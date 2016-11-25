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حلم «بائعة الشاي» يتبدد.. وموظف الأمانة: «خلي الجريدة تنفعك»

25 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص
حلم «بائعة الشاي» يتبدد.. وموظف الأمانة: «خلي الجريدة تنفعك»
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صحيفة المرصد: تبدد حلم المواطنة جمانة مكي، وبناتها الجامعيَّات وسط زحام التراخيص والشروط اللازمة بسبب امتهانهنَّ بيع الشاي على الحطب في شارع الملك عبدالعزيز، بما يشهده هذا المكان من ارتياد الزوَّار، والمتنزهين عليه بشكل يومي.
وبحسب صحيفة المدينة ان موظفي أمانة المنطقة قاموا بإزالة طاولة بيع الشاي على الحطب الخاصَّة بـ»المواطنة جمانة مكي» بشارع الملك عبدالعزيز، وأثناء ذلك قالت جمانة : إنّ موظف الأمانة تلفظ بقول: (خلي الجريدة التي نشرت صورتك تنفعك، وهي سبب نكبتك، ولا ما كان أحد عرف عنك شيئًا، والجريدة ذهبت بك وراء الشمس)! وذكرت جمانة أن الموظف وجّه لها التُّهم بارتكابها خطأ يعاقب عليه القانون، وهددها بجلب سجانة لإيقافها، مشيرة إلى أن الموظف ارتفع صوته عليها، وقام برمي أغراضها الشخصيَّة أرضًا. وأشارت جمانة إلى أنَّها سألت موظف الأمانة: ما هو السبب الذي يجعل أمانة المنطقة تتضجّر من عملي الشريف؟ وقالت: إنَّ الموظف أجاب بأنَّه سبق وأن عبر أحد الشخصيات الكبيرة برفقة موكب حكومي من نفس الشارع الذي تمارسين به عملك، وأبلغ بمخالفتك باعتراض الطريق للمارّة.
وأشارت جمانة مكي إلى أنّها مواطنة أرملة، ولديها ولدان، وأربع بنات تتكبَّد عليهم عناء دفع إيجار السكن والمواصلات، وجميع ما يلزمهم من مقومات الحياة، مشيرة إلى أنها طرقت جميع أبواب العمل، إلاَّ أنَّها اتَّخذت من بيع الشاي على الحطب مهنة شريفة تدر عليها المال، من أجل عدم سؤال الآخرين. وطلبت جمانة مكي من الجهات المختصة بعدم مضايقتها، موجهة قولها: «لو توفر المال معي لاستأجرتُ محلاً لممارسة مهنتي، وإذا لم تريدوني أن أعمل على الطرقات، فعليكم توفير كشك خاص، وبدون عائد مالي.



تعليقات ( 176 )

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  1. 176
    25 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    راشد

    وماذا عن الملايين من الاجانب المخالفين لانظمة العمل والذين يعملون لحسابهم الخاص !! وماذا عن مجهولي الهوية هل هناك إجراءات تتخذ ضدهم هل تعود الحملات الامنية التي يحلم المواطنون بعودتها واستمرارها !! !
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  2. 175
    25 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    المفتش كورمبو

    تعليق مخالف
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  3. 174
    25 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    الحرفي

    (160) لأ والله ياخي ولكن اقر ماكتبت ( الله يسامحك في هذا التهديد والمفروض تبادل راي وراي وليس اللي هددت به في هذا الكلام وفقك الله وكل مشاهد والسلام00
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  4. 173
    25 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    ااببووححمموودد

    لن أدلو بدلوي .. لن أدعو على أحد .. لن أغتاب أحد .. لن أحقد على أحد .. لن نم .. حتى أسمع ما في جعبة موظف البلدية !!
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  5. 172
    25 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    طيب ليش الثمه ؟

    تعليق مخالف
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  6. 171
    25 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    الى موظف البلدية الشريف

    جزاك الله خيرا على ماادليت به من شهادة وجميع ماقلته كلام مع الاسف ان الجميع يعلم به وبالاخص كبار المسئولين ومشكلتنا اننا ندس رؤسنا في التراب كالنعامة حسبنا الله على كل مسؤول قصر في اداء الامانة
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  7. 170
    25 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    إنسان منصف/// كلمة ( هالفتات )هو فتات الخبز أما (الفتاة) هي البنت وهي اللي كنت تقصدها
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  8. 169
    25 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    شايف كذا

    بلديه شمال جده اسمها طيب وفعلها شين يا ليت يغيرو عتبة الباب والجدران واسمها
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  9. 168
    25 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    ابونواف٩٩

