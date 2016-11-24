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صحيفة السفير:مصر تقرر الانخراط عسكرياً في سوريا وترسل 18 طياراً إلى مطار حماة!

24 نوفمبر, 2016 , 21:06 م
صحيفة السفير:مصر تقرر الانخراط عسكرياً في سوريا وترسل 18 طياراً إلى مطار حماة!
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صحيفة المرصد: بعد أقل من يومين على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة من أسماهم “العناصر المتطرفة”، خرجت صحيفة السفير المقربة من إيران اليوم الخميس لتكشف أن 18 طياراً مصرياً وصلوا قبل أسبوعين إلى مطار حماة العسكري، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، بجولات استطلاعية على جبهات حوران، حيث اعتبرت الصحيفة أن الانخراط العسكري المصري تتويجاً لسلسلة لقاءات أمنية وسياسية بين النظامين “السوري والمصري”، بينما رفضت موسكو تأكيد أو نفي وصول قوات عسكرية مصرية إلى سوريا.

 

18 طياراً مصرياً في مطار حماة

وكشفت الصحيفة عن وجود فرقة من القوات المصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص، منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، تعمل في قاعدة حماه الجوية.
ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم لا في العمليات الجوية أم لا، مشددة على أن “انضمامهم الى عمليات قاعدة حماه، واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية، يعكس قراراً مصرياً سورياً بتسريع دمج القوة المصرية، لأن الجيش المصري لا يزال يملك، برغم أمركة أسلحته الجوية الواسعة في الثمانينيات، أسراباً من 60 مروحية روسية من طراز “مي 8″، فيما لم يتبقَّ من الخمسين مروحية لنظام الأسد من الطراز ذاته، بعد خمسة أعوام من القتال، إلا النصف تقريباً، وهي مروحيات تطلق صواريخ غير موجهة، ومخصصة لنقل القوات الخاصة، وقادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية”.

جولات استطلاعية لضباط مصريين في جنوب سوريا
كما أشارت الصحيفة إلى وصول أربعة ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، إلى مقرّ أركان قوات الأسد في دمشق، يعمل منذ شهر ضابطان مصريان برتبة لواء، على مقربة من غرف العمليات.



تعليقات ( 104 )

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  1. 104
    25 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    انتكاسة الفطرة السليمة

    أمز مخزي وعلامة سوداء سوف تكتب في التاريخ بأن جيش مصر يقتل الاطفال والنساء المسلمين في سوريا ( خيانة الزعماء العرب العملاء المجرمين لن تفلت من العقاب بأذن الله طال الزمن او قصر )
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  2. 103
    25 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    معقوله المصريين يريدون مشاركة العلويين والروس فى ذبح اهل الأرض السوريين من أهل السنه والجماعه واستباحة أرض سوريا الي جانب ايران ومليشيات الحشدالشعبي وحزب الله معقوله مصرتسويهاحسب الخبر مش مصدق من يؤكد
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  3. 102
    25 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    محايد

    الاقربون اولى بالمعروف اللئيم ماينفع تكرمه راح يخونك ولو بعد حين لكن هذا من دعاء الناس الغلابا المساكين
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  4. 101
    25 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    تعليق مخالف
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  5. 100
    25 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    بحر 1

    ويلوم الملك سلمان عندم سحب على مصر
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  6. 99
    25 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    نمبرتن

    ارضها ذهب ونساءها لعب****
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  7. 98
    25 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    وهابي سابق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 97
    25 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((( عــــــــــــــاجل ...... المخابرات _المصرية ...... تتوصل لمعلومات دقيقة في مقتل 21 جندي مصري في ليبيا )))))))
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  9. 96
    25 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    وهابي سابق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 95
    25 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    عمر

    اللهم ياقوي ياجبار** وارزق مصر حاكم يخاف الله ويكون عون للمضلومين والضعفاء من اهل السنه والجماعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 94
    25 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    الله أعلم

    أقسم بالله أنه *** القسم بالله العظيم ** .. الأكيد أن الشعب المصري لا يرضى بأفعال المنقلبين . الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 93
    24 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 92
    24 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    العربي الحالم

