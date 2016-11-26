أمانة المدينة المنورة تكشف السبب وراء إزالة بسطة “بائعة الشاي”

صحيفة المرصد : قالت أمانة منطقة المدينة المنورة، إنها قامت بإزالة بساط بائعة الشاي وفقا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد أن نصبت البائعة 3 بساطات أحدها لبيع الشاي والأخر لبيع الذرة والثالث لبيع المأكولات والحلويات مجهولة المصدر.
واعتبرت الأمانة أن المأكولات التي كانت تبيعها “بائعة الشاي” غير معلومة المصدر، وقد تسبب تسمما غذائيا وضررا للمستهلكين، مؤكدة أن الفرق طالبت السيدة برفع البساط وقد استجابت للطب دون أن توجه لها إساءات لفظية كما أشيع.
وأضافت: مدير منطقة المدينة المنورة وجه بتوفير مكان مناسب لها ولغيرها في حديقة الملك فهد المركزية في قسم الأسر المنتجة، كما أمر بإصدار التراخيص اللازمة لها للقيام بذلك.
تعليقات ( 52 )
الشهريجلست بالمدينة 15يوم وبسطات الباعة المتجولين من باكستان والهند وإريتيريا تملأ باحات المسجد النبوي والقبلتين وسوق الخضار والمعارض وعند مقابر شهداء أحد ـ أين أنتم عنهم يابلدية؟ وإلا بس عينكم على السعودي؟
💥💦ريما Rima💥💦خروج
اقول بس**ولكن الله رحمها بان سمو الامير سلطان بن اسلمان عاونها
💥💦ريما Rima💥💦أيضا اللي تبي تبيع تقدر تبيع ملابس شتوية او واواني منزليه من منظفات وسفرة وغيرها قليلة بالبداية وتروح للأماكن اللي مابها محلات قريبة أو للقرى و تبيع هذه الأشياء راح تكسب
💥💦ريما Rima💥💦تبي تبيع تبيع عصائر من البقالة وبسكويتات من البقالة زي كذا كلها جاهزة لكن مو هي اللي تطبخ وتبيع طبخها ولاندري وش بداخل الأكل ولانظافته
💥💦ريما Rima💥💦مافيه مجاملة على حساب الصحة حتى لو كانت مواطنة
عبد اللهقال مجهولة المصدر قال !!!
:::بوعلي 39 أتصل على طوارئ الأمانة 940 وأبلغهم عنها أو المرور
💥💦ريما Rima💥💦ياليت أي أحد تشوفونه يبيع طبخه يمنع اللحين وهن مطاعم ومفتوحات بهن بلاوي كل يوم يكتشفون شيء وأيضا المخابز فكيف من تطبخ ببيتها ماتعرف وش بداخل الأكل ولا أيضا نظافته 😩
💥💦ريما Rima💥💦التسمم مو بسيط يؤدي لموت الشخص ■تخيل انت و عائلتك وطفلك تروحون وتشترون من اللي يبعن بالشوارع وتسممتو البعض من اسرتك مات والبعض لا وش شعورك
بوعليطيب ايش وضع بوفيه اليمنه الى فى مخرج 9باالرياض يبيعون سندوشتات فى الهواء الطلق ؟؟ومسببين زحمه فى الشارع خاصه الصباح ؟وين البلديه عنهم نطالب ازلتها نهائيآ
sar-al-saاذا تمت الرأفه بباعه المواطنين امثال هذه السيده الكريمه وكل فلاح ياتي بانتاجه لبيعه في اي مكان للعامه يختاره فتلك تشجيع لخدمه الناس ومنفعه للوطن وحمايه لهما من منافسه المقتدرين وهو عمل جد عظيم
محمد الحربيسوق الخضار ولاواحد سعودي وبعدين هل من المعقول ان المرأه تفتري على موظفكم بكلام غير لائق بالله عليكم اين يذهب المواطن للصومال ورب الكعبه ولاه امرنا لايرضون باهانه المواطن اتمنى ان يكون هناك تحقيق معكم
💥💦ريما Rima💥💦وهم يقولون فقط شاهي بعد تبيع اكل😷وماندري عن نظافته يطبخ وتجيبه لتبيعه😤مستحيل أن اشتري منهن انا اطبخ واكل■صدقتوا يا أمانة المنطقة وشكرا لكم لأن منعتوها👍و منظر غير حضاري وكل من هب ودب راح يسوي مثلها❗
خالدسوريه بالشارع الرئيسي امام البيت لها سنه تبيع شاي وقهوه ماحد قال لها كلمه
سؤال + أقتراحلماذا إذا تسمم الزبون تذهب الغرامة للبلدية فقط؟المفروض تكون للمتضرر أو تؤخذ غرامتين وحده للبلدية والثانيه للزبون المتسمم لأنه يتألم وتتعطل أشغاله ويدفع للمستشفى الاهلي فلوس اذا كان المشفى الحكومي بعيد
محمد الحربيياامانه المدينه والله عيب المواطن ياكل تبن في بلده يعني ماجات الا على هالمسكينه شوفوا شارع الملك عبد العزيز وطريق المطار وشارع الامام البخاري كلهم اجانب ويبعيون شوفوا سوق الخضار كلهم باكستانيين يتبع
الناقدهالحين أمانة المدينه عشان يبرروا طرد بائعة الشاي صاروا يبحثوا عن أسباب لفعلهم وأول قالوا أن وجودها في الطريق وهالحين يقولوا أنها تبيع مواد مجهولة المصدر : هي تبيع شاي من البقاله ، قال مجهوله . .قال !!
ناصر بن محمدافشل جهاز البلدية مزاجية واهمال للمحلات والاحياء الامن رحم الله وهم قله في هالجهاز خاصه لازم يكون عند المواطن وعي ومؤسسات قانونيه يقدر يلجاء لها عن الصحف حتى يكون له الاحقيه في وطنه
تعليق .27خذها مني**
الأسودحرام عليكم اتقوا فيها مرأة مسكينة تعول أسرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم كان تعهد 1و2و3 وتوفر لها بديل برخصة تطلع بطلوع الروح قطع الله من قطع رزق الضعيفة.
وجهة نظرخايفين على صحة المستهلك ... عذر اقبح من ذنب .. والله لو انا ساكن في المدينه لاشتري من عندها وانا متطمن .. لان هذا رزقها ومستحيل انها تأذي احد .. اتركوا الكذب وخلوها تترزق ودوروا ورا المطاعم المعفنه
مواطن ولكن ،،،،الله يهديك يامين المدينه وتخفف من تصادمك مع موظفينك ومع المواطنين ،، والدوله حفظها الله لاتريد المسؤول الذي يتصادم مع المواطن ويضيق الخناق معهم ***
يالطيفالى بلديتنا الموقرة ليه السعودي لاباع طلعت الانظمه فجئه ولان الشوارع امام اعين الجميع اكتضت بالوافدة بالبيع من جميع انواعه والكل ساكت نريد توضيح من بلديتنا العزيز هل هو عجز ام.............
ابوانس 07وابو يمن اللي يبيعون عند الاشارات والبنقالية اللي بسطاتهم ملت السوق بالخضروات الفاسده وورقيات الصرف الصحي .والشوارع المتكسرت والمرافق في الاحياء اللي صارت مكب للنفايات .مالقيتو الا المسكينة تبيع شاهي
تركي مبارك غصاب العليانيتعليق 2 كنك من البلدية هذه سعودية وفي السعودية روح للأجانب ملين الشوارع في كل المجالات.نضفو الشوارع من الباعة المتجولين وخلك مع بنت بلدك
محمدوأضافت: مدير منطقة المدينة المنورة وجه بتوفير مكان مناسب لها ولغيرها في حديقة الملك فهد المركزية في قسم الأسر المنتجة، كما أمر بإصدار التراخيص اللازمة لها للقيام بذلك. حلوه
مع حبينشكر سمو الامير سلطان ع تعاطفه معها وع منحه لها مكان مناسب لمزاولة عملها بأمان بعد ان وقف لها هذا الموظف حجر عثره في طريقها محاولا منعها...ونسأل الله ان يوفقها ويرزقها...امرأه مجتهده ومثابره ومكافحه.
يالطيفالشي المحير في البلديه ولا اعرف السبب الحقيقي اول الشباب يبيعون خضرة في الشوارع بسياراتهم فكانت تلاحقهم وتذيهم ولان الشوارع *****
مالنا إلا ......الله - جل جلاله - هو نعمى المولى ونعم النصير
احمد الزهرانيولي سارق شارع كامل لمدة 40 سنه وش سويتم معاه ولا خلاص امن العقوب ما تشطرتم الى عند هذه المسكينه الي تحاول تحفظ كرامتها
سلمانهههه صح النوم توكم تعلقون هههههه
لاعبسيفتح هذا الباب ابواب
عدد التعليقات:29
مانع القحطانيلو ان الاعلام لم ينقل ولو ان الامير لم يتدخل لما قرأنا هذا الكلام المرتب المنمق من البلديه مع احترامي للجميع بس السؤال الى متى؟؟
أمل قادميعني هي الوحيده تشطروا على منتجات الانستقرام يا حليلكم
حايرالعنيد يقول الله وتعاونو وتعاونو على البر والتقوا خلك من هياطك
💎🎀سُندُس(( دون أن توجه لها إساءات لفظية كما أشيع ))🤔🤔
الغربه قاتلهتعليق مخالف
عدد التعليقات:4458
العنيدلو ماتدخل الاميـر سلطان والا كان صدقنـاكم !!!
عدد التعليقات:4458
العنيداوجعتكم وحطتكم في موقف محرج يا امانة المدينة وكانني اسمعكم تقولون لازم تنشال بسطة هذه السيدة السعودية كيف تبيع شاي وهي مواطنة تبيع شاي حطب
الهمدانيماسوت على هالفقيرة كل شوي مطلعين صورها ياترزقونها ياتتركونها في حال سبيلها لها رب يرزقها بلا كم
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهماعاد لكم لافضل ولاشكر عليها . صدرت الأوامر العليا بمنحها مبسط لها وليس لكم في ذلك لاشكرآ ولا عرفانآ. كل ماعليكم الاستعجال في اخراج لها أوراقها وشهاداتها الرسمية الموثقة لمزاولة مهنتها والله يوفقها .
عدد التعليقات:4458
العنيدوالله بتدخل اولياء الامر الله يحفظهم قامت الامانه تبرر الله يحفظ ولاة امرنا لمافيه الخير
..افتحولها محل تبيع فيه بدل ماتوقفون لها في رزقها هي وبناتها.
منطقيبسطة ولا ثلاث بسطات خلوها تسترزق الله المراة محتاجة وأرملة وعندها ظروف مادية صعبة وعندها اولاد تصرف عليهم هذه مواطنة وهذه بلدها لو انها اجنبية ما كان قربتوها ولو ماهي محتاجة ما كان سوت البسطات
حايران كيدهن عضيم
حايرعلى رجل البلديه رفع قضيه على بائعه الشاي بقولها ان رجل البلديه تلفض عليها هي والصحيفه المطبله لها
Ksbحطيتوا حيلكم على هاذي الام و بناتها عشان يأكلوا لقمه شريفه والحراميه تاركينهم يسرحوا اسال الله ان يرزقك من واسع فضله و كرمه ويستر عليكي و على بناتك ويحفظ لكم شرفكم و لكل بنات المسلمين