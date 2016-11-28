  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: لقطات مسربة من داخل الجيش المصري.. وضباط يروون شهاداتهم بفيلم “العساكر”

28 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص
شاهد: لقطات مسربة من داخل الجيش المصري.. وضباط يروون شهاداتهم بفيلم “العساكر”
  • 2٬174
  • 59
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشرت قناة “الجزيرة” الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على حياة العسكريين في الجيش المصري، وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم لـ”التجنيد الإجباري”.

الفيلم حمل اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، وعرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش المصري، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش وفقا لموقع هافينغتون بوست عربي.

ويبدأ الفيلم بمشهد تمثيلي لجندي مصري وهو يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقاباً له.

وتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش المصري، بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن العقبة الأساسية أمام الشاب المصري بعد التخرج هي التجنيد الإجباري.

إذلال وإهانات
وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة المهارات القتالية، لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية.

وتحدث أحد العسكريين عما وصفه بـ”الإهانات” التي يتعرض لها الجنود خلال الاختبار الطبي، كأمرهم بخلع ملابسهم، ونظر الضباط إلى أعضائهم الذكورية، وقال آخر إن بعض العساكر كانوا يتظاهرون بالمرض كي لا يؤدوا الخدمة العسكرية، وفي المقابل كانت هنالك حالات مرضية حقيقية لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف العسكريون أنهم في ثكناتهم كان الضباط يجبرونهم على الاستيقاظ قبل الفجر، من أجل القيام بأعمال النظافة، ولمّ أوراق الشجر، وبعضهم كانت مهمته تنظيف الحمامات، ودورات المياه.

وتحدث أحد العسكريين عن أحد الضباط، وقال إنه “يأخذ بعض العساكر من أجل زراعة الأرض ليقوم بعدها ببيع المحصول لصالحه الشخصي”.

لقطات مسربة
وعرضت “الجزيرة” في فيلمها الوثائقي، صوراً مسربة من داخل أحد نوادي الضباط التابعة للجيش، وأظهرت جنوداً يقومون بأعمال التنظيف، وبيّنت لقطات أخرى عساكر يعملون في محطات لبيع البنزين.

ومن داخل أحد مطاعم الجيش، ظهر جنود مصريون في لقطات التُقطت بكاميرا مخفية، وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إن الطعام كان سيئاً جداً، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة للضباط.

وقال أحدهم إن أحد الضباط أجابه عن سؤاله حول لماذا لا يطعمون العسكري بشكل جيد، وقال له: “حنأكلكم منين؟ احنا اقتصادنا ضعيف”.

أساليب التعذيب
وتحدث العساكر والضباط الذين ظهروا بالفيلم أيضاً عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها العسكري المصري في الجيش.

ومنها تحويل العسكري إلى محكمة عسكرية، وإجباره على الزحف مدة نصف ساعة، وتنفيذ عقوبة الشواية، وتقوم على أن يتدحرج العسكري على الإسفلت لمدة طويلة تحت أشعة الشمس.

وقال أحدهم إن العقوبة الأشد كانت حرمان العسكري من الحصول على الإجازة، وأظهرت شهادات العسكريين إقدام العديد من الجنود المصريين على الانتحار بسبب الضغط النفسي الذي يعيشونه.

وأضاف أن العسكري كان يضطر إلى كسر قدمه عمداً للحصول على الإجازة، ومن بين الشهادات التي أدلى بها العساكر، قصة عساكر آخرين قَضَوا انتحاراً، وهناك آخرون هاجموا الضباط ثم قتلوا أنفسهم.

وقال عسكري إن “أكثر الفاكسات اللي شفتها كانت الخاصة بانتحار أحد المجندين”.

ووصف العسكريون في نهاية الفيلم فترة خدمتهم بالجيش المصري بالقول، إنها لم تضف لهم شيئاً، فهم ليسوا مؤهلين للحرب، ووصف أحدهم حال الجنود المصريين بالقول: “نحن أبناء القهر المشترك”.

ردود أفعال
في السياق ذاته، تداول مغردون مصريون هاشتاغاً على تويتر تحت اسم “#العساكر_مصريون_والقادة_…”، دعم فيه المغردون جنود الجيش المصري وهاجموا قيادته، وقد صعد الوسم إلى مراكز متقدمة على التريند المصري، وروى مغردون بعض تجاربهم التي عايشوها في فترة تجنيدهم وما شاهدوه من تجاوزات.

وعبَّر مغردون عن إعجابهم بالفيلم الوثائقي الذي بثته “الجزيرة”، مشيرين إلى أن ما جاء فيه بالفعل حقيقة تحدث داخل الجيش المصري.