    مجرد رأي:كلما وقع خلاف سياسي قد يكون مؤقت ولتباين وجهات النظر بين دولة ودولة،تتعالى الصيحات بطرد عمال تلك الدولة من الخليج.هؤلاء لا ذنب لهم،ثم لطرد مليوني عامل ردات فعل قد تشعل حروب جديدة.صلوا عالنبي
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  14. 91
    24 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    أحب وطني لانه بلد اجدادي

    السيسي اسم على مسمى ** الله اكبر يا م العرب والله ***
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  15. 90
    24 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    دحوم1

    انظرو ياشعب مصر ماذا يرد السيسي ان يفعل باطفال سوريا كل ذالك حتى ترضا عنه روسيا وبوتن هل الاسلام امر بقتل المسلمين من اجل بشار وبوتن ياشعب مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 89
    24 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    رسالة إلى وهابي سابق

    وهابي سابق وما ذنب الملايين ليوخذوا بجريرة السيسي ونظامه، ثم المصريين أهل لين وطيبة، لذلك إستغفر الله يا وهابي سابق من مثل هذه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 88
    24 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    ناصر بن محمد

    ياما حذرنا لكن هو عقاب من الله ودعوة المظلومين الله يرحم حال المستضعفين من امه محمد عليه الصلاة والسلام بكل مكان
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  18. 87
    24 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    زينب...

    لو تم دعم الجيش الحر. بمضادات طائرات. فسوف يؤدبون كل طيارمعتدي مهما كانت جنسيته. ....
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  19. 86
    24 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    العربي الحالم

    مصيبتنا كبيرة يا شباب،يتلاعبون بنا كما يتلاعب الصقر ببغاث الطير.والسبب الفرقة والتفرقة المذهبية بين العرب،وشماتتنا ببعضنا،والفقر،والجائع دينه رغيفه،وهذه فرصة لكل أعداء العرب كي يعيدوننا إلى الرمال.
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  20. 85
    24 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    ام محمد

    في يوم ما قال وبالفم المليان قيش مسر لمسر ، ومع هذا لم نتعظ ! صدق من قال لا تصاحب الcc وتشتكي من***
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  21. 84
    24 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    وهابي سابق

    اتمنى من الحكومة السعودية خاصة ودول الخليج عامة ان تٲخذ موقف حازم تجاه العدد الهائل للعمالة المصرية في الخليج وذلك حتى لا يقوم السيسي باستغلال الملايين من عمالته لزعزعة استقرار المنطقة .
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  22. 83
    24 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الناقد

    الغريب إن السيسي **. . ويش السبب ياترى ، هل السبب هو ** . . الله اعلم !!
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  23. 82
    24 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    واقع مؤلم

    *** حسيبك الله ونعم الوكيل ... إن شاء الله ستأخذ ***
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  24. 81
    24 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    وهابي سابق

    هذا ماقصده السيسي بمسافة السكة ، تصفية اطفال سوريا .
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  25. 80
    24 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    واقع مؤلم

    (***.. صدقت ياسيدي ومولاي إلهي وإله هذا الكون .. كم أنت عادل وكم تمهل ولكنك لاتهمل ...
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  26. 79
    24 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    وهابي سابق

    هذا هو السيسي يعلن وبشكل سافر انضمامه الى فريق قتلة اطفال سوريا ، الكرة الان في ملعب الشرفاء من المصريين ليظهروا ردة الفعل المناسبة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  27. 78
    24 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    سنونو

    ازاي كذا ياسادة الرئيس ترسل خير أجناد الأرض لسوريا هيعملوا ايه في سوريا سياحة !
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 77
    24 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    Saad

    ملك الاردن كان يحذر من الهلال الايراني الان اصبح قمر ١٥
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 76
    24 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    شنب مستقل

    ت61 احسنت انا معك في كلامك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  30. 75
    24 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    الشهاب الاحمر

    شعبه يمشي في الشوارع وادمغته تغلي لذلك لن يصمد كثيرا في الحكم فوقت سقوطه قريب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 74
    24 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    المنصف

    ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  32. 73
    24 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ali

    مصر فقرررانه والحرب راح تفقرهااا اكثرر خليهم يروحو قطع غيار للطيارهموقادر يدفع ثمنها الحرب استنزاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 72
    24 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    سعودي مسلم

