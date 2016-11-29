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بعد قصيدة سببت غضبا واسعا في مجتمع القصيم…الحكم بسجن “شاعر شعبي” 10أشهر

29 نوفمبر, 2016 , 23:58 م
بعد قصيدة سببت غضبا واسعا في مجتمع القصيم…الحكم بسجن “شاعر شعبي” 10أشهر
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صحيفة المرصد : قضت المحكمة اليوم الثلاثاء بسجن الشاعر الذي كتب قصيدة قبل نحو شهر، ولقيت غضبًا واسعًا بين الأوساط في مجتمع القصيم، حيث قررت المحكمة حبسه 10 أشهر، طبقا لـ “سبق”.

في الوقت نفسه، حكم القاضي على شاعر أخر هاجم الشاعر الأول بالسجن لمدة شهرين، وأصدر أمرًا بالإفراج عن بقية الشعراء الموقوفين بعد رفع والد الشاعر شكوى ضدهم عقب قصائد قالوها ضد نجله.

وكان والد الشاعر قد طالب بالاحتكام لشعراء منصفين لنقد القصيدة، التي أكد أنها خالية من التفسيرات التي ذهب لها البعض في تحليلاتهم.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    عبدالمجيد

    وعموماً البداوة والصحراء والقبيلة ليست عيباً حتى تعايروونا بها :)
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  2. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    الجاهل عدو نفسه

    للاسف البعض يعيش في المدن ويستتمتع بمنتجات الحضاره من سكن وسياره وصحه وتعليم ومطارات وطائرات وتجده حاقد وكاره للحضاره واهلها مع انها مكسب وخطوه للامام وللولا هذه الحضاره كان لازال في وضع سئ
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  3. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    ابوه عشانه بدوي يحسب مايفهم بالقصيد الا هو ! ترا اهل القصيم شعراء نبطي وفصحى قبل ماتولد انت وابوك وجدك ونميز الشعر العادي من الهجاء
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  4. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    ريان

    تعليق مخالف
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  5. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    كفو

    والله انكم كفو ياهل بريدة ماخليتوها له اعرف شاعر غالط على قبيلة وللحين حر طليق لازم من عنده اثباتات على شعراء هاجين قبيلته يروح المحكمة يقدم شكوى
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  6. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    صريح

    اللي يقول القصيدة مافيها شي انت تشوفها كذا لانك حاقد مثله لكن اهل المدينة ماهمهم حقده ولا حقد غيره وادبوه بحكم الشرع والشرع يأدبه ويأدب غيره من اللي مالقو احد يربيهم
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  7. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    اللي مسوين يدافعون عنه والله لو هالقصيدة عن دياركم ان كان ماسكتو اهل بريدة مافيهم نقص عشان يسكتون عن جاهل انتقصهم
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  8. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    رهين الحياة

    يقول المثل لولاء لساني ماحد عرف مكاني الله يهدي كل انسان مسلم الى السراط المستقيم يازين الاحترام والطيبه والتسامح بين البشر فلاتكثرو التمسك باالدنيا وكلنا راحلون رغم الجهل اللي يعيشه كثير من الناس
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  9. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    رهين الحياة

    يقول المثل لولاء لساني ماحد عرف مكاني الله يهدي كل انسان مسلم الى السراط المستقيم يازين الاحترام والطيبه والتسامح بين البشر فلاتكثرو التمسك باالدنيا وكلنا راحلون رغم الجهل اللي يعيشه كثير من الناس
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  10. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    القصيدة مافيها شي لكن اكيد القاضي ****
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  11. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    مراقب عام

    طبعاً القاضي***اكيد بينظلم الشاعر ما فيها كلام المفروض تعهد ويطلق سراحه. ايش ذنب اطفاله
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  12. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    ابن الباديه

    لسنك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك .
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  13. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    عابر سبيل

    اجل باءت محاولات ابوه بالفشل ؟ حاول بكل وسائل التواصل والاعلام يغير حقيقة قصيدة ولده لكن القضاء قال كلمته المنصفه
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  14. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    قصيمي

    اتمنى الفرج للشهم اللي رد عليه وحكم عليه شهرين مايستاهل رجال عنده حمية على ديرته وياليت اذا طلع بالسلامة يسوون له عزيمة لانه رجل شهم رد على القزم اللي يتطاول على مدينة خيرها عليه وعلى اهله من قبله
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  15. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    علاوي

    بس عشر اشهر !! الصراحة القاضي مدلعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    قمة التناقض

    تبقى الذكريات مألمه وان عفى عليها الزمن
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  17. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    الامانه

    كلنا نولد مصابين
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  18. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    .# نقطة نظام #.

    بصراحه مالها داعي الاستفزاز والتنقص من الاخرين سواء كانو قصمان او غيرهم..أرتقو
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  19. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    جنوبي

    هذولي القصمان ما احد يتحرش فيهم
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