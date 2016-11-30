تقرير يقدم دليلاً جديدًا على تورط إيران في إمداد الحوثيين بالسلاح

صحيفة المرصد-وكالات:أفاد تقرير عسكري صادر عن مؤسسة بحثية أن الأسلحة التي عثرت عليها أساطيل غربية أثناء هجوم لها على ثلاثة قوارب شراعية في بحر العرب خلال العام الجاري تطابق نفس الأسلحة التي تمت مصادرتها من ميليشيا الحوثيين في اليمن.
وأضاف التقرير نقلا عن سجلات إيرانية رسمية أن اثنين من المراكب ليسا مسجلين ولا يتبعان لأي دولة، وقد صنعا من قبل شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن والتي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني.
وذكر التقرير أن بعض الأسلحة التي صودرت في الهجوم على القوارب حملت أرقام تسلسل أسلحة جديدة مما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول.
وكشف التقرير أن أرقاما تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في أحد القوارب تطابق أرقاما إنتاجية لأسلحة مشابهة، قالت القوات الإماراتية إنها صادرت أسلحة شبيهة بها من الحوثيين.ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إماراتيين.
وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) ومقرها بريطانيا في تقريرها اليوم الأربعاء “منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخرا الأسلحة.وأضافت “يشير تحليل الأسلحة إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية.”
وسلط التقرير الضوء أيضا على دور الموانئ الصومالية كنقاط للنقل وقال إن السفن الحربية (اتش.ام.ايه.اس داروين) و(اف.اس بروفانس) و(يو.اس.اس سيروكو) صادرت أكثر من 4500 بندقية وقذيفة مورتر وسلاح آلي وقاذفة صواريخ خلال أربعة أسابيع بين فبراير شباط ومارس آذار 2016.
وقال جوناه ليف مدير العمليات في المؤسسة المتخصصة في أبحاث السلاح “يقدم هذا التقرير دليلا يشير إلى أن إيران لها يد في نقل السلاح للصراع في اليمن.”وقال عبد الله جامع صالح وهو وزير سابق للموانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة في منطقة بلاد بنط الصومالية التي تحظى بحكم شبه ذاتي إن من المستحيل تقريبا وقف مثل هذا التهريب.
وأضاف أن القوات البحرية في بلاد بنط لا تملك سوى 12 قاربا تعانق الشاطئ ولا يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار.وذكر أن المنطقة بها ما يتراوح بين 700 و900 من قوات خفر السواحل لكن تدريبهم ومعداتهم سيئة.
وقال صالح إن قوات تابعة لبلاد بنط رصدت في 2015 قيام 160 قاربا إيرانيا بالصيد في مياه المنطقة دون إذن وإنه ما من سبيل للتحقق منها. وأضاف أن هناك الكثير من الأسلحة التي تتحرك هنا وهناك ومن المستحيل قطعا السيطرة على هذه المنطقة من البحر.
تعليقات ( 19 )
ابو ابراهيمفي النهايه ما هوي الاجراءات التي اتخذت ضد ايران حتى الآن ...... لا شي
محب آل البيتأين الدول التي تدعي محاربة الإرهاب فإيران وملشياتها قتلت من المسلمين وغير المسلمين أكثر بكثير مما قتله بقية الإرهابيون فعلى الدول الداعمة للسلام والمحاربة للإرهاب محاربة إيران عسكرياً واقتصادياً وفكر
زيادوايران قادرة تصرف على اليماني والعراكي😁😁😁 خلوها تحكموهم..قبل الاسلام كانوا عبيد للفرس..
دحوم1المشكله بعض اللي يعلقون ويقفون مع الحوثي وعفاش والايرانيين وبشار النعجه مشردين من الحوثين وعفاش ومن بشار النعجه سبحان الله من باع دينه وقلبه سلط الله عليه من لايخافه ولايرتجيه حفظ الله بلاد الحرمين
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برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Q0B-qoZv24A ..... مناورة درع الخليج كانت رسالة
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيالله .. اكتشاف خطير !!..بالله عليكم هل يحتاج الى تقارير استخباراتية عن تورط ايران المجوس بهذه الحرب وتسيير كلابها بالأقطار العربية لزعزعة استقرار الدول .. لاتكونوا اغبياء .. فالمجنون يعرف هذه الحقائق
عبد اللهالمشكله التهريب يأتي عن طريق عُمان يجب مراقبة الحدود
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برق الحرم(((((( بعدما ذكرت حمير اليهود انشاء قاعدة بحرية في اليمن ..... عينك ماتشوف الا النور عواصف كواسرنا ..... عتت عليهم في الحديدة .... وترصدهم في عمق البحر قبل ظهره )))))))
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بلادي زوينادي مش اسلحة دي طراطيع بشا ( اطفال ) ونحن لهم بأذن الواحد الأحد ، حبي اتغرس في قلبي يا وطني السعودية للأبد .
محب آل البيتإيران دولة ارهابية تدعم كل الإرهابيون سواء كانوا شيعة أو غير شيعة لتستعملهم في أي مكان تريد نشر الفوضى فيه . يجب أن تحاصر إيران حصاراً مطبقاً اذا اراد العالم أن ينعم بالسلام
زيادوين فرقاطات البحرية المصرية..اقولكم على شي اتركوا ايران تحكم العراق واليمن..
موال بحرييا عمر يا معمر &&& عمر الله شبابك &&& والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
سعودي🇸🇦وافتخروهل يحتاج دليل واضح ان المجوس يمدونهم ودربوهم وش عنده الحوثي غير القات واللمجه وفي كهوف كانه انسان العصر الحجري ،، عالم لعّاب قال دليل قال يعني ماتدرون اول
نحنو سكنانافيه دراسات تؤكد ان الدجاج يبيض ولا يولد وفي ظل هذه التقارير فالمؤكد ان مصدر البيض هو الدجاج وشكرا
تميمانشروا الالغام البحريه في طريقهم وعمل قوات خاصه بحريه
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برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=9HVriaUqlPQ
عدد التعليقات:14082
برق الحرم(((((((( لاجديد ........ حمير اليهود الملالي المجوس .... يدسون في اليمن ويخزنون السلاح بعدما نخروها بالعبيد المقوته وحملوها بالعلوج البغال ))))))))