بتأثير سحري .. مرهم منزلي يمحي تجاعيد الوجه خلال أسبوع

صحيفة المرصد:لاشكّ أنّ الطبيعة هي خير معالج، وهناك العديد من الوصفات المستوحاة من مكونات الطبيعة وذات فعالية كبيرة، والتي يمكن تحضيرها بأقلّ جهد وتكلفة.

مجلة “ذات برايت سايد”، تقدّم لنا،وصفة طبيعة لتحضير كريم للوجه، يعمل على العناية بـ البشرة ويمكن تحضيره بسهولة من مواد متوفرة في منازلنا.

لتحضير هذه الوصفة تحتاجين إلى:

– ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

– ملعقة كبير من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

– ملعقة كبيرة من العسل.

– حبة أفوكادو ناضجة.

طريقة التحضير:

– سخنّي الفازلين لبضع ثوانٍ حتى يصبح شبه سائل، سواءً في قِدر على النار أو في المايكرويف.

– أضيفي العسل، واخلطي المزيج جيداً، ثمّ أضيفي بقيّة المكونات، وآخرها صفار البيض… استمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

– أخيرا ضعي الخليط في وعاء ورُجّيه جيداً.

كيفية الاستخدام

– بداية، اتركي الخليط يرتاح لمدة خمس دقاق.

– اغسلي وجهك جيداً، ثمّ جفيفه وضعي الكريم عليه.

– دلّكي وجهك لبضعة دقائق في حركة دائرية باستخدام أطراف أصابعك.

– اتركي الكريم لمدّة ثلاثين دقيقة، ثمّ امسحيه باستخدام قطن، او منشفة مبللة بمياه معدنية.