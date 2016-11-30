جابر الحرمي يكشف عن فيلم وثائقي آخر للجزيرة حول الجيش المصري

صحيفة المرصد: كشف الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق جابر الحرمي عن أن الجزيرة في صدد إصدار فيلم وثائقي آخر، حول الجيش المصري بعد إذاعتها لفيلم “العساكر” الذي لاقى ردود فعل قوية.

وغرد “الحربي” بـ“تويتر”: ” الفيلم الوثائقي القادم : إمبراطورية العسكر الإقتصادية في مصر تتفوق على الدولة وتبعد القطاع الخاص 55% من الإقتصاد يسيطر عليه الجيش العساكر”.

يشار إلى أن فيلم “العساكر” لاقى ردود فعل قوية من قبل وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري، حيث كرست هذه الوسائل العديد من ساعات بثها عبر برامج “التوك شو” لمهاجمة قناة “الجزيرة” وقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد، بزعم أن الفيلم يسيء للجيش المصري.

الفيلم الوثائقي القادم :

إمبراطورية #العسكر الإقتصادية في #مصر تتفوق على الدولة وتبعد القطاع الخاص

55% من الإقتصاد يسيطر عليه الجيش#العساكر — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 28, 2016