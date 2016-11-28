شاهد: لقطات مسربة من داخل الجيش المصري.. وضباط يروون شهاداتهم بفيلم “العساكر”

صحيفة المرصد: نشرت قناة “الجزيرة” الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على حياة العسكريين في الجيش المصري، وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم لـ”التجنيد الإجباري”.
الفيلم حمل اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، وعرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش المصري، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش وفقا لموقع هافينغتون بوست عربي.
ويبدأ الفيلم بمشهد تمثيلي لجندي مصري وهو يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقاباً له.
وتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش المصري، بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن العقبة الأساسية أمام الشاب المصري بعد التخرج هي التجنيد الإجباري.
إذلال وإهانات
وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة المهارات القتالية، لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية.
وتحدث أحد العسكريين عما وصفه بـ”الإهانات” التي يتعرض لها الجنود خلال الاختبار الطبي، كأمرهم بخلع ملابسهم، ونظر الضباط إلى أعضائهم الذكورية، وقال آخر إن بعض العساكر كانوا يتظاهرون بالمرض كي لا يؤدوا الخدمة العسكرية، وفي المقابل كانت هنالك حالات مرضية حقيقية لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف العسكريون أنهم في ثكناتهم كان الضباط يجبرونهم على الاستيقاظ قبل الفجر، من أجل القيام بأعمال النظافة، ولمّ أوراق الشجر، وبعضهم كانت مهمته تنظيف الحمامات، ودورات المياه.
وتحدث أحد العسكريين عن أحد الضباط، وقال إنه “يأخذ بعض العساكر من أجل زراعة الأرض ليقوم بعدها ببيع المحصول لصالحه الشخصي”.
لقطات مسربة
وعرضت “الجزيرة” في فيلمها الوثائقي، صوراً مسربة من داخل أحد نوادي الضباط التابعة للجيش، وأظهرت جنوداً يقومون بأعمال التنظيف، وبيّنت لقطات أخرى عساكر يعملون في محطات لبيع البنزين.
ومن داخل أحد مطاعم الجيش، ظهر جنود مصريون في لقطات التُقطت بكاميرا مخفية، وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إن الطعام كان سيئاً جداً، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة للضباط.
وقال أحدهم إن أحد الضباط أجابه عن سؤاله حول لماذا لا يطعمون العسكري بشكل جيد، وقال له: “حنأكلكم منين؟ احنا اقتصادنا ضعيف”.
أساليب التعذيب
وتحدث العساكر والضباط الذين ظهروا بالفيلم أيضاً عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها العسكري المصري في الجيش.
ومنها تحويل العسكري إلى محكمة عسكرية، وإجباره على الزحف مدة نصف ساعة، وتنفيذ عقوبة الشواية، وتقوم على أن يتدحرج العسكري على الإسفلت لمدة طويلة تحت أشعة الشمس.
وقال أحدهم إن العقوبة الأشد كانت حرمان العسكري من الحصول على الإجازة، وأظهرت شهادات العسكريين إقدام العديد من الجنود المصريين على الانتحار بسبب الضغط النفسي الذي يعيشونه.
وأضاف أن العسكري كان يضطر إلى كسر قدمه عمداً للحصول على الإجازة، ومن بين الشهادات التي أدلى بها العساكر، قصة عساكر آخرين قَضَوا انتحاراً، وهناك آخرون هاجموا الضباط ثم قتلوا أنفسهم.
وقال عسكري إن “أكثر الفاكسات اللي شفتها كانت الخاصة بانتحار أحد المجندين”.
ووصف العسكريون في نهاية الفيلم فترة خدمتهم بالجيش المصري بالقول، إنها لم تضف لهم شيئاً، فهم ليسوا مؤهلين للحرب، ووصف أحدهم حال الجنود المصريين بالقول: “نحن أبناء القهر المشترك”.
ردود أفعال
في السياق ذاته، تداول مغردون مصريون هاشتاغاً على تويتر تحت اسم “#العساكر_مصريون_والقادة_…”، دعم فيه المغردون جنود الجيش المصري وهاجموا قيادته، وقد صعد الوسم إلى مراكز متقدمة على التريند المصري، وروى مغردون بعض تجاربهم التي عايشوها في فترة تجنيدهم وما شاهدوه من تجاوزات.
وعبَّر مغردون عن إعجابهم بالفيلم الوثائقي الذي بثته “الجزيرة”، مشيرين إلى أن ما جاء فيه بالفعل حقيقة تحدث داخل الجيش المصري.
تعليقات ( 59 )
راميالعساكر.. حكايات التجنيد الإجباري..أمشي يلاااااااا
احولخلاص انا باعيط كتير مفيش فايده اني صبرت وتحملت ودافعت عن مصر الدنيا كلها وقفه فوشي طب قولي اعمل ايه بس
حرية رأينـحمد الله جـت على ما تمنى = من ولي العرش جزل الوهايب خـبر الـلي طـامعً في وطنا=دونـها نـثني الى جت طلايب واجـد الـلي قـبلكم قـد تمنى=حـربنا لي راح عايف وتايب
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريبمثل هؤلاء يموت الاخوان بغيضهم
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريهؤلاء المجندين هم من سوف يتولون الاخوان بعد خروجهم ((( اعدوا ))) خصيصا لهذه المهمة بهذا المستوى
حرية رأياين حرية الرأي يامسر وياعلام مسر عندما كنتم تنالون من ولاة امر الشعب السعودي والشعب بأكمله لكن الحقائق دائماً مرة على اهل النفاثق ... بطلة ياقناة الجزيرة استمري في فضح حرية التعبير المفترى عليها
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريوقال أحدهم إن أحد الضباط أجابه عن سؤاله حول لماذا لا يطعمون العسكري بشكل جيد، وقال له: “حنأكلكم منين؟ احنا اقتصادنا (((((((((((((((((( ضعيف))))))))))))))))
سرارييخرب بيت القزيره اتهدمت بيوتنا بسببها
عدد التعليقات:13917
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ag_8qepRtho ..... حقائق _موثقة
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريلعل المجندين من أذناب الاخوان في السجون المصريه كأني شاهدت مرسي !!