    سبحان الله الأجنبي يبيع شاي وفواكة ما احد يتكلم عليه اما السعودي اذا باع طبوا عليه وبياكلوه ممنوع مخرج١٨ في الرياض الاجانب يبيعون فواكة ولا احد تكلم عليهم وإذا داهموهم اليوم الثاني رجعوا والله مهزله
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  10. 167
    25 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاءالله اللي صار يكون في خير إلا ولبناتا وإن شاءالله بيتوظفو وبيعيشو إمن أحلى عيشة يارب والموظف حسابو عند رب العالمين
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  11. 166
    25 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    الله يكون بعونك،،،،،وين اصحاب المليارات ،،،،،عنها مايقدمون لها،،،،،ما يكفيها،،،،،وين المقدسين،،،،،اللي يقولون عنها،،،،،جوهره مصونه،،،،وإلا كلاااام وهيااااط،،،،يا كرهي لكم يا مقدسين
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  12. 165
    25 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    يمني عاشق الدمام

    ياجمانة الله يرزقك انتي بالسعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 164
    25 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص
    عدد التعليقات:15672

    قلم الحقيقه

    انسانة في حالها مع بناتها تبيع وتشتري بحثآ عن لقمة عيشها وماتسد به حاجتها أمام غول هذه الحياة القاسية بعيدآ عن ذل السؤآل والحاجة للآخرين تأتون اليها تتسلطون عليها بطردها ومنعها.حسبي الله ونعم الوكيل.
    لا يعجبني(6) اعجبني(24)
  14. 163
    25 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    الواقع الاليم

    قسم بالله حتى بعض عمال البلديه صار تارك نظافة الشوارع وصار يفتش عن علب المشربات الغازيه ويجمع كراتين الورق .خلف سور المنزل محوش كوم . وين المراقبين وين الامانه بس شاطرين على الضعفاء اهل البلد يا عساك
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  15. 162
    25 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    الهمداني

    148--جنوبي يالهمداني / تقول تبي تسبب لنفسها مضايقات((انا قلت اي قانون يقطع الرزق لا بارك فيه ولا قواه--ولم اقل ماقولتني به))
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  16. 161
    25 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    لولو / مكة

    تعليق 155 حسبي الله عليك حسب يكون حسبي الله عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 160
    25 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    يا الحرفي،،،،،انت قاطع للأرزاق ،،،،استح على وجهك،،،،،يعني ها الفتات تبيها ،،،،تجلس ببيتها ،،،،منين تصرف،،،،على نفسها وبناتها،،،،اذا انت مقتدر،،،،،رج اشتر لها ،،،،سكن ووظفها،،،،،بدل الهياط
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  18. 159
    25 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    إذا كان هناك وافدات يبعن شاهي وقهوه ولا أحد من البلديه طردهم بس شغلهم على السعودية هذا يبي لها تشكيل لجنة تحقيق تدرس الأسباب الحقيقية لمحاربة أبناء الوطن وترك العماله السائبه من الأجانب ليش يا بلديه
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  19. 158
    25 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    تعليق مخالف
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  20. 157
    25 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    تتان التتوتي

    المفروض يحطون حكم ماينفع كذا اذا رحنا عند المواطنين قالو احنا مظلومين ولايخلونا نشتغل واذا رحنا للاجانب قالو كفيل مايعطي راتب واشتغلنا برا وكل الفلوس اخذها الكفيل علشان يصلح الاوراق مدري وش السالفه!!!
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  21. 156
    25 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    عاالي

    موظف البلديه الشريف يوقف مع الحق ويوقف الظالم عند حده لايشوف الظلم ويسكت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 155
    25 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  23. 154
    25 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    سعيداخو سعيدة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 153
    25 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    امرأة سعودية مسكينة ضعيفة ارملة من الخطأ ان يتعامل معها بهذه القسوة بالكلام والاسلوب اين تريدونها ان تذهب اذا لم تجد من يساعدها ويوفر لها المكان المناسب حتى تكسب رزقها بالحلال وتنفق على نفسها واولادها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  25. 152
    25 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    يازوووول،،،،،قال جمعيات خيريه،،،،،يعطونك،،،،،دجاجتين ونص،،،،،وثلاث بيضات،،،،،وضمان ٨٠٠ريال،،،،حسبي الله عليك يازول
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  26. 151
    25 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    ماجد البلوي

    الله يقطع رزق من تسبب في قطع رزق هذي المواطنه
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  27. 150
    25 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    خالد

    الخنبوقي ***بكثرة واغلب التعليقات له هنا وتعليقاته واضحة وضوح الشمس ولا يشرفني ان ارد عليه يكفيه من ***اللي جاه
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  28. 149
    25 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    الحرفي

    انا ليس قاطعا للارزاق ولكن اشوف هذا الموضوع اخذ شكلا غير حظاري واصبحت الشوارع ترزح بهولأ واخشى ان هذا تلبس في بعض الامور التي كلا يعرفها / من ناحية الحرمه وبناتها اشوف ان ذلك غير شي محمود وتجد الشارع غاص من الشباب اللي لأهم لهم غير البلبله التي لأنقرها للبته والسلام000
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  29. 148
    25 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    جنوبي

    يالهمداني / تقول تبي تسبب لنفسها مضايقات ؟؟!! انا ابغى افهم الى متى واحنا نستخدم الوصايه على الاخرين ؟؟!! يارجال المره لو بغت تلف وتدور كان قدرت حتى لو زوجها بالغرفه اللي جنبها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 147
    25 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    غلطانين،،،،،قلم الحقيقيه ،،،،يختلف ،،،،بشكل واضح،،،،عن ريموووووه،،،،،هذه عانس،،،،،كل شي عندها،،،،تفكير ،،،،***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 146
    25 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    عاالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 145
    25 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    هناك جمعيات خيرية لا تقدم شيء لمثل هذه الأخت ونشاطها يكاد لا يغطي شي رغم ضخ الأموال لها والمواد الغذائية ولكن من يدير هذه الجمعيه هل يعلم عن هذه الأخت وهل لها ملف عندهم وهل سبق وأن اعطوها شي من جمعيته
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  33. 144
    25 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    عباس كاتم الانفاس

    ماحد طلب شهادتك يالهمداني الخنبوقي ***
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  34. 143
    25 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    موظف بلديه شريف

    خامسا / المخالفه الاجنبيه (سوريه او مغربيه او لبنانيه ) في مشغل هذا تحلم انها تخالف والسبب معروف .
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  35. 142
    25 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    عاالي

    حسبي الله ونعم الوكيل لانها سعوديه والله انا بفتح مشروع وخايف بظايقوني عليه لاني شايف الاجانب ماخذين راحتهم والعالم كلها يبيعون شاهي على الجمر عندنا والسعودي لا
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  36. 141
    25 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    خاص

    وانت وش محرق رزك ياتعليق 29 اطلع منها ياخنبوقي احسن لك
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  37. 140
    25 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    الهمداني

    123-جحفلي الفقر مو عيب((((الفقر عز وكرامة صح ياجح ..... كمل انت بمعرفتك))))
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  38. 139
    25 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    لارا

    وعند الله تتقابل الخصوم
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  39. 138
    25 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    موظف بلديه شريف

    رابعا / كثير منهم لهم تعامل مع اصحاب المحلات التي يراقبونها بحكم انهم يرتادون عليها خارج دوامهم فيقوم صاحب المحل بمعاملة المراقب معامله خاصه بحكم انه بالبلديه وبعدها تتكون الصداقه وبالتالي لايخالفه .
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  40. 137
    25 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    بو عزيزي يتكرر ونموذج وصار في المغرب قبل كم يوم بياع السمك تم قتله في سيارة البلديه أما هذه الأخت الارمله يجب مساعدتها من قبل الجمعيه الخيرية الذي لا نعرف وين تروح مساعداتها واموالها حسبي الله ونعم ال
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  41. 136
    25 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    الهمداني

    129-بدون اسم بصراحة حتى وان كانت محتاجة تصرفها خاطيء ..كذا بتسبب لنفسها مضايقات هي بغنى عنها((هذه هي السلبية))
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  42. 135
    25 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    متابع بصمت

    الخنبوقي تعليق120 الخنبوقي عمل خروج بتعليقات ريما .ويحاول يعلق العكس هههههههه مسكين **
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  43. 134
    25 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    الهمداني

    78-عباس كاتم الانفاس 💥💦ريما ؟ هذا المعرف المنتشرة تعليقاته بهذا الموضوع هو الخنبوقي الحسود (جانبك الصواب ياعباس واضح انه ليس خنبوقة ولو اني احيان لا اطيق خنبوق ولكن خنبوق اشرف واكرم من هذا المعني)
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  44. 133
    25 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    زياد العمري

    لو محل كوافيره لبنانيه ومخالفه مافيه يخالفا لانو بدا تتصل بالمسيو ليخرب بيتو لمرائب البلديي هيدا
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  45. 132
    25 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    بدون اسم

    ومن باب أولى اذا ماخافت على نفسها مفروض تخاف على بناتها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
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  46. 131
    25 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    موظف بلديه شريف

    3/ كثير من موظفي البلديه غير متعلمين وغير خلوقين ويلجؤون الى شخصنة الامور في حال عصيانه أمام الناس . 4/ لايوجد لديهم اليه لازالة المخالفه سوى العنف والشده .
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  47. 130
    25 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    مراقب

    يجب مساعدة كل من يبحث عن عمل ومساعدة السعوديين شباب وبنات ليحصلو رزقهم بالحلال ونبوس روسهم لانهم شرفاء ويترزقون بالحلال من عرق جبينهم ومن جهدهم ويجب منع الاجانب وكل واحد يعمل عند كفيله فقط
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  48. 129
    25 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    بدون اسم

    بصراحة حتى وان كانت محتاجة تصرفها خاطيء ..كذا بتسبب لنفسها مضايقات هي بغنى عنها ،، وبتفتح الباب لغيرها من ضعاف النفوس وتصير الشوارع كلها بياعات شاي وقهوة بدون حسيب ولا رقيب
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  49. 128
    25 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    آآآخ يا القهر بنت الوطن تٌطرد والاجنبية تسرح وتمرح وتبيع وفاتحه بسطات وتنافس بنت الوطن في رزقها،خلو ابناء وبنات الوطن يترزقون الله في وطنهم وارضهم،لانهم اولى بوطنهم من الغريب،وفرو للبائعه محل خاص تبيع
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  50. 127
    25 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    موظف بلديه شريف

