جابر الحرمي يكشف عن فيلم وثائقي آخر للجزيرة حول الجيش المصري

صحيفة المرصد: كشف الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق جابر الحرمي عن أن الجزيرة في صدد إصدار فيلم وثائقي آخر، حول الجيش المصري بعد إذاعتها لفيلم “العساكر” الذي لاقى ردود فعل قوية.
وغرد “الحربي” بـ“تويتر”: ” الفيلم الوثائقي القادم : إمبراطورية العسكر الإقتصادية في مصر تتفوق على الدولة وتبعد القطاع الخاص 55% من الإقتصاد يسيطر عليه الجيش العساكر”.
يشار إلى أن فيلم “العساكر” لاقى ردود فعل قوية من قبل وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري، حيث كرست هذه الوسائل العديد من ساعات بثها عبر برامج “التوك شو” لمهاجمة قناة “الجزيرة” وقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد، بزعم أن الفيلم يسيء للجيش المصري.
الفيلم الوثائقي القادم :
إمبراطورية #العسكر الإقتصادية في #مصر تتفوق على الدولة وتبعد القطاع الخاص
55% من الإقتصاد يسيطر عليه الجيش#العساكر
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 28, 2016
تعليقات ( 69 )
لأجل العروبهابو شيخه صدقت فيما ذهبت اليه عسكر مصر خذلو الامه جمعاء الله لا يوفقهم كم من قضيه نكسو رأسنا فيها
نعماتللاسف مصر خذلت العرب كثيرآ ما بعد معاهدة كامبديفد شي
ابوشيخههذه الحقيقة الخليج مستفاد أي شي من مصر ودليل أن مصر خانت السعودية في مجلس الامم ووقوفها مع روسيا وأيظن مصر لم تشارك في التحالف العربي أذاَ لماذا المصريين ينادون بالعروبة والاخوه وبذات عند دول الخليج؟
احمدوفمصر عالة على المجتمع العربي والاسلامي
نتابعتعليق 49 مصر مسلمة عربية لنا في صهرا ورحم (( خوالنا )) اذا لك نسب هناك هذا شأنك لا تعمم
خالدكفو والله ياابو شيخة على الردود عطيه على خشته ابو معرفات وانا راح افضح معرفاته الي يدخل فيها ابو ***
سعد المباركالاعلام المصري منذ عبدالناصر الى السيسي اعلامهم غير مهتم بالقضايا الاسلاميه بلعوا دراهم الامارات طوال العقود الماضيه وكانت الامارات تأمل في وقوف مصر معها ضد ايران في استرداد الجزر المحتله
تركي***فيك وفي مصر خنبقة
ابوشيخهأبي افهم أيش استفاد الخليج من مصر طبعا ولا شيء المصريين هم الى مستفيدين بترول ومليارات تروح بلدهم وعشرات المصريين يشتغلون في الخليج عشان كذا تشوف المصريين يتشدقون ويتغنون بالاخوه والعروبة عند الخليج
مسابقة اليوم*********
سلمانكفو والله يالجزيرة وياليت تنتجوا فلم عن خنبوقة ومعرفاته الكثيرة حريمي ورجالي ههههههههههه
ابوشيخهما نشوف اخوت المصريين الا عند الخليج ينادون بالاخوه والعروبة والاسلام ويجمعنا دين ولغة ؟؟؟ وكل هذا الى تسمعونه عشان المال وعشان قوتهم اليومي الذي يأتي من دول الخليج هذه الحقيقة يـ سـادهـ يـ كـرام
ابوشيخهتعليق (49) اشغلتم الخليج بهذي الاخوه المزعومة أتمنا اشوف المصريين ينادون بالاخوه مع السودان أو ليبيا - ما نشوف اخوتهم الا عند الخليج فقط ؟ ما نبي اخوتكم هذه حطوها في كيس واقرب درام -- وصل الله وبارك
الي ابو شيخه*******
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر44 جبال سدير الجيش المصري وسيطرتهم على اقتصاد مصر ومصانع المكرونة والصلصة والفنادق وقاع (( وفي ذلك خير حتى لا يكون عالة ويعد لنفسه ما يرهب به عدوه وآخرين من دونهم )) ركز على من دونهم تراها دقيقة
ابوشيخهتعليق (49) يقول مصر مسلمة ؟؟ لا واضح الاسلام ودليل أن المراقص في مصر أكثر من المساجد - قال اسلام قال خف علينا بس
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر44 جبال سدير الجيش المصري يدفع الي وراة ودونة (( لماذا تكره جيش مصر المسلم العربي ))
ابوشيخهأجل لم يصلني يوم انكشف امركم يالمصريين سويتم مالكم دخل في المؤتمر وانتم من دعم وجمع الناس في المؤتمر بس خأب أملكم ومسعاكم يـ ا******
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر46 ابوشيخه تعليق 35 يبي شكرا سد النهضه يحن عليه (( اذا كنت ترى مصر دارا كدار المجوس فهذا شأنك )) مصر مسلمة عربية لنا في صهرا ورحم (( خوالنا ))
