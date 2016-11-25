جازان:عناد بين أطباء ينهي حياة سيدة حامل .. و”الصحة” تتوعد

صحيفة المرصد:اتهمت أسرة سيدة حامل في جازان طبيبة في مستشفى فرسان العام بالتسبب في وفاتها أثناء الولادة بعد دخولها في عناد مع أحد الأطباء، فيما توعدت “الصحة” بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسببين.
ووفقاً لموقع”سبق”قال شقيق الضحية أمين أحمد فرساني أنها دخلت إلى مستشفى فرسان العام من أجل الولادة، مشيراً إلى أنه تم وضعها تحت الملاحظة وأخبرتهم الطبيبة بعدم توفر صفائح دموية وهي في حاجة ماسة إليها ويلزم على الزوج التوجه إلى جازان لجلبها، وهو ما لم يحدث لوجوده إلى جانب زوجته.
وبيَّن بأنه وبعد ساعات تم توفيرها وأن الطبيبة غيرت رأيها وقالت لا تحتاجها حالياً، ونصحنا طبيب آخر بنقلها فوراً إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان وعدم منحها الصفائح في الوقت الراهن إلا أن الطبيبة عاندت ورفضت وقالت: “هذه مسؤوليتي”.
وأوضح: وبعد يومين قامت بمنحهما الصفائح متراجعة عن موقفها للمرة الثانية بعد أن كانت موافقة ثم رافضة ثم موافقة، لافتاً إلى أنها دخلت بعد ذلك في حالة حرجة وتسببت لها في فشل لوظائف الكلى والكبد، حيث تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي وإجراء عملية لإنقاذها إلا أنها توفيت بينما نجا الجنين.
وقال إن المستشفى لم يشخص الحالة بالشكل السليم. مبيناً: في البداية أكدوا بأن المدة لم تكتمل 9 أشهر وعندما عمل تقفيل للرحم ادعوا بأنه اكتملت، مطالباً وزارة الصحة بإحالة المتسببين في وفاة شقيقته للتحقيق.
من جهته قال المتحدث الرسمي بصحة جازان نبيل غاوي: بداية نتقدم بواجب العزاء لعائلتها مع خالص الدعاء أن يتغمدها الله بواسع رحمته، مشيراً إلى أنه تم إحالة الموضوع لإدارة وحقوق وعلاقات المرضى، موضحاً بأنه سيتم اتخاذ اللازم والتحقق من الإجراءات المتخذة ومعرفة سبب الوفاة واتخاذ ما يلزم حيالها.
تعليقات ( 34 )
ع بجزارين ولاشك في ذلك
الدروب سالكةالله يرحمها ويغفر لها . قدرها على صفايح الدم الفاسد بيد طبيبة معانده .
himaالله يرحمها ويسكنها الجنه,ماسوو كدا الاطباء الا عارفين ان مافي رقابه|,وايش الفايده من المحاسبه بعد وقوع الفاس في الراس.
سعد العبديرحم الله الفقيده الرجاء ترك الامر لوزارة الصحه كلنا سمعنا من طرف المتوفاه لكن لم نسمع من الطبيبه والطبيب هناك لجان من الوزاره مهتم التحقيق هدوء لا تسبو ولاتشتمو فقط تبينو
اناخير يعني '''' ماتت ''''سيتم تمديد الخدمه للمسؤلين هناك
سلمانالأطباء هم أكثر أفراد المجتمع عملا وعناء وإخلاصا فلهم كل تحية وإن أخطأ البعض فلا يعمم القول الغالبية بحمدالله مخلصون ولو حدث أبسط عارض لمن يقول أنهم جزارون بلا رحمة ويسميهم مصاصو الدماء سيصمت .
ابو عبد الرحمنهذي هي جيزان..منسية. تحتاج مثل الحجاج حتى ينفضها نفض من الفاسدين. والمستشفيات اصبحت مقابر الداخل مفقود والخارج مولود.
صبحيهذه مفروض تعدم
محمددغفر الله للفقيدة بالرحمة والجنة انا لااعرفها ولا اعرف الأطباء ومن منطقة اخرى ولم ازر المنطقة في حياتي لكن ارجو من المعلقين مخافة الله لاتسبوا او تدعو على الأبرياء حفظكم الله
..مشكلة إذا صار الطبيب بلا ذمة وبلا أمانة يجب مراقبة هؤلاء الأطباء وعمل اختبارات لهم بشكل مستمر والغير مؤهل لايجب أن يكمل في هذه المهنة لأن أرواح الناس لايجب التهاون بها.
