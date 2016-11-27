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بالفيديو : تسريبات لمياه الأمطار في “صالات مطار الرياض” .. والمدير المناوب: “مجرد تنقيط”!

27 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص
بالفيديو : تسريبات لمياه الأمطار في “صالات مطار الرياض” .. والمدير المناوب: “مجرد تنقيط”!
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صحيفة المرصد : تسببت الأمطار التي هطلت أمس (السبت) على مدينة الرياض في تسريبات بسقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وحسب صحيفة “عكاظ” أظهرت مقاطع فيديو كمية الأمطار التي اجتاحت منطقة نقل حقائب المسافرين إلى جانب تسريبات أحدثتها الأمطار في صالات المطار، كاشفة بذلك ضعف متانة مبنى المطار عند هطول الأمطار، الأمر الذي دعا العاملين لتصريف تلك المياه بشكل عاجل.

من جهته، أكد طلال زمزم المدير المناوب في مطار الملك خالد الدولي وجود بعض التسريبات البسيطة جدا «تنقيط»، ولم تصل إلى وصفها بـ«الغرق» الكلمة التي تعتبر كبيرة وخطيرة جدا، مشيرا إلى أن الوضع التشغيلي ممتاز، والحركة تسير كما هو مجدول لها، ولم يكن هناك تأخير أو تأثير على الرحلات.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    ههه بس متنقط

    كل نقطة لها حجمها عاد ناس تنقطت منذ مبطي وناس جاتهم نقط كبيرة يوم الجمعة, عرفتوهم (:-
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  2. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    ابو فيصل

    الفساد بعينه مطار جاكرتا المطر ليل ونهار والم بسرب هههههه
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  3. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    الهمداني

    10-من المتسبب ليش مشاريع بالمليارات وتسرب مياه((مافي تسرب مجرد تنقيط لا تكبر المواضيع))
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  4. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    من المتسبب

    ليش مشاريع بالمليارات وتسرب مياه
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  5. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    ******

    معقوله مشاريع ملياريه وهاذي النتائج
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  6. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    يالطيف

    ودي اخذ المدير المناوب الي قال تنقيط وادوربه في مكان التنقيط واقوله هل لازلت تقول تنقيط مشاء الله على بعض المسؤولين ترقيع وتلحيم بدون اوكسجين وش فيها لاقلت الصراحه قول خرت علينا سقوف المطاركذا نفهم
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  7. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    عبيد ولد الشيخ علي

    مطار الملك خالد من افضل مطارات العالم
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  8. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    قلم مكسور

    تنقيط !!!!! رئصني ياقدع الدنيا كلها تنقيط
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  9. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    عموري

    المفروض لا احد يتطرق اليها
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  10. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لو كانت بمنزلك لما تجرأت على القول انها (مجرد تنقيط) .. لكن المال السائب يعلم السرقة .. ولهذا تجد اغلب المشاريع التي انشأت بالفترة الاخيرة لم يتم انشائها حسب المواصفات العالمية من اجل السرقة والنهب
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  11. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    موجود

    تنقيط
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  12. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    موظف بالمطار

    كلامه صحيح أنا مداوم فترة آخر ليل لم أرى شي في الصالة رقم 5 ..
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  13. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    تميم

    فعلا بسيطه بسيطه جدا
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