صحيفة المرصد: تبدد حلم المواطنة جمانة مكي، وبناتها الجامعيَّات وسط زحام التراخيص والشروط اللازمة بسبب امتهانهنَّ بيع الشاي على الحطب في شارع الملك عبدالعزيز، بما يشهده هذا المكان من ارتياد الزوَّار، والمتنزهين عليه بشكل يومي.
وبحسب صحيفة المدينة ان موظفي أمانة المنطقة قاموا بإزالة طاولة بيع الشاي على الحطب الخاصَّة بـ»المواطنة جمانة مكي» بشارع الملك عبدالعزيز، وأثناء ذلك قالت جمانة : إنّ موظف الأمانة تلفظ بقول: (خلي الجريدة التي نشرت صورتك تنفعك، وهي سبب نكبتك، ولا ما كان أحد عرف عنك شيئًا، والجريدة ذهبت بك وراء الشمس)! وذكرت جمانة أن الموظف وجّه لها التُّهم بارتكابها خطأ يعاقب عليه القانون، وهددها بجلب سجانة لإيقافها، مشيرة إلى أن الموظف ارتفع صوته عليها، وقام برمي أغراضها الشخصيَّة أرضًا. وأشارت جمانة إلى أنَّها سألت موظف الأمانة: ما هو السبب الذي يجعل أمانة المنطقة تتضجّر من عملي الشريف؟ وقالت: إنَّ الموظف أجاب بأنَّه سبق وأن عبر أحد الشخصيات الكبيرة برفقة موكب حكومي من نفس الشارع الذي تمارسين به عملك، وأبلغ بمخالفتك باعتراض الطريق للمارّة.
وأشارت جمانة مكي إلى أنّها مواطنة أرملة، ولديها ولدان، وأربع بنات تتكبَّد عليهم عناء دفع إيجار السكن والمواصلات، وجميع ما يلزمهم من مقومات الحياة، مشيرة إلى أنها طرقت جميع أبواب العمل، إلاَّ أنَّها اتَّخذت من بيع الشاي على الحطب مهنة شريفة تدر عليها المال، من أجل عدم سؤال الآخرين. وطلبت جمانة مكي من الجهات المختصة بعدم مضايقتها، موجهة قولها: «لو توفر المال معي لاستأجرتُ محلاً لممارسة مهنتي، وإذا لم تريدوني أن أعمل على الطرقات، فعليكم توفير كشك خاص، وبدون عائد مالي.
حلم «بائعة الشاي» يتبدد.. وموظف الأمانة: «خلي الجريدة تنفعك»
صحيفة المرصد: تبدد حلم المواطنة جمانة مكي، وبناتها الجامعيَّات وسط زحام التراخيص والشروط اللازمة بسبب امتهانهنَّ بيع الشاي على الحطب في شارع الملك عبدالعزيز، بما يشهده هذا المكان من ارتياد الزوَّار، والمتنزهين عليه بشكل يومي.
تعليقات ( 176 )
راشدوماذا عن الملايين من الاجانب المخالفين لانظمة العمل والذين يعملون لحسابهم الخاص !! وماذا عن مجهولي الهوية هل هناك إجراءات تتخذ ضدهم هل تعود الحملات الامنية التي يحلم المواطنون بعودتها واستمرارها !! !
المفتش كورمبوتعليق مخالف
الحرفي(160) لأ والله ياخي ولكن اقر ماكتبت ( الله يسامحك في هذا التهديد والمفروض تبادل راي وراي وليس اللي هددت به في هذا الكلام وفقك الله وكل مشاهد والسلام00
ااببووححممووددلن أدلو بدلوي .. لن أدعو على أحد .. لن أغتاب أحد .. لن أحقد على أحد .. لن نم .. حتى أسمع ما في جعبة موظف البلدية !!
