بعد قصيدة سببت غضبا واسعا في مجتمع القصيم…الحكم بسجن “شاعر شعبي” 10أشهر

صحيفة المرصد : قضت المحكمة اليوم الثلاثاء بسجن الشاعر الذي كتب قصيدة قبل نحو شهر، ولقيت غضبًا واسعًا بين الأوساط في مجتمع القصيم، حيث قررت المحكمة حبسه 10 أشهر، طبقا لـ “سبق”.

في الوقت نفسه، حكم القاضي على شاعر أخر هاجم الشاعر الأول بالسجن لمدة شهرين، وأصدر أمرًا بالإفراج عن بقية الشعراء الموقوفين بعد رفع والد الشاعر شكوى ضدهم عقب قصائد قالوها ضد نجله.

وكان والد الشاعر قد طالب بالاحتكام لشعراء منصفين لنقد القصيدة، التي أكد أنها خالية من التفسيرات التي ذهب لها البعض في تحليلاتهم.