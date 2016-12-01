بالصور : معاناة طالبات بعد احتجاز حافلتهن في مياه الأمطار بحفر الباطن

صحيفة المرصد : التقط شخص صورًا توثق معاناة طالبات بإحدى مدارس حفر الباطن؛ وسرعان ما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر حافلة مدرسية علقت في بركة مياه أحدثتها الأمطار؛ لتضطر الطالبات للنزول والسير في المياه للوصول لمكان آمن.
وكان عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات استغربوا عدم اتخاذ إدارة التعليم قراراً بتعليق الدراسة أمس الأربعاء، لافتين وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى تحذيرات مسبقة من قبل هيئة الأرصاد بحدوث حالة مطرية تمتد حتى يوم الجمعة القادم.
يشار إلى أن محافظة حفر الباطن شهدت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، غمرت العديد من الشوارع وحوّلتها لبرك، كما تعطلت العشرات من السيارات؛ بسبب تجمع المياه.
تعليقات ( 13 )
مهاخلونا نسوق ونفتك من الباصات وقرفها
ناقدلماذا لم تعلق الدراسه حفاظا على ارواح هؤلاء الطلاب والطالبات ،
عندليبلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ، في كل مسؤل لا يهتم بمصلحة المواطن .
كفاية عذابالبيوت غرقت والاطفال مرضت والسيارات خربت ولماذاالاستهتار بالارواح اين المضخات اين تصريف الامطار اين الشوارع القوية المتماسكه جارت علينا الدنيا من كل ناحية لا من الرواتب ولا من الشوارع ولا من الايجارات
zoroتعليق الدراسة يكون دافعه الحرص على ارواح الاطفال فكلنا يعلم ان الحوادث المروريه تكثر في الاجواء الماطرة وتجمعات المياة خط آخر والتماس الكهرباء مع تجمعات المياه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
حفراويالى متى حفرالباطن بدون مشروع لتصريف السيول
zoroلكل ولي أمر طالب او طالبة تستطيع تعليق الدراسة بدون انتظار احد اذا رأيت ان الاحوال الجوية سيئة لا تخاطر بحياة ابنائك امس باص اطفال في الرياض اليوم هذا المنظر لو كان فيه التماس كهربائي لزهت ارواح بريئه
ااببووححممووددلماذا لا يتم وضع قوارب صغيره على أسطح الحافلات للإستفادة منها في مثل هذه الحالات الطارئة .. على غرار البواخر العملاقة .. هل وصلت يا سعادة الوزير ⁉
مجرد فكرةلمدراء التعليم هل عندكم عقدة ان ترو مناظر ابنائنا هكذا انت عرضة للمساله ونحململكم امانه
ع . الحربيتعليق مخالف
انا حلويا وزير التعليم نعلم انك انسان قوي لكن الله يجزاك خير ويوسع عليك انك لا تشطح بقوه لأنه هاذ الشي راح يعرض الطالب والطالبة للخطر وراح تحمل انت المسؤلية
فوازلو تم التعليق راح تشوف نفس هذي الصوره بس بأحد الأوديه