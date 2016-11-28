بالفيديو ..خادم الحرمين الشريفين : أرجو أي مواطن لديه ملاحظة يبلغني

صحيفة المرصد: افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، مشاريع صحية وبيئية وللمياه والزراعة، ومشاريع تتعلق بالطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومشاريع لوزارتي التعليم والنقل في المنطقة الشرقية.
وأكد الملك سلمان على أن الدولة ستبقى على نهجها في خدمة الإسلام والحرمين والبلاد والمواطنين، داعياً أي مواطن لديه ملاحظة أن يبلغه بها.
وشدد خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر العزيزية بمحافظة الخبر، على مضي السعودية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ما تعيشه المنطقة الشرقية اليوم من إرساء وافتتاح العديد من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها السعودية بأكملها، وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً.
هذا، ويزور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المنطقة الشرقية لعدة أيام، يتفقد خلالها أحوال المواطنين، ويدشن عدداً من المشاريع التنموية والثقافية في الدمام والجبيل ورأس الخير والأحساء.
تعليقات ( 45 )
شهر أغسطسأنا عندي كلمة ياملكنا سلمان وليست ملاحظة!! .. .. وهي: أحبك♡
وما ادراك مالبلديةالشوارع مكسرة وقديمة بحاجة لطرق جديدة و سفلتة
تبون نقولراجعوا سياسة موظفي الشركة
ابو محمد السيدربي يحفظك يا طويل العمر - كلامك هذا اثلج صدورنا - ولكننا نجد الابواب مغلقة امامنا من قبل المسئولين -ابني لديه اعاقه وقدرت الهيئة الطبية بالريا
loovivoolتعليق مخالف
الملح و القبلةيطوّل لنا بعمرك ياملكنا ❤️ **
مواطنخادم الحرمين الشريفين حفظكم الله هل سيكون للمنطقة الجنوبية شرف زيارة تبتهج الارض والمواطن بمقدمكم الغالي ...وشكرا
احمدالمسؤول الذي شرفتوه يا خادم الحرمين بحمل الأمانة ثم ظلم اوتجاوز الأنظمة للاضرار بالمواطن او الموظف بعمد او بدون عليه ان يسحتي من ان يبدو مقصرا امام تطلعاتكم في حمل واداء الأمانة باخلاص
عدد التعليقات:8400
الحرمانياطويل العمر ما مقلقنا غير انتظار صندوق التنميه العقاري
الصبحاويالاسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان طال عمرك وش رايك تشوف الاسكان *** الاسككككككككككككككككككككككان وتجار التراب ** ونرجع الاسكككككككككككككككككككككككككككككككان
سلطان هاديتسلم تسلم ياطويل العمر .. عندي ملاحظه .... هو حنا نقدر ناصللك
الله كريمالناس متعطله ماخذت حقوقها من الشؤن الاجتماعيه ضمان مساعدات مقطوعه الي لهم اربع سنين وثلاث سنين مااخذوها والدي ماعنده دخل ولحين مرت عليها ثالث سنه ولا جاله شي شوف لنا حل ياابووو فهد
عكاش ابوعجرهيا طويل العمر طلبناك تقيل المسؤولين المتسببين في الفساد المالي والاداري الذي كاد يؤدي الى الافلاس.
