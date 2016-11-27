بالفيديو : تسريبات لمياه الأمطار في “صالات مطار الرياض” .. والمدير المناوب: “مجرد تنقيط”!

صحيفة المرصد : تسببت الأمطار التي هطلت أمس (السبت) على مدينة الرياض في تسريبات بسقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وحسب صحيفة “عكاظ” أظهرت مقاطع فيديو كمية الأمطار التي اجتاحت منطقة نقل حقائب المسافرين إلى جانب تسريبات أحدثتها الأمطار في صالات المطار، كاشفة بذلك ضعف متانة مبنى المطار عند هطول الأمطار، الأمر الذي دعا العاملين لتصريف تلك المياه بشكل عاجل.
من جهته، أكد طلال زمزم المدير المناوب في مطار الملك خالد الدولي وجود بعض التسريبات البسيطة جدا «تنقيط»، ولم تصل إلى وصفها بـ«الغرق» الكلمة التي تعتبر كبيرة وخطيرة جدا، مشيرا إلى أن الوضع التشغيلي ممتاز، والحركة تسير كما هو مجدول لها، ولم يكن هناك تأخير أو تأثير على الرحلات.
تعليقات ( 13 )
ههه بس متنقطكل نقطة لها حجمها عاد ناس تنقطت منذ مبطي وناس جاتهم نقط كبيرة يوم الجمعة, عرفتوهم (:-
ابو فيصلالفساد بعينه مطار جاكرتا المطر ليل ونهار والم بسرب هههههه
الهمداني10-من المتسبب ليش مشاريع بالمليارات وتسرب مياه((مافي تسرب مجرد تنقيط لا تكبر المواضيع))
من المتسببليش مشاريع بالمليارات وتسرب مياه
******معقوله مشاريع ملياريه وهاذي النتائج
يالطيفودي اخذ المدير المناوب الي قال تنقيط وادوربه في مكان التنقيط واقوله هل لازلت تقول تنقيط مشاء الله على بعض المسؤولين ترقيع وتلحيم بدون اوكسجين وش فيها لاقلت الصراحه قول خرت علينا سقوف المطاركذا نفهم
عبيد ولد الشيخ عليمطار الملك خالد من افضل مطارات العالم
قلم مكسورتنقيط !!!!! رئصني ياقدع الدنيا كلها تنقيط
عموريالمفروض لا احد يتطرق اليها
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلو كانت بمنزلك لما تجرأت على القول انها (مجرد تنقيط) .. لكن المال السائب يعلم السرقة .. ولهذا تجد اغلب المشاريع التي انشأت بالفترة الاخيرة لم يتم انشائها حسب المواصفات العالمية من اجل السرقة والنهب
موجودتنقيط
موظف بالمطاركلامه صحيح أنا مداوم فترة آخر ليل لم أرى شي في الصالة رقم 5 ..
تميمفعلا بسيطه بسيطه جدا