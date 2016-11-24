بالصور: سجون نجران تحتفل بزفاف أحد نزلائها المحكوم عليهم بالقصاص

صحيفة المرصد:احتفلت سجون منطقة نجران بالنزيل سالم حسن الكربي لزواجه من إحدى كريمات قبيلته، حيث شارك النزيل فرحته مدير سجون منطقة نجران، العميد خالد فهد الشمري، ومدير إدارة سجن نجران العام، المقدم محمد صالح القحطاني، ومدير العلاقات العامة بالمنطقة، النقيب عصام السرحاني.

وقال العميد الشمري إن سجون المنطقة هيأت جميع الأجواء وسهلت جميع الإجراءات لإتمام زواج النزيل الكربي، كما شاركته فرحته، متمنياً له التوفيق في حياته وفقاً لموقع العربية نت.

وتابع قائلاً إن المديرية العامة للسجون تقدم كل ما يخدم النزيل ويحقق له الخير، وتسعى لدعم مثل هذه المبادرات وتتويجها بما يعود بالنفع على النزيل.