الصحيفة أن الانخراط العسكري المصري تتويجاً لسلسلة لقاءات أمنية وسياسية بين النظامين “السوري والمصري”، بينما رفضت موسكو تأكيد أو نفي وصول قوات عسكرية مصرية إلى سوريا.
18 طياراً مصرياً في مطار حماة
وكشفت الصحيفة عن وجود فرقة من القوات المصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص، منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، تعمل في قاعدة حماه الجوية.
ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم لا في العمليات الجوية أم لا، مشددة على أن “انضمامهم الى عمليات قاعدة حماه، واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية، يعكس قراراً مصرياً سورياً بتسريع دمج القوة المصرية، لأن الجيش المصري لا يزال يملك، برغم أمركة أسلحته الجوية الواسعة في الثمانينيات، أسراباً من 60 مروحية روسية من طراز “مي 8″، فيما لم يتبقَّ من الخمسين مروحية لنظام الأسد من الطراز ذاته، بعد خمسة أعوام من القتال، إلا النصف تقريباً، وهي مروحيات تطلق صواريخ غير موجهة، ومخصصة لنقل القوات الخاصة، وقادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية”.
جولات استطلاعية لضباط مصريين في جنوب سوريا
كما أشارت الصحيفة إلى وصول أربعة ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، إلى مقرّ أركان قوات الأسد في دمشق، يعمل منذ شهر ضابطان مصريان برتبة لواء، على مقربة من غرف العمليات.
تعليقات ( 104 )
انتكاسة الفطرة السليمةأمز مخزي وعلامة سوداء سوف تكتب في التاريخ بأن جيش مصر يقتل الاطفال والنساء المسلمين في سوريا ( خيانة الزعماء العرب العملاء المجرمين لن تفلت من العقاب بأذن الله طال الزمن او قصر )
محايدالاقربون اولى بالمعروف اللئيم ماينفع تكرمه راح يخونك ولو بعد حين لكن هذا من دعاء الناس الغلابا المساكين
بحر 1ويلوم الملك سلمان عندم سحب على مصر
نمبرتنارضها ذهب ونساءها لعب****
وهابي سابقتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((( عــــــــــــــاجل ...... المخابرات _المصرية ...... تتوصل لمعلومات دقيقة في مقتل 21 جندي مصري في ليبيا )))))))
وهابي سابقتعليق مخالف
عمراللهم ياقوي ياجبار** وارزق مصر حاكم يخاف الله ويكون عون للمضلومين والضعفاء من اهل السنه والجماعه
الله أعلمأقسم بالله أنه *** القسم بالله العظيم ** .. الأكيد أن الشعب المصري لا يرضى بأفعال المنقلبين . الله المستعان
العربي الحالممجرد رأي:كلما وقع خلاف سياسي قد يكون مؤقت ولتباين وجهات النظر بين دولة ودولة،تتعالى الصيحات بطرد عمال تلك الدولة من الخليج.هؤلاء لا ذنب لهم،ثم لطرد مليوني عامل ردات فعل قد تشعل حروب جديدة.صلوا عالنبي
أحب وطني لانه بلد اجداديالسيسي اسم على مسمى ** الله اكبر يا م العرب والله ***
دحوم1انظرو ياشعب مصر ماذا يرد السيسي ان يفعل باطفال سوريا كل ذالك حتى ترضا عنه روسيا وبوتن هل الاسلام امر بقتل المسلمين من اجل بشار وبوتن ياشعب مصر
رسالة إلى وهابي سابقوهابي سابق وما ذنب الملايين ليوخذوا بجريرة السيسي ونظامه، ثم المصريين أهل لين وطيبة، لذلك إستغفر الله يا وهابي سابق من مثل هذه***
ناصر بن محمدياما حذرنا لكن هو عقاب من الله ودعوة المظلومين الله يرحم حال المستضعفين من امه محمد عليه الصلاة والسلام بكل مكان
زينب...لو تم دعم الجيش الحر. بمضادات طائرات. فسوف يؤدبون كل طيارمعتدي مهما كانت جنسيته. ....