تعليقات ( 59 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 59
    28 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    كل من غضب من عرض المقطع اسأل الله ان يحاسبه على دعمهم لهؤلاء الظلمه بسببهم حصل انتحار ومعاناه عنيفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 58
    28 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    مادري من الذي دعم الطغاه في منطقتنا وللاسف وقت الانقلاب كثير منكم كان مندفععععععع بالاتجاه الخاطئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 57
    28 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    اسأل الله العلي القدير ان يجعل دماء المنتحرين في رقبه *** وان يقتصو منه جراء استخفافه بمأساتهم ودعم جلادهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 56
    28 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 55
    28 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    الجزيره قناه وانتم عندكم 600 قناه مصريه وفوقها 600 عربيه مطبله كلكم ترعبكم الجزيره قناه وحده وانتم عندكم جيوش من الاعلاميين غير الصحافه الله هو انت مش دمقراطي ولا ايه كنت بتدحك علينا خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 54
    28 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 53
    28 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    ابو مصلفح ايران يتطاول على البدو هذا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 52
    28 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    رامي

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري..أمشي يلاااااااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 51
    28 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    عضويته الحاليه قلم ساميه رحال ويكتب بمشعل وسوط الحق ومحاميه واسماء اخرى كان له عضويه مبيد الزواحف وسعد وابن الوطن وفوز واختفت الان ممكن يرجعها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 50
    28 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    احول

    خلاص انا باعيط كتير مفيش فايده اني صبرت وتحملت ودافعت عن مصر الدنيا كلها وقفه فوشي طب قولي اعمل ايه بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 49
    28 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    حرية رأي

    نـحمد الله جـت على ما تمنى = من ولي العرش جزل الوهايب خـبر الـلي طـامعً في وطنا=دونـها نـثني الى جت طلايب واجـد الـلي قـبلكم قـد تمنى=حـربنا لي راح عايف وتايب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 48
    28 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    بمثل هؤلاء يموت الاخوان بغيضهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 47
    28 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    هؤلاء المجندين هم من سوف يتولون الاخوان بعد خروجهم ((( اعدوا ))) خصيصا لهذه المهمة بهذا المستوى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 46
    28 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    حرية رأي

    اين حرية الرأي يامسر وياعلام مسر عندما كنتم تنالون من ولاة امر الشعب السعودي والشعب بأكمله لكن الحقائق دائماً مرة على اهل النفاثق ... بطلة ياقناة الجزيرة استمري في فضح حرية التعبير المفترى عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    ليش يفزعون ويخافون من الجزيره عندهم تناقض يقللون من قيمتها واهميتها وبنفس الوقت كل اعلامهم ومرتزقتهم وشيوخهم وسياسييهم في حال دفاع عن النفس كاد المريب ولا عندهم غير سيره الجزيره اكويييييييييي العملا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    وقال أحدهم إن أحد الضباط أجابه عن سؤاله حول لماذا لا يطعمون العسكري بشكل جيد، وقال له: “حنأكلكم منين؟ احنا اقتصادنا (((((((((((((((((( ضعيف))))))))))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    سراري

    يخرب بيت القزيره اتهدمت بيوتنا بسببها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص
    عدد التعليقات:13917

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ag_8qepRtho ..... حقائق _موثقة
    لا يعجبني(32) اعجبني(1)
  19. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    لعل المجندين من أذناب الاخوان في السجون المصريه كأني شاهدت مرسي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ساميه قلم المتلون يبي ينفجر خخخخخ خخخخ خخخخخخخخ خخخخخخخ اذا المصريين انفسهم فضحو هذا النظام وعايشين في محنه وضنك بتصيرين احرص منهم على بلدهم او بتفهمين اكثر من المصريين انتي مصريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    منقول

    القيش المصري عمال يلطم بسبب القزيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    النجار

    لا تظلمون قلم الحقيقه اكثر المعرفات لغربال مجتهد الله يعينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ماركتو

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص
    عدد التعليقات:1106

    سامية

    قناة التدليس وقلب الحقائق تحتضر 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    لا يكون قصدهم التجنيد في الدولة اٌلاسلامية في العراق والشام ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص
    عدد التعليقات:13917

    برق الحرم

    (((((((((( حقيقة لاتقبل التأويل .......... في رابعة ..... كيف صور اعلام الاخوان عسكر مصر ))))))))
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  27. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    هذا الفيلم ذكرني بالفيلم التركي الانقلابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    فاكرين التجنيد نزهة في ((( رابعة ))) خيام وفلة وعشيات وغير ذلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص
    عدد التعليقات:1106