الازدينعم ياطويل العمر عندي ملاحظه على**قال مو شغلك
عالم1/اين دفعات الصندوق العقاري2/ لماذا يخصم منا راتب كل ثلاث سنوات بسبب تغير موعد نزول الرواتب من الهجري الى الابراج 3/ لماذا نحرم من العلاوه السنويه 4/ لماذا نحرم من بدل النقل في حال الاجازه المستحقه ؟؟
سيرايفوايا ملكنا حفظك الله ورعاك وياليت يالمرصد توصلون ملاحظتي نحن ابناك المعلمون سلبت اللجنه منا 3 درجات وهضمت حقنا في اعطائنا الدرجة المستحقة فليس لنا اليوم الا الله ثم انت ان تنصفنا من الظلم الواقع علينا
عبدالعزيز//***ستظل دولة التوحيد على الحق بفضل الله ثم بفضل هولاء الملوك خدام للحرمين الشريفين وسنظل نبايعهم ماعطانا الله من عمر رضى من رضى وشاء من شاء ولي ماعجبه البحر قريب
سعوديعداك العيب يبو فهد ويعلم والله ثم والله نفسي اقابلك واسلم عليك ، وأتمنى من الله اولا ثم منك انك تساعدني وتساعد اخواني السعوديين الي حالنا ضعيف ماديا بسبب او ب اخر لانها ضاقت بنا وعلينا اي والله العظيم
الملح و القبلةتعليق مخالف
عسير الهولعندي عماره لها سنتين واقفه العمدان ماقدرة اكملها انتظر القرض .وانا من ابناءك في الحد الجنوبي من بدايت الحرب ..ماراح غيرك يحل هذه المشكله يبوفهد الوزير ولا معه مانشوف الا تصاريح حنا ماندور تصاريح ....
خلدونهههههههههههههههههه ههههههههههههههههه هههههههههههههه هههههههه ورا الشمس
عسير الهولتكفى ياملكنا هرمنا ونحن ننتظر ..القرض العقاري ..إن شاءالله ان هذه الرساله تصل اليك .وانا متأكد انك يبو فهد ماترضى لشعبك الي يحبك الا كل خير ...تكفى يبو فهد تكفى
💎💛عــــهــــــود💛💎ايه .. طيب
جابر عثرات الكراماولا وين نلقاك وين ثانيا ذبحتنا الاجارات ***** من عام 1432 هـ الى الان 1438هـ وحنا نحلم بالسكن بلاش عطونا ارض نبني عليها بلاش ارض عطونا قرض
marيا ملك الحق امدك الله بعونه لا نستطيع دخول اي داءره حكوميه ولن يتم انجاز او تحصيل حق للمواطن الا بالواسطه فكيف يتم الوصول لمقامكم اعزكم الله واطال عمرك ونصر دينك وايدك بتأييده الابواب موصده على الكل
الشمالينبي البدلات صرنا ندور السلفات من اول الشهر
أم بي سيكيف طريقة التبليغ طال عمرك !
ام سالمامرتم طال عمرك من عام بتحمل الضمان فاتورة الماء وحتى الأن ماشفنا شيئ ؟؟؟
سهمانا عندي شكوى ياطويل العمر فلوس الإعاقة تبع سيارة المعاقين وينها اللي أمرتم فيها من العام الماضي ولسه ماشفنا شي من طوال الشوارب
مُحقّق جنائيسعود بن نايف جنتل ماشاءالله
الراصدحفظك الله خادم الحرمين الحمدلله على النعمة التي نحن فيها والأمن والامان
السمتعليق مخالف
عدد التعليقات:4473
العنيدأجمل إحساس هو أننا نتمتع جميعا بروح الأسرة و جمع شمل أفراد العائلة فنشعر بالأمن حيث يفتقد الكثير الأمان وهذا من فضل ربي الذي جعلنا قلب واحد وايد متماسكة لتحقيق هدف واحد هو. الله ثم المليك والوطن !!!
عدد التعليقات:4473
العنيدودنا عمل تحقيق في لجان الاتحاد السعودي وفي ماقاله بخاري😂😂
برحي 2017الله يحفظك يا ملكنا من كل شر
شيعيكفوا والله يابوفهد الله يحفظكم لنا وللمسلمين كافه
ابو شهدحفظك الله ياملك سلمان وطول بعمرك اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه يارب العالمين
سعوديالدولة ستبقى على نهجها في خدمة الإسلام والحرمين والبلاد والمواطنين.. دول العالم تحترم الدولة التي ترعى وتحافظ على دينها شكرا ابونا ابو فهد
رجاءوفق الله ملكنا لخدمة الاسلام والمسلمين