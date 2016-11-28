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بالفيديو ..خادم الحرمين الشريفين : أرجو أي مواطن لديه ملاحظة يبلغني

28 نوفمبر, 2016 , 19:18 م
بالفيديو ..خادم الحرمين الشريفين : أرجو أي مواطن لديه ملاحظة يبلغني
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صحيفة المرصد: افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، مشاريع صحية وبيئية وللمياه والزراعة، ومشاريع تتعلق بالطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومشاريع لوزارتي التعليم والنقل في المنطقة الشرقية.

وأكد الملك سلمان على أن الدولة ستبقى على نهجها في خدمة الإسلام والحرمين والبلاد والمواطنين، داعياً أي مواطن لديه ملاحظة أن يبلغه بها.

وشدد خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر العزيزية بمحافظة الخبر، على مضي السعودية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ما تعيشه المنطقة الشرقية اليوم من إرساء وافتتاح العديد من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها السعودية بأكملها، وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً.

هذا، ويزور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المنطقة الشرقية لعدة أيام، يتفقد خلالها أحوال المواطنين، ويدشن عدداً من المشاريع التنموية والثقافية في الدمام والجبيل ورأس الخير والأحساء.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    28 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    شهر أغسطس

    أنا عندي كلمة ياملكنا سلمان وليست ملاحظة!! .. .. وهي: أحبك♡
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  2. 44
    28 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    وما ادراك مالبلدية

    الشوارع مكسرة وقديمة بحاجة لطرق جديدة و سفلتة
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  3. 43
    28 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    تبون نقول

    راجعوا سياسة موظفي الشركة
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  4. 42
    28 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ابو محمد السيد

    ربي يحفظك يا طويل العمر - كلامك هذا اثلج صدورنا - ولكننا نجد الابواب مغلقة امامنا من قبل المسئولين -ابني لديه اعاقه وقدرت الهيئة الطبية بالريا
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  5. 41
    28 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    نطلبك يا والدنا الحازم ان تضرب هامة المحسوبية والواسطات التي صنعت الفساد الذي يكتوي به الباحثين عن عمل والساعين الى ترقيات العمل والتواقين الى تحسين دخلهم بجهودهم اخلاصهالتي تضيع وسط المحسوبية والفساد
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  6. 40
    28 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    loovivool

    تعليق مخالف
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  7. 39
    28 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    الملح و القبلة

    يطوّل لنا بعمرك ياملكنا ❤️ **
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  8. 38
    28 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    مواطن

    خادم الحرمين الشريفين حفظكم الله هل سيكون للمنطقة الجنوبية شرف زيارة تبتهج الارض والمواطن بمقدمكم الغالي ...وشكرا
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  9. 37
    28 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    احمد

    المسؤول الذي شرفتوه يا خادم الحرمين بحمل الأمانة ثم ظلم اوتجاوز الأنظمة للاضرار بالمواطن او الموظف بعمد او بدون عليه ان يسحتي من ان يبدو مقصرا امام تطلعاتكم في حمل واداء الأمانة باخلاص
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  10. 36
    28 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:8400

    الحرمان

    ياطويل العمر ما مقلقنا غير انتظار صندوق التنميه العقاري
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  11. 35
    28 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    الصبحاوي

    الاسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان طال عمرك وش رايك تشوف الاسكان *** الاسككككككككككككككككككككككان وتجار التراب ** ونرجع الاسكككككككككككككككككككككككككككككككان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 34
    28 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    سلطان هادي

    تسلم تسلم ياطويل العمر .. عندي ملاحظه .... هو حنا نقدر ناصللك
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  13. 33
    28 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    الله كريم

    الناس متعطله ماخذت حقوقها من الشؤن الاجتماعيه ضمان مساعدات مقطوعه الي لهم اربع سنين وثلاث سنين مااخذوها والدي ماعنده دخل ولحين مرت عليها ثالث سنه ولا جاله شي شوف لنا حل ياابووو فهد
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  14. 32
    28 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    عكاش ابوعجره

    يا طويل العمر طلبناك تقيل المسؤولين المتسببين في الفساد المالي والاداري الذي كاد يؤدي الى الافلاس.
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  15. 31
    28 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    الازدي

    نعم ياطويل العمر عندي ملاحظه على**قال مو شغلك
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  16. 30
    28 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    عالم

    1/اين دفعات الصندوق العقاري2/ لماذا يخصم منا راتب كل ثلاث سنوات بسبب تغير موعد نزول الرواتب من الهجري الى الابراج 3/ لماذا نحرم من العلاوه السنويه 4/ لماذا نحرم من بدل النقل في حال الاجازه المستحقه ؟؟
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  17. 29
    28 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    سيرايفوا

    يا ملكنا حفظك الله ورعاك وياليت يالمرصد توصلون ملاحظتي نحن ابناك المعلمون سلبت اللجنه منا 3 درجات وهضمت حقنا في اعطائنا الدرجة المستحقة فليس لنا اليوم الا الله ثم انت ان تنصفنا من الظلم الواقع علينا
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  18. 28
    28 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    عبدالعزيز//

    ***ستظل دولة التوحيد على الحق بفضل الله ثم بفضل هولاء الملوك خدام للحرمين الشريفين وسنظل نبايعهم ماعطانا الله من عمر رضى من رضى وشاء من شاء ولي ماعجبه البحر قريب
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  19. 27
    28 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    سعودي

