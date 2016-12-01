صحيفة المرصد: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، من القبض على مواطن ثلاثيني قام بتكسير لمبات مسجد الملك عبدالعزيز الخارجية والساعة الداخلية للمسجد، وتمزيق مصحف وتدنيسه بوضعه داخل دورات المياه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس، لموقع “سبق”.
وقال النومس، إنه من خلال المتابعة اتضح قيامه بنفس هذا الفعل المشين بمسجد آخر بحي المطار، وتم إيقاف المواطن رهن التحقيق، وإشعار هيئة التحقيق والادّعاء العام بحكم الاختصاص”.
تفاصيل ضبط شاب مزق المصحف ودنسه في مسجدين بالقريات
صحيفة المرصد: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، من القبض على مواطن ثلاثيني قام بتكسير لمبات مسجد الملك عبدالعزيز الخارجية والساعة الداخلية للمسجد، وتمزيق مصحف وتدنيسه بوضعه داخل دورات المياه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس، لموقع “سبق”.
تعليقات ( 27 )
مشــعلهذا اكيد مريض
سعودالله اعلم به مَس من الجن او سحر مرض روحاني ان كان مريض فعافاه مِم ابتلي به و ان كان سليم فسلط يالله عليه أمراض لاعلاج لها
عموريالعذر جاهز يمر بأزمة نفسية
عدد التعليقات:1946
بلادي زويناحسبنا الله عليك يا خسيس
عدد التعليقات:4863
بدوراستغفر الله العظيم ياربي لايبلانا
عدد التعليقات:239
Xx5halidxXقد احد فيكم شاف خبر شاب هجم على كنسيه ولا معبد و سوا كذا في عباداتهم واغراضهم .؟ ليش بس المسلمين منبوذين !!!
جنوبية..🌻🌻لاحول ولا قوة الا بالله اتوقع مريض نفسي ولا العمل هذا محد يتجرأ يسويه
ابوبنياناستغفر الله العظيم وأتوب اليه
فهدالحمد لله الذي عفانا مما ابتلي به احمدالله اهم شي قد يكون مريض نفسي او به مَس من الجن عاصي او به شر عين او حسد او مسحور فان كان سليم مما ذكرة فهو ياكافر فاجر و مجاهر بالمعاصي او مرتد الحمد لله
قونداأرجو ان تصل رسالتي هذه هذا الشاب يحتاج رقيه شرعيه
هههههههههههمريض نفسي وفوقها فيه مس شيطاني والسبب عصير الحوراني إللي على طريق الأزرق وأنت رايح الأزرق يسار الله المستعان
حمدت2// Gaquhomar اخرس الله لسانك وشل اصابعك وين ماكنت وكيف ماكنت..نحن السعوديين ..ديننامتمسكين به وهومصدرعزناحكومتاوشعباصغارناوكبارناورجال ونساء..قال الله )من اهتدى فانمايهتدي لنفسه ومن ضل فعليها(
مكارم الأخلاق والطبعمعاك نفسيا أو ماذا موالي الكفار
عفاف اللحيانيمن كثر مايسكر ويتعاطى المخدرات ضربة عنده فيوز عقله وقام بهذا الفعل المشين أخزاه الله في الدنيا ولأخره
احمدهذا فيه مس جان والله اعلم وفعله بطلب منهم وتهديد له ويحتاج رقيه شرعيه ﻻخراج الجني المتلبس بجسده وهالحاله تصيركثيروبدون وعي من الشخص ..نسال الله له الشفاءولناوللجميع السﻻمه.
حسبنى الله ونعم الوكيلالظلم ظلمات يوم القيامه خصمة الله ورسوله يوم القيامه
مسمارالمووهم لا تعلقو ذنبه وجرمه على شماعة النفسيه يجب ان يتم ردعه ولو بوضعه في مستشفى النفسيه ويتحمل اهله مسؤلية جرمه
عدد التعليقات:6184
بسمهمعتل نفسياً مثله مثل القتله والمجرمين مافيه احد احسن من الثاني !!!!
ع . الحربيالحين يبجيبون له عذر ويقولون عنده حالة نفسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
النهارىسبقه الخليفة الاموى الوليد بن يزيد الذى خرق المصحف بالنشاب ثم انشد ( اذا لاقيىت ربك يوم حشر ... فقل لله مزقنى الوليد )
فهد المطيريGaqulin اما انسان جاهل او خبيث في تعليقك
محقإذا كان غير مجنون فأتمنى السيف الأملح حتى يكون عبرة وأما من يتعلل بالنفسية لادواء لها إلا القرآن والسنة والصف الأول في الصلاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما فلسفة سقراط وبقراط لاتعنينا
فهد المطيريصاحب التعليق الأول انا شايف انك خبيث او جاهل لا يفقه ما يقول
Gaqulinهذا واحد من كثير, انا اشوف السعوديين قاعدين يتركون الدين شوي شوي واللي مهم سعوديين قاعدين يسلموا, اللهم سلم سلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير ^^^ الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل