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جابر الحرمي يكشف عن فيلم وثائقي آخر للجزيرة حول الجيش المصري

30 نوفمبر, 2016 , 17:57 م
جابر الحرمي يكشف عن فيلم وثائقي آخر للجزيرة حول الجيش المصري
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صحيفة المرصد: كشف الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق جابر الحرمي عن أن الجزيرة في صدد إصدار فيلم وثائقي آخر، حول الجيش المصري بعد إذاعتها لفيلم “العساكر” الذي لاقى ردود فعل قوية.
وغرد “الحربي” بـ“تويتر”: ” الفيلم الوثائقي القادم : إمبراطورية العسكر الإقتصادية في مصر تتفوق على الدولة وتبعد القطاع الخاص 55% من الإقتصاد يسيطر عليه الجيش العساكر”.
يشار إلى أن فيلم “العساكر” لاقى ردود فعل قوية من قبل وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري، حيث كرست هذه الوسائل العديد من ساعات بثها عبر برامج “التوك شو” لمهاجمة قناة “الجزيرة” وقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد، بزعم أن الفيلم يسيء للجيش المصري.



تعليقات ( 69 )

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  1. 69
    30 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    لأجل العروبه

    ابو شيخه صدقت فيما ذهبت اليه عسكر مصر خذلو الامه جمعاء الله لا يوفقهم كم من قضيه نكسو رأسنا فيها
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  2. 68
    30 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    نعمات

    للاسف مصر خذلت العرب كثيرآ ما بعد معاهدة كامبديفد شي
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  3. 67
    30 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    ابوشيخه

    هذه الحقيقة الخليج مستفاد أي شي من مصر ودليل أن مصر خانت السعودية في مجلس الامم ووقوفها مع روسيا وأيظن مصر لم تشارك في التحالف العربي أذاَ لماذا المصريين ينادون بالعروبة والاخوه وبذات عند دول الخليج؟
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  4. 66
    30 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    احمدوف

    مصر عالة على المجتمع العربي والاسلامي
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  5. 65
    30 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    نتابع

    تعليق 49 مصر مسلمة عربية لنا في صهرا ورحم (( خوالنا )) اذا لك نسب هناك هذا شأنك لا تعمم
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  6. 64
    30 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    هيبة جيش مصر قاصمة لايران لذلك تسلط عليهم أذنابها المأجورين
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  7. 63
    30 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    خالد

    كفو والله ياابو شيخة على الردود عطيه على خشته ابو معرفات وانا راح افضح معرفاته الي يدخل فيها ابو ***
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  8. 62
    30 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    سعد المبارك

    الاعلام المصري منذ عبدالناصر الى السيسي اعلامهم غير مهتم بالقضايا الاسلاميه بلعوا دراهم الامارات طوال العقود الماضيه وكانت الامارات تأمل في وقوف مصر معها ضد ايران في استرداد الجزر المحتله
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  9. 61
    30 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    تركي

    ***فيك وفي مصر خنبقة
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  10. 60
    30 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    ابوشيخه

    أبي افهم أيش استفاد الخليج من مصر طبعا ولا شيء المصريين هم الى مستفيدين بترول ومليارات تروح بلدهم وعشرات المصريين يشتغلون في الخليج عشان كذا تشوف المصريين يتشدقون ويتغنون بالاخوه والعروبة عند الخليج
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  11. 59
    30 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    مسابقة اليوم

    *********
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  12. 58
    30 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    سلمان

    كفو والله يالجزيرة وياليت تنتجوا فلم عن خنبوقة ومعرفاته الكثيرة حريمي ورجالي ههههههههههه
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  13. 57
    30 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    لايهاجم مصر الا اذناب المجوس الاخونجية
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  14. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    ابوشيخه

    ما نشوف اخوت المصريين الا عند الخليج ينادون بالاخوه والعروبة والاسلام ويجمعنا دين ولغة ؟؟؟ وكل هذا الى تسمعونه عشان المال وعشان قوتهم اليومي الذي يأتي من دول الخليج هذه الحقيقة يـ سـادهـ يـ كـرام
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  15. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    ابوشيخه

    تعليق (49) اشغلتم الخليج بهذي الاخوه المزعومة أتمنا اشوف المصريين ينادون بالاخوه مع السودان أو ليبيا - ما نشوف اخوتهم الا عند الخليج فقط ؟ ما نبي اخوتكم هذه حطوها في كيس واقرب درام -- وصل الله وبارك
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  16. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    الي ابو شيخه

    *******
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  17. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    44 جبال سدير الجيش المصري وسيطرتهم على اقتصاد مصر ومصانع المكرونة والصلصة والفنادق وقاع (( وفي ذلك خير حتى لا يكون عالة ويعد لنفسه ما يرهب به عدوه وآخرين من دونهم )) ركز على من دونهم تراها دقيقة
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  18. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    ابوشيخه

