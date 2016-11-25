حلم «بائعة الشاي» يتبدد.. وموظف الأمانة: «خلي الجريدة تنفعك»

صحيفة المرصد: تبدد حلم المواطنة جمانة مكي، وبناتها الجامعيَّات وسط زحام التراخيص والشروط اللازمة بسبب امتهانهنَّ بيع الشاي على الحطب في شارع الملك عبدالعزيز، بما يشهده هذا المكان من ارتياد الزوَّار، والمتنزهين عليه بشكل يومي.

وبحسب صحيفة المدينة ان موظفي أمانة المنطقة قاموا بإزالة طاولة بيع الشاي على الحطب الخاصَّة بـ»المواطنة جمانة مكي» بشارع الملك عبدالعزيز، وأثناء ذلك قالت جمانة : إنّ موظف الأمانة تلفظ بقول: (خلي الجريدة التي نشرت صورتك تنفعك، وهي سبب نكبتك، ولا ما كان أحد عرف عنك شيئًا، والجريدة ذهبت بك وراء الشمس)! وذكرت جمانة أن الموظف وجّه لها التُّهم بارتكابها خطأ يعاقب عليه القانون، وهددها بجلب سجانة لإيقافها، مشيرة إلى أن الموظف ارتفع صوته عليها، وقام برمي أغراضها الشخصيَّة أرضًا. وأشارت جمانة إلى أنَّها سألت موظف الأمانة: ما هو السبب الذي يجعل أمانة المنطقة تتضجّر من عملي الشريف؟ وقالت: إنَّ الموظف أجاب بأنَّه سبق وأن عبر أحد الشخصيات الكبيرة برفقة موكب حكومي من نفس الشارع الذي تمارسين به عملك، وأبلغ بمخالفتك باعتراض الطريق للمارّة.

وأشارت جمانة مكي إلى أنّها مواطنة أرملة، ولديها ولدان، وأربع بنات تتكبَّد عليهم عناء دفع إيجار السكن والمواصلات، وجميع ما يلزمهم من مقومات الحياة، مشيرة إلى أنها طرقت جميع أبواب العمل، إلاَّ أنَّها اتَّخذت من بيع الشاي على الحطب مهنة شريفة تدر عليها المال، من أجل عدم سؤال الآخرين. وطلبت جمانة مكي من الجهات المختصة بعدم مضايقتها، موجهة قولها: «لو توفر المال معي لاستأجرتُ محلاً لممارسة مهنتي، وإذا لم تريدوني أن أعمل على الطرقات، فعليكم توفير كشك خاص، وبدون عائد مالي.