طيب ليش الثمه ؟تعليق مخالف
الى موظف البلدية الشريفجزاك الله خيرا على ماادليت به من شهادة وجميع ماقلته كلام مع الاسف ان الجميع يعلم به وبالاخص كبار المسئولين ومشكلتنا اننا ندس رؤسنا في التراب كالنعامة حسبنا الله على كل مسؤول قصر في اداء الامانة
أرزة 🌲 لبنانإنسان منصف/// كلمة ( هالفتات )هو فتات الخبز أما (الفتاة) هي البنت وهي اللي كنت تقصدها
شايف كذابلديه شمال جده اسمها طيب وفعلها شين يا ليت يغيرو عتبة الباب والجدران واسمها
ابونواف٩٩سبحان الله الأجنبي يبيع شاي وفواكة ما احد يتكلم عليه اما السعودي اذا باع طبوا عليه وبياكلوه ممنوع مخرج١٨ في الرياض الاجانب يبيعون فواكة ولا احد تكلم عليهم وإذا داهموهم اليوم الثاني رجعوا والله مهزله
أرزة 🌲 لبنانلا حول ولا قوة إلا بالله إن شاءالله اللي صار يكون في خير إلا ولبناتا وإن شاءالله بيتوظفو وبيعيشو إمن أحلى عيشة يارب والموظف حسابو عند رب العالمين
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفالله يكون بعونك،،،،،وين اصحاب المليارات ،،،،،عنها مايقدمون لها،،،،،ما يكفيها،،،،،وين المقدسين،،،،،اللي يقولون عنها،،،،،جوهره مصونه،،،،وإلا كلاااام وهيااااط،،،،يا كرهي لكم يا مقدسين
يمني عاشق الدمامياجمانة الله يرزقك انتي بالسعودية
عدد التعليقات:15672
قلم الحقيقهانسانة في حالها مع بناتها تبيع وتشتري بحثآ عن لقمة عيشها وماتسد به حاجتها أمام غول هذه الحياة القاسية بعيدآ عن ذل السؤآل والحاجة للآخرين تأتون اليها تتسلطون عليها بطردها ومنعها.حسبي الله ونعم الوكيل.
الواقع الاليمقسم بالله حتى بعض عمال البلديه صار تارك نظافة الشوارع وصار يفتش عن علب المشربات الغازيه ويجمع كراتين الورق .خلف سور المنزل محوش كوم . وين المراقبين وين الامانه بس شاطرين على الضعفاء اهل البلد يا عساك
الهمداني148--جنوبي يالهمداني / تقول تبي تسبب لنفسها مضايقات((انا قلت اي قانون يقطع الرزق لا بارك فيه ولا قواه--ولم اقل ماقولتني به))
لولو / مكةتعليق 155 حسبي الله عليك حسب يكون حسبي الله عليك
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفيا الحرفي،،،،،انت قاطع للأرزاق ،،،،استح على وجهك،،،،،يعني ها الفتات تبيها ،،،،تجلس ببيتها ،،،،منين تصرف،،،،على نفسها وبناتها،،،،اذا انت مقتدر،،،،،رج اشتر لها ،،،،سكن ووظفها،،،،،بدل الهياط
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهإذا كان هناك وافدات يبعن شاهي وقهوه ولا أحد من البلديه طردهم بس شغلهم على السعودية هذا يبي لها تشكيل لجنة تحقيق تدرس الأسباب الحقيقية لمحاربة أبناء الوطن وترك العماله السائبه من الأجانب ليش يا بلديه
تتان التتوتيالمفروض يحطون حكم ماينفع كذا اذا رحنا عند المواطنين قالو احنا مظلومين ولايخلونا نشتغل واذا رحنا للاجانب قالو كفيل مايعطي راتب واشتغلنا برا وكل الفلوس اخذها الكفيل علشان يصلح الاوراق مدري وش السالفه!!!
عااليموظف البلديه الشريف يوقف مع الحق ويوقف الظالم عند حده لايشوف الظلم ويسكت
سعيداخو سعيدةتعليق مخالف
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفيازوووول،،،،،قال جمعيات خيريه،،،،،يعطونك،،،،،دجاجتين ونص،،،،،وثلاث بيضات،،،،،وضمان ٨٠٠ريال،،،،حسبي الله عليك يازول
ماجد البلويالله يقطع رزق من تسبب في قطع رزق هذي المواطنه
خالدالخنبوقي ***بكثرة واغلب التعليقات له هنا وتعليقاته واضحة وضوح الشمس ولا يشرفني ان ارد عليه يكفيه من ***اللي جاه
الحرفيانا ليس قاطعا للارزاق ولكن اشوف هذا الموضوع اخذ شكلا غير حظاري واصبحت الشوارع ترزح بهولأ واخشى ان هذا تلبس في بعض الامور التي كلا يعرفها / من ناحية الحرمه وبناتها اشوف ان ذلك غير شي محمود وتجد الشارع غاص من الشباب اللي لأهم لهم غير البلبله التي لأنقرها للبته والسلام000
جنوبييالهمداني / تقول تبي تسبب لنفسها مضايقات ؟؟!! انا ابغى افهم الى متى واحنا نستخدم الوصايه على الاخرين ؟؟!! يارجال المره لو بغت تلف وتدور كان قدرت حتى لو زوجها بالغرفه اللي جنبها .
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفغلطانين،،،،،قلم الحقيقيه ،،،،يختلف ،،،،بشكل واضح،،،،عن ريموووووه،،،،،هذه عانس،،،،،كل شي عندها،،،،تفكير ،،،،***
عااليتعليق مخالف
عدد التعليقات:1
المنتصر باللههناك جمعيات خيرية لا تقدم شيء لمثل هذه الأخت ونشاطها يكاد لا يغطي شي رغم ضخ الأموال لها والمواد الغذائية ولكن من يدير هذه الجمعيه هل يعلم عن هذه الأخت وهل لها ملف عندهم وهل سبق وأن اعطوها شي من جمعيته
عباس كاتم الانفاسماحد طلب شهادتك يالهمداني الخنبوقي ***
موظف بلديه شريفخامسا / المخالفه الاجنبيه (سوريه او مغربيه او لبنانيه ) في مشغل هذا تحلم انها تخالف والسبب معروف .
عااليحسبي الله ونعم الوكيل لانها سعوديه والله انا بفتح مشروع وخايف بظايقوني عليه لاني شايف الاجانب ماخذين راحتهم والعالم كلها يبيعون شاهي على الجمر عندنا والسعودي لا
خاصوانت وش محرق رزك ياتعليق 29 اطلع منها ياخنبوقي احسن لك
الهمداني123-جحفلي الفقر مو عيب((((الفقر عز وكرامة صح ياجح ..... كمل انت بمعرفتك))))
لاراوعند الله تتقابل الخصوم
موظف بلديه شريفرابعا / كثير منهم لهم تعامل مع اصحاب المحلات التي يراقبونها بحكم انهم يرتادون عليها خارج دوامهم فيقوم صاحب المحل بمعاملة المراقب معامله خاصه بحكم انه بالبلديه وبعدها تتكون الصداقه وبالتالي لايخالفه .
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهبو عزيزي يتكرر ونموذج وصار في المغرب قبل كم يوم بياع السمك تم قتله في سيارة البلديه أما هذه الأخت الارمله يجب مساعدتها من قبل الجمعيه الخيرية الذي لا نعرف وين تروح مساعداتها واموالها حسبي الله ونعم ال
الهمداني129-بدون اسم بصراحة حتى وان كانت محتاجة تصرفها خاطيء ..كذا بتسبب لنفسها مضايقات هي بغنى عنها((هذه هي السلبية))
متابع بصمتالخنبوقي تعليق120 الخنبوقي عمل خروج بتعليقات ريما .ويحاول يعلق العكس هههههههه مسكين **
الهمداني78-عباس كاتم الانفاس 💥💦ريما ؟ هذا المعرف المنتشرة تعليقاته بهذا الموضوع هو الخنبوقي الحسود (جانبك الصواب ياعباس واضح انه ليس خنبوقة ولو اني احيان لا اطيق خنبوق ولكن خنبوق اشرف واكرم من هذا المعني)
زياد العمريلو محل كوافيره لبنانيه ومخالفه مافيه يخالفا لانو بدا تتصل بالمسيو ليخرب بيتو لمرائب البلديي هيدا
بدون اسمومن باب أولى اذا ماخافت على نفسها مفروض تخاف على بناتها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
موظف بلديه شريف3/ كثير من موظفي البلديه غير متعلمين وغير خلوقين ويلجؤون الى شخصنة الامور في حال عصيانه أمام الناس . 4/ لايوجد لديهم اليه لازالة المخالفه سوى العنف والشده .
مراقبيجب مساعدة كل من يبحث عن عمل ومساعدة السعوديين شباب وبنات ليحصلو رزقهم بالحلال ونبوس روسهم لانهم شرفاء ويترزقون بالحلال من عرق جبينهم ومن جهدهم ويجب منع الاجانب وكل واحد يعمل عند كفيله فقط
بدون اسمبصراحة حتى وان كانت محتاجة تصرفها خاطيء ..كذا بتسبب لنفسها مضايقات هي بغنى عنها ،، وبتفتح الباب لغيرها من ضعاف النفوس وتصير الشوارع كلها بياعات شاي وقهوة بدون حسيب ولا رقيب
موظف بلديه شريفثانيا / مراقبي البلديه كثير منهم ***بالنظام وفي نفس الوقت لديه صلاحيه قويه وكثير منهم يلجأ الى شخصنة الامور وبتالي استخدام النظام لاموره الشخصيه .
