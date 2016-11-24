صحيفة المرصد:قدمت تركيا عرضاً بإرسال طائرة إطفاء كبيرة من أجل المساعدة في إخماد الحرائق بإسرائيل ووافقت إسرائل عليه بعد أن اندلعت الحرائق في أرجاء واسعة من إسرائيل وامتدت إلى مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه يثمن هذا العرض والمساعدة التي تقدمها الحكومة التركية وبذلك تنضم تركيا إلى قائمة الدول التي قدمت المساعدة لإسرائيل والتي شملت اليونان وإيطاليا وكرواتيا وروسيا وقبرص.
وساهم نقص الأمطار وجفاف الهواء وهبوب رياح شرقية قوية في انتشار حرائق الغابات في مناطق عدة في إسرائيل وتضررت العشرات من المنازل أو دمرت جراء الحرائق لكن لم ترد بلاغات عن وفيات أو جروح خطيرة.
تركيا تساعد بـ “طائرة إطفاء” لإخماد “حرائق إسرائيل”
صحيفة المرصد:قدمت تركيا عرضاً بإرسال طائرة إطفاء كبيرة من أجل المساعدة في إخماد الحرائق بإسرائيل ووافقت إسرائل عليه بعد أن اندلعت الحرائق في أرجاء واسعة من إسرائيل وامتدت إلى مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
تعليقات ( 64 )
متابع المرصداردوقان يطفي حرائق اسرائيل ...نسخه بدون تحيه للعوده والقرني وبقية الشلة
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((برّد .......برّد ........برّد ......ياردوغان )))))))
يلدرمادعو حكومتنا لان تشارك ايضا بارسال طائرات محملة بالبنزين
شعاليط شاليط إيفخاي إدرعيتعليق مخالف
فهد / جدةوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (
****نشكر كل***
ثلاجة الموتيوين ايام غزة كانت تقصف لماذا ***
سعودياليوم خميس والجو روعه وإسرائيل تحترق يا رب أدمها من نعمه ❤️
مع زاتكتعليق مخالف
لاراتركيا بتساعد اسرئيل ليك *****تركيا الخلافة *
جحدروين زمان التهديد من أردوغان ب***
ثلاجة الموتيالمفرض يرش بنزين
شنب مستقلوين بتوع الخلافه ***
زينب...اللهم اعطنا خير هذه النار وادفع عنا شرها. .اللهم اجعلها تدميرا على اليهود وسلاما على الموحدين المسلمين.
Saadالخطر الأعظم حاليا هي ايران واذنابها ولازم نتعلم منهم فن التقية حماية لما تبقى وسلم من البلاد من رجس المجوس
تركيا الخلافة !!دولة الخلافة لها مسؤوليات وواجبات تختلف عن الدويلات والولايات التابعة لها
ابو محمدتعليق 44 اللهم لاشماته حالتكم مزرية
تركيا الخلافة !!من ليس فيه خير لرعايا خلافته ليس فيه خير لما سواهم (( كلكم راع والخليفة مسؤول عن رعيته المسلم والكتابي ))
تركيا الخلافة !!حماية دولة الخلافة لإسرائيل نظير الجزية التي يدفعونها للخليفة سنويا
تركيا الخلافة !!هل تعلم أن إسرائيل تدخل في نطاق الخلافة التركية وبالتالي حمايتها واجب من واجبات الخليفة تجاه رعاياه
من تحت الماءامحق من انظمة اسلامية طغاه بدال ما يستثمرون الفرصة ويهجمون على الصهاينة ويدمرونهم راحوا يساعدونهم!!!؟؟ ههههههع للعلم حتى القرداحة وقرى النصيرية بسوريا تحترق
معيضطلع أردوغان ابن حلال ***
هشامالي صاحبة المعرف عهود انتى ذكرتيني بمسلسل وين ما طقها عوج
جاك الموت يا تارك الصلاةانشاء الله تبقي الحرايق مشتعله الى ان يهرب اخر صهيوني ****
ابو محمدتعليق مخالف
رحم الله فقيد الأمةوين المشكله. يساعدهم وليش مايساعدهم. أجل ****
💎💛عــــهــــــود💛💎وبعدين لو امتدت الحرائق أكثر من ذلك ستصل إلى بيوت الفلسطينيين ومزارعهم . عاش أردوغان 💪🙏
ثلاجة الموتىتعليق مخالف
هشامالي صاحب التعليق رقم 15 تركيا الخلافه لا فض اللهَّ فوك ***
جلولماذا يا أوردغان؟
💎💛عــــهــــــود💛💎بالعكس حركة ذكية من تركيا لتفرض قوتها وأهميتها وحتى تحط لها إسرائيل ألف حساب وإذا شرطت عليهم شروط ينفذونها هل تعلمون أن أردوغان قبل يومين تكلم عن غزة وطالب إسرائيل بفك الحصار
اسمعو الحقيقه مني انازين مامير المؤمنين اردوغان مراح يركض***
محب الوطنتعليق مخالف
مطفي حرايق الاحباب !!وتعمل الحرائق على *** القلوب
مطفي حرايق الاحباب !!ستستغل طائرات إطفاء الخلافة طلعتها لتحديد المواقع العسكرية الاسرائيلية لضربها بعد أن تنطفي الحرائق
مطفي حرايق الاحباب !!الحرائق تجمعنا ما تفرقنا
مطفي حرايق الاحباب !!كنت أتوقع مشاركة إيران الصفوية المجوسية في إطفاء حرائق اسرائيل المستعرة
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهتعليق مخالف
مطفي حرايق الاحباب !!هل تعلم أن اتجاه الرياح سيجعل من غزة لا ترى في النهار الخلافة الحكمية تصرفت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حماية لغزه
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقههذا هو نصر الأخوان للاسلام والمسلمين اطفاء نار الصهاينة وحرائقهم بطائرات الخلافة الاسلامية التركية الأخوانية. ثم يأتون الينا زاعمين هؤلاء الأخوان الخائنين أنهم نصر أمتهم الاسلامية من أبواب الصهاينة.
مطفي حرايق الاحباب !!اطفاء الحرائق يصب في مصلحة غزة حتى لا تحترق حماس وتنحمس بالنيران الصديقة
برق مصرنعليق مخالف
تركيا الخلافة !!يا نار شبي من ضلوعي حطبك
تركيا الخلافة !!الخليفة الراشد السادس
كبش الملاعبليس بغريبه على الا شقاء الاتراك تعيش تركيا والسعوديه حاميه ديار المسلمين
تركيا الخلافة !!لقد هرمنا ونحن ننتظر إطفاء حرائقنا لا حرائق اليهود
تركيا الخلافة !!لقد بايعناك خليفة ولم نبايعك رجل إطفاء
تركيا الخلافة !!سر يا خليفة ونحن خلفك سائرون !! الى الامام الى تل أبيب حيث نحرر (( نطفي )) نيران الاشقاء
تركيا الخلافة !!انما الامم والخلافة ما بقيت !! نصرة ومساندة الاخوة عمل انساني جليل
تركيا الخلافة !!تركيا قدوة الاسلام والمسلمين وقائدة العرب والعجم
سفيان 66الله اكبر ..****
سلقلقههههههه الخليفه الاسلامي .. اردوقان
دنقوةفعلا ان اردوقان خليفة المسلمين ... وهذي هي افعال الخلافاء الصالحين
حساويكفو والله يكثر خيركم على مساعدة المحتاجين والمنكوبين