    تعليق 61 مستحي يحط له لقب سبحان الله الكذاب دائما يخاف ان يواجه بحقيقته حتى ولو بلقب مستعار ولكن يكفي انك تعرف نفسك تعليق (61)
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 71
    24 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    فصائل من يكذبون كما يتنفسون !!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 70
    24 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 69
    24 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    بتال

    كل الدول تتامر ع الاسلام والسيسي لايمثل مصر اذا لم يتظاهروً عليه فهم معه الي يقهر ان المليارات راحت له والشعب عندنا مديون
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  37. 68
    24 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    حمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 67
    24 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    Saad

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 66
    24 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    زعيتر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 65
    24 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    Saad

    ما زال البعض على سجيته معظم القادة العسكريين المصريين من المنوفيه والشرقيه التي يتواجد***بها بكثره استغرب من الذي لم يفهم تصرفات مصر وعودة الناصريين الفارسيين لمفاصل الدولة المصرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  41. 64
    24 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    كيف الحال ؟؟؟

    وفي حرب اليمن . يقول الفاغر القيش المصري لحماية مسر . وضحك علينا بمسافة وأخذ مقابلها 120 مليار .. آآآآه يالقهر .. فيه شي في داخلي ودي أقوله بس حيكون مخالف .. عموماً على ولاة أمرنا الحر الحذر الحذر وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  42. 63
    24 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    بويوسف

    والآن ما قولكم بعد تعري السيسي وكشف عن وجهه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 62
    24 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    جاسم

    عجبت ممن تعجب من كون السيسي يدعم ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    الغرب الصهيوني وإيران وتركيا وروسيا دخلت حرب سوريا بزعم قتال داعش ولم يمسوا شعرة من داعش وإنما يريدون السنة والكرد .لكن الجيش المصري يريد إبادة داعش وكل حزب متفرع من التنظيم اﻹرهابي اﻹخواني
    لا يعجبني(33) اعجبني(5)
  45. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    خلل

    ****فكثير من الصواريخ التي دكت المدن السورية كانت ( صنع في مصر ) الجديد أنه الآن يعلن انحيازه الكامل للروس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    خالد

    موقع عسكري أمريكي:***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    الجيش المصري العربي وقيادته العربية من خلفه اليوم هو الرعب الحقيقي الذي ضرب قلوب وجحافل الارهابيين من الأخوان والدواعش في كل مكان يتواجدون فيه حاولو اسقاط مصرفارتدت خناجرهم وأحقادهم في صدورهم ونحورهم.
    لا يعجبني(23) اعجبني(1)
  48. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    تركي

    قلم الخنبقة مين الي يقف مع مصر انت ماادري انت ومعرفاتك ماتفهم والا مخك ضارب الحكومة السعودية قطعت هلاقاتها بمصر والسيسي وانت تخالف الحكومة وقاعد تروج لمصر وتروج اكاذيب وتمدح السيسي يجب على المباحث اخذ
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  49. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    جبال سدير

    يجب ان تتغير بوصلة الدعم هناك ضباط شرفاء في الجيش المصري قادرين على اعادة الامور الى نصابها الطبيعي لااعتقد انهم يرضون بهذة المهازل التي يتعرض لها اخوانهم السنة في سورياء والعراق وليبيا واليمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  50. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( اللي جاب داعش .....العراق والشام .... في مصر ....... يودي السيسي سوريا )))))
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  51. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    عبدالعزيز//

    يعني قتل الشعب السوري الاعزل حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((((( اتحدا ان ينكر الاخوانجية ....... أكبر مقلب اكلوه مع خليفتهم المنتظر ))))))
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  53. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    ابو عقاب

    سابق جيش مصر لمصر والآن !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    يجب أن نقف مع مصر وحكومتها والشعب المصري العظيم المساند لها لأنها هي اليوم السيف المسلول في وجه الارهاب والارهابيين من أخوان ودواعش وكل من تحلق في حلقاتهم وتبع خطواتهم.حكومة السيسي اليوم نصر العرب.
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  55. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    تركيا تدخلت في سوريا لفزعة جيشه اﻹخواني الموجود هناك وليلحق علي قطعة من الكعك قبل إيران ﻻتلتهم كله والسيسي يريد محو التنظيم اﻹخواني اﻹرهابي المساند من الغرب .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  56. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( خلوهم يشاركون ........ يمقن يقلب عليهم السيسي مثل ماقلب على الاخوان وتسبب في انهيار دولتهم )))))))
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  57. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    عايد

