بالفيديو ..خادم الحرمين الشريفين : أرجو أي مواطن لديه ملاحظة يبلغني

صحيفة المرصد: افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، مشاريع صحية وبيئية وللمياه والزراعة، ومشاريع تتعلق بالطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومشاريع لوزارتي التعليم والنقل في المنطقة الشرقية.

وأكد الملك سلمان على أن الدولة ستبقى على نهجها في خدمة الإسلام والحرمين والبلاد والمواطنين، داعياً أي مواطن لديه ملاحظة أن يبلغه بها.

وشدد خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر العزيزية بمحافظة الخبر، على مضي السعودية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ما تعيشه المنطقة الشرقية اليوم من إرساء وافتتاح العديد من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها السعودية بأكملها، وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً.

هذا، ويزور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المنطقة الشرقية لعدة أيام، يتفقد خلالها أحوال المواطنين، ويدشن عدداً من المشاريع التنموية والثقافية في الدمام والجبيل ورأس الخير والأحساء.