جحفلي116 تعليقك خرووووج لأنه احترق كرتك يالخنبوقه روحه بدون رجعه
موظف بلديه شريفأولا / البيع بالاماكن العامه للسعوديين لايمنعه النظام الافي حاله واحده وهي اذا كان يسبب ازدحام من الناحيه المروريه وقد ورد تعميم من الوزاره بهذا الخصوص في عام 1434 تقريبا .
جحفليالفقر مو عيب
راشدياخنبوقه 113دولتنا الله يعزها كريمة مع الكل وخيرها سابق وافعالها معروفة بالخير والجود معروفة من قبل ماتطلع أنت .. .ولو فيه منع اول مايمنع انت ويعمل لك خروج نهائي.
عدد التعليقات:15672
قلم الحقيقهالله يشتت شمل كل من منع هذه المواطنة السعودية من البيع وكسب رزق يومها بالحلال أو من أمر وساعد على هذا الفعل.حسبي الله عليكم ونعم الوكيل .*****
شماليالمفترض علي موظف البلدية يساعدها ويوضح لها ان هذا العمل مخالف للقانون ويساعدها ويشرح لها كيفية التقديم علي تراخيص وكيفية فتح محل لبيع الشاهي بالطرقات انا ضد تصرف الموظف وايضا ضد تصرف المراءة
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفملعون ابوك يا فقر حاوجني *** ذليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوكي يا عوزة ذلة السؤال قتال
💥💦ريما Rima💥💦خروج
حمدالأحمدكشفوك يالخنبوقي الشباب . عيب عليك سافر لأهلك ممكن تتغير ولا تنسى خذمعك كيس رز ياخنبوقي من شان ماتنسانا ههههههه صدق انك خنبوقي على أسمك ولايق عليك أسم ريما مثل ماقلو اخواني الشباب
سعيدينطبق على موظفي الامانه المثل***
فهدتصارد بسطة المواطن ويترك الاجنبي الذي بجانبه اريد ان اعرف ما السبب ؟ لماذا يحسد المواطن على لقمته وتعطى سهله ليتمتع بها الاجنبي ؟؟ اخبروني اريد اجابه ؟؟؟
💥💦ريما Rima💥💦ياليت يمنعون الجميع مواطنين وأجانب ماحد يبيع إلا بمكان مخصص للبيع مو فوضى كل واحد بمكان
ارز 👊 نجداللهم صيبا نافعا اللهم اجعلها امطار خير وبركة لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
الغامديكذا عيب يامسؤولين والله عيب ..ياكثر المتسولين الاجانب وبياعين الشاي والعرق ولا حد درى عنهم والسعودي توقفون له وقفة ابليس..اعوذبالله ماتستحون بالله على وجيهكم
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفيلعن ابو الحاجه،،،،ياللي تخلي،،،،بنت عفيفه،،،،تنذا من،،،،،مراقب بلديه!!
ارز 👊 نجدعمل خير ان شاءالله من يجيب لها تصريح او رخصة خاصة ان الموضوع امامكم وقد تكون في حاجه فلاتحرم نفسك الاجر لمن يستطيع ذلك والله أعلم
🎀💫أسواق طيبه-أشكال وألوان من البسطات-على رصيف الشارع العام-من حافظات الاكل -الى الشرابات والعطور وغيره-ماحدقال لهم شي البلدية-الغريبة مصريات ويمنيات وافارقه -يبيعون انواع الاكل-والناس تاكل😖ايديم النعمه
AMS.fلو انها اجنبي لاما تجراء موضف البلدية لطردة واسبب معروف .