    ثانيا / مراقبي البلديه كثير منهم ***بالنظام وفي نفس الوقت لديه صلاحيه قويه وكثير منهم يلجأ الى شخصنة الامور وبتالي استخدام النظام لاموره الشخصيه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 126
    25 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    جحفلي

    116 تعليقك خرووووج لأنه احترق كرتك يالخنبوقه روحه بدون رجعه
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  52. 125
    25 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    أعينوا المواطن يا اﻷمانة باﻷكشاك وسهلوا لهم. وخذوا علي اﻷجانب الرسوم واﻹيجارات. وﻻ تقطعوا اﻷرزاق
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  53. 124
    25 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    موظف بلديه شريف

    أولا / البيع بالاماكن العامه للسعوديين لايمنعه النظام الافي حاله واحده وهي اذا كان يسبب ازدحام من الناحيه المروريه وقد ورد تعميم من الوزاره بهذا الخصوص في عام 1434 تقريبا .
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  54. 123
    25 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    جحفلي

    الفقر مو عيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 122
    25 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    راشد

    ياخنبوقه 113دولتنا الله يعزها كريمة مع الكل وخيرها سابق وافعالها معروفة بالخير والجود معروفة من قبل ماتطلع أنت .. .ولو فيه منع اول مايمنع انت ويعمل لك خروج نهائي.
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  56. 121
    25 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا أبتﻻكم الله بالخمسة بصمات في الدوام والله إنها قليلة. شوارع المدن والمساجد ملئت بأجانب يبسطون ويبيعون وعلي العربات يتجلون وأحد يمسهم والمواطن أو المواطنة طبقوا النظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 120
    25 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص
    عدد التعليقات:15672

    قلم الحقيقه

    الله يشتت شمل كل من منع هذه المواطنة السعودية من البيع وكسب رزق يومها بالحلال أو من أمر وساعد على هذا الفعل.حسبي الله عليكم ونعم الوكيل .*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  58. 119
    25 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    شمالي

    المفترض علي موظف البلدية يساعدها ويوضح لها ان هذا العمل مخالف للقانون ويساعدها ويشرح لها كيفية التقديم علي تراخيص وكيفية فتح محل لبيع الشاهي بالطرقات انا ضد تصرف الموظف وايضا ضد تصرف المراءة
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  59. 118
    25 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    ملعون ابوك يا فقر حاوجني *** ذليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوكي يا عوزة ذلة السؤال قتال
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  60. 117
    25 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 116
    25 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    حمدالأحمد

    كشفوك يالخنبوقي الشباب . عيب عليك سافر لأهلك ممكن تتغير ولا تنسى خذمعك كيس رز ياخنبوقي من شان ماتنسانا ههههههه صدق انك خنبوقي على أسمك ولايق عليك أسم ريما مثل ماقلو اخواني الشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 115
    25 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    سعيد

    ينطبق على موظفي الامانه المثل***
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  63. 114
    25 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    فهد

    تصارد بسطة المواطن ويترك الاجنبي الذي بجانبه اريد ان اعرف ما السبب ؟ لماذا يحسد المواطن على لقمته وتعطى سهله ليتمتع بها الاجنبي ؟؟ اخبروني اريد اجابه ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  64. 113
    25 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ياليت يمنعون الجميع مواطنين وأجانب ماحد يبيع إلا بمكان مخصص للبيع مو فوضى كل واحد بمكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 112
    25 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    ارز 👊 نجد

    اللهم صيبا نافعا اللهم اجعلها امطار خير وبركة لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  66. 111
    25 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    الغامدي

    كذا عيب يامسؤولين والله عيب ..ياكثر المتسولين الاجانب وبياعين الشاي والعرق ولا حد درى عنهم والسعودي توقفون له وقفة ابليس..اعوذبالله ماتستحون بالله على وجيهكم
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  67. 110
    25 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    يلعن ابو الحاجه،،،،ياللي تخلي،،،،بنت عفيفه،،،،تنذا من،،،،،مراقب بلديه!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 109
    25 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    ارز 👊 نجد

    عمل خير ان شاءالله من يجيب لها تصريح او رخصة خاصة ان الموضوع امامكم وقد تكون في حاجه فلاتحرم نفسك الاجر لمن يستطيع ذلك والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 108
    25 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    🎀💫

    أسواق طيبه-أشكال وألوان من البسطات-على رصيف الشارع العام-من حافظات الاكل -الى الشرابات والعطور وغيره-ماحدقال لهم شي البلدية-الغريبة مصريات ويمنيات وافارقه -يبيعون انواع الاكل-والناس تاكل😖ايديم النعمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 107
    25 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    AMS.f

    لو انها اجنبي لاما تجراء موضف البلدية لطردة واسبب معروف .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  71. 106
    25 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    ارز 👊 نجد

    عمل خير ان شاءالله من يجيب لها تصريح او رخصة خاصة ان الموضوع امامكم وقد تكون في حاجه فلاتحرم نفسك الاجر لمن يستطيع ذلك والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 105
    25 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    الهمداني

