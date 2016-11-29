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بالفيديو: شاهد قطار فوسفات يشطر شاحنة إلى نصفين في حائل

29 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
بالفيديو: شاهد قطار فوسفات يشطر شاحنة إلى نصفين في حائل
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صحيفة المرصد: تسبب اعتراض شاحنة لقطار الفوسفات -كان متجهاً إلى “رأس الخير”- لشطرها نصفين، بحسب ما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار لسائق الشاحنة أو لطاقم القطار الذي وواصل رحلته بأمان، لكن الشاحنة تعطلت على المسار في منطقة تقع شرق مدينة حائل.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 22:53 م
    عدد التعليقات:14031

    برق الحرم

    ((((((الحمدلله على سلامة السائق .... كل قوي فيه الاقوى منه ))))))
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  2. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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