ارز 👊 نجدعمل خير ان شاءالله من يجيب لها تصريح او رخصة خاصة ان الموضوع امامكم وقد تكون في حاجه فلاتحرم نفسك الاجر لمن يستطيع ذلك والله أعلم
الهمدانياي قانون يقطع الرزق لا بارك فيه ولا قواه
ماجد الجهنيالله يجازي الظروف ويقطع الحاجه
فريد الخالدحسبي الله على كل من يحسد ابناء وبنات الوطن . وهذا شيئ معروف انهم وافدين مندسين ياكلون من خير البلد وعيونهم قوية ووجدو مكان يختبون خلفه الا وهو الشاشات جبناء وحقوديين
ماجد الجهنيالله يجازي الظروف ويقطع الحاجه
💥💦ريما Rima💥💦لاتحترقون 🎩🍊🐷
💥💦ريما Rima💥💦ربع خامنئي و🍊و🐷 هم اللي قهرتهم
تركي مبارك غصاب العليانيحكم القوي على الضعيف البلدية لابدّ أن تساعد بصفة عامة السعودي والسعودية على العمل الشريف بتقديم المعلومات المفيدة ومساعدته في الحلول المناسبة بدل الهدم عليهم وتحفيزهم في حدود الأنظمة بحيث يكون صحيحاً
اتقي دعوة المظلومالله يعينك ياموظف البلدية..صراحة مهمتك تتطلب التنازل عن اشياء كثيرة وافهم يافهيم
💥💦ريما Rima💥💦اصلا قلم الخنبقة انا دائم وانا ضد كتاباته
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفانت وش حارق رزك،،،،فلتكتض الشوارع ببائعات الشاي والقهوة ،،،،أحسن ما تكتض،،،،ببائعات******
برجسالحسدواضح بتعليقات الخنبوقي أقصد ريما الوافدة
ريما Rimaالمنتف ***رسائله كلها تلميحات ظهر الحقد الدفين
فهد العرمانيتعليق مخالف
فزاعخنبوقه الخنابق لايق عليك اسم ريما خخخخخخخخ أخ يابطني
💥💦ريما Rima💥💦انا صادقة أعني المشاركين اقول مو كل من قال قصة يكون صادق بعضها إشاعات
ريما الخنوقيخنبوقي واحد شاي وصلحوووووو
فهد العرمانيلو ما فيه نظام لاكتضت الشوراع ب بائعات الشاي وغيرة
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفانتبه لنفسك،،،،،يا منصف ،،،، المساله ،،،،،فيها شخصيه كبيره،،،،،الله يستر،،،على بائعة الشاي،،،،يمكن،،،،،تروح ورى الشمس
💥💦ريما Rima💥💦أقسم بالله انا بنت من أهل السنة سعودية
رايتعليق مخالف
فهد العرماني****دائماً يريدون الانفتاح وجعل الحابل يصطدم بالنابل
💥💦ريما Rima💥💦حفظ الله السعودية بقيادتها وبشعبها الشريف وبجيشها وعلمائها 💚
فهد العرمانيتعليق مخالف
عباس كاتم الانفاسالخنبوقي متحمس مع البلدية هههههه مسكين الصراخ على قدر الألم يامريض
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفانا أتوقع ،،،،يعطونها،،،،آي باد،،،،زي ما صار ،،،،للبنت اللي نقل،،،،لها فيروس ،،،،الإيدز ،،،،أقول يمكن،،،،،منتظر ونشوف،،،،وش يصير ،،،،بحال بائعة الشاي
💥💦ريما Rima💥💦هاشتاق قال كيفو لقو عذر
عباس كاتم الانفاس💥💦ريما ؟ هذا المعرف المنتشرة تعليقاته بهذا الموضوع هو الخنبوقي الحسود الوافد.ويسيئ وباجتهاد لقطع ارزاق من يبيعون من السعوديين.والسعوديات ويريد بهم الشر والتنكيل.الله يسلط عليك الامراض والمحن والشر
الواقع الاليمايش القصه واحد يغسل سيارات, والثاني بيع لوز .والثالته تبيع الشاي والرابع مادري واللي عاطل وش.السالفه بالضبط فلسنا ما اعتقد..و ؟ وبعض الاجانب دون حسيب او رقيب شاطرين على الضعفاء الشكوه لغير الله مذله
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفالموضوع،،،،،فيه شخصيات كبيره،،،،،،اجل رحتي فيها ،،،،يا بائعة الشاي،،،،،يالمسكينه
💥💦ريما Rima💥💦انا اقدر آألف قصة من عندي
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفلو صار هذا،،،،بأوربا ،،،،،يستقيل ،،،،فورا،،،،،الأمين
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفت٦٦،،،،،يمكن لقوا ،،،،عندها،،،،شي. ،،،،ماهو عندك،،،،اما مكتب العمل،،،،مثلهم مثل المراقبي البلديات،،،،حيلهم على،،،،السعوديات
ريما Rimaتعليق مخالف
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفبأنَّه سبق وأن عبر أحد الشخصيات الكبيرة برفقة موكب حكومي من نفس الشارع الذي تمارسين به عملك، وأبلغ بمخالفتك باعتراض الطريق للمارّة.