    اي قانون يقطع الرزق لا بارك فيه ولا قواه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 104
    25 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    ماجد الجهني

    الله يجازي الظروف ويقطع الحاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 103
    25 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    فريد الخالد

    حسبي الله على كل من يحسد ابناء وبنات الوطن . وهذا شيئ معروف انهم وافدين مندسين ياكلون من خير البلد وعيونهم قوية ووجدو مكان يختبون خلفه الا وهو الشاشات جبناء وحقوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  75. 102
    25 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    ماجد الجهني

    الله يجازي الظروف ويقطع الحاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 101
    25 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    لاتحترقون 🎩🍊🐷
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  77. 100
    25 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    ربع خامنئي و🍊و🐷 هم اللي قهرتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  78. 99
    25 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    تركي مبارك غصاب العلياني

    حكم القوي على الضعيف البلدية لابدّ أن تساعد بصفة عامة السعودي والسعودية على العمل الشريف بتقديم المعلومات المفيدة ومساعدته في الحلول المناسبة بدل الهدم عليهم وتحفيزهم في حدود الأنظمة بحيث يكون صحيحاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 98
    25 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    اتقي دعوة المظلوم

    الله يعينك ياموظف البلدية..صراحة مهمتك تتطلب التنازل عن اشياء كثيرة وافهم يافهيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  80. 97
    25 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اصلا قلم الخنبقة انا دائم وانا ضد كتاباته
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  81. 96
    25 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    انت وش حارق رزك،،،،فلتكتض الشوارع ببائعات الشاي والقهوة ،،،،أحسن ما تكتض،،،،ببائعات******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 95
    25 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    برجس

    الحسدواضح بتعليقات الخنبوقي أقصد ريما الوافدة
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  83. 94
    25 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    حكم القوي على الضعيف البلدية لابدّ أن تساعد بصفة عامة السعودي والسعودية على العمل الشريف بتقديم المعلومات المفيدة ومساعدته في الحلول المناسبة بدل الهدم عليهم وتحفيزهم في حدود الأنظمة بحيث يكون صحيحاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 93
    25 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    ريما Rima

    المنتف ***رسائله كلها تلميحات ظهر الحقد الدفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  85. 92
    25 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    فهد العرماني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 91
    25 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    فزاع

    خنبوقه الخنابق لايق عليك اسم ريما خخخخخخخخ أخ يابطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  87. 90
    25 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انا صادقة أعني المشاركين اقول مو كل من قال قصة يكون صادق بعضها إشاعات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  88. 89
    25 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    ريما الخنوقي

    خنبوقي واحد شاي وصلحوووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  89. 88
    25 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    فهد العرماني

    لو ما فيه نظام لاكتضت الشوراع ب بائعات الشاي وغيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 87
    25 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    انتبه لنفسك،،،،،يا منصف ،،،، المساله ،،،،،فيها شخصيه كبيره،،،،،الله يستر،،،على بائعة الشاي،،،،يمكن،،،،،تروح ورى الشمس
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  91. 86
    25 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    أقسم بالله انا بنت من أهل السنة سعودية
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  92. 85
    25 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    راي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 84
    25 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    فهد العرماني

    ****دائماً يريدون الانفتاح وجعل الحابل يصطدم بالنابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 83
    25 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    حفظ الله السعودية بقيادتها وبشعبها الشريف وبجيشها وعلمائها 💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  95. 82
    25 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    فهد العرماني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 81
    25 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    عباس كاتم الانفاس

    الخنبوقي متحمس مع البلدية هههههه مسكين الصراخ على قدر الألم يامريض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  97. 80
    25 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    انا أتوقع ،،،،يعطونها،،،،آي باد،،،،زي ما صار ،،،،للبنت اللي نقل،،،،لها فيروس ،،،،الإيدز ،،،،أقول يمكن،،،،،منتظر ونشوف،،،،وش يصير ،،،،بحال بائعة الشاي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 79
    25 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    هاشتاق قال كيفو لقو عذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 78
    25 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    عباس كاتم الانفاس

    💥💦ريما ؟ هذا المعرف المنتشرة تعليقاته بهذا الموضوع هو الخنبوقي الحسود الوافد.ويسيئ وباجتهاد لقطع ارزاق من يبيعون من السعوديين.والسعوديات ويريد بهم الشر والتنكيل.الله يسلط عليك الامراض والمحن والشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  100. 77
    25 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    الواقع الاليم