    سامية

    صدق مفتي مصر فيماقال حتى قبل أن يعرض الفيلم المغرض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    وتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، (( هذي حلوة )) لزوم التبهير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    رامي

    فلم رائع من قناة الجزيرة ..فضح طريقة أستعباد جنرلات القيش المصري للشعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    سيكون هذا الفيلم مسمارا في نعش الجزيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    عاشق الجزيرة

    الاعلام المصري لازال يلطم ياخراشي يالهوي القزيرة القزيرة هذا ان دل يدل على هشاشة حضارة فرعون الذي لعنه الله واله في كتابه الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص
    عدد التعليقات:1106

    سامية

    من قديم ونحن نسمع ونرى حتى بالأفلام الأجنبية أن بالعسكرية شدة وغلظة خاصة في العقوبات لكن مامقصد قناة الفتنة الخنزيرة من التركيز على مصر ؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    لا يكون حاط في ذهنك أن الخدمة الوطنية (( نزهة برية أو مكشات ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    يؤلمهم أن هؤلاء المجندين سيقفون في وجه حاكميتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    وتتهم الجزيرة مفتي مصر بأنه حكم على الفيلم قبل أن يشاهده ؟!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    انقلب السحر على الساحر وهذا لم تحسب حسابه الجزيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    حدث العاقل بما يعقل فإن صدق فهو اخواني صرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    عاشق الجزيرة

    https://www.youtube.com/watch?v=FcA7SNhVDRI
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري

    التجنيد أو الخدمة الوطنية ،، شرف يناله المواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    الى برق الحرم مع التحيه

    يا ولد يا ولد يا ولد يا قدع انته نعم انته يا برق الحرم والنبي انته بجد رجل شهم ايه الحلاوه دي انته بتستاهل كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    عاشق الجزيرة

    قناة الجزيسرة سيف الحق البتار على كل ظالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    لازم

    كيف تجلي صدى الحديد بالنار والضرب والمرجله الصح مايبغالها الا كذا . هذي هيا العسكريه في كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    عاشق الجزيرة

    قال برق الحرم قال .. خلاص انفضحت ياشبورة الصعيد روح العب بعيد يله ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    اشغل الله قناة الجزيرة في أنفسهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    عاشق الجزيرة

    https://www.youtube.com/watch?v=xF8Dh7NWvaQ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    عاشق الجزيرة

    بعد ما نفضح ابو برقه قال انا عربي ابي الحرم وامي الاسكندرية ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص
    عدد التعليقات:13917

    برق الحرم

    (((((( تذهلين يارحمه ...... ان كنت في الكنانة أم المصريين...... اوكنت في اليمن .... كم اعد حتى اعدلك انا عربي أبي ..... أمي أم القرى وان استهدفت مصر جوابها الحرم )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:13917

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=nRW0JpC7aus ........اهدا لكل جندي مصري
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    موطني عشت فخرا للاسلام والمسلمين

    اللهم لك الحمد والشكر بلاد الحرمين شامخه عزيزة لن تطالها الايدي العابثه بإذن واحد احد عندما يتحدث المسؤل من الملك الى اصغر مسؤل لسان حالهم يقول الاسلام والمسلمين اخوتنا في الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    شاب سعودي

    مهما كان : التجنيد المصري له فوائدة الكثيرة ( لاحظو بنية أجسام المصريين قوية وعضلات ) والتجنيد اخرجهم رجال وعودهم على تحمل الصبر . عكس شبابنا السعودي معظم وقته تفحيط وهجوله مع أجسام هزيله لاتتحمل
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  53. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    وبيلعب بالبضة والحجر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    برق الحرم مصري قدع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    حمد

    هذا الفلم هدية لقلم الحقيقة والكذب جيش الخدمات الزراعة وتوصيل اولاد المسؤلين**
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    أبو مصلفح الرياض

    كفايتكم يابدو دخلتوا أمريكا لأجل تضرب العراق وقبلها حصار مات فيه مليون طفل عراقي وسوريا نكحتوا البنات اللاجئات في المخيمات بعد ماهربوا من الحرب والبقية ماتوا في البحر وماقبلتوهم حتى واليمن وليبيا.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  57. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ؟؟

    برق الظلام ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص
    عدد التعليقات:13917

    برق الحرم

    ((((((( لاتشحذ السيوف بالحرير ........ معروفة قوة التدريبات العسكرية وعنفها مصانع الجنود )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم