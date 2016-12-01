بالصور : معاناة طالبات بعد احتجاز حافلتهن في مياه الأمطار بحفر الباطن

صحيفة المرصد : التقط شخص صورًا توثق معاناة طالبات بإحدى مدارس حفر الباطن؛ وسرعان ما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر حافلة مدرسية علقت في بركة مياه أحدثتها الأمطار؛ لتضطر الطالبات للنزول والسير في المياه للوصول لمكان آمن.

وكان عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات استغربوا عدم اتخاذ إدارة التعليم قراراً بتعليق الدراسة أمس الأربعاء، لافتين وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى تحذيرات مسبقة من قبل هيئة الأرصاد بحدوث حالة مطرية تمتد حتى يوم الجمعة القادم.

يشار إلى أن محافظة حفر الباطن شهدت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، غمرت العديد من الشوارع وحوّلتها لبرك، كما تعطلت العشرات من السيارات؛ بسبب تجمع المياه.