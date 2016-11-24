بالصور: سجون نجران تحتفل بزفاف أحد نزلائها المحكوم عليهم بالقصاص

صحيفة المرصد:احتفلت سجون منطقة نجران بالنزيل سالم حسن الكربي لزواجه من إحدى كريمات قبيلته، حيث شارك النزيل فرحته مدير سجون منطقة نجران، العميد خالد فهد الشمري، ومدير إدارة سجن نجران العام، المقدم محمد صالح القحطاني، ومدير العلاقات العامة بالمنطقة، النقيب عصام السرحاني.
وقال العميد الشمري إن سجون المنطقة هيأت جميع الأجواء وسهلت جميع الإجراءات لإتمام زواج النزيل الكربي، كما شاركته فرحته، متمنياً له التوفيق في حياته وفقاً لموقع العربية نت.
وتابع قائلاً إن المديرية العامة للسجون تقدم كل ما يخدم النزيل ويحقق له الخير، وتسعى لدعم مثل هذه المبادرات وتتويجها بما يعود بالنفع على النزيل.
تعليقات ( 33 )
حساننتمنا تنازل اصحاب الدم لوجة الله لتتم افراح السجين
ابومحمدزواج معروف نهايته .. هذا الزواج جريمه بحق البنت
سعيداننسأل الله ان يعافينا مما ابتلى به كثير من الناس. الله يرزقه الذرية الصالحة اللهم لا شماته. ...وكل من عليها فان.
سعيداناحمدوا الله. ...أنكم خارج السجن ولا ينتظركم السيف. والمحكوم قرر الزواج من ....فلوس فنسأل الله أن يسعده ويرزقه الذرية . ولا يجوز. ..الطقطقة. ..والفلسفة. ...فمن رأى مثل حاله فليسال العافية
لا حول ولا قوة الا باللهحرام عليكم يا أهل البنت بنتكم أمانه عندكم كيف تزوجونها واحد في السجن عشين يفرح هي تتدمر حياتها اش الفرح هذا الي أوله نكد عقليات يبيلها دراسه
عبدالعزيز العقيلي الهذلياسأل الله عزوجل كما اكرمك باتمام زواجك ان يكرمك بفرحة خروجك من السجن انه القادر ذالك وهو اكرم الاكرمين
💎🎀سُندُسرياجيل خلفوا وماتوا ولكن ذكرهم وصيتهم من طيب علومهم تتوارثه الأجيال وماحد جاب خبر أولادهم .. الشخص بأخلاقه وسمعته ولا أغلب الأولاد إن ضروا ولامانفعوا.. غثاء السيل.
محب الوطناولا الله يفكه اذا قتله دفع ظلم ولا مصيبه حلت به ثانيا شوري على البنت الاتتزوج منه ليس نقصا ولكن لو قدر الله وقصوه سوف تكون عليها مصيبه وتعيش حياتها الحين معه في هم وغم تتزوج غيره وهو اذا نجى يتزوج
🌸 الملح و القبلة 🌸سالم : من أسامي السّلام اللي أصحابها دايماً يتعرّضوا للخطر وتتقفّل الأبواب بوجيههم .. أتمنّى يكون اسم العروس قوي واسم والدتها كذلك بحيث لاتكون صاحبته أرملة أو وحيدة عاطفياً لعلّ في هذا حيلة لإنقاذهـ !
💎🎀سُندُس21 : ممكن ليش لا ؟ بعض النساء ( ماتهرول ) عبث مثل اللي تتزوج شخص كبر جدها عشانه "غني" طمعاً ف أنه يموت وتارثه ع أساس أنها متأكدة أنه بيموت قبلها وكأنها تعلم الغيب تعالى الله.
سُندُس19 / هذي العقليات اللي نكبت المجتمع .. الله اللي يعز الشخص ويرفع ذكره بأخلاقه مو خلفته ولو خلف سرب مصيرهم للفناء.. كم شخص خلف وكانوا خلفته هم السباب ف***
💎💛عــــهــــــود💛💎وش دراكم يمكن هذا عنده دراهم والبنت تبي تورثه وتجيب ولد وتلهف اللي ورآه وقدامه
مسماريااخوان من حقه الرجل مايبي ***
ندىأنتم وش عليكم الرجال بيعيش مابغي له من عمره ويستانس والبنت أكيد عندها علم بظروفه / اسأل الله له الذرية الصالحة وان يفرج عنه قريب انه مجيب الدعاء.
جبال سديراكيد اهل الزوجة يعرفون قضيتة حق المعرفة و يعرفون ظروفة لانملك الى نقول الله يفرج عنا وعنة ويجعل زواجة باب خير علية وان يعفو اهل القتيل رحمة الله عنة وان يجزيهم الله خير الجزاء
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
زائرالرجل يريد ان يتزوج ولكن الغريب الزوجه واهلها كيف قبلوا فالرجل مودع الا اذا كتب الله له عمر جديد
ندىالف مبروك 💐 والله يفرج همه عن قريب ان شاء الله.
الركاده طيبهممكن القضيه فيها قصر الين يبلغون الرشد والقصاص مرتبط ببلوغهم و قالو نزوجه يمزمز فيها الين يبلغون القصر ا
الركاده طيبهناسه راضعه الأنانيه والهياط وحب النفس طيب اصبر الين الله يفرجها ولا ؟؟؟وبعدين البنت واهلها كيف قبلوا وش هذه العقول الخربه مختلفنا الأعمار بيد الله ولكن الرجل محكوم قصاص .. ***
الركاده طيبهديرة الهياااااااااااااااااااااااااااط
حساويتعليق 4 الحب وماقتل
حسنالله يفرج همه وهم كل مسلم ويبارك له
سعودي 🇸🇦 وافتخرزواج مؤقت وزوجه مؤقته وممكن تنجب طفل يكون يتيم وهي ارمله ،، إذا لم يتنازل اصحاب الدم ويرأفون بحاله لله، المفروض الزواج اذا كان فيه تنازل ماذنب المراءه ترمل وتربي يتيم ويصعب زواجها للمره الثانيه
💎🎀سُندُسي زمان العجائب ويش بقى ماظهر🤔
💎🎀سُندُسسجين ومحكوم عليه بالقصاص ؟ بعض النساء مدري ويش أخبار قدراتها العقلية🤔🤔 فعلاً "العقل" أكبر نعمة.
ممكنترجم
علي العمريعليه قصاص. ويتزوج. ممكن. انتي.***
حساويالف الف مبروك