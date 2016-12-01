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بالصور : معاناة طالبات بعد احتجاز حافلتهن في مياه الأمطار بحفر الباطن

1 ديسمبر, 2016 , 9:58 ص
بالصور : معاناة طالبات بعد احتجاز حافلتهن في مياه الأمطار بحفر الباطن
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صحيفة المرصد : التقط شخص صورًا توثق معاناة طالبات بإحدى مدارس حفر الباطن؛ وسرعان ما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر حافلة مدرسية علقت في بركة مياه أحدثتها الأمطار؛ لتضطر الطالبات للنزول والسير في المياه للوصول لمكان آمن.

وكان عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات استغربوا عدم اتخاذ إدارة التعليم قراراً بتعليق الدراسة أمس الأربعاء، لافتين وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى تحذيرات مسبقة من قبل هيئة الأرصاد بحدوث حالة مطرية تمتد حتى يوم الجمعة القادم.

يشار إلى أن محافظة حفر الباطن شهدت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، غمرت العديد من الشوارع وحوّلتها لبرك، كما تعطلت العشرات من السيارات؛ بسبب تجمع المياه.

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تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    مها

    خلونا نسوق ونفتك من الباصات وقرفها
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  2. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص

    ناقد

    لماذا لم تعلق الدراسه حفاظا على ارواح هؤلاء الطلاب والطالبات ،
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  3. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 10:31 ص

    عندليب

    لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ، في كل مسؤل لا يهتم بمصلحة المواطن .
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  4. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص

    كفاية عذاب

    البيوت غرقت والاطفال مرضت والسيارات خربت ولماذاالاستهتار بالارواح اين المضخات اين تصريف الامطار اين الشوارع القوية المتماسكه جارت علينا الدنيا من كل ناحية لا من الرواتب ولا من الشوارع ولا من الايجارات
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  5. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 10:24 ص

    zoro

    تعليق الدراسة يكون دافعه الحرص على ارواح الاطفال فكلنا يعلم ان الحوادث المروريه تكثر في الاجواء الماطرة وتجمعات المياة خط آخر والتماس الكهرباء مع تجمعات المياه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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  6. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص

    حفراوي

    الى متى حفرالباطن بدون مشروع لتصريف السيول
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  7. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 10:20 ص

    zoro

    لكل ولي أمر طالب او طالبة تستطيع تعليق الدراسة بدون انتظار احد اذا رأيت ان الاحوال الجوية سيئة لا تخاطر بحياة ابنائك امس باص اطفال في الرياض اليوم هذا المنظر لو كان فيه التماس كهربائي لزهت ارواح بريئه
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  8. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 10:20 ص

    ااببووححمموودد

    لماذا لا يتم وضع قوارب صغيره على أسطح الحافلات للإستفادة منها في مثل هذه الحالات الطارئة .. على غرار البواخر العملاقة .. هل وصلت يا سعادة الوزير ⁉
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  9. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 10:13 ص

    مجرد فكرة

    لمدراء التعليم هل عندكم عقدة ان ترو مناظر ابنائنا هكذا انت عرضة للمساله ونحململكم امانه
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  10. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 10:09 ص

    ع . الحربي

    تعليق مخالف
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  11. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 10:08 ص

    انا حلو

    يا وزير التعليم نعلم انك انسان قوي لكن الله يجزاك خير ويوسع عليك انك لا تشطح بقوه لأنه هاذ الشي راح يعرض الطالب والطالبة للخطر وراح تحمل انت المسؤلية
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  12. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 10:07 ص

    فواز

    لو تم التعليق راح تشوف نفس هذي الصوره بس بأحد الأوديه
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  13. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 10:01 ص

    وليش ما ساعدهم بدل التصوير ليش ما جاب سيارته وركبهم ووصلهم لاهلهم بس شاطرين في التفرج والتصوير والنشر ومراقبة خلق الله
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