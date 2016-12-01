القطيف :7 أشخاص بينهم “وافد” يقومون بإبتزاز فتيات سعوديات

صحيفة المرصد :قامت شرطة القطيف، بالتعاون مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بالقبض على بسبعة أشخاص بينهم وافد، تورطوا في جرائم ابتزاز بحق فتيات سعوديات.
وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية ناصر الخالدي، حسب صحيفة “عكاظ”، إنه فور تلقي الهيئة بلاغات من بعض الفتيات، حول تعرضهن لعمليات ابتزاز، قامت بالتنسيق مع الشرطة للتحرك في سبيل إنهاء معاناتهن.
وأوضح أنه تم تحويل المتهمين إلى الجهات الرسمية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
تعليقات ( 9 )
ابوسطام الرجعانيارب لك الحمد اللهم احفظ بناتنا وخواتنا من كل مكروه احمدو ربكم الي عافانا مما ابتلاهم به
المحقق كونانيا تعليق رقم 4 الجرم الاكبر على السعوديين و ليس الاجنبي لأن السعودي المفروض يغار على بنات بلده و يدافع عنهن في حال اعتدي عليها
واضحالوافد اكيد سوري او لبناني عند ربعه وجماعته طيب هالمره يا حكومتنا جت ابتزاز المره الجاية بيشكلون عصابة ضد الحكومه والله المفروض يرسلون الى ايران عبر البحر بطوربيد
كوبالويش دولي العصابا يمبو يبتزو البنات الزينبيات الطاهرات حق ويش حق ويييييييش
يالطيفنقول عيالنا وبتلينا فيهم وبياخذون حقهم بالحكم العادل لاكن هل الوافدوش عفرته صارسيف مسلط على الفتيات الم يعلم ان جرمة اكبر وترحيل ينتظرة او كان سور ي يختار البلد الي يرحل لها اما اجل ياكل وينام ويبتز
ااببووححممووددالقليل من الفتيات .. هنى من تحرض وتمهد الطريق للشباب ليأخذ منها ما يريد وبعد ذلك يبتزها ⁉
عنادمايمبليها هذي عصابه
علي العمريعملكم الان ابتزاز. الوحده تكلم. وتعطي. صور. وبعده. اقول ابتزاز. يجب. ان. تخذ الفتاه. جزا. مثل. الشاب. لنه. هيه. من. اعطه. خق الابتزاز