ابوشيخهتعليق (42) يقول هذا سر فخرهم في جيشهم ؟؟ أي فخر وانتم تعتمدون على قوتكم اليومي من دول الخليج قال فخر قال ههههههههه شغل طراره ويقول فخر هو وجهه بعد ؟ اللهم لا شماته يا رب
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر43 ابوشيخه تعليق (28) تناسا المصريين عندما ذهبوا لشيشان (( أظن الأزهر بين الأمر ونفى صلته بقرارات وتوصيات المؤتمر وبين ذلك ولكن لم يصلك ))
ابوشيخهتعليق 35 يقول أن اثيوبيا فيها مجوس ووثنيه كـ ايران يبي شكرا سد النهضه يحن عليه حتى مصر تغص بالمسيحين والوثنين واليهود يعني مصر مثلهم تماما لا فرق بينهم اترك عنك الخرابيط بس مصر تغص بالمذاهب والخرافات
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر39 ابوشيخه .. وينكم من قرار الصيصي يوم وقف مع روسيا (( مصر وقفت مع الشعب السوري فصوتت على القرارين )) هي لم تقف مع روسيا اقرأ القرارين الروسي والبريطاني مصر سعت لوقف قتل السوريين
جبال سديرالجيش المصري يدفع الي وراة ودونة ولا يعرض هذا الفيلم لانة سيصيبة في مقتل و سيفضح خير اجناد الارض وسيطرتهم على اقتصاد مصر ومصانع المكرونة والصلصة والفنادق وقاعات الافراح والشاليهت وما لا يخطر على بالك
ابوشيخهتعليق (28) تناسا المصريين ***عندما ذهبوا لشيشان من أجل سلخ بلاد التوحيد من الاسلام خاب أملكم يـ ****ولن تنفعكم ايران وتبطحكم لروسيا يـ ****
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر33 ابوشيخه اشغلونا المصريين .. جيشكم يشفط المجاري الى في انحاء مصر وهو الى يوزع الحليب ويودي الاطفال للمدارس (( وهذا سر فخرهم بجيشهم ))
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهوالآن جاي تهايط وتحاول النيل من الجبل الأشم مصر العرب وحكمها العربي الأبي بقيادة ناصر الأمة العربية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه الله. أنتم ******
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((((( دبروا اردوغان ..... مع بوتين ...... وانتبهوا .... لا يغلغلكم .... وأقسم بالله ان هج فيكم .... لن نسمع لكم حس ولاحسيس....... كفنا الله شر اصحاب الاحزاب و أطماع اوليائهم ومرشدينهم العجم ))))
ابوشيخهتعليق 28 يقول لماذ لا ننصر اخواننا يقصد المصريين الان تعرفون الاخوه وينكم من قرار الصيصي يوم وقف مع روسيا ضد السوريين نعرف ان وقوفكم مع روسيا من أجل دعم السياحة في مصر على حساب السوريين يـ ***
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيماخبار الثلاجة فيها ماء ولا جف الماء بعد سد النهضه العظيم يجفف النيل
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهوغيرهم التركي عندما تجاهلكم تمامآ وتجاهل ومن ثم قام برفع أصابع رابعة العدوانية أمام عيونكم ولاواحد منكم فتح فمه أو استنكر فعله واحتج عليه حتى لو كنتم مؤيدين له.لكن كان عليه أن يحترم سيادة وطنكم.
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمولاة المجوس فن لا يجيده الا الأخوان
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر31 شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم(( هل تعلم أن أثيوبيا دولة فيها مجوس ووثنية كإيران )) لا توالي المجوس
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرإمبراطورية #العسكر الإقتصادية في #مصر تتفوق على الدولة (( وياليت جيوش العرب تحذوا حذوا جيش مصر في تأمين احتياجات جيشها ))
ابوشيخهاشغلونا المصريين الله يشغلهم ما غير تسمع جيش مصر العظيم تدرون أن جيشكم يشفط المجاري الى في انحاء مصر وهو الى يوزع الحليب ويودي الاطفال للمدارس هذا جيش بالله ؟ قال جيش حرب قال إسرائيل احتلتكم 6 مرات
عدد التعليقات:15900
قلم الحقيقهوشـــــــ رايك تعيد مشهد المجندين الأمريكيين عندما كانو يسخرون من علم بلادك وفي قلب وطنك وتحت سمعكم وأبصاركم.عليك أن تصمت خجلآ من مافعلوه أمامكم.
