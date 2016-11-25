“الأرصاد”:أمطار رعدية على مناطق الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

صحيفة المرصد-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .

كما يستمر الإنخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية. و لايستبعد تكون الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية ليلاً.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.