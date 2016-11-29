بالفيديو: شاهد قطار فوسفات يشطر شاحنة إلى نصفين في حائل

صحيفة المرصد: تسبب اعتراض شاحنة لقطار الفوسفات -كان متجهاً إلى “رأس الخير”- لشطرها نصفين، بحسب ما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار لسائق الشاحنة أو لطاقم القطار الذي وواصل رحلته بأمان، لكن الشاحنة تعطلت على المسار في منطقة تقع شرق مدينة حائل.