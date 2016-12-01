القطيف :7 أشخاص بينهم “وافد” يقومون بإبتزاز فتيات سعوديات

صحيفة المرصد :قامت شرطة القطيف، بالتعاون مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بالقبض على بسبعة أشخاص بينهم وافد، تورطوا في جرائم ابتزاز بحق فتيات سعوديات.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية ناصر الخالدي، حسب صحيفة “عكاظ”، إنه فور تلقي الهيئة بلاغات من بعض الفتيات، حول تعرضهن لعمليات ابتزاز، قامت بالتنسيق مع الشرطة للتحرك في سبيل إنهاء معاناتهن.

وأوضح أنه تم تحويل المتهمين إلى الجهات الرسمية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.