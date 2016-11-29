المطوع يرد على النصراويين : مو جديدة.. اسألوا الهلال!

صحيفة المرصد:أعلن المركز الإعلامي لنادي الباطن عن تكفل عضو الشرف فهد المطوع بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم لمباراته مع نظيره النصر في الرياض يوم الخميس المقبل.

شنت جماهير العالمي هجوما كبيرا على المطوع في مواقع التواصل الاجتماعي ، مستغربين من تصرفه خصوصا أنه كان المرشح الأول للجلوس على كرسي رئاسة النادي الصيف الماضي بدعم من العضو الداعم الذي أعلن انسحابه فيما بعد.

بيد أن الرئيس السابق لنادي الرائد، الذي يملك عضويات عديدة في أكثر من ناد فهد المطوع خرج عن صمته قائلاً بحسب صحيفة”النادي” : ” أن تكفله بمعسكرات الباطن في مدينة الرياض ليست وليدة اليوم “، مبينا أنه فور صعود الفريق لدوري جميل هاتف رئيس نادي الباطن وأعلن عن تكفله بأي معسكر للفريق في مدينة الرياض سواء في مباريات الدوري والكأس بحكم انتمائه للنادي كعضو شرف فيه.

ولفت المطوع إلى أنه سبق وتكفل بمعسكر نادي الباطن في أول مباراة له بدوري جميل ضد نادي الهلال ، كما تكفل بمعسكرات الباطن منذ أن كان يلعب في دوري الدرجة الأولى، مستشهدا بمباريات الفريق ضد الشعلة في الخرج.

ووجه المطوع رسالة لجماهير النصر قال فيها : ” أقر بغيرة جماهير نادي النصر على ناديهم، الذي اعتز بحبي له وانتمائي له لكني بحكم عضويتي في أكثر من ناد، فأنا درجت على استضافة معسكراتهم في مدينة الرياض بغض النظر عن النادي الذي سيقابلونه”.

واستدرك “: لكني لم أحفزهم ولم أقدم لهم مكافآت أو نحوه للفوز على الفريق الذي يقابلونه، وإنما ينحصر الدعم بدفع قيمة الفندق والمعيشة “.وأبدى المطوع اعتزازه بالعلاقات الإيجابية التي تجمعه مع جميع رؤساء الأندية بلا استثناء ، وفي كل مناطق المملكة دون أن تصدر منه أي إساءة تجاه أحد ، مقدراً جماهير جميع الأندية بلا استثناء.