منقولالقيش المصري عمال يلطم بسبب القزيرة
النجارلا تظلمون قلم الحقيقه اكثر المعرفات لغربال مجتهد الله يعينك
ماركتوتعليق مخالف
عدد التعليقات:1106
ساميةقناة التدليس وقلب الحقائق تحتضر 😂😂😂
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريلا يكون قصدهم التجنيد في الدولة اٌلاسلامية في العراق والشام ؟!
عدد التعليقات:13917
برق الحرم(((((((((( حقيقة لاتقبل التأويل .......... في رابعة ..... كيف صور اعلام الاخوان عسكر مصر ))))))))
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريهذا الفيلم ذكرني بالفيلم التركي الانقلابي
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريفاكرين التجنيد نزهة في ((( رابعة ))) خيام وفلة وعشيات وغير ذلك
عدد التعليقات:1106
ساميةصدق مفتي مصر فيماقال حتى قبل أن يعرض الفيلم المغرض
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريوتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، (( هذي حلوة )) لزوم التبهير
راميفلم رائع من قناة الجزيرة ..فضح طريقة أستعباد جنرلات القيش المصري للشعب
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريسيكون هذا الفيلم مسمارا في نعش الجزيرة
عاشق الجزيرةالاعلام المصري لازال يلطم ياخراشي يالهوي القزيرة القزيرة هذا ان دل يدل على هشاشة حضارة فرعون الذي لعنه الله واله في كتابه الكريم
عدد التعليقات:1106
ساميةمن قديم ونحن نسمع ونرى حتى بالأفلام الأجنبية أن بالعسكرية شدة وغلظة خاصة في العقوبات لكن مامقصد قناة الفتنة الخنزيرة من التركيز على مصر ؟؟
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريلا يكون حاط في ذهنك أن الخدمة الوطنية (( نزهة برية أو مكشات ))
العساكر.. حكايات التجنيد الإجبارييؤلمهم أن هؤلاء المجندين سيقفون في وجه حاكميتهم
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريوتتهم الجزيرة مفتي مصر بأنه حكم على الفيلم قبل أن يشاهده ؟!!!
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريانقلب السحر على الساحر وهذا لم تحسب حسابه الجزيرة
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريحدث العاقل بما يعقل فإن صدق فهو اخواني صرف
عاشق الجزيرةhttps://www.youtube.com/watch?v=FcA7SNhVDRI
العساكر.. حكايات التجنيد الإجباريالتجنيد أو الخدمة الوطنية ،، شرف يناله المواطن
الى برق الحرم مع التحيهيا ولد يا ولد يا ولد يا قدع انته نعم انته يا برق الحرم والنبي انته بجد رجل شهم ايه الحلاوه دي انته بتستاهل كل خير
عاشق الجزيرةقناة الجزيسرة سيف الحق البتار على كل ظالم
لازمكيف تجلي صدى الحديد بالنار والضرب والمرجله الصح مايبغالها الا كذا . هذي هيا العسكريه في كل مكان
عاشق الجزيرةقال برق الحرم قال .. خلاص انفضحت ياشبورة الصعيد روح العب بعيد يله ههههههههه
عاشق الجزيرةhttps://www.youtube.com/watch?v=xF8Dh7NWvaQ
عاشق الجزيرةبعد ما نفضح ابو برقه قال انا عربي ابي الحرم وامي الاسكندرية ههههههههه
عدد التعليقات:13917
برق الحرم(((((( تذهلين يارحمه ...... ان كنت في الكنانة أم المصريين...... اوكنت في اليمن .... كم اعد حتى اعدلك انا عربي أبي ..... أمي أم القرى وان استهدفت مصر جوابها الحرم )))))
عدد التعليقات:13917
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=nRW0JpC7aus ........اهدا لكل جندي مصري
موطني عشت فخرا للاسلام والمسلميناللهم لك الحمد والشكر بلاد الحرمين شامخه عزيزة لن تطالها الايدي العابثه بإذن واحد احد عندما يتحدث المسؤل من الملك الى اصغر مسؤل لسان حالهم يقول الاسلام والمسلمين اخوتنا في الاسلام
شاب سعوديمهما كان : التجنيد المصري له فوائدة الكثيرة ( لاحظو بنية أجسام المصريين قوية وعضلات ) والتجنيد اخرجهم رجال وعودهم على تحمل الصبر . عكس شبابنا السعودي معظم وقته تفحيط وهجوله مع أجسام هزيله لاتتحمل
رحمه ⭐️⭐️⭐️وبيلعب بالبضة والحجر
رحمه ⭐️⭐️⭐️برق الحرم مصري قدع
حمدهذا الفلم هدية لقلم الحقيقة والكذب جيش الخدمات الزراعة وتوصيل اولاد المسؤلين**
أبو مصلفح الرياضكفايتكم يابدو دخلتوا أمريكا لأجل تضرب العراق وقبلها حصار مات فيه مليون طفل عراقي وسوريا نكحتوا البنات اللاجئات في المخيمات بعد ماهربوا من الحرب والبقية ماتوا في البحر وماقبلتوهم حتى واليمن وليبيا.....
؟؟برق الظلام ههههههه
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
عدد التعليقات:13917
برق الحرم((((((( لاتشحذ السيوف بالحرير ........ معروفة قوة التدريبات العسكرية وعنفها مصانع الجنود )))))))