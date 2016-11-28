شاهد..لحظة سقوط منزل من الطين وفيضان سد صلبوخ جراء تواصل الأمطار

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحالة المطرية بمدن وقرى المملكة، ففي القنفذة تواصل سقوط الأمطار على أحياء وشوارع المحافظة حيث تكونت البرك وتجمعات المياه وجرت الأودية والشعاب، ما أدى لإعاقة حركة السيارات والمارّة.
وشهدت العديد من محافظات ومناطق المملكة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة أمس “الأحد”، استمرت في بعضها حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم، فيما نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق.
وسجلت محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض درجات حرارة منخفضة، حيث أظهر فيديو متداول تغطية زخات البرد والثلوج للرمال، إذ كستها باللون الأبيض، فيما استمر هطول الأمطار على المحافظة وملأت الطرقات والمنازل وتسببت في سقوط مبان طينية.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:15804
قلم الحقيقهاليوم ماعليك غير تكتفي بالسلام على الآخرين ولاتنشده كيف حالك وأحوالك خل الطابق مستور.اسلم على نفسك وحياتك اليوم النفوس ضيقة والصدورتكاد تنفجر مما بهاكأن الواحد منها شاحن تقليد في أي لحظة يصدرك مقبرة.
عدد التعليقات:15804
قلم الحقيقههذه الدنيا كفانا الله شرها والله يابعضهم تتساوى فيها حياته ومماته. خصوصآ عندما يأتيك أحدهم ويعطيك خطبته العصماء كل شيء على مايرام.وهو يعلم قبلك وقبل غيرك انه كذاب أشر.هذا ودك تودع حياتك فيه.
عدد التعليقات:15804
قلم الحقيقهمسكين يالمواطن بيته أبو نجمتين راح في غمضة عين.والبعض الآخر ماعنده ولايملك حتى بيت لعبة . وثالثهم قصور ومزارع تتسابق فيها الخيول ولو ضربتها صواعق وربروق ورعود ماهتزت ولا حركت فيها بلاطة.
عدد التعليقات:15804
قلم الحقيقهكوارث خلف كوارث ومصائب يتلوها مصائب والمواطن ضحيتها.
سعيددراكولا.. كسمك
دراكولااتوقع ان ***هو وجه النكبه هههههههههههه
سعيداللهم اجعلها امطار خير وبركة ..كفايه تذمر من الامطار لاتسخطونا