    المصري ههههاااااي دفاع مستميت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    كلمة حق

    يجب من الدول الخليجيه ان تطالب إرجاع ملياراتنا الذي **ضعها في رصيده وترك الشعب المصري ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  59. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    لما يحدث في سوريا آخر سلسلة من الربيع العبري اﻹخواني الذي بدأ به اﻹخوان الماسوني في تونس وتعاون مع أمريكا وإسرائيل باعتراف كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وأن كل ما يحدث وحدث بسبب إيران واﻹخوان
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  60. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    عبد الله

    اللهم اجعلها هزيمة لطاغية الشام وطاغية مصر، اللهم آمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  61. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    عبد المحسن

    ولا يزال مسلسل الخيانة مستمرا !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((( فكــــــــــــــــــــرة وحدة الدولة المصرية السورية العربية الاسلامية ........ جميل ان عادت)))))))
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  63. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((( التدخل العربي ........ في سوريا والعراق ....... من محرمات المحتلين العجم والغرب والروس واليهود يعربدون في سوريا والعراق بجيوشهم ومنظماتهم الماسونية )))))
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  64. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    عيصو

    السيسي خريج مخابرات اصلا واتضحت توجهاته ،،،، بشار لا يشرف من يقف معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  65. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((23 -حمد.............برق الحرم قلم الخنبقة.......... المرصد تحكم بيننا .... ومتى ماعلم الكاذبون الحقيقة أمل ان يلتجمون ويحتجبون ولا يتلونن بمعرفاتهم ))))))))
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  66. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    العربي الحالم

    ت30- عمو خالد،اكثر من مرة كتبت أنني مستقل ولا أعرف العزيز المذكور وأنا أكتب من خارج المملكة. شكرا
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  67. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    العربي الحالم

    تحبهم أو تكرههم،الإخوان المسلمون،تنظيم دولي ولهم مرجعياتهم وخبرتهم التاريخية بالعمل الحزبي المنظم،وهم براغماتيون جدا كالإنكليز والأميركان،يهمهم ما يمكن ربحه لا لما يجب شرعا فعله.الشرع في خدمة التنظيم.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  68. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    ابو زنقات

    القيش قيشنا وبيحرر الاراضي السوريه شبر شبر دار دار زنقه زنقه الى الامام الى الامام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    قد نكون نسب مصر على ارسال جنود إلى سوريا الان ولكن قد نعرف يوما إنما اتخذته مصرهو الأفضل لسوريا والشرق الأوسط بكامله ، اذا تقسمت سوريا الي دول كردستان مسيح استان داعش استان إخوان استان شيعة استان
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  70. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    يالطيف

    كلمة بسيطه من ادار ظهرة للامه العربيه والاجماع العربي لن يكون حليف وسوف يدير ظهر مثل الباب الدوار يبحث عن الرز
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  71. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    خالد

    قلم الكذب والبهتان داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها . العربي الحالم و برق الحرم و انوس و محايد و قلم الحقيقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  72. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    الصبياني

    ياخوفي من شي في بالي لا ننسا شارك عندنا من كبار الطيارين وعارفين كل شي عن القواعد السعودية والاحداثيات الله يستر بس السيسي هاذا ماله الي حل واحد 🔫
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  73. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    سعودي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  74. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    وقفت المسألة على العسكريين المصريين في ملاحقة ومحاربة الارهابيين والقضاء عليهم هناك في سوريا.هذا اذا صدقت هذه الأنباء رغم أنه لم يصدر من الحكومة المصرية ماينفي هذا الخبر أو يؤكده.الارهاب سرطان العصر.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  75. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    إيران اﻹرهابية خططت لﻹلتهام العراق والشام والجزيرة واﻹخوان اﻹرهابيين خططوا بربيعهم العبري إلتهام المغرب العربي ومصر والجزيرة فتصادموا في سوريا واسيادهم الغرب وإسرائيل***
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  76. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    محمد

