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أمانة المدينة المنورة تكشف السبب وراء إزالة بسطة “بائعة الشاي”

26 نوفمبر, 2016 , 20:28 م
أمانة المدينة المنورة تكشف السبب وراء إزالة بسطة “بائعة الشاي”
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صحيفة المرصد : قالت أمانة منطقة المدينة المنورة، إنها قامت بإزالة بساط بائعة الشاي وفقا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد أن نصبت البائعة 3 بساطات أحدها لبيع الشاي والأخر لبيع الذرة والثالث لبيع المأكولات والحلويات مجهولة المصدر.

واعتبرت الأمانة أن المأكولات التي كانت تبيعها “بائعة الشاي” غير معلومة المصدر، وقد تسبب تسمما غذائيا وضررا للمستهلكين، مؤكدة أن الفرق طالبت السيدة برفع البساط وقد استجابت للطب دون أن توجه لها إساءات لفظية كما أشيع.

وأضافت: مدير منطقة المدينة المنورة وجه بتوفير مكان مناسب لها ولغيرها في حديقة الملك فهد المركزية في قسم الأسر المنتجة، كما أمر بإصدار التراخيص اللازمة لها للقيام بذلك.



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    26 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    الشهري

    جلست بالمدينة 15يوم وبسطات الباعة المتجولين من باكستان والهند وإريتيريا تملأ باحات المسجد النبوي والقبلتين وسوق الخضار والمعارض وعند مقابر شهداء أحد ـ أين أنتم عنهم يابلدية؟ وإلا بس عينكم على السعودي؟
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  2. 51
    26 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    خروج
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  3. 50
    26 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    اقول بس

    **ولكن الله رحمها بان سمو الامير سلطان بن اسلمان عاونها
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  4. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    أيضا اللي تبي تبيع تقدر تبيع ملابس شتوية او واواني منزليه من منظفات وسفرة وغيرها قليلة بالبداية وتروح للأماكن اللي مابها محلات قريبة أو للقرى و تبيع هذه الأشياء راح تكسب
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  5. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تبي تبيع تبيع عصائر من البقالة وبسكويتات من البقالة زي كذا كلها جاهزة لكن مو هي اللي تطبخ وتبيع طبخها ولاندري وش بداخل الأكل ولانظافته
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  6. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مافيه مجاملة على حساب الصحة حتى لو كانت مواطنة
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  7. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    عبد الله

    قال مجهولة المصدر قال !!!
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  8. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    :::

    بوعلي 39 أتصل على طوارئ الأمانة 940 وأبلغهم عنها أو المرور
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  9. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ياليت أي أحد تشوفونه يبيع طبخه يمنع اللحين وهن مطاعم ومفتوحات بهن بلاوي كل يوم يكتشفون شيء وأيضا المخابز فكيف من تطبخ ببيتها ماتعرف وش بداخل الأكل ولا أيضا نظافته 😩
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  10. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    يوجد فوضى واهمال وبعضهم يبيع أشياء مضره للصحه ويجب زيادة عدد المراقبين
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  11. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    التسمم مو بسيط يؤدي لموت الشخص ■تخيل انت و عائلتك وطفلك تروحون وتشترون من اللي يبعن بالشوارع وتسممتو البعض من اسرتك مات والبعض لا وش شعورك
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  12. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    بوعلي

    طيب ايش وضع بوفيه اليمنه الى فى مخرج 9باالرياض يبيعون سندوشتات فى الهواء الطلق ؟؟ومسببين زحمه فى الشارع خاصه الصباح ؟وين البلديه عنهم نطالب ازلتها نهائيآ
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  13. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    sar-al-sa

    اذا تمت الرأفه بباعه المواطنين امثال هذه السيده الكريمه وكل فلاح ياتي بانتاجه لبيعه في اي مكان للعامه يختاره فتلك تشجيع لخدمه الناس ومنفعه للوطن وحمايه لهما من منافسه المقتدرين وهو عمل جد عظيم
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  14. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    محمد الحربي

    سوق الخضار ولاواحد سعودي وبعدين هل من المعقول ان المرأه تفتري على موظفكم بكلام غير لائق بالله عليكم اين يذهب المواطن للصومال ورب الكعبه ولاه امرنا لايرضون باهانه المواطن اتمنى ان يكون هناك تحقيق معكم
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  15. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    وهم يقولون فقط شاهي بعد تبيع اكل😷وماندري عن نظافته يطبخ وتجيبه لتبيعه😤مستحيل أن اشتري منهن انا اطبخ واكل■صدقتوا يا أمانة المنطقة وشكرا لكم لأن منعتوها👍و منظر غير حضاري وكل من هب ودب راح يسوي مثلها❗
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  16. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    خالد

    سوريه بالشارع الرئيسي امام البيت لها سنه تبيع شاي وقهوه ماحد قال لها كلمه
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  17. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    سؤال + أقتراح

    لماذا إذا تسمم الزبون تذهب الغرامة للبلدية فقط؟المفروض تكون للمتضرر أو تؤخذ غرامتين وحده للبلدية والثانيه للزبون المتسمم لأنه يتألم وتتعطل أشغاله ويدفع للمستشفى الاهلي فلوس اذا كان المشفى الحكومي بعيد
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  18. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    محمد الحربي

    ياامانه المدينه والله عيب المواطن ياكل تبن في بلده يعني ماجات الا على هالمسكينه شوفوا شارع الملك عبد العزيز وطريق المطار وشارع الامام البخاري كلهم اجانب ويبعيون شوفوا سوق الخضار كلهم باكستانيين يتبع
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  19. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    الناقد

    هالحين أمانة المدينه عشان يبرروا طرد بائعة الشاي صاروا يبحثوا عن أسباب لفعلهم وأول قالوا أن وجودها في الطريق وهالحين يقولوا أنها تبيع مواد مجهولة المصدر : هي تبيع شاي من البقاله ، قال مجهوله . .قال !!
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  20. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ناصر بن محمد

    افشل جهاز البلدية مزاجية واهمال للمحلات والاحياء الامن رحم الله وهم قله في هالجهاز خاصه لازم يكون عند المواطن وعي ومؤسسات قانونيه يقدر يلجاء لها عن الصحف حتى يكون له الاحقيه في وطنه
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  21. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    تعليق .27

    خذها مني**
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  22. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    ت2/جزاك الله خير وماادري الناس ويش فيهم على رجال البلديه يحاربوهم بشكل غريب
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  23. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    الأسود

    حرام عليكم اتقوا فيها مرأة مسكينة تعول أسرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم كان تعهد 1و2و3 وتوفر لها بديل برخصة تطلع بطلوع الروح قطع الله من قطع رزق الضعيفة.
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  24. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    وجهة نظر

    خايفين على صحة المستهلك ... عذر اقبح من ذنب .. والله لو انا ساكن في المدينه لاشتري من عندها وانا متطمن .. لان هذا رزقها ومستحيل انها تأذي احد .. اتركوا الكذب وخلوها تترزق ودوروا ورا المطاعم المعفنه
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  25. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الله يهديك يامين المدينه وتخفف من تصادمك مع موظفينك ومع المواطنين ،، والدوله حفظها الله لاتريد المسؤول الذي يتصادم مع المواطن ويضيق الخناق معهم ***
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  26. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    يالطيف

    الى بلديتنا الموقرة ليه السعودي لاباع طلعت الانظمه فجئه ولان الشوارع امام اعين الجميع اكتضت بالوافدة بالبيع من جميع انواعه والكل ساكت نريد توضيح من بلديتنا العزيز هل هو عجز ام.............
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  27. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    ابوانس 07

    وابو يمن اللي يبيعون عند الاشارات والبنقالية اللي بسطاتهم ملت السوق بالخضروات الفاسده وورقيات الصرف الصحي .والشوارع المتكسرت والمرافق في الاحياء اللي صارت مكب للنفايات .مالقيتو الا المسكينة تبيع شاهي
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  28. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    تركي مبارك غصاب العلياني

    تعليق 2 كنك من البلدية هذه سعودية وفي السعودية روح للأجانب ملين الشوارع في كل المجالات.نضفو الشوارع من الباعة المتجولين وخلك مع بنت بلدك
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  29. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    محمد

    وأضافت: مدير منطقة المدينة المنورة وجه بتوفير مكان مناسب لها ولغيرها في حديقة الملك فهد المركزية في قسم الأسر المنتجة، كما أمر بإصدار التراخيص اللازمة لها للقيام بذلك. حلوه
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  30. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    مع حبي