    ايش القصه واحد يغسل سيارات, والثاني بيع لوز .والثالته تبيع الشاي والرابع مادري واللي عاطل وش.السالفه بالضبط فلسنا ما اعتقد..و ؟ وبعض الاجانب دون حسيب او رقيب شاطرين على الضعفاء الشكوه لغير الله مذله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  101. 76
    25 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    الموضوع،،،،،فيه شخصيات كبيره،،،،،،اجل رحتي فيها ،،،،يا بائعة الشاي،،،،،يالمسكينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 75
    25 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انا اقدر آألف قصة من عندي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  103. 74
    25 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    لو صار هذا،،،،بأوربا ،،،،،يستقيل ،،،،فورا،،،،،الأمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  104. 73
    25 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    ت٦٦،،،،،يمكن لقوا ،،،،عندها،،،،شي. ،،،،ماهو عندك،،،،اما مكتب العمل،،،،مثلهم مثل المراقبي البلديات،،،،حيلهم على،،،،السعوديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 72
    25 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    طيب واليمنه اللي ع الطرقات السريعه الا تراهم الامانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 71
    25 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    ريما Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 70
    25 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    بأنَّه سبق وأن عبر أحد الشخصيات الكبيرة برفقة موكب حكومي من نفس الشارع الذي تمارسين به عملك، وأبلغ بمخالفتك باعتراض الطريق للمارّة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 69
    25 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    سدرة الغرمول

    الغريب في الموضوع أن جميع شوارع المدينه وطرقها الرئيسيه تجد الأجنبي يبيع شاهي ونعناع وفواكه ولا شفنى أحد من المسؤولين تذمر منهم بس علشان الموضوع يخص مواطنه شريفه الجميع هاجمها وقطعو رزقها !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  109. 68
    25 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    اماني

    الله ينصر المسكينه اللي ظلموها اللي تدور على لقمه عيشها بالحلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 67
    25 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    الى متى والفتاة،،،،عندنا ،،،مهظومه،،،،حقوقها،،،،،تسترزق ،،،،ممنوع،،،،،ضمان لا يسد ولا يغني من جوع،،،،،باقي الأمين ،،،،يرد ويوضح،،،،ليش التجني ،،،،على ،،،،هذه الفتاة السعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  111. 66
    25 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    ياناس انا مواطنه لي شهرين ابحث عن وظيفه وبالنهاية. جارتي اجنبيه. اشتغلت من دون نقل كفاله وين مكتب العمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  112. 65
    25 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    أسامة عبدالله

    الله يكون بعونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 64
    25 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    مساعد

    نبي هاشتاق في تويتر للدفاع عن هذه المراة المسكينة والمطالبه بحقوقها وتلبية متطلباتها وانصافها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  114. 63
    25 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    للاسف تم تحويل الموضوع الى شي شخصي

    موظف البلدية يقوم بعمله ويطبق النظام ،لكن المصيبه والمرارة انه يطبق النظام على المواطن ، لكن الوافدين المنتشرين في الشوارع والحياء وحولوها الى مزابل ومخلفات لهم وذلك بامتهان البيع المخاف ، وهم محالفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 62
    25 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    سبحان الله علشانها سعودية طيب روحو شوفو الحجات والاندونسيات على بحر جده يبعون شاي وبطاطس ليش ممنعتوهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  116. 61
    25 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    ت٥٠،،،،،هذا ،،،،زيدي،،،،،يماني،،،،ماهو،،،،مجرد ،،،،سعودي،،،،،اليماني ،،،،وراه،،،،سفاره،،،،تأخذ له اكثر وأكثر ،،،من حقه،،،،،اما هذه الفتاة،،،،من لها،،،،؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  117. 60
    25 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    وكثير من الأجانب على شوارع عامة وداخل مدن يبيع شاي وذره وحبحب ما أحد يلومهم على القريب قوي ومع الغريب خوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    اسد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    ريما Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    أسلوبه معها عدائي مافي اي انسانية ولا اي احترام لها . شاطرين عالمواطنة الضعيفة يضايقونها في لقمة عيشها ويقطعون رزقها وفي بلدها . لو كانت اجنبية كان فزعوا لها وتعاطفوا معها وساعدوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  121. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    نحن المواطنون،،،،،دماؤنا،،،،،على الحدود تسيل،،،،،،،والوافدين ،،،،،دراهم،،،،،خارج الحدود،،،،،تسيل،،،،،فايارب،،،،يا مثبت العقول،،،،كيف الدليل،،،؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    أحمد

    إلى اللهِ المـُشتكى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    سمعت بالإذاعة ،،،،عن كاتب ،،،،،قال شاهدت ،،،،شاب ،،،،سعودي،،،،مكلبش،،،،بالحديد،،،،،ليش،،،،علشانه،،،،،مسكين،،،،،،يبيع ،،،،،حبحب على الرصيف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  124. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    تويبع عزيز

    الضرر حصل بعد النشر ((استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    بمصر بكل مكان يبيعون على الرصيف قرب الشارع منظر غير حضاري واوساخ من قرطاس علب كراتين مرميه وزحمه ❎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  126. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    مواطن غيور

    اتحداكم لو كان الهدف قطع رزقها .. الهدف توظيفها في مكان محترم بدل الاجانب المسيطرين على البلد لانها سعوديه والوظايف كثيره ما يليق لنا تبيع شاي في الشارع ونحن في نعمه والحمد الله وبكره تشوف كلامي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  127. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    ابوسعد