العربي الحالممصيبتنا كبيرة يا شباب،يتلاعبون بنا كما يتلاعب الصقر ببغاث الطير.والسبب الفرقة والتفرقة المذهبية بين العرب،وشماتتنا ببعضنا،والفقر،والجائع دينه رغيفه،وهذه فرصة لكل أعداء العرب كي يعيدوننا إلى الرمال.
ام محمدفي يوم ما قال وبالفم المليان قيش مسر لمسر ، ومع هذا لم نتعظ ! صدق من قال لا تصاحب الcc وتشتكي من***
وهابي سابقاتمنى من الحكومة السعودية خاصة ودول الخليج عامة ان تٲخذ موقف حازم تجاه العدد الهائل للعمالة المصرية في الخليج وذلك حتى لا يقوم السيسي باستغلال الملايين من عمالته لزعزعة استقرار المنطقة .
الناقدالغريب إن السيسي **. . ويش السبب ياترى ، هل السبب هو ** . . الله اعلم !!
واقع مؤلم*** حسيبك الله ونعم الوكيل ... إن شاء الله ستأخذ ***
وهابي سابقهذا ماقصده السيسي بمسافة السكة ، تصفية اطفال سوريا .
واقع مؤلم(***.. صدقت ياسيدي ومولاي إلهي وإله هذا الكون .. كم أنت عادل وكم تمهل ولكنك لاتهمل ...
وهابي سابقهذا هو السيسي يعلن وبشكل سافر انضمامه الى فريق قتلة اطفال سوريا ، الكرة الان في ملعب الشرفاء من المصريين ليظهروا ردة الفعل المناسبة ***
سنونوازاي كذا ياسادة الرئيس ترسل خير أجناد الأرض لسوريا هيعملوا ايه في سوريا سياحة !
Saadملك الاردن كان يحذر من الهلال الايراني الان اصبح قمر ١٥
شنب مستقلت61 احسنت انا معك في كلامك
الشهاب الاحمرشعبه يمشي في الشوارع وادمغته تغلي لذلك لن يصمد كثيرا في الحكم فوقت سقوطه قريب.
المنصفولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
aliمصر فقرررانه والحرب راح تفقرهااا اكثرر خليهم يروحو قطع غيار للطيارهموقادر يدفع ثمنها الحرب استنزاف
سعودي مسلمتعليق 61 مستحي يحط له لقب سبحان الله الكذاب دائما يخاف ان يواجه بحقيقته حتى ولو بلقب مستعار ولكن يكفي انك تعرف نفسك تعليق (61)
فصائل من يكذبون كما يتنفسون !!تعليق مخالف
ابوشيخهتعليق مخالف
بتالكل الدول تتامر ع الاسلام والسيسي لايمثل مصر اذا لم يتظاهروً عليه فهم معه الي يقهر ان المليارات راحت له والشعب عندنا مديون
حمدتعليق مخالف
Saadتعليق مخالف
زعيترتعليق مخالف
Saadما زال البعض على سجيته معظم القادة العسكريين المصريين من المنوفيه والشرقيه التي يتواجد***بها بكثره استغرب من الذي لم يفهم تصرفات مصر وعودة الناصريين الفارسيين لمفاصل الدولة المصرية
كيف الحال ؟؟؟وفي حرب اليمن . يقول الفاغر القيش المصري لحماية مسر . وضحك علينا بمسافة وأخذ مقابلها 120 مليار .. آآآآه يالقهر .. فيه شي في داخلي ودي أقوله بس حيكون مخالف .. عموماً على ولاة أمرنا الحر الحذر الحذر وبس
بويوسفوالآن ما قولكم بعد تعري السيسي وكشف عن وجهه ***
جاسمعجبت ممن تعجب من كون السيسي يدعم ***
خلل****فكثير من الصواريخ التي دكت المدن السورية كانت ( صنع في مصر ) الجديد أنه الآن يعلن انحيازه الكامل للروس
خالدموقع عسكري أمريكي:***
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهالجيش المصري العربي وقيادته العربية من خلفه اليوم هو الرعب الحقيقي الذي ضرب قلوب وجحافل الارهابيين من الأخوان والدواعش في كل مكان يتواجدون فيه حاولو اسقاط مصرفارتدت خناجرهم وأحقادهم في صدورهم ونحورهم.
