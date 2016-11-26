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الملك سلمان:لا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن ونحن على ثقة بقدرات المواطن

26 نوفمبر, 2016 , 14:11 م
الملك سلمان:لا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن ونحن على ثقة بقدرات المواطن
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صحيفة المرصد:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل أهالي الأحساء في قصر هجر اليوم وقال في كلمة وجهها أن دولتكم منذ تأسيسها إلى اليوم تسير بشكل ثابت على خطى النمو والتطور مع التمسك بعقيدتها وثوابتها . وأني أسعد اليوم بوجودي بين اخوتي وأبنائي في منطقة عزيزة وغالية على قلوبنا. ورؤية المملكة 2030 تستهدف رفع اقتصاد الدولة وتنويع المصادر وعلينا جميعا إنجاحها. وقال الملك سلمان أنه لا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن وينبغي الاستمرار في تكاتف الجهود للمحافظة على الأمن والتوعية بأهميته بحسب قناة الاخبارية .وقال الملك نحن على ثقة بقدرات المواطن ونعقد عليه بناء وطنه والشعور بالمسؤولية تجاهه.و كل مواطن محل اهتمامي ورعايتي واتطلع إلى إسهام الجميع لخدمة الوطن.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    أجامل أيامي

    ادرسوا قدرات المواطن قبل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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  2. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    أجامل أيامي

    تكفى يابوفهدأهم شي قدرات المواطن
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  3. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:13765

    برق الحرم

    ((((((( الحمدلله صابغ نعمته علينا ...........الأمن نعمة عظيمة ...... تفتقدها البلدان من حولينا ))))))
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  4. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    مخطط الطحلاوي جنوب جدة

    المخطط بصكوك والاراضي الموجود داخل الحي مغمورة بمياه الصرف والشوارع متهالكة وسوف يسبب مشكلة في اساسات المباني التي خسر فيها المواطن نتمنى النظر في موضوعنا
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  5. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    مخطط الطحلاوي جنوب جدة

    تكفى ياطويل العمر انقذ سكان مخطط الطحلاوي من مياه الصرف الصحي الحي سوف يغرق عما قريب وشركة المياة تتقاذف المشكلة مع الامان ونحتاج مشروع صرف باسرع وقت وارجو من صحيفة المرصد التكرم بعرض مشكلة الحي
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  6. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:15706

    قلم الحقيقه

    ت \\\ ياأخي اطلب لك مزيرعة أفضل لك واذا حصلتها تقدر تبني لك فيها فليلة صغيرة ومن هنا تصيد عصفورين بحجر. مزيرعة وفليلة .
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  7. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 14:57 م
    عدد التعليقات:15706

    قلم الحقيقه

    لاأريد سكن خاطري بمزرعة فأنا عاشق للطبيعة.
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  8. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    عابر سبيل

    يا طويل العمر نبي وظايف برواتب محترمه نبي سكن تعبنا من الايجار
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  9. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    عكاش ابوعجره

    يا طويل العمر انتم تثقون بقدرات المواطن،**
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