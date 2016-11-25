اختفاء مواد نووية إيرانية .. هل تم نقلها للحوثيين ؟

صحيفة المرصد:كشفت مصادر دولية مؤخرا٬ عن اختفاء مواد نووية إيرانية٬ في حين تحدثت مصادر خليجية مسؤولة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت دول الخليج بأن طهران أبلغتها باختفاء مواد نووية تتضمن مادة «إريديوم 192» التي يقول خبراء إنها يمكن استخدامها لصنع «قنبلة قذرة» تتسبب في تلويث منطقة معينة بالإشعاعات.
ووفقاً لصحيفة”الشرق الأوسط”أشارت المصادر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت دول مجلس التعاون الخليجي٬ في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي٬ من المواد المفقودة التابعة لمفاعل «بوشهر» بعدما ُبلّغت بذلك من هيئة الطاقة النووية الإيرانية في 14 من الشهر الحالي. وأوضح المصدر أن الحادث وقع إثر تعرض سيارة كانت تحوي تلك المواد النووية للسرقة.
ووفقا للمعلومات الفنية٬ فإن الإيريديوم 192 تنبعث منه أشعتا بيتا وغاما٬ وكلتاهما تسبب الضرر للإنسان٬ كما أن نصف العمر لمادة الإيريديوم نحو 74 يوما٬ وتصل قوتها إلى الربع خلال خمسة أشهر.
وحسب الخبراء٬ فإن المادة المشعة ليس لها نظير بالطبيعة٬ ولكن يتم إنتاجها عادة لاستخدامها في التطبيقات الصناعية مثل اختبار المواد غير المدمرة٬ ويمكن أن تصنع من خلال الإيريديوم 192 القنبلة القذرة التي تجمع بين المواد المشعة والمتفجرات التقليدية٬ بقصد تلويث منطقة معينة بالإشعاعات.
وتثار العديد من علامات الاستفهام حول الإعلان الإيراني باختفاء كمية من المواد النووية٬ خصوصا أنها تحيط برنامجها النووي بحراسة وسرية تامة جدا٬ وأمر مثل هذا لا يمكن أن يكون موضوعيا.
وتتزايد المخاوف من احتمال نقل تلك المواد إلى جماعات إرهابية٬ بإمكانها تطويرها لتصبح قنبلة خطيرة٬ علما بأن إيران لم تتوقف عن تزويد جماعة الحوثي في اليمن٬ وحزب الله في إيران وغيرها بالأسلحة والصواريخ.
وأعلنت المملكة العربية السعودية٬ أن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاهها هي إيرانية الصنع٬ في الوقت الذي تزايدت الاتهامات الدولية لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والأسلحة.
تعليقات ( 26 )
خبيرطيب إنسرقت مواد نووية وفقط !ما فيه عقوبات وتحقيق ؟ ممكن يكتفون بإعتذار شفهي من الملالي وشنطة زعفران .
شجاعايران تمارس على وطننا العربي والمملكه العربيه السعوديه بالذات حربا بالوكالة وهي بهاذا تمارس حربا قذرة بتدمير بلداننا وعلينا نقل الحرب داخل ايران فهذا الحل الوحيد لوقف غطرستها وتهورها
هههههههههههههههههههههههههالحل الوحيد هو وقف الحرب بين اليمن والسعودية أما هذا الفلم الهندي غير صحيح لأن إيران لايمكن ان يسرق منها شي لكن يمكن حيله للضغط على السعودية لوقف الحرب
رهين الحياةفقاعات اعلاميه من اجل الترهيب والتخويف هكذاهي الحروب وحتى ان حدث ذالك فاالحوثي وعفاش يعلمون جيدابأن الحرب الحقيقيه لم تبدابعدبشكلهاالحقيقي رائفه باالضعوف والمساكين من الشعب اليمني وهم يدركون ذالك
نفر كويسلرأس الأفعى وذنبها وتجهيز الرؤوس النووية لتوجيهها للاثنين الرأس والذنب وعلى نفسها جنت براقش . وصدقت الحكمة التي تقول : عدو عاقل خير من عدو جاهل. ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الأفعى و ( ام جهلة حقها )
نفر كويستمهيد لنقل هذه المواد النووية لذنبهم الحوثي. واعلانهم انها مسروقة ماهو إلا مناورة وتبرير استباقي عندما يستخدمها الحوثي. لكنها حركة غبية ومكشوفة وعلينا الاستعداد لمن تسول له نفسه والضرب بيدمن حديديتبع
كلمة حقلو استخدم الحوثيين مثل هذه المواد المشعة ضد قوات التحالف فعليهم الانتقام من ايران لان سيناريو سرقة مثل هذه المواد لا يصدقه عاقل وبهذا تكون ايران قد تجاوزت كل الخطوط الحمر ولا مجال لضبط النفس.