    تعليق (49) يقول مصر مسلمة ؟؟ لا واضح الاسلام ودليل أن المراقص في مصر أكثر من المساجد - قال اسلام قال خف علينا بس
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  19. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    44 جبال سدير الجيش المصري يدفع الي وراة ودونة (( لماذا تكره جيش مصر المسلم العربي ))
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  20. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    ابوشيخه

    أجل لم يصلني يوم انكشف امركم يالمصريين سويتم مالكم دخل في المؤتمر وانتم من دعم وجمع الناس في المؤتمر بس خأب أملكم ومسعاكم يـ ا******
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  21. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    46 ابوشيخه تعليق 35 يبي شكرا سد النهضه يحن عليه (( اذا كنت ترى مصر دارا كدار المجوس فهذا شأنك )) مصر مسلمة عربية لنا في صهرا ورحم (( خوالنا ))
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  22. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    ابوشيخه

    تعليق (42) يقول هذا سر فخرهم في جيشهم ؟؟ أي فخر وانتم تعتمدون على قوتكم اليومي من دول الخليج قال فخر قال ههههههههه شغل طراره ويقول فخر هو وجهه بعد ؟ اللهم لا شماته يا رب
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  23. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    43 ابوشيخه تعليق (28) تناسا المصريين عندما ذهبوا لشيشان (( أظن الأزهر بين الأمر ونفى صلته بقرارات وتوصيات المؤتمر وبين ذلك ولكن لم يصلك ))
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  24. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    ابوشيخه

    تعليق 35 يقول أن اثيوبيا فيها مجوس ووثنيه كـ ايران يبي شكرا سد النهضه يحن عليه حتى مصر تغص بالمسيحين والوثنين واليهود يعني مصر مثلهم تماما لا فرق بينهم اترك عنك الخرابيط بس مصر تغص بالمذاهب والخرافات
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  25. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    39 ابوشيخه .. وينكم من قرار الصيصي يوم وقف مع روسيا (( مصر وقفت مع الشعب السوري فصوتت على القرارين )) هي لم تقف مع روسيا اقرأ القرارين الروسي والبريطاني مصر سعت لوقف قتل السوريين
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  26. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    جبال سدير

    الجيش المصري يدفع الي وراة ودونة ولا يعرض هذا الفيلم لانة سيصيبة في مقتل و سيفضح خير اجناد الارض وسيطرتهم على اقتصاد مصر ومصانع المكرونة والصلصة والفنادق وقاعات الافراح والشاليهت وما لا يخطر على بالك
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  27. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    ابوشيخه

    تعليق (28) تناسا المصريين ***عندما ذهبوا لشيشان من أجل سلخ بلاد التوحيد من الاسلام خاب أملكم يـ ****ولن تنفعكم ايران وتبطحكم لروسيا يـ ****
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  28. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    33 ابوشيخه اشغلونا المصريين .. جيشكم يشفط المجاري الى في انحاء مصر وهو الى يوزع الحليب ويودي الاطفال للمدارس (( وهذا سر فخرهم بجيشهم ))
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  29. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    والآن جاي تهايط وتحاول النيل من الجبل الأشم مصر العرب وحكمها العربي الأبي بقيادة ناصر الأمة العربية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه الله. أنتم ******
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  30. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((((( دبروا اردوغان ..... مع بوتين ...... وانتبهوا .... لا يغلغلكم .... وأقسم بالله ان هج فيكم .... لن نسمع لكم حس ولاحسيس....... كفنا الله شر اصحاب الاحزاب و أطماع اوليائهم ومرشدينهم العجم ))))
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  31. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    ابوشيخه

    تعليق 28 يقول لماذ لا ننصر اخواننا يقصد المصريين الان تعرفون الاخوه وينكم من قرار الصيصي يوم وقف مع روسيا ضد السوريين نعرف ان وقوفكم مع روسيا من أجل دعم السياحة في مصر على حساب السوريين يـ ***
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  32. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    اخبار الثلاجة فيها ماء ولا جف الماء بعد سد النهضه العظيم يجفف النيل
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  33. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 19:23 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    وغيرهم التركي عندما تجاهلكم تمامآ وتجاهل ومن ثم قام برفع أصابع رابعة العدوانية أمام عيونكم ولاواحد منكم فتح فمه أو استنكر فعله واحتج عليه حتى لو كنتم مؤيدين له.لكن كان عليه أن يحترم سيادة وطنكم.
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  34. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    مولاة المجوس فن لا يجيده الا الأخوان
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  35. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    31 شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم(( هل تعلم أن أثيوبيا دولة فيها مجوس ووثنية كإيران )) لا توالي المجوس
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  36. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    إمبراطورية #العسكر الإقتصادية في #مصر تتفوق على الدولة (( وياليت جيوش العرب تحذوا حذوا جيش مصر في تأمين احتياجات جيشها ))
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  37. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    ابوشيخه

    اشغلونا المصريين الله يشغلهم ما غير تسمع جيش مصر العظيم تدرون أن جيشكم يشفط المجاري الى في انحاء مصر وهو الى يوزع الحليب ويودي الاطفال للمدارس هذا جيش بالله ؟ قال جيش حرب قال إسرائيل احتلتكم 6 مرات
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  38. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:15900

