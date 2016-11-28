ملاسنات حادة بين مواطن وأعضاء في اجتماع الأهالي ببلدي أحد رفيدة

صحيفة المرصد : شهد اللقاء العام الذي جمع عددا من أهالي محافظة أحد رفيدة بأعضاء المجلس البلدي، الذي حضره رئيس المجلس علي آل زلفة ونائبه عبدالله بن منشط ورئيس بلدية المحافظة المكلف عبدالكريم تومان وجميع أعضاء المجلس وذلك مساء أمس على مسرح بلدية المحافظة، انتقادات لاذعة من الأهالي لعمل المجلس البلدي منذ بداية فترته الحالية وكذلك ملاسنات حادة بين مواطن وأحد أعضاء المجلس البلدي في فترته الثانية مما استدعى الأمر تدخل رئيس المجلس البلدي وعددا من الحضور لتهدئة الوضع الذي كان غير مستقر.

وحسب صحيفة “عكاظ” فقد طرح عددا من الأهالي عدة أسئلة وتساؤلات عن الدور السلبي الواضح للعيان منذ انطلاق أعمال الفترة الحالية للمجلس البلدي فيما كانت الاجابات غير مقنعة تماما للأهالي حيث اكد العديد منهم خلال مداخلاتهم ان المجلس البلدي لم يقدم شيئا ولو يسير على أرض الواقع ، يشفع لاجتماعاتهم خلال الفترة السابقه وبرامجهم الانتخابية التي أمتلأت بها الشوارع خلال الانتخابات البلدية السابقه . وقد هاجم عددا من الاعضاء وآخرين صامتين ، وبلغة حادة بلدية المحافظة نتيجة التعامل الجاف والسلبي مع قرارات المجلس البلدي التي على ضوئها لم يتم تنفيذ أكثر من 40 قرارا تقريبا مؤكدين خلال اللقاء أن اللوم ينصب عيانا بيانا على بلدية المحافظة فيما اكدوا انهم طالبوا بلدية المحافظة وعدة مرات تقديم خطة عمل لكل مشروع حسب اللائحة النظامية إلا أن ذلك لم يتحقق وفي هروب مستمر .من جانبهم طالب عددا من الأهالي ، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتدخل العاجل والسريع نتيجة وجود فجوة كبيرة جدا بين أعضاء المجلس البلدي وبلدية المحافظة كما اكدها عددا من الاعضاء خلال اللقاء ومؤكدين أن أهالي المحافظة هم ضحية هذه الاختلافات المستمرة .