زيادقلنا اطردوا اليمن ولبنان والعراق من دول العربية..و سترون كيف ايران تهجد..
محب الهيئةاقسم بالله العظيم إيران خدمت دينها الرافضي وخدمت من يناصرها ولم تعترف بإعلان أي جماعة تقف معها بأنها إرهابية . في حين المسلمين اعتبروا من لم يتبع خطوات الشياطاين من الليبراليه والعلمانية بأنه إرهابي.
sar-al-saالسرقه مستحيله ولابدانهاراحت لموالي لايران وعدو للعرب لاسيما دول الخليج استنساخ لعمليه تزويد فرنسا لاسرائيل بالماءالثقيل منذ زمن بعيد فما عسى العرب هم فاعلون وجيوش من اسيا وافريقيا في بلدانهم للارتزاق
عدد التعليقات:1784
بلادي زويناوهل ايران قدرت على تخصيب الأليورانيوم الكافي لصناعة القنبلة ،،،. و هل امتلكو تصنيع القنبلة ( الرأس الحربي ) وربي ماعند ايراد غير الكذب و الدجل و اتحداها على الأثبات ،
ابو عبداللهمن علامات الساعه خروج نار من اليمن تحشر الناس الى ارض المحشر الشام متى وماهيه النار وكيف تخرج ؟؟ الله اعلم
عدد التعليقات:1784
بلادي زوينااقسم بالله لن تجرو ايران على حرب مع السعوديه لانها سوف تنمسح من الخريطة ،، اما صواريخهم الذي يدعون صناعتها فهي طقها و الحقها يعمل بوقود صلب وليست ذكيه متطورة .
عدد التعليقات:1784
بلادي زوينااليورانيوم الذي يستعمل في تشغيل المفاعل لما ينتهي يصبح لا يستفاد منه في صنع قنابل نوريه للمعلومه ، لكن يوضع في المقذوفات المدفعيه و الصاروخيه لتلويث البيئه ،
علي العمريواكيد. ويدخل. من.**. مع. باقته. ورد. للحوثي.
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ابونواف...يجب استخدام الصواريخ الاستراتيجيه لحسم الحرب فقط في صعده بؤره الشر واصل الخيانه والعماله ..ايران تكره السعوديه كره ازلي .،،والحوثيين نسل *** استفادو منها والان يعضونها ابناء ***
مستشاركلو انها عند الحوثيين الرافضه كان من زمان أرسلوها للسعوديه لكن هذا تمهيد لنقلها للرافضه الحوثيين كلاب ايران
سني محب لليمن والبشكةلانوصيكم عاد مرة عندكم والاقربون اولى بالمعروف
الله معناشكل الحوثيون يبغون يبيدون محافظه شبوة اليمنيه المحافظه العصيه على الروافض فشلوا فيها فشل ذريع وهي سبب نكبتهم وخاصه بيحان وعسيلان حيث هدد المجرم عبدالملك الحوثي بابادتها لكن هيهات له وامثاله من المجوس
عدد التعليقات:2
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=REJroCLdlmw
مراقبكذب وخرافات.
عدد التعليقات:2
برق الحرم((((((( المملكة رحيمة جدا .............. بأهل اليمن ولم تأخذهم بجريرة مركعين أمهم لنار المجوس وتحرص كثيرا على حياتهم وتحييدهم ......فأحذروا من الحليم اذا غضب قبس فقط والنار تحت الجبال جاهزة )))))))
عدد التعليقات:2
برق الحرمــــــــــ(((((((((((((وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)))))))))))))ــــــــ
علي العمريهذا. الحوثي. فيه. شي. غريب. كل. يوم. يقوي. تجيه. السلاح. من. عمان. وإيران. ومصر جيب تسكير. خدود. عمان. لنه. الصوريخ. ما. تجي. سوا. من. عمان لو. جلسنا. كذا. ولو بعد الف عام. تخلاص. الحرب. هذي.
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برق الحرم((((((( لاتؤجل عمل اليوم الي الي الغد ..... رأس واحد فقط من رياح الشرق ))))))
محب للسيسي واعشق مصرانا متاكد انها لعبة كبيرة من امريكا