بتأثير سحري .. مرهم منزلي يمحي تجاعيد الوجه خلال أسبوع

صحيفة المرصد:لاشكّ أنّ الطبيعة هي خير معالج، وهناك العديد من الوصفات المستوحاة من مكونات الطبيعة وذات فعالية كبيرة، والتي يمكن تحضيرها بأقلّ جهد وتكلفة.
مجلة “ذات برايت سايد”، تقدّم لنا،وصفة طبيعة لتحضير كريم للوجه، يعمل على العناية بـ البشرة ويمكن تحضيره بسهولة من مواد متوفرة في منازلنا.
لتحضير هذه الوصفة تحتاجين إلى:
– ملعقتين كبيرتين من الفازلين.
– ملعقة كبير من زيت الزيتون أو زيت اللوز.
– ملعقة كبيرة من العسل.
– حبة أفوكادو ناضجة.
طريقة التحضير:
– سخنّي الفازلين لبضع ثوانٍ حتى يصبح شبه سائل، سواءً في قِدر على النار أو في المايكرويف.
– أضيفي العسل، واخلطي المزيج جيداً، ثمّ أضيفي بقيّة المكونات، وآخرها صفار البيض… استمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
– أخيرا ضعي الخليط في وعاء ورُجّيه جيداً.
كيفية الاستخدام
– بداية، اتركي الخليط يرتاح لمدة خمس دقاق.
– اغسلي وجهك جيداً، ثمّ جفيفه وضعي الكريم عليه.
– دلّكي وجهك لبضعة دقائق في حركة دائرية باستخدام أطراف أصابعك.
– اتركي الكريم لمدّة ثلاثين دقيقة، ثمّ امسحيه باستخدام قطن، او منشفة مبللة بمياه معدنية.
تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:8270
الحرمانعوامل التعريه صعب علاجه ولكل عمر جماله بتقاسيمه بشيبه سبحان الله البعض شيبه معطيه نور الانثي تتحسس من بعض الامور الروح حاولي تبقي شباب ودلعي نفسك اشتغلي علي التلمع واالنفسيه الحلوه
جنوووووووووووووووووبيبناتُ حواءَ أعشابٌ وأزهارُ... فاستلهمِ العقلَ وانظرْ كيف تختارُ ... ولا يغرَّنكَ وجه كله مكياج فكم ... في الزهرِ سمٌ وكم في العُشْبِ عقارُ.
جنوووووووووووووووووبيانا ما ابي امدح الجمال الأخاذ اللي يتميزون فيه بناتنا... بس اقلهم أهم شيء الأخلاق
جنوووووووووووووووووبيصدقوني اللي مسوي الخلطة هذي الاميرة ايفانكا بنت ترامب سيدة الجمال ... عندها شركة تبيع فازلين وبيض وعسل ...قالت اسوي هالفكرة بالخليج واطلع فلوووس بالهبل
جنوووووووووووووووووبيالحين بيجونك البنات طايرين بالعجة مصدقين... أختي الكريمة ارضي بما انت عليه فوالله ***...الجمال من الله سبحانه
الهاشميكل شيء له علاج الا الهرم والموت
وطفهخلطات مفيدة للبشرة لرجل وللمراااااااة - لكن لاتغني عن - دكتور التجميل - عند سن معين حسب كل بشرة -منهم من يصل ل 60 س -- وملامحه اصغر من اعمار 40 سنة -- اسلوب الحياة ولاكل والهموم والتفكير - تكبر وتصغر
ماركتوكلام فاضي وأنصح بعدم تجربته ..خلوكم كما خلق الله سبحانه وتعالى أفضل ولاتخبصوا لايجيكم شيء تندموا عليه يوم لا ينفع الندم..
🌸 الملح و القبلة 🌸معرُوف ان الأفوكادو مُفيدة للبشرة .. جآري تسجيل الخلطة .. عشآن قلبي رهيّف مُوووت 😚 وأتوقّع وجهي بيكرمش قبل الآوان 😶 ..