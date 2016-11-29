بعد قصيدة سببت غضبا واسعا في مجتمع القصيم…الحكم بسجن “شاعر شعبي” 10أشهر

صحيفة المرصد : قضت المحكمة اليوم الثلاثاء بسجن الشاعر الذي كتب قصيدة قبل نحو شهر، ولقيت غضبًا واسعًا بين الأوساط في مجتمع القصيم، حيث قررت المحكمة حبسه 10 أشهر، طبقا لـ “سبق”.
في الوقت نفسه، حكم القاضي على شاعر أخر هاجم الشاعر الأول بالسجن لمدة شهرين، وأصدر أمرًا بالإفراج عن بقية الشعراء الموقوفين بعد رفع والد الشاعر شكوى ضدهم عقب قصائد قالوها ضد نجله.
وكان والد الشاعر قد طالب بالاحتكام لشعراء منصفين لنقد القصيدة، التي أكد أنها خالية من التفسيرات التي ذهب لها البعض في تحليلاتهم.
تعليقات ( 19 )
عبدالمجيدوعموماً البداوة والصحراء والقبيلة ليست عيباً حتى تعايروونا بها :)
الجاهل عدو نفسهللاسف البعض يعيش في المدن ويستتمتع بمنتجات الحضاره من سكن وسياره وصحه وتعليم ومطارات وطائرات وتجده حاقد وكاره للحضاره واهلها مع انها مكسب وخطوه للامام وللولا هذه الحضاره كان لازال في وضع سئ
ريانتعليق مخالف
كفووالله انكم كفو ياهل بريدة ماخليتوها له اعرف شاعر غالط على قبيلة وللحين حر طليق لازم من عنده اثباتات على شعراء هاجين قبيلته يروح المحكمة يقدم شكوى
صريحاللي يقول القصيدة مافيها شي انت تشوفها كذا لانك حاقد مثله لكن اهل المدينة ماهمهم حقده ولا حقد غيره وادبوه بحكم الشرع والشرع يأدبه ويأدب غيره من اللي مالقو احد يربيهم
رهين الحياةيقول المثل لولاء لساني ماحد عرف مكاني الله يهدي كل انسان مسلم الى السراط المستقيم يازين الاحترام والطيبه والتسامح بين البشر فلاتكثرو التمسك باالدنيا وكلنا راحلون رغم الجهل اللي يعيشه كثير من الناس
رهين الحياةيقول المثل لولاء لساني ماحد عرف مكاني الله يهدي كل انسان مسلم الى السراط المستقيم يازين الاحترام والطيبه والتسامح بين البشر فلاتكثرو التمسك باالدنيا وكلنا راحلون رغم الجهل اللي يعيشه كثير من الناس
مراقب عامطبعاً القاضي***اكيد بينظلم الشاعر ما فيها كلام المفروض تعهد ويطلق سراحه. ايش ذنب اطفاله
ابن الباديهلسنك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك .
عابر سبيلاجل باءت محاولات ابوه بالفشل ؟ حاول بكل وسائل التواصل والاعلام يغير حقيقة قصيدة ولده لكن القضاء قال كلمته المنصفه
قصيمياتمنى الفرج للشهم اللي رد عليه وحكم عليه شهرين مايستاهل رجال عنده حمية على ديرته وياليت اذا طلع بالسلامة يسوون له عزيمة لانه رجل شهم رد على القزم اللي يتطاول على مدينة خيرها عليه وعلى اهله من قبله
علاويبس عشر اشهر !! الصراحة القاضي مدلعه
قمة التناقضتبقى الذكريات مألمه وان عفى عليها الزمن
الامانهكلنا نولد مصابين
.# نقطة نظام #.بصراحه مالها داعي الاستفزاز والتنقص من الاخرين سواء كانو قصمان او غيرهم..أرتقو
جنوبيهذولي القصمان ما احد يتحرش فيهم