سدرة الغرمولالغريب في الموضوع أن جميع شوارع المدينه وطرقها الرئيسيه تجد الأجنبي يبيع شاهي ونعناع وفواكه ولا شفنى أحد من المسؤولين تذمر منهم بس علشان الموضوع يخص مواطنه شريفه الجميع هاجمها وقطعو رزقها !!!
امانيالله ينصر المسكينه اللي ظلموها اللي تدور على لقمه عيشها بالحلال
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفالى متى والفتاة،،،،عندنا ،،،مهظومه،،،،حقوقها،،،،،تسترزق ،،،،ممنوع،،،،،ضمان لا يسد ولا يغني من جوع،،،،،باقي الأمين ،،،،يرد ويوضح،،،،ليش التجني ،،،،على ،،،،هذه الفتاة السعوديه
أسامة عبداللهالله يكون بعونها
مساعدنبي هاشتاق في تويتر للدفاع عن هذه المراة المسكينة والمطالبه بحقوقها وتلبية متطلباتها وانصافها
للاسف تم تحويل الموضوع الى شي شخصيموظف البلدية يقوم بعمله ويطبق النظام ،لكن المصيبه والمرارة انه يطبق النظام على المواطن ، لكن الوافدين المنتشرين في الشوارع والحياء وحولوها الى مزابل ومخلفات لهم وذلك بامتهان البيع المخاف ، وهم محالفين
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفت٥٠،،،،،هذا ،،،،زيدي،،،،،يماني،،،،ماهو،،،،مجرد ،،،،سعودي،،،،،اليماني ،،،،وراه،،،،سفاره،،،،تأخذ له اكثر وأكثر ،،،من حقه،،،،،اما هذه الفتاة،،،،من لها،،،،؟؟؟
مزاجي رايق ⭐🌟⭐وكثير من الأجانب على شوارع عامة وداخل مدن يبيع شاي وذره وحبحب ما أحد يلومهم على القريب قوي ومع الغريب خوي
اسدتعليق مخالف
ريما Rimaتعليق مخالف
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفنحن المواطنون،،،،،دماؤنا،،،،،على الحدود تسيل،،،،،،،والوافدين ،،،،،دراهم،،،،،خارج الحدود،،،،،تسيل،،،،،فايارب،،،،يا مثبت العقول،،،،كيف الدليل،،،؟
أحمدإلى اللهِ المـُشتكى.
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفسمعت بالإذاعة ،،،،عن كاتب ،،،،،قال شاهدت ،،،،شاب ،،،،سعودي،،،،مكلبش،،،،بالحديد،،،،،ليش،،،،علشانه،،،،،مسكين،،،،،،يبيع ،،،،،حبحب على الرصيف
تويبع عزيزالضرر حصل بعد النشر ((استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ))
💥💦ريما Rima💥💦بمصر بكل مكان يبيعون على الرصيف قرب الشارع منظر غير حضاري واوساخ من قرطاس علب كراتين مرميه وزحمه ❎
مواطن غيوراتحداكم لو كان الهدف قطع رزقها .. الهدف توظيفها في مكان محترم بدل الاجانب المسيطرين على البلد لانها سعوديه والوظايف كثيره ما يليق لنا تبيع شاي في الشارع ونحن في نعمه والحمد الله وبكره تشوف كلامي
ابوسعدوالزيود يبيعون الماءعلى الطرقات اول مرة اشوف ماء يباع حاط له خزان ويعبي منه
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفانا حزين ،،،،على التسلط،،،،،على هالمسكينه،،،،،!!
