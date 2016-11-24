تركيا تساعد بـ “طائرة إطفاء” لإخماد “حرائق إسرائيل”

صحيفة المرصد:قدمت تركيا عرضاً بإرسال طائرة إطفاء كبيرة من أجل المساعدة في إخماد الحرائق بإسرائيل ووافقت إسرائل عليه بعد أن اندلعت الحرائق في أرجاء واسعة من إسرائيل وامتدت إلى مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه يثمن هذا العرض والمساعدة التي تقدمها الحكومة التركية وبذلك تنضم تركيا إلى قائمة الدول التي قدمت المساعدة لإسرائيل والتي شملت اليونان وإيطاليا وكرواتيا وروسيا وقبرص.

وساهم نقص الأمطار وجفاف الهواء وهبوب رياح شرقية قوية في انتشار حرائق الغابات في مناطق عدة في إسرائيل وتضررت العشرات من المنازل أو دمرت جراء الحرائق لكن لم ترد بلاغات عن وفيات أو جروح خطيرة.