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمشكرا قطر شكرا تركيا فكيان العسكر كالحرباء يتغير حسب الرز ههههههههه اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرقالها حسني مبارك (( من بيته زجاجا لا يرمي بحجر ))
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمالفيلم الجديد #####. الثلاجة. #######$
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرلماذا نقسوا على (( أخوالنا )) رحمنا ونسبا ،، وننصر (( اخواناً )) ضلوا سواء السبيل ؟؟
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرلماذا يكرهون ويتمنون خراب مصر ولنا فيها رحما وصهرا ولها من الفضل مالها
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمهو ليس فيلم بل مسرحية الشعب ما شافش حاجة اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر ههههههههههههه
ابوشيخهكفو قطر الى الامام فهذا الواقع لماذا المصريين يزعلون من الواقع فعلا الجيش المصري المتهالك يهو الى يوزع الحليب وهو الى يوزع الخبز الجيش هو من يودي الاطفال للمدارس أذاَ لماذا تزعلون وجيشكم هذه بطولاته
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرما يصرف على امبراطورية قناة الجزيرة يفوق ما يصرف على جيش مصر
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمشكرا قطر فصراخ العسكر على قدر الآلم فالجنية ينهار وسد النهضة العظيم يقتلهم من العطش على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرامبراطورية غاز الجزيرة أم امبراطورية أجناد جيش مصر ،، شتان
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرإمبراطورية العسكر الإقتصادية في مصر هي من أعزت جيشها لا امبراطورية القواعد الإمريكية
عدد التعليقات:14124
برق الحرم(((( تتميز بلادي الغالية المملكة بثبات المواقف ..... والرسوخ ..... كونها منارة الاسلام وقائدة العرب .... عظمى وحرة وأبية .... لاتتبع لمرشد او خليفة اعجمي )))
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالم نسحب سفرائنا من دولتك ؟! ألم توقع على مواثيق وعهود أم نقضتم عهودكم
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروالسؤال : لماذا الاخوان وخوارجهم يكرهون الجيوش ورجال الأمن في أوطان العرب
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((( لو لم اكون من أطهر أرض واعز الممالك ....... لوددت ان أكون مصري )))))
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرمن أساء لدول الخليج لن يعجزه الإساءة لمصر وجيشها !!
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحريا الحرمي :: لا أظن أننا قد نسينا إساءتك لنا في بلد الحرمين
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((( رحمه على اساس القطري تركي مثلا ))))))
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالصفعة الأولى تلقيتوها والصفعة الثانية عواقبها وخيمة (( الجزيرة أن تخون أكثر ))
tweالصراحة ماله داعي***. مالكم ومال ام الدنيا ..
رحمه ⭐⭐⭐برق الحرم دا انته مصري اكثر من المصريين فين وطنيتك وإعلام ام الدنيا يهاجم وطنك وقيادتك واين وطنيتك عندما دعموا بوتن وايران بقصف حلب واين وطنيتك عندما دعم الانقلابيين الحوثي ب 12 زورق محملة بالأسلحة
باسمتثير الفتنه في أكبر بلد عربي عشان تتربع فوق انقاضه حفنة جماعه تبحث عن الحكم أما كفاكم العراق وسوريا وليبيا أما تخشون الله عندما تقفون أمامه ويسألكم عن مقتل الأبرياء من النساء والأطفال والعجزة بسببكم.
رحمهقواهم الله قواهم الله على **اذناب بوتن وبشار وايران
فهدأقول لمواطنين ولا العسكرين في مصر راحين في خبر كان الله يستر على المسلمين اقتصادهم مهزوز
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((((( الجيش القطري ....بحاجة الي فيلم ثائقي .... بعد فضيحة الجندي الامريكي بجوار العلم )))))))
عدد التعليقات:14124
برق الحرم((((((((حلب ....بحاجة ..... الي دعم اعلامي وثائقي ...... يالخزيرة ..... انسحب اردوغان وانسحبتوا معاه )))))))
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمالحمد لله الدولار اليوم في بنوك العسكر 21.2جنية والى الامام والى الهاويه يا اقتصاد العسكر
أبو أسامةالمرة الأولى عرتهم ( قناة الجزيرة ) والمرة الثانية سوف تقشرهم وإن إستمروا سوف تعصرهم .
محب للسيسيلو لا جيش مصر العظيم لاحتلت اسرائيل العرب