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفالمفروض،،،،،سَعوَدَة البوفيهات ،،،،والسماح للفتايات،،،،بالبيع بالبوفيهات،،،،،خلوهن يسترزقون ،،،،،حرام ،،،،،مواطنات،،،،يابشر،،،،بدل الأجانب ،،،اللي مالهم ولاء للوطن
f&rوالله لو أقابل موظف بلدية يعامل أحد المواطنين أو المواطنات بأسلوب سيء ***
💥💦ريما Rima💥💦انا إذا رحت للسوق ماقدر امشي من الحريم يبعن قريب من أبواب المحلات وزحمه يالله اقدر امشي لو يحطونهن بمكان خاص يبعن به
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفطيب يا أمين الامانه ،،،، البنقالي يبببع ،،،،الشاي ،،،،وبنت الوطن ،،،،تمنع،،،،،ايش صاير بالدنيا ،،،،،ياامين،،،،خبرنا
السلام عليكمايش اللي حاصل عندنا
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفانا أطالب ،،،،أمين أمانة الرياض،،،،،بالاعتذار لها،،،،وتقديم كشك ،،،،لتبيع الشاي ،،،،بدل الهندي والبنقالي،،،،
💥💦ريما Rima💥💦يمكن المرأة تدري انه ممنوع لكن باعت الشاهي لكي تجد من يوظفها
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفمسكينه ،،،،،المراه ،،،،،،وش تسوي بحالها،،،،،،مصاريف،،،،،ولا عائل لها،،،،،،حسبي الله وكفى
صبحيطيب شبعوها فلوس اعطوها وفروا لها سكن وظفوا اولادها وبناتها والله انها كفوا وبنت رجال ماعليك منه ذا ولد البلديه استمري واصري على اكل عيالك بالحلال الله ينصرك.
Saadموظفي البلدية في عيونهم غشاوة ما تشوف الأجانب الي يبيعون في كل مكان اما المواطن يسير نظرهم ٦/٦
عدد التعليقات:1766
بلادي زوينافي شارع خريض يقتض كل يوم بالباعة الخضار ولم نرى احد يمنعهم لأنهم اجانب وهذا الطريق سريع وشريان الرياض عجبي منك ي الأمانات لأبن الوطن فرعون و للوافدين لهم عون .
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفانا مع التنظيم،،،،لكن زي ماقال احد المعلقين،،،،،وينكم عن المطاعم الاخرى،،،ومحلات التميس اللي يبصق العامل على العجين،،،،ولا هيك وهيك
ريما Rimaعاد وده المرأة تكون بالشوارع وبكل مكان
عدد التعليقات:11532
إنسان منصفحسبي الله عليك،،،،،ياللي قطعت برزق ،،،،هالمسكينه،،،،بدل ماتوفرون لها،،،،كشك نظامي،،،،تسرزق منه،،،،تمنعونها
د ماجدراح ترجع الاخت هذي ويفتح لها محل
💥💦ريما Rima💥💦لكن أسلوبه وتصرفاته مع المرأة خطأ فشلها قدام الناس
عدد التعليقات:1766
بلادي زويناوالذين يبيعون في شوار الرياض و بين الحارات من الأجانب ابنكم عنهم يا الأمانه ، جيدكم ع المواطن ، حسيبكم الله
💥💦ريما Rima💥💦هم صادقين اللحين الكل يسوي مثلها وتزدحم الشوارع
خالديا بويا منعوها لانها ليست في المكان الصحيح .. اعتقد بيوظفوها في مكان مناسب مركز تجاري مثلا براتب محترم افضلها من البهدله في الشوارع والمشاكل
مصدر الكلمهماله ذنب مندوب البلديه المسؤؤل هو السبب انه يتلقى اوامر فقط شل البساطه وادواتها قربعها هى وشاههيها الحل هو وضع كشك باجر رمزي يحافظ عليها ومن معها كذا يتنظم المكان دون الغبث بالطرقات
وهابي سابقانجاز ناجح اخر لامانة المدينة يضاف الى انجازاتها السابقة خصوصا في مجال الرقابة على المطاعم والمتاجر الكبيرة .
افشل ناسموظفي البلدية لان عندهم تسلط على الناس!