    ت16 سلمان البقمي المصريين الي موجودين بالسعودية اكثر من اربعة مليون مصري نظامي وغير نظامي وهاذي احصاائية الجوزات من غير باقي دول الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  77. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    اللهم أعز الإسلام و المسلمين

    اللهم لاشماته ...... راحت فلوسك ياصابر .... ياما حذرنا وياما نبهنا ... ومافيه لا آذان صاغيه ... ولا قلوب فاقهه
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  78. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    العربي الحالم

    لا يمكن للجيشين المصري والسوري مجرد قبول تنظيم الإخوان المسلمين و**
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  79. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    علي العمري

    تعليق مخالف
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  80. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((( لقد فات على كلاب أهل النار ..... ان التطبيع التركي السوري لايسمح بذلك حتى وان وافق السيسي ))))))
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  81. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    خبر يشفي الصدور

    خنبوقه÷÷÷>>>> 200 علج ايراني فطس اليوم في كركلاء المنجسه وداعش يتبنى التفجير .. اعمل حالك ميت
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  82. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    حمد

    برق الحرم قلم الخنبقة
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  83. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    تركي

    الحين السيسي لما قلنالو يساعدنا بحرب اليمن قال الجيش المصري لمصر كيف اليحن يرسله لسوريا
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  84. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((اذا اردنا ماذا معــــــــــرفة يحدث في سوريا .......يجب ان نعرف ماذا يحدث على الشريط الحدودي في ليبيا )))))))
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  85. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    زائر

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  86. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 21:21 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( رغم ان ذلك لايتعدا هراطق اعلام الاخوان ..... الا ان تركيا تحذر من التعرض لجنودها في حلب .... يمقن راحين يقتلون الجنود الاتراك )))))))
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  87. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    تركي

    بالله مو حرام 150مليار دولار اعطيناهم للسيسي والله قهر
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  88. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:23

    سلمان البقمي

    السعودية لديها مليونان و 600.000 مقيم مصري والكويت حوالي مليون والإمارات وقطر.. لو تم ترحيل كل هؤلاء دفعة واحدة إلى مصر.. أضمن أن نظام السيسي العسكري سوف يسقط خلال اسبوعين..
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  89. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    الركاده طيبه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  90. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((اذا اردنا ماذا يحدث في سوريا .......يجب ان نعرف ماذا يحدث على الشريط الحدودي في ليبيا )))))))
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  91. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    زائر

    إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
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  92. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    محايد

    الله*يوفقك يالسيسي ***
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  93. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  94. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 21:16 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    أين الغرابة في الأمر.القوات التركية منخرطة عسكريآ في القتال داخل الأراضي السورية تساند الأخوان ومليشياتهم هناك.والأخوان مصنفين على قوائم الارهاب في الكثير من البلدان العربية.المصريين يحاربون الدواعش.
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  95. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    محمد

    اكبر ضربه توجه لمصر وتاديب السيسي هو الرسال المصريين الى مصر ترحيلهم من السعودية والخليج
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  96. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    انوس

    **** ارحمونة حرام عليكم ارحمونة وارحمو الأمة العربية من**
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  97. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    الركاده طيبه

    بعد وقف الرز والبترول ... بان على حقيقته وانا متأكد كلها عمليه عناد وابتزاز
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  98. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    مع الخيل

    سوف يرفض الشعب المصري هذه المهزلة وسوف ترون
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  99. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    واضح

    قلنا لكم اشحنوا ربع بلحه لديرته وفكونا وخله يوظفهم عند الولي السفيه سبحان الله سيماهم في وجوههم ومن رائى وجه بلحة عرف انه من سلالة معروفة
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  100. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    ابو محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل .*** .اكيد ايران منحوه رز كثير .
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  101. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    خويلد

    ول ول ول وش ذا الحكي
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  102. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    توت

    ياخوي تشتو الاطفل وسورين خليها تنهي الحرب
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  103. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    العربي الحالم

    أتطلع إلى تعاون مصري سوري ضد إسرائيل، هل أحلم؟ لا بأس، إنضموا إلي وأحلموا يا عرب.
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  104. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    حساوي

    الله يقويهم وينصرهم على الاٍرهاب
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