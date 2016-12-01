تفاصيل ضبط شاب مزق المصحف ودنسه في مسجدين بالقريات

صحيفة المرصد: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، من القبض على مواطن ثلاثيني قام بتكسير لمبات مسجد الملك عبدالعزيز الخارجية والساعة الداخلية للمسجد، وتمزيق مصحف وتدنيسه بوضعه داخل دورات المياه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس، لموقع “سبق”.

وقال النومس، إنه من خلال المتابعة اتضح قيامه بنفس هذا الفعل المشين بمسجد آخر بحي المطار، وتم إيقاف المواطن رهن التحقيق، وإشعار هيئة التحقيق والادّعاء العام بحكم الاختصاص”.