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شاهد..لحظة سقوط منزل من الطين وفيضان سد صلبوخ جراء تواصل الأمطار

28 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
شاهد..لحظة سقوط منزل من الطين وفيضان سد صلبوخ جراء تواصل الأمطار
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحالة المطرية بمدن وقرى المملكة، ففي القنفذة تواصل سقوط الأمطار على أحياء وشوارع المحافظة حيث تكونت البرك وتجمعات المياه وجرت الأودية والشعاب، ما أدى لإعاقة حركة السيارات والمارّة.

وشهدت العديد من محافظات ومناطق المملكة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة أمس “الأحد”، استمرت في بعضها حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم، فيما نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق.

وسجلت محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض درجات حرارة منخفضة، حيث أظهر فيديو متداول تغطية زخات البرد والثلوج للرمال، إذ كستها باللون الأبيض، فيما استمر هطول الأمطار على المحافظة وملأت الطرقات والمنازل وتسببت في سقوط مبان طينية.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:15804

    قلم الحقيقه

    اليوم ماعليك غير تكتفي بالسلام على الآخرين ولاتنشده كيف حالك وأحوالك خل الطابق مستور.اسلم على نفسك وحياتك اليوم النفوس ضيقة والصدورتكاد تنفجر مما بهاكأن الواحد منها شاحن تقليد في أي لحظة يصدرك مقبرة.
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  2. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:15804

    قلم الحقيقه

    هذه الدنيا كفانا الله شرها والله يابعضهم تتساوى فيها حياته ومماته. خصوصآ عندما يأتيك أحدهم ويعطيك خطبته العصماء كل شيء على مايرام.وهو يعلم قبلك وقبل غيرك انه كذاب أشر.هذا ودك تودع حياتك فيه.
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  3. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:15804

    قلم الحقيقه

    مسكين يالمواطن بيته أبو نجمتين راح في غمضة عين.والبعض الآخر ماعنده ولايملك حتى بيت لعبة . وثالثهم قصور ومزارع تتسابق فيها الخيول ولو ضربتها صواعق وربروق ورعود ماهتزت ولا حركت فيها بلاطة.
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  4. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:15804

    قلم الحقيقه

    كوارث خلف كوارث ومصائب يتلوها مصائب والمواطن ضحيتها.
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  5. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    سعيد

    دراكولا.. كسمك
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  6. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    دراكولا

    اتوقع ان ***هو وجه النكبه هههههههههههه
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  7. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    سعيد

    اللهم اجعلها امطار خير وبركة ..كفايه تذمر من الامطار لاتسخطونا
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