    نشكر سمو الامير سلطان ع تعاطفه معها وع منحه لها مكان مناسب لمزاولة عملها بأمان بعد ان وقف لها هذا الموظف حجر عثره في طريقها محاولا منعها...ونسأل الله ان يوفقها ويرزقها...امرأه مجتهده ومثابره ومكافحه.
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  31. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    شطارتكم على أبناء البلد والوافدين مااحد يقول لهم اي شيء بسطاتهم على الارصفة امام الملا والأغلب مخالف لنظام العمل ليش هل هوخوف منهم ام خيانه الامانه
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  32. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    يالطيف

    الشي المحير في البلديه ولا اعرف السبب الحقيقي اول الشباب يبيعون خضرة في الشوارع بسياراتهم فكانت تلاحقهم وتذيهم ولان الشوارع *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  33. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    مالنا إلا ......

    الله - جل جلاله - هو نعمى المولى ونعم النصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    احمد الزهراني

    ولي سارق شارع كامل لمدة 40 سنه وش سويتم معاه ولا خلاص امن العقوب ما تشطرتم الى عند هذه المسكينه الي تحاول تحفظ كرامتها
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  35. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    سلمان

    هههه صح النوم توكم تعلقون هههههه
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  36. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    لاعب

    سيفتح هذا الباب ابواب
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  37. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 20:59 م
    عدد التعليقات:29

    مانع القحطاني

    لو ان الاعلام لم ينقل ولو ان الامير لم يتدخل لما قرأنا هذا الكلام المرتب المنمق من البلديه مع احترامي للجميع بس السؤال الى متى؟؟
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  38. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    أمل قادم

    يعني هي الوحيده تشطروا على منتجات الانستقرام يا حليلكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    حاير

    العنيد يقول الله وتعاونو وتعاونو على البر والتقوا خلك من هياطك
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  40. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    💎🎀سُندُس

    (( دون أن توجه لها إساءات لفظية كما أشيع ))🤔🤔
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  41. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    الغربه قاتله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  42. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:4458

    العنيد

    لو ماتدخل الاميـر سلطان والا كان صدقنـاكم !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:4458

    العنيد

    اوجعتكم وحطتكم في موقف محرج يا امانة المدينة وكانني اسمعكم تقولون لازم تنشال بسطة هذه السيدة السعودية كيف تبيع شاي وهي مواطنة تبيع شاي حطب
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  44. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    الهمداني

    ماسوت على هالفقيرة كل شوي مطلعين صورها ياترزقونها ياتتركونها في حال سبيلها لها رب يرزقها بلا كم
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  45. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    قتلتنا الهياطة. .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    ماعاد لكم لافضل ولاشكر عليها . صدرت الأوامر العليا بمنحها مبسط لها وليس لكم في ذلك لاشكرآ ولا عرفانآ. كل ماعليكم الاستعجال في اخراج لها أوراقها وشهاداتها الرسمية الموثقة لمزاولة مهنتها والله يوفقها .
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  47. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:4458

    العنيد

    والله بتدخل اولياء الامر الله يحفظهم قامت الامانه تبرر الله يحفظ ولاة امرنا لمافيه الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    ..

    افتحولها محل تبيع فيه بدل ماتوقفون لها في رزقها هي وبناتها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  49. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    منطقي

    بسطة ولا ثلاث بسطات خلوها تسترزق الله المراة محتاجة وأرملة وعندها ظروف مادية صعبة وعندها اولاد تصرف عليهم هذه مواطنة وهذه بلدها لو انها اجنبية ما كان قربتوها ولو ماهي محتاجة ما كان سوت البسطات
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  50. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    حاير

    ان كيدهن عضيم
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  51. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    حاير

    على رجل البلديه رفع قضيه على بائعه الشاي بقولها ان رجل البلديه تلفض عليها هي والصحيفه المطبله لها
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  52. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    Ksb

    حطيتوا حيلكم على هاذي الام و بناتها عشان يأكلوا لقمه شريفه والحراميه تاركينهم يسرحوا اسال الله ان يرزقك من واسع فضله و كرمه ويستر عليكي و على بناتك ويحفظ لكم شرفكم و لكل بنات المسلمين
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