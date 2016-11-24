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تركيا تساعد بـ “طائرة إطفاء” لإخماد “حرائق إسرائيل”

24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
تركيا تساعد بـ “طائرة إطفاء” لإخماد “حرائق إسرائيل”
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صحيفة المرصد:قدمت تركيا عرضاً بإرسال طائرة إطفاء كبيرة من أجل المساعدة في إخماد الحرائق بإسرائيل ووافقت إسرائل عليه بعد أن اندلعت الحرائق في أرجاء واسعة من إسرائيل وامتدت إلى مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه يثمن هذا العرض والمساعدة التي تقدمها الحكومة التركية وبذلك تنضم تركيا إلى قائمة الدول التي قدمت المساعدة لإسرائيل والتي شملت اليونان وإيطاليا وكرواتيا وروسيا وقبرص.
وساهم نقص الأمطار وجفاف الهواء وهبوب رياح شرقية قوية في انتشار حرائق الغابات في مناطق عدة في إسرائيل وتضررت العشرات من المنازل أو دمرت جراء الحرائق لكن لم ترد بلاغات عن وفيات أو جروح خطيرة.



تعليقات ( 64 )

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  1. 64
    25 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    متابع المرصد

    اردوقان يطفي حرائق اسرائيل ...نسخه بدون تحيه للعوده والقرني وبقية الشلة
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  2. 63
    25 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((برّد .......برّد ........برّد ......ياردوغان )))))))
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  3. 62
    25 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    يلدرم

    ادعو حكومتنا لان تشارك ايضا بارسال طائرات محملة بالبنزين
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  4. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    شعاليط شاليط إيفخاي إدرعي

    تعليق مخالف
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  5. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    فهد / جدة

    وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (
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  6. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    ****

    نشكر كل***
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  7. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    ثلاجة الموتي

    وين ايام غزة كانت تقصف لماذا ***
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  8. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    سعودي

    اليوم خميس والجو روعه وإسرائيل تحترق يا رب أدمها من نعمه ❤️
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  9. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    مع زاتك

    تعليق مخالف
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  10. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    لارا

    تركيا بتساعد اسرئيل ليك *****تركيا الخلافة *
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  11. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    جحدر

    وين زمان التهديد من أردوغان ب***
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  12. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    ثلاجة الموتي

    المفرض يرش بنزين
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  13. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    شنب مستقل

    وين بتوع الخلافه ***
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  14. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    زينب...

    اللهم اعطنا خير هذه النار وادفع عنا شرها. .اللهم اجعلها تدميرا على اليهود وسلاما على الموحدين المسلمين.
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  15. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    Saad

    الخطر الأعظم حاليا هي ايران واذنابها ولازم نتعلم منهم فن التقية حماية لما تبقى وسلم من البلاد من رجس المجوس
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  16. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    تركيا الخلافة !!

    دولة الخلافة لها مسؤوليات وواجبات تختلف عن الدويلات والولايات التابعة لها
    لا يعجبني(12) اعجبني(3)
  17. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    ابو محمد

    تعليق 44 اللهم لاشماته حالتكم مزرية
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  18. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    تركيا الخلافة !!

    من ليس فيه خير لرعايا خلافته ليس فيه خير لما سواهم (( كلكم راع والخليفة مسؤول عن رعيته المسلم والكتابي ))
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  19. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    تركيا الخلافة !!

    حماية دولة الخلافة لإسرائيل نظير الجزية التي يدفعونها للخليفة سنويا
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  20. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    خنبوقه عندما اجتاحت اسرائيل غزة وحاصرتها كان يقول انه يقف اجلالاًواحتراماً لإسرائيل والآن ينكر على اردوغان عرض المشاركة بطائرة اطفاء وبالأمس عندما كان الشرطي ضاحي يمتدح اليهود كان يصفق له انه الإنفصام
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  21. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    تركيا الخلافة !!

    هل تعلم أن إسرائيل تدخل في نطاق الخلافة التركية وبالتالي حمايتها واجب من واجبات الخليفة تجاه رعاياه
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  22. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    من تحت الماء

    امحق من انظمة اسلامية طغاه بدال ما يستثمرون الفرصة ويهجمون على الصهاينة ويدمرونهم راحوا يساعدونهم!!!؟؟ ههههههع للعلم حتى القرداحة وقرى النصيرية بسوريا تحترق
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    معيض

    طلع أردوغان ابن حلال ***
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  24. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    هشام

    الي صاحبة المعرف عهود انتى ذكرتيني بمسلسل وين ما طقها عوج
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  25. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    جاك الموت يا تارك الصلاة

    انشاء الله تبقي الحرايق مشتعله الى ان يهرب اخر صهيوني ****
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  26. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    قلم الحقيقه هذا هو نصر الأخوان للاسلام والمسلمين اطفاء نار الصهاينة - الم تقف انت قبل تركيا؟ الم تمجدهم وتثني على الصهاينه قبل ام ان الدفه يتم توجيهها حسب التعليمات ؟ كفاكم كذبا وتقيه
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  27. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    ابو محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    رحم الله فقيد الأمة

