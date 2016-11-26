أمانة المدينة المنورة تكشف السبب وراء إزالة بسطة “بائعة الشاي”

صحيفة المرصد : قالت أمانة منطقة المدينة المنورة، إنها قامت بإزالة بساط بائعة الشاي وفقا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد أن نصبت البائعة 3 بساطات أحدها لبيع الشاي والأخر لبيع الذرة والثالث لبيع المأكولات والحلويات مجهولة المصدر.

واعتبرت الأمانة أن المأكولات التي كانت تبيعها “بائعة الشاي” غير معلومة المصدر، وقد تسبب تسمما غذائيا وضررا للمستهلكين، مؤكدة أن الفرق طالبت السيدة برفع البساط وقد استجابت للطب دون أن توجه لها إساءات لفظية كما أشيع.

وأضافت: مدير منطقة المدينة المنورة وجه بتوفير مكان مناسب لها ولغيرها في حديقة الملك فهد المركزية في قسم الأسر المنتجة، كما أمر بإصدار التراخيص اللازمة لها للقيام بذلك.