بالفيديو : تسريبات لمياه الأمطار في “صالات مطار الرياض” .. والمدير المناوب: “مجرد تنقيط”!

صحيفة المرصد : تسببت الأمطار التي هطلت أمس (السبت) على مدينة الرياض في تسريبات بسقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وحسب صحيفة “عكاظ” أظهرت مقاطع فيديو كمية الأمطار التي اجتاحت منطقة نقل حقائب المسافرين إلى جانب تسريبات أحدثتها الأمطار في صالات المطار، كاشفة بذلك ضعف متانة مبنى المطار عند هطول الأمطار، الأمر الذي دعا العاملين لتصريف تلك المياه بشكل عاجل.

من جهته، أكد طلال زمزم المدير المناوب في مطار الملك خالد الدولي وجود بعض التسريبات البسيطة جدا «تنقيط»، ولم تصل إلى وصفها بـ«الغرق» الكلمة التي تعتبر كبيرة وخطيرة جدا، مشيرا إلى أن الوضع التشغيلي ممتاز، والحركة تسير كما هو مجدول لها، ولم يكن هناك تأخير أو تأثير على الرحلات.