بالصور: حائل تحتفي بزيارة السفير البريطاني في المملكة

صحيفة المرصد: تناول السفير البريطاني لدى السعودية، سايمون كوليس، الشاي والتمر الطازج في بيت الشعر على تلال جبة، مع رئيس مركز جبة، وذلك على ضوء جمر النار المتقدة أمامه، كما زار أحد المواقع التاريخية الثمودية في جبة، وذلك خلال زيارة للمنطقة بهدف الاطلاع على عدد من المواقع الأثرية للمدينة المسجلة في قائمة التراث العالمي.

ونشرت صفحة السفارة البريطانية في “تويتر”، عدداً من الصور للسفير ظهر في إحداها وهو يعد الشاي على الموقد خلال زيارته إلى جبة، فضلاً عن تذوقه ماء بئر داخل متحف النايف بجبة.

وأعرب السفير البريطاني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وولي ولي العهد، وأمير منطقة حائل على ما وجده من اهتمام وحسن ضيافة خلال زيارته للمنطقة، مشيداً بما تتمتع به منطقة حائل من مواقع سياحية وتراثية وصفها بالمتميزة.

يشار إلى أن الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، قد استقبل مساء أمس الاثنين، بقصر أجا السفير البريطاني، مؤكدا على العلاقات المتينة بين البلدين.