    والزيود يبيعون الماءعلى الطرقات اول مرة اشوف ماء يباع حاط له خزان ويعبي منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    انا حزين ،،،،على التسلط،،،،،على هالمسكينه،،،،،!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    المفروض،،،،،سَعوَدَة البوفيهات ،،،،والسماح للفتايات،،،،بالبيع بالبوفيهات،،،،،خلوهن يسترزقون ،،،،،حرام ،،،،،مواطنات،،،،يابشر،،،،بدل الأجانب ،،،اللي مالهم ولاء للوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  130. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    f&r

    والله لو أقابل موظف بلدية يعامل أحد المواطنين أو المواطنات بأسلوب سيء ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  131. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انا إذا رحت للسوق ماقدر امشي من الحريم يبعن قريب من أبواب المحلات وزحمه يالله اقدر امشي لو يحطونهن بمكان خاص يبعن به
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    طيب يا أمين الامانه ،،،، البنقالي يبببع ،،،،الشاي ،،،،وبنت الوطن ،،،،تمنع،،،،،ايش صاير بالدنيا ،،،،،ياامين،،،،خبرنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  133. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    السلام عليكم

    ايش اللي حاصل عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  134. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    انا أطالب ،،،،أمين أمانة الرياض،،،،،بالاعتذار لها،،،،وتقديم كشك ،،،،لتبيع الشاي ،،،،بدل الهندي والبنقالي،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  135. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    يمكن المرأة تدري انه ممنوع لكن باعت الشاهي لكي تجد من يوظفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  136. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    مسكينه ،،،،،المراه ،،،،،،وش تسوي بحالها،،،،،،مصاريف،،،،،ولا عائل لها،،،،،،حسبي الله وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  137. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    صبحي

    طيب شبعوها فلوس اعطوها وفروا لها سكن وظفوا اولادها وبناتها والله انها كفوا وبنت رجال ماعليك منه ذا ولد البلديه استمري واصري على اكل عيالك بالحلال الله ينصرك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  138. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    Saad

    موظفي البلدية في عيونهم غشاوة ما تشوف الأجانب الي يبيعون في كل مكان اما المواطن يسير نظرهم ٦/٦
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  139. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص
    عدد التعليقات:1766

    بلادي زوينا

    في شارع خريض يقتض كل يوم بالباعة الخضار ولم نرى احد يمنعهم لأنهم اجانب وهذا الطريق سريع وشريان الرياض عجبي منك ي الأمانات لأبن الوطن فرعون و للوافدين لهم عون .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  140. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    انا مع التنظيم،،،،لكن زي ماقال احد المعلقين،،،،،وينكم عن المطاعم الاخرى،،،ومحلات التميس اللي يبصق العامل على العجين،،،،ولا هيك وهيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  141. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    ريما Rima

    عاد وده المرأة تكون بالشوارع وبكل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  142. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص
    عدد التعليقات:11532

    إنسان منصف

    حسبي الله عليك،،،،،ياللي قطعت برزق ،،،،هالمسكينه،،،،بدل ماتوفرون لها،،،،كشك نظامي،،،،تسرزق منه،،،،تمنعونها
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  143. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    د ماجد

    راح ترجع الاخت هذي ويفتح لها محل
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  144. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    لكن أسلوبه وتصرفاته مع المرأة خطأ فشلها قدام الناس
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  145. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص
    عدد التعليقات:1766

    بلادي زوينا

    والذين يبيعون في شوار الرياض و بين الحارات من الأجانب ابنكم عنهم يا الأمانه ، جيدكم ع المواطن ، حسيبكم الله
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  146. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    هم صادقين اللحين الكل يسوي مثلها وتزدحم الشوارع
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  147. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    خالد

    يا بويا منعوها لانها ليست في المكان الصحيح .. اعتقد بيوظفوها في مكان مناسب مركز تجاري مثلا براتب محترم افضلها من البهدله في الشوارع والمشاكل
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  148. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    الهدف واضح وصريح يضايقون المواطن في رزقه لفتح المجال أمام الأجانب لأنهم يخافون من الأجانب وأتحدا أي موظف بلديه يقدر يقول للأجنبي لا تبيع في الشارع
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  149. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    مصدر الكلمه

    ماله ذنب مندوب البلديه المسؤؤل هو السبب انه يتلقى اوامر فقط شل البساطه وادواتها قربعها هى وشاههيها الحل هو وضع كشك باجر رمزي يحافظ عليها ومن معها كذا يتنظم المكان دون الغبث بالطرقات
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  150. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    وهابي سابق

    انجاز ناجح اخر لامانة المدينة يضاف الى انجازاتها السابقة خصوصا في مجال الرقابة على المطاعم والمتاجر الكبيرة .
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  151. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    افشل ناس

    موظفي البلدية لان عندهم تسلط على الناس!
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  152. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    ابو عزام

    هذا الموظف يجب ان يحاسب بما الرتكب من خطاء على المواطنة ولايجوز له الا تحرير مخالفة فقط هذا إذا كان فيه مخالفه بالأصل وأمين المدينة المنورة لن يسكت على هذا الفعل المشين على هذه الموطنة ولاغيرها
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  153. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    جرصم