ابو عزامهذا الموظف يجب ان يحاسب بما الرتكب من خطاء على المواطنة ولايجوز له الا تحرير مخالفة فقط هذا إذا كان فيه مخالفه بالأصل وأمين المدينة المنورة لن يسكت على هذا الفعل المشين على هذه الموطنة ولاغيرها
جرصمظاهرة بيع السعوديين بالشوارع تزعج المسؤولين .. طيب حضراتكم تعرفون وش الي وصلهم لكذا ولا ماتعرفون ؟
سعد بن فهدقلنالكم البلدية تقطع رزق ابناء البلد لاوظيفة من الحكومة اووزارة العمل و لامخصص مالي من الحكومة يغنيها عن العمل في الشارع لاسلمتوها ياوزارة التفكير والاسكات على الاقل بيت ملك بدل الايجار
رب ضارة نافعةما عليكم اهل الخير كثر يتبرعولها لو عرفوا قصتها وضروفها
مـحجتهم المنظر العام من زين الشوارع ضيق وزحمات ومطبات وحفر ومظلم او انوار تقل نواسة وتجمعات للمياه الراكده وبعض الشوارع تراب هذي يبيلها فزعه مسؤل مانبي سعوديه تاقف بالشوارع وبين العمال والمراهقين
مراقبالنساء يجب سترهم واكرامهم ورفع معنوياتهن والدفاع عنهم ومساعدتهم باي شئ يحتاجونه من مساعدة لقلت حيلتهن.واذا هناك منع يجب منع جميع البائعين المنتشرين وليس هذي المرأة الذي تبحث عن الستر والرزق الحلال .
فوازهذه اللي يقولون عنها ملكة😢😭😩
منطقيولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
سدرة الغرمولفين البلديه عن الأجانب ولأجنبيات الي يبيعون شاهي في شوارع جده وتحديدا على الكورنيش وعلى طريق المدينه ليش مامنعتوهم ولا علشان مواطنه تبغون تقطعون رزقها وتفتحو المجال للأجانب !! والله أمركم عجييييب
مـيبون رسوم حتى هالشغله مالها سجل وغير مسموح للانثى فتح كوفي بالغرب فيه عربات متنقله للطعام نفس الفكرة اسلوبه جلف وجاف ولا مبالي الخوف يحدونهن على شي في بالي وذنبها في ارقابهم مناسبات النساء انسب لك
ارز 👊 نجدمن يرغب بفعل خير معها يجب لها تصريح او رخصه ولايكثر الكلام والسلام عليكم
زمن عابروين حقوق المواطنات وين كرامة المواطنات بنات الوطن اولى بخير وطنهم من الاجنبيات وفروا للمواطنات مصروف شهري مناسب او وظائف مناسبه واستوصوا بالنساء خيرا
واصلشي مخجل بسبب بعض موظف الامانه وليس لديهم امانه شايفين أنفسهم على الضعفاء و المساكين الخير موجود بس عن المواطنين مفقود يجب محاسبه المراقب وخل كبرة واستعضاله على النساء ينفعه يمكن يبلاه الله بمرض
مواطن غيورالاجانب فى كل شارع وفى الاسواق وبالسيارات وفى الممشى وسيارات الخضاروالنعاع المسببه ازدحام وخطوره وكلهم مخالفين واجانب لم نسمع بمراقبين البلديه ان قاموابمنعهم.كان الاولى توفيراكشاك للمواطنين وبالمجان
زائراه يالقهر اليماني يبيع الشاهي في كل شارع شلت يمينك يامن قطعتو رزقها
يا ت 7ومصدقين هالكلام. ذا لحجت ماغيرها🤔
زائرابوفوازيمدحون بطاقة وإقامة زائر
سدرة الغرمولسلوك مراقبين بلدية المدينه حدث ولا حرج ياحبهم لقطع أرزاق المواطنيين
1438ما عليكم بكر يستظفونها في التامنه ويعطونها شيك 200 الف ريال حتى تحضر وبدل ما تبيع شاي راح تبيع ملابس جاهزة
هو نفسههالمسؤول بكرة في الاعلام يدعمون النساء و المحتاجين ولكن على ارض الواقع تختلف الامور🤔
جنوبية..🌻🌻حسبي الله ونعم الوكيل ليش يقطعون رزقها طيب هذا الي قدرت عليه تسويه عشان تعيش عيالها بالحلال وين تبغون النساء يوصلون كل شي ممنوع أما يصرف للنساء إعانة أما توفرون لنا وظائف تناسبنا
استغفر اللهيعني لو انها طالعه تترقص بالتلفزيون تلاقي اول من يتابعها هالموظف وتلك الشخصية
اين العداله؟يحاربونها في رزقها لانها مواطنة ... لو انها اجنبية ماحد جاها حسبي الله ونعم الوكيل
كان الله في عونهاوهالشخصية ليش ما تتبرع لها براتب🤔
وجهة نظرالله يكسر يدك ي موظف الامانه انت ومن على شاكلتك ممن يحاربون الضعفاء في ارزاقهم