    قلم الحقيقه

    وشـــــــ رايك تعيد مشهد المجندين الأمريكيين عندما كانو يسخرون من علم بلادك وفي قلب وطنك وتحت سمعكم وأبصاركم.عليك أن تصمت خجلآ من مافعلوه أمامكم.
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  39. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    شكرا قطر شكرا تركيا فكيان العسكر كالحرباء يتغير حسب الرز ههههههههه اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر
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  40. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    قالها حسني مبارك (( من بيته زجاجا لا يرمي بحجر ))
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  41. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    الفيلم الجديد #####. الثلاجة. #######$
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  42. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    لماذا نقسوا على (( أخوالنا )) رحمنا ونسبا ،، وننصر (( اخواناً )) ضلوا سواء السبيل ؟؟
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  43. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    لماذا يكرهون ويتمنون خراب مصر ولنا فيها رحما وصهرا ولها من الفضل مالها
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  44. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    هو ليس فيلم بل مسرحية الشعب ما شافش حاجة اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر ههههههههههههه
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  45. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    ابوشيخه

    كفو قطر الى الامام فهذا الواقع لماذا المصريين يزعلون من الواقع فعلا الجيش المصري المتهالك يهو الى يوزع الحليب وهو الى يوزع الخبز الجيش هو من يودي الاطفال للمدارس أذاَ لماذا تزعلون وجيشكم هذه بطولاته
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  46. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    ما يصرف على امبراطورية قناة الجزيرة يفوق ما يصرف على جيش مصر
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  47. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    شكرا قطر فصراخ العسكر على قدر الآلم فالجنية ينهار وسد النهضة العظيم يقتلهم من العطش على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي
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  48. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    امبراطورية غاز الجزيرة أم امبراطورية أجناد جيش مصر ،، شتان
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  49. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    إمبراطورية العسكر الإقتصادية في مصر هي من أعزت جيشها لا امبراطورية القواعد الإمريكية
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  50. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    (((( تتميز بلادي الغالية المملكة بثبات المواقف ..... والرسوخ ..... كونها منارة الاسلام وقائدة العرب .... عظمى وحرة وأبية .... لاتتبع لمرشد او خليفة اعجمي )))
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  51. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الم نسحب سفرائنا من دولتك ؟! ألم توقع على مواثيق وعهود أم نقضتم عهودكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    والسؤال : لماذا الاخوان وخوارجهم يكرهون الجيوش ورجال الأمن في أوطان العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((( لو لم اكون من أطهر أرض واعز الممالك ....... لوددت ان أكون مصري )))))
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  54. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    من أساء لدول الخليج لن يعجزه الإساءة لمصر وجيشها !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    يا الحرمي :: لا أظن أننا قد نسينا إساءتك لنا في بلد الحرمين
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  56. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((( رحمه على اساس القطري تركي مثلا ))))))
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  57. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الصفعة الأولى تلقيتوها والصفعة الثانية عواقبها وخيمة (( الجزيرة أن تخون أكثر ))
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  58. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    twe

    الصراحة ماله داعي***. مالكم ومال ام الدنيا ..
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  59. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    برق الحرم دا انته مصري اكثر من المصريين فين وطنيتك وإعلام ام الدنيا يهاجم وطنك وقيادتك واين وطنيتك عندما دعموا بوتن وايران بقصف حلب واين وطنيتك عندما دعم الانقلابيين الحوثي ب 12 زورق محملة بالأسلحة
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  60. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    باسم

    تثير الفتنه في أكبر بلد عربي عشان تتربع فوق انقاضه حفنة جماعه تبحث عن الحكم أما كفاكم العراق وسوريا وليبيا أما تخشون الله عندما تقفون أمامه ويسألكم عن مقتل الأبرياء من النساء والأطفال والعجزة بسببكم.
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  61. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    رحمه

    قواهم الله قواهم الله على **اذناب بوتن وبشار وايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    فهد

    أقول لمواطنين ولا العسكرين في مصر راحين في خبر كان الله يستر على المسلمين اقتصادهم مهزوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 18:37 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((((( الجيش القطري ....بحاجة الي فيلم ثائقي .... بعد فضيحة الجندي الامريكي بجوار العلم )))))))
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  64. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 18:33 م
    عدد التعليقات:14124

    برق الحرم

    ((((((((حلب ....بحاجة ..... الي دعم اعلامي وثائقي ...... يالخزيرة ..... انسحب اردوغان وانسحبتوا معاه )))))))
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  65. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    الحمد لله الدولار اليوم في بنوك العسكر 21.2جنية والى الامام والى الهاويه يا اقتصاد العسكر
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  66. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    قدها الجيش المصري
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  67. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    ما نستغني والله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    أبو أسامة

    المرة الأولى عرتهم ( قناة الجزيرة ) والمرة الثانية سوف تقشرهم وإن إستمروا سوف تعصرهم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  69. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    محب للسيسي

    لو لا جيش مصر العظيم لاحتلت اسرائيل العرب
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