    عداك العيب يبو فهد ويعلم والله ثم والله نفسي اقابلك واسلم عليك ، وأتمنى من الله اولا ثم منك انك تساعدني وتساعد اخواني السعوديين الي حالنا ضعيف ماديا بسبب او ب اخر لانها ضاقت بنا وعلينا اي والله العظيم
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  20. 26
    28 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    الملح و القبلة

    تعليق مخالف
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  21. 25
    28 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    عسير الهول

    عندي عماره لها سنتين واقفه العمدان ماقدرة اكملها انتظر القرض .وانا من ابناءك في الحد الجنوبي من بدايت الحرب ..ماراح غيرك يحل هذه المشكله يبوفهد الوزير ولا معه مانشوف الا تصاريح حنا ماندور تصاريح ....
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  22. 24
    28 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    خلدون

    هههههههههههههههههه ههههههههههههههههه هههههههههههههه هههههههه ورا الشمس
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  23. 23
    28 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    عسير الهول

    تكفى ياملكنا هرمنا ونحن ننتظر ..القرض العقاري ..إن شاءالله ان هذه الرساله تصل اليك .وانا متأكد انك يبو فهد ماترضى لشعبك الي يحبك الا كل خير ...تكفى يبو فهد تكفى
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  24. 22
    28 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    تكفى ياملكنا هرمنا ونحن ننتظر ..القرض العقاري ..إن شاءالله ان هذه الرساله تصل اليك .وانا متأكد انك يبو فهد ماترضى لشعبك الي يحبك الا كل خير ...تكفى يبو فهد تكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 21
    28 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ايه .. طيب
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  26. 20
    28 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    انا عندي ملاحظه ياقائدنا وقائد الامه الاسلاميه ...انا اشتكي عليك وزير الاسكان موقف علينا القروض العقاريه سنه ونصف .وبدون مبرر ..انا لي 11سنه انتظر وغيري كثير .انا من ابناءك في الحد الجنوبي .تكفى ياملك
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  27. 19
    28 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    جابر عثرات الكرام

    اولا وين نلقاك وين ثانيا ذبحتنا الاجارات ***** من عام 1432 هـ الى الان 1438هـ وحنا نحلم بالسكن بلاش عطونا ارض نبني عليها بلاش ارض عطونا قرض
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  28. 18
    28 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    mar

    يا ملك الحق امدك الله بعونه لا نستطيع دخول اي داءره حكوميه ولن يتم انجاز او تحصيل حق للمواطن الا بالواسطه فكيف يتم الوصول لمقامكم اعزكم الله واطال عمرك ونصر دينك وايدك بتأييده الابواب موصده على الكل
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  29. 17
    28 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    الشمالي

    نبي البدلات صرنا ندور السلفات من اول الشهر
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  30. 16
    28 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    أم بي سي

    كيف طريقة التبليغ طال عمرك !
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  31. 15
    28 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    ام سالم

    امرتم طال عمرك من عام بتحمل الضمان فاتورة الماء وحتى الأن ماشفنا شيئ ؟؟؟
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  32. 14
    28 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    سهم

    انا عندي شكوى ياطويل العمر فلوس الإعاقة تبع سيارة المعاقين وينها اللي أمرتم فيها من العام الماضي ولسه ماشفنا شي من طوال الشوارب
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  33. 13
    28 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    كفو الله يطول بعمرك ملكنا ويحفظك
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  34. 12
    28 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    مُحقّق جنائي

    سعود بن نايف جنتل ماشاءالله
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  35. 11
    28 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    الراصد

    حفظك الله خادم الحرمين الحمدلله على النعمة التي نحن فيها والأمن والامان
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  36. 10
    28 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    الله يحفظك ياخادم الحرمين الشرفين بس نبغى تفكنا من جشع التجار الكبار والبنوك الله لاوفقهم
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  37. 9
    28 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    السم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 8
    28 نوفمبر, 2016 , 19:59 م
    عدد التعليقات:4473

    العنيد

    أجمل إحساس هو أننا نتمتع جميعا بروح الأسرة و جمع شمل أفراد العائلة فنشعر بالأمن حيث يفتقد الكثير الأمان وهذا من فضل ربي الذي جعلنا قلب واحد وايد متماسكة لتحقيق هدف واحد هو. الله ثم المليك والوطن !!!
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  39. 7
    28 نوفمبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:4473

    العنيد

    ودنا عمل تحقيق في لجان الاتحاد السعودي وفي ماقاله بخاري😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 6
    28 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    نبغى طال عمرك تشوف وضع الاسكان في الطايف.. لان الاراضي والعماير اسعارها فوق الخيال.. واصحاب العقار اكلونا الله لا يوفقهم
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  41. 5
    28 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    برحي 2017

    الله يحفظك يا ملكنا من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 4
    28 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    شيعي

    كفوا والله يابوفهد الله يحفظكم لنا وللمسلمين كافه
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  43. 3
    28 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    ابو شهد

    حفظك الله ياملك سلمان وطول بعمرك اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه يارب العالمين
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  44. 2
    28 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    سعودي

    الدولة ستبقى على نهجها في خدمة الإسلام والحرمين والبلاد والمواطنين.. دول العالم تحترم الدولة التي ترعى وتحافظ على دينها شكرا ابونا ابو فهد
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  45. 1
    28 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    رجاء

    وفق الله ملكنا لخدمة الاسلام والمسلمين
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