شاهد..لحظة سقوط منزل من الطين وفيضان سد صلبوخ جراء تواصل الأمطار

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحالة المطرية بمدن وقرى المملكة، ففي القنفذة تواصل سقوط الأمطار على أحياء وشوارع المحافظة حيث تكونت البرك وتجمعات المياه وجرت الأودية والشعاب، ما أدى لإعاقة حركة السيارات والمارّة.

وشهدت العديد من محافظات ومناطق المملكة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة أمس “الأحد”، استمرت في بعضها حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم، فيما نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق.

وسجلت محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض درجات حرارة منخفضة، حيث أظهر فيديو متداول تغطية زخات البرد والثلوج للرمال، إذ كستها باللون الأبيض، فيما استمر هطول الأمطار على المحافظة وملأت الطرقات والمنازل وتسببت في سقوط مبان طينية.