تركيقلم الخنبقة مين الي يقف مع مصر انت ماادري انت ومعرفاتك ماتفهم والا مخك ضارب الحكومة السعودية قطعت هلاقاتها بمصر والسيسي وانت تخالف الحكومة وقاعد تروج لمصر وتروج اكاذيب وتمدح السيسي يجب على المباحث اخذ
جبال سديريجب ان تتغير بوصلة الدعم هناك ضباط شرفاء في الجيش المصري قادرين على اعادة الامور الى نصابها الطبيعي لااعتقد انهم يرضون بهذة المهازل التي يتعرض لها اخوانهم السنة في سورياء والعراق وليبيا واليمن
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( اللي جاب داعش .....العراق والشام .... في مصر ....... يودي السيسي سوريا )))))
عبدالعزيز//يعني قتل الشعب السوري الاعزل حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((((( اتحدا ان ينكر الاخوانجية ....... أكبر مقلب اكلوه مع خليفتهم المنتظر ))))))
ابو عقابسابق جيش مصر لمصر والآن !
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهيجب أن نقف مع مصر وحكومتها والشعب المصري العظيم المساند لها لأنها هي اليوم السيف المسلول في وجه الارهاب والارهابيين من أخوان ودواعش وكل من تحلق في حلقاتهم وتبع خطواتهم.حكومة السيسي اليوم نصر العرب.
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( خلوهم يشاركون ........ يمقن يقلب عليهم السيسي مثل ماقلب على الاخوان وتسبب في انهيار دولتهم )))))))
عايدالمصري ههههاااااي دفاع مستميت
كلمة حقيجب من الدول الخليجيه ان تطالب إرجاع ملياراتنا الذي **ضعها في رصيده وترك الشعب المصري ****
عبد اللهاللهم اجعلها هزيمة لطاغية الشام وطاغية مصر، اللهم آمين .
عبد المحسنولا يزال مسلسل الخيانة مستمرا !!!
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((( فكــــــــــــــــــــرة وحدة الدولة المصرية السورية العربية الاسلامية ........ جميل ان عادت)))))))
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((( التدخل العربي ........ في سوريا والعراق ....... من محرمات المحتلين العجم والغرب والروس واليهود يعربدون في سوريا والعراق بجيوشهم ومنظماتهم الماسونية )))))
عيصوالسيسي خريج مخابرات اصلا واتضحت توجهاته ،،،، بشار لا يشرف من يقف معه
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((23 -حمد.............برق الحرم قلم الخنبقة.......... المرصد تحكم بيننا .... ومتى ماعلم الكاذبون الحقيقة أمل ان يلتجمون ويحتجبون ولا يتلونن بمعرفاتهم ))))))))
العربي الحالمت30- عمو خالد،اكثر من مرة كتبت أنني مستقل ولا أعرف العزيز المذكور وأنا أكتب من خارج المملكة. شكرا
العربي الحالمتحبهم أو تكرههم،الإخوان المسلمون،تنظيم دولي ولهم مرجعياتهم وخبرتهم التاريخية بالعمل الحزبي المنظم،وهم براغماتيون جدا كالإنكليز والأميركان،يهمهم ما يمكن ربحه لا لما يجب شرعا فعله.الشرع في خدمة التنظيم.
ابو زنقاتالقيش قيشنا وبيحرر الاراضي السوريه شبر شبر دار دار زنقه زنقه الى الامام الى الامام
يالطيفكلمة بسيطه من ادار ظهرة للامه العربيه والاجماع العربي لن يكون حليف وسوف يدير ظهر مثل الباب الدوار يبحث عن الرز
خالدقلم الكذب والبهتان داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها . العربي الحالم و برق الحرم و انوس و محايد و قلم الحقيقه
الصبيانيياخوفي من شي في بالي لا ننسا شارك عندنا من كبار الطيارين وعارفين كل شي عن القواعد السعودية والاحداثيات الله يستر بس السيسي هاذا ماله الي حل واحد 🔫
سعوديتعليق مخالف
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهوقفت المسألة على العسكريين المصريين في ملاحقة ومحاربة الارهابيين والقضاء عليهم هناك في سوريا.هذا اذا صدقت هذه الأنباء رغم أنه لم يصدر من الحكومة المصرية ماينفي هذا الخبر أو يؤكده.الارهاب سرطان العصر.
محمدت16 سلمان البقمي المصريين الي موجودين بالسعودية اكثر من اربعة مليون مصري نظامي وغير نظامي وهاذي احصاائية الجوزات من غير باقي دول الخليج
اللهم أعز الإسلام و المسلميناللهم لاشماته ...... راحت فلوسك ياصابر .... ياما حذرنا وياما نبهنا ... ومافيه لا آذان صاغيه ... ولا قلوب فاقهه
العربي الحالملا يمكن للجيشين المصري والسوري مجرد قبول تنظيم الإخوان المسلمين و**
علي العمريتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((( لقد فات على كلاب أهل النار ..... ان التطبيع التركي السوري لايسمح بذلك حتى وان وافق السيسي ))))))
خبر يشفي الصدورخنبوقه÷÷÷>>>> 200 علج ايراني فطس اليوم في كركلاء المنجسه وداعش يتبنى التفجير .. اعمل حالك ميت
حمدبرق الحرم قلم الخنبقة
تركيالحين السيسي لما قلنالو يساعدنا بحرب اليمن قال الجيش المصري لمصر كيف اليحن يرسله لسوريا
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((اذا اردنا ماذا معــــــــــرفة يحدث في سوريا .......يجب ان نعرف ماذا يحدث على الشريط الحدودي في ليبيا )))))))
زائرحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( رغم ان ذلك لايتعدا هراطق اعلام الاخوان ..... الا ان تركيا تحذر من التعرض لجنودها في حلب .... يمقن راحين يقتلون الجنود الاتراك )))))))
تركيبالله مو حرام 150مليار دولار اعطيناهم للسيسي والله قهر
عدد التعليقات:23
سلمان البقميالسعودية لديها مليونان و 600.000 مقيم مصري والكويت حوالي مليون والإمارات وقطر.. لو تم ترحيل كل هؤلاء دفعة واحدة إلى مصر.. أضمن أن نظام السيسي العسكري سوف يسقط خلال اسبوعين..
الركاده طيبهتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((اذا اردنا ماذا يحدث في سوريا .......يجب ان نعرف ماذا يحدث على الشريط الحدودي في ليبيا )))))))
زائرإنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
محايدالله*يوفقك يالسيسي ***
علي العمريتعليق مخالف
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهأين الغرابة في الأمر.القوات التركية منخرطة عسكريآ في القتال داخل الأراضي السورية تساند الأخوان ومليشياتهم هناك.والأخوان مصنفين على قوائم الارهاب في الكثير من البلدان العربية.المصريين يحاربون الدواعش.
محمداكبر ضربه توجه لمصر وتاديب السيسي هو الرسال المصريين الى مصر ترحيلهم من السعودية والخليج
انوس**** ارحمونة حرام عليكم ارحمونة وارحمو الأمة العربية من**
الركاده طيبهبعد وقف الرز والبترول ... بان على حقيقته وانا متأكد كلها عمليه عناد وابتزاز
مع الخيلسوف يرفض الشعب المصري هذه المهزلة وسوف ترون
واضحقلنا لكم اشحنوا ربع بلحه لديرته وفكونا وخله يوظفهم عند الولي السفيه سبحان الله سيماهم في وجوههم ومن رائى وجه بلحة عرف انه من سلالة معروفة
ابو محمدحسبنا الله ونعم الوكيل .*** .اكيد ايران منحوه رز كثير .
خويلدول ول ول وش ذا الحكي
توتياخوي تشتو الاطفل وسورين خليها تنهي الحرب
العربي الحالمأتطلع إلى تعاون مصري سوري ضد إسرائيل، هل أحلم؟ لا بأس، إنضموا إلي وأحلموا يا عرب.
حساويالله يقويهم وينصرهم على الاٍرهاب