77مستشفيات جيزان أصبحت مقااابر اتقوا الله فيهم والله ثم والله لتسئلن عنهم
خالداطباء بلا رحمة او ذمة او ضمير الموضوع زاد عن حدة طيب نتعالج في الدول المجاورة ام نموت غبن وقهر ترج التحقيق و المتسبب يلزم بدفع ديه مع السجن واذا اجنبي يمنع دخول المملكة سعودي يفصل ويسحب ترخيص الطب
سعوديتعليق مخالف
ابو سارةعااااادي وش الجديد ..... في وزارة الصحة. احيانا كثيرة اتمنى من الاهالي ان يقوموا**** ليرتدع الطبيب المستهتر. رحمة الله عليها والله يخلف على اولادها واهلها بالخير.
الصابرهحسبي الله عليهم ونعم الوكيل .... الله يغفر له ويرحمها وجميع موتى المسلمين والمسلمات .
سعيد الحربينتمنى تطبيق غرامة مالية قدرة 100 الف لكل طبيب ما يهتم بالمريض أن يكون في نظام تقيم من المريض لدكتور وإذ أخطأ دكتور يتم تحويله إلى موظف مدني على المرتبة الثامنة وعدم ترقيتة لمدة 5 سنوات نبفي أنظمة شديد
مزاجي رايق ⭐🌟⭐الطب عندنا ما راح يتطور للأسف
الى متى؟؟الطبيب يعرف انه في مامن من العقاب بل يجد من يشد من ازره في الخطاء وهذا احد اسباب تغطرسهم وعدم الاهتمام بارواح الناس
عموريتحيقيق في تحقيق وبعد ما يخلص التحقيق ننتظر نتيجة التحقيق ويادار ما دخلك شر
نسيم الصباحاالي بعده,, خلاص القضية انتهت والطبيبة معليها خلاف وص الله وبارك وبعدين هذا قدرها تموت انتوا وش تبغون هذيالدنيا فانيه ومن مات فقد تعجل بالذهاب للاخرة وسبحان الله الموت للفقراء نعمة
الديدحانراحت المسكينةالله يرحمها والمولودسوف يفقد حنان امه ورعايتها له والسبب خطاء مطبعي قصدي خطاء طبي الى متى والاخطاء الطبية تحصد ارواح الناس .لابد من القصاص من المتسبب
سبحان اللهواضح انه تم نقل الصفائح بطريقة اثرت على صلاحيتها كما هو واضح من الاسلوب جنسية الطبيبة والعلم عند الله والله يرحم موتانا الذين اصبحوا لعبة بأيدي اطباء هذه الجنسية يتلاعبون بها
سلمانالأطباء حريصون على سلامة مرضاهم وربما هناك أمور يعرفها المتخصصون فقط فعلينا عدم التسليم بأن هناك عناد أدى للوفاة حتى وإن ذكر ذلك أحد أقرباء المتوفاة غفر الله لها
عدد التعليقات:15671
قلم الحقيقهالله يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.شاهدو واستمعو لرد المتحدث باسم صحة جازان (( تم احالة الموضوع )).سلامات ياموضوع.انسانة توفيت بخطأ طبي وأنت تردد عبارة احالة موضوع وكأن من ماتت دجاجة.
الهمدانيالى اين متجهين؟
هههههههههتم اتخاذ اللازم وفق الانظمه والتعليمات الخاصه بمثل هذه الحالات ههخخخخخخخ هذي اكبر تصريفه للشعب
مراقبفوضى عارمة واهمال واستهتار. والنتيجة حياة انسان . حسبي الله ونعم الوكيل
هههههههههوالصحه تتوعد ؟؟!! يعني ايش راح تعمل بالله عليكم ؟؟!! خصم من الراتب ؟ حرمان من ترقيه اوعلاوه ؟ نقل تأديبي ؟ والله جميعها ماترد حق اقارب المتوفيه . واذا كنا في بلد عدل فالمفروض قصاص مع ديه 5 مليون
عدد التعليقات:11533
إنسان منصفالمشكله تكمن،،،،،ان الأطباء عندنا،،،،كثير منهم،،،،،تقدير مقبول وانت مازل،،،،،او خريج بالتزكية ،،،،من جامعات غير معترف بها،،،،،وياليل ما أطولك
ابو سعد 1010(فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ )