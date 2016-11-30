بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بعدة طلقات في الليث

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة الليث ،فيما يلي نصه :

أقدم / عبدالله بن جود الله بن عبدالله الحنيطي – سعودي الجنسية – على قتل / رديد بن ردة بن ردود المعلوي – سعودي الجنسية -، وذلك باطلاق النارعليه عدة طلقات من سلاح مسدس مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بإرتكاب جريمته وباحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعة بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن جود الله بن عبدالله الحنيطي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 1 / 3 / 1438هـ في محافظة الليث نطقة مكة المكرمة .