    وين المشكله. يساعدهم وليش مايساعدهم. أجل ****
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  29. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وبعدين لو امتدت الحرائق أكثر من ذلك ستصل إلى بيوت الفلسطينيين ومزارعهم . عاش أردوغان 💪🙏
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  30. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ثلاجة الموتى

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    أمس رفض البرلمان الأوروبي أن يستمر التفاوضات بشأن إنضمام تركيا العلمانية ﻷوروبا ولكن إشارة من إسرائيل يتغير الوضع بسبب الفزعة التركية قبل امريكا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  32. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    اللهم اشغلهم في أنفسهم ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    هشام

    الي صاحب التعليق رقم 15 تركيا الخلافه لا فض اللهَّ فوك ***
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  35. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    جلو

    لماذا يا أوردغان؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    بالعكس حركة ذكية من تركيا لتفرض قوتها وأهميتها وحتى تحط لها إسرائيل ألف حساب وإذا شرطت عليهم شروط ينفذونها هل تعلمون أن أردوغان قبل يومين تكلم عن غزة وطالب إسرائيل بفك الحصار
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  37. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    اسمعو الحقيقه مني انا

    زين مامير المؤمنين اردوغان مراح يركض***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    محب الوطن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    مطفي حرايق الاحباب !!

    وتعمل الحرائق على *** القلوب
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  40. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    مطفي حرايق الاحباب !!

    ستستغل طائرات إطفاء الخلافة طلعتها لتحديد المواقع العسكرية الاسرائيلية لضربها بعد أن تنطفي الحرائق
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  41. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    تعليق مخالف
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  42. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    مطفي حرايق الاحباب !!

    الحرائق تجمعنا ما تفرقنا
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  43. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    مطفي حرايق الاحباب !!

    كنت أتوقع مشاركة إيران الصفوية المجوسية في إطفاء حرائق اسرائيل المستعرة
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  44. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    اردوغان سياسي محنك للحرب ملمه وللتعاون كلمه اليهود يكرهون اردوغان خذها مني السياسه لا تعترف بالعداء المطلق فانت في قريه صغيره
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  46. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    مطفي حرايق الاحباب !!

    هل تعلم أن اتجاه الرياح سيجعل من غزة لا ترى في النهار الخلافة الحكمية تصرفت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حماية لغزه
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  47. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    هذا هو نصر الأخوان للاسلام والمسلمين اطفاء نار الصهاينة وحرائقهم بطائرات الخلافة الاسلامية التركية الأخوانية. ثم يأتون الينا زاعمين هؤلاء الأخوان الخائنين أنهم نصر أمتهم الاسلامية من أبواب الصهاينة.
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  48. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    مطفي حرايق الاحباب !!

    اطفاء الحرائق يصب في مصلحة غزة حتى لا تحترق حماس وتنحمس بالنيران الصديقة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    برق مصر

    نعليق مخالف
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  50. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    تركيا الخلافة !!

    يا نار شبي من ضلوعي حطبك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  51. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    تركيا الخلافة !!

    الخليفة الراشد السادس
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  52. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    كبش الملاعب

    ليس بغريبه على الا شقاء الاتراك تعيش تركيا والسعوديه حاميه ديار المسلمين
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  53. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    تركيا الخلافة !!

    لقد هرمنا ونحن ننتظر إطفاء حرائقنا لا حرائق اليهود
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  54. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    تركيا الخلافة !!

    لقد بايعناك خليفة ولم نبايعك رجل إطفاء
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  55. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    دنقوة تعليق 2 خنبوقه مندس ويغلي من الحقد على الإسلام الله يزيده
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  56. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    تركيا الخلافة !!

    سر يا خليفة ونحن خلفك سائرون !! الى الامام الى تل أبيب حيث نحرر (( نطفي )) نيران الاشقاء
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  57. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    هل سمعتم أو شاهدتم أي إرهاب أو تفجير من اﻹخوان في إيران أو إسرائيل؟ ولكن الظاهر العكس يحدث.
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  58. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    تركيا الخلافة !!

    انما الامم والخلافة ما بقيت !! نصرة ومساندة الاخوة عمل انساني جليل
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  59. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    تركيا الخلافة !!

    تركيا قدوة الاسلام والمسلمين وقائدة العرب والعجم
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  60. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ***تحكم تركيا علي طول.
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  61. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    سفيان 66

    الله اكبر ..****
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  62. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    سلقلق

    ههههههه الخليفه الاسلامي .. اردوقان
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  63. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    دنقوة

    فعلا ان اردوقان خليفة المسلمين ... وهذي هي افعال الخلافاء الصالحين
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  64. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    حساوي

    كفو والله يكثر خيركم على مساعدة المحتاجين والمنكوبين
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