    ظاهرة بيع السعوديين بالشوارع تزعج المسؤولين .. طيب حضراتكم تعرفون وش الي وصلهم لكذا ولا ماتعرفون ؟
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  154. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    سعد بن فهد

    قلنالكم البلدية تقطع رزق ابناء البلد لاوظيفة من الحكومة اووزارة العمل و لامخصص مالي من الحكومة يغنيها عن العمل في الشارع لاسلمتوها ياوزارة التفكير والاسكات على الاقل بيت ملك بدل الايجار
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  155. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    رب ضارة نافعة

    ما عليكم اهل الخير كثر يتبرعولها لو عرفوا قصتها وضروفها
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  156. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    مـ

    حجتهم المنظر العام من زين الشوارع ضيق وزحمات ومطبات وحفر ومظلم او انوار تقل نواسة وتجمعات للمياه الراكده وبعض الشوارع تراب هذي يبيلها فزعه مسؤل مانبي سعوديه تاقف بالشوارع وبين العمال والمراهقين
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  157. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    مراقب

    النساء يجب سترهم واكرامهم ورفع معنوياتهن والدفاع عنهم ومساعدتهم باي شئ يحتاجونه من مساعدة لقلت حيلتهن.واذا هناك منع يجب منع جميع البائعين المنتشرين وليس هذي المرأة الذي تبحث عن الستر والرزق الحلال .
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  158. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    فواز

    هذه اللي يقولون عنها ملكة😢😭😩
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  159. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    منطقي

    ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
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  160. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    سدرة الغرمول

    فين البلديه عن الأجانب ولأجنبيات الي يبيعون شاهي في شوارع جده وتحديدا على الكورنيش وعلى طريق المدينه ليش مامنعتوهم ولا علشان مواطنه تبغون تقطعون رزقها وتفتحو المجال للأجانب !! والله أمركم عجييييب
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  161. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    مـ

    يبون رسوم حتى هالشغله مالها سجل وغير مسموح للانثى فتح كوفي بالغرب فيه عربات متنقله للطعام نفس الفكرة اسلوبه جلف وجاف ولا مبالي الخوف يحدونهن على شي في بالي وذنبها في ارقابهم مناسبات النساء انسب لك
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  162. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    ارز 👊 نجد

    من يرغب بفعل خير معها يجب لها تصريح او رخصه ولايكثر الكلام والسلام عليكم
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  163. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    زمن عابر

    وين حقوق المواطنات وين كرامة المواطنات بنات الوطن اولى بخير وطنهم من الاجنبيات وفروا للمواطنات مصروف شهري مناسب او وظائف مناسبه واستوصوا بالنساء خيرا
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  164. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    واصل

    شي مخجل بسبب بعض موظف الامانه وليس لديهم امانه شايفين أنفسهم على الضعفاء و المساكين الخير موجود بس عن المواطنين مفقود يجب محاسبه المراقب وخل كبرة واستعضاله على النساء ينفعه يمكن يبلاه الله بمرض
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  165. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    مواطن غيور

    الاجانب فى كل شارع وفى الاسواق وبالسيارات وفى الممشى وسيارات الخضاروالنعاع المسببه ازدحام وخطوره وكلهم مخالفين واجانب لم نسمع بمراقبين البلديه ان قاموابمنعهم.كان الاولى توفيراكشاك للمواطنين وبالمجان
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  166. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    زائر

    اه يالقهر اليماني يبيع الشاهي في كل شارع شلت يمينك يامن قطعتو رزقها
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  167. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    يا ت 7

    ومصدقين هالكلام. ذا لحجت ماغيرها🤔
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  168. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    زائرابوفواز

    يمدحون بطاقة وإقامة زائر
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  169. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    سدرة الغرمول

    سلوك مراقبين بلدية المدينه حدث ولا حرج ياحبهم لقطع أرزاق المواطنيين
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  170. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    1438

    ما عليكم بكر يستظفونها في التامنه ويعطونها شيك 200 الف ريال حتى تحضر وبدل ما تبيع شاي راح تبيع ملابس جاهزة
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  171. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    هو نفسه

    هالمسؤول بكرة في الاعلام يدعمون النساء و المحتاجين ولكن على ارض الواقع تختلف الامور🤔
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  172. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    حسبي الله ونعم الوكيل ليش يقطعون رزقها طيب هذا الي قدرت عليه تسويه عشان تعيش عيالها بالحلال وين تبغون النساء يوصلون كل شي ممنوع أما يصرف للنساء إعانة أما توفرون لنا وظائف تناسبنا
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  173. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    استغفر الله

    يعني لو انها طالعه تترقص بالتلفزيون تلاقي اول من يتابعها هالموظف وتلك الشخصية
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  174. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    اين العداله؟

    يحاربونها في رزقها لانها مواطنة ... لو انها اجنبية ماحد جاها حسبي الله ونعم الوكيل
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  175. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    كان الله في عونها

    وهالشخصية ليش ما تتبرع لها براتب🤔
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  176. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    وجهة نظر

    الله يكسر يدك ي موظف الامانه انت ومن على شاكلتك ممن يحاربون الضعفاء في ارزاقهم
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