الملك سلمان:لا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن ونحن على ثقة بقدرات المواطن

صحيفة المرصد:شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل أهالي الأحساء في قصر هجر اليوم وقال في كلمة وجهها أن دولتكم منذ تأسيسها إلى اليوم تسير بشكل ثابت على خطى النمو والتطور مع التمسك بعقيدتها وثوابتها . وأني أسعد اليوم بوجودي بين اخوتي وأبنائي في منطقة عزيزة وغالية على قلوبنا. ورؤية المملكة 2030 تستهدف رفع اقتصاد الدولة وتنويع المصادر وعلينا جميعا إنجاحها. وقال الملك سلمان أنه لا تنمية ولا علم ولا حضارة بلا أمن وينبغي الاستمرار في تكاتف الجهود للمحافظة على الأمن والتوعية بأهميته بحسب قناة الاخبارية .وقال الملك نحن على ثقة بقدرات المواطن ونعقد عليه بناء وطنه والشعور بالمسؤولية تجاهه.و كل مواطن محل اهتمامي ورعايتي واتطلع إلى إسهام الجميع لخدمة الوطن.