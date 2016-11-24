صحيفة السفير:مصر تقرر الانخراط عسكرياً في سوريا وترسل 18 طياراً إلى مطار حماة!

صحيفة المرصد: بعد أقل من يومين على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة من أسماهم “العناصر المتطرفة”، خرجت صحيفة السفير المقربة من إيران اليوم الخميس لتكشف أن 18 طياراً مصرياً وصلوا قبل أسبوعين إلى مطار حماة العسكري، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، بجولات استطلاعية على جبهات حوران، حيث اعتبرت الصحيفة أن الانخراط العسكري المصري تتويجاً لسلسلة لقاءات أمنية وسياسية بين النظامين “السوري والمصري”، بينما رفضت موسكو تأكيد أو نفي وصول قوات عسكرية مصرية إلى سوريا.

18 طياراً مصرياً في مطار حماة

وكشفت الصحيفة عن وجود فرقة من القوات المصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص، منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، تعمل في قاعدة حماه الجوية.

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم لا في العمليات الجوية أم لا، مشددة على أن “انضمامهم الى عمليات قاعدة حماه، واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية، يعكس قراراً مصرياً سورياً بتسريع دمج القوة المصرية، لأن الجيش المصري لا يزال يملك، برغم أمركة أسلحته الجوية الواسعة في الثمانينيات، أسراباً من 60 مروحية روسية من طراز “مي 8″، فيما لم يتبقَّ من الخمسين مروحية لنظام الأسد من الطراز ذاته، بعد خمسة أعوام من القتال، إلا النصف تقريباً، وهي مروحيات تطلق صواريخ غير موجهة، ومخصصة لنقل القوات الخاصة، وقادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية”.

جولات استطلاعية لضباط مصريين في جنوب سوريا

كما أشارت الصحيفة إلى وصول أربعة ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، إلى مقرّ أركان قوات الأسد في دمشق، يعمل منذ شهر ضابطان مصريان برتبة لواء، على مقربة من غرف العمليات.