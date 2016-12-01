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تفاصيل ضبط شاب مزق المصحف ودنسه في مسجدين بالقريات

1 ديسمبر, 2016 , 14:53 م
تفاصيل ضبط شاب مزق المصحف ودنسه في مسجدين بالقريات
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صحيفة المرصد: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، من القبض على مواطن ثلاثيني قام بتكسير لمبات مسجد الملك عبدالعزيز الخارجية والساعة الداخلية للمسجد، وتمزيق مصحف وتدنيسه بوضعه داخل دورات المياه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي بشرطة الجوف الرائد يزيد النومس، لموقع “سبق”.
وقال النومس، إنه من خلال المتابعة اتضح قيامه بنفس هذا الفعل المشين بمسجد آخر بحي المطار، وتم إيقاف المواطن رهن التحقيق، وإشعار هيئة التحقيق والادّعاء العام بحكم الاختصاص”.



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    مشــعل

    هذا اكيد مريض
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  2. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    سعود

    الله اعلم به مَس من الجن او سحر مرض روحاني ان كان مريض فعافاه مِم ابتلي به و ان كان سليم فسلط يالله عليه أمراض لاعلاج لها
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  3. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    عموري

    العذر جاهز يمر بأزمة نفسية
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  4. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:1946

    بلادي زوينا

    حسبنا الله عليك يا خسيس
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  5. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:4863

    بدور

    استغفر الله العظيم ياربي لايبلانا
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  6. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    بعدين مالقى الا القران العظيم يمزقه ويدنسه بالقاذورات طيب وين راحت عنه المجلات والجرايد والقراطيس ولا ماعنده شي يحط حرته وحقده وملعنته الا بالقران حسبي الله ونعم الوكيل
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  7. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    خزقوا عيونه وقطعوه تقطيع عشان يعرف انا للكتاب العظيم من يدافعون عنه باقوى قوه عندهم حتى لو هو متوهم او مريض نفسي او عقلي
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  8. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:239

    Xx5halidxX

    قد احد فيكم شاف خبر شاب هجم على كنسيه ولا معبد و سوا كذا في عباداتهم واغراضهم .؟ ليش بس المسلمين منبوذين !!!
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  9. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    جنوبية..🌻🌻

    لاحول ولا قوة الا بالله اتوقع مريض نفسي ولا العمل هذا محد يتجرأ يسويه
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  10. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    ابوبنيان

    استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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  11. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    فهد

    الحمد لله الذي عفانا مما ابتلي به احمدالله اهم شي قد يكون مريض نفسي او به مَس من الجن عاصي او به شر عين او حسد او مسحور فان كان سليم مما ذكرة فهو ياكافر فاجر و مجاهر بالمعاصي او مرتد الحمد لله
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  12. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    قوندا

    أرجو ان تصل رسالتي هذه هذا الشاب يحتاج رقيه شرعيه
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  13. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    ههههههههههه

    مريض نفسي وفوقها فيه مس شيطاني والسبب عصير الحوراني إللي على طريق الأزرق وأنت رايح الأزرق يسار الله المستعان
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  14. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    حمد

    ت2// Gaquhomar اخرس الله لسانك وشل اصابعك وين ماكنت وكيف ماكنت..نحن السعوديين ..ديننامتمسكين به وهومصدرعزناحكومتاوشعباصغارناوكبارناورجال ونساء..قال الله )من اهتدى فانمايهتدي لنفسه ومن ضل فعليها(
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  15. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    مكارم الأخلاق والطبع

    معاك نفسيا أو ماذا موالي الكفار
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  16. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 15:24 م

    عفاف اللحياني

    من كثر مايسكر ويتعاطى المخدرات ضربة عنده فيوز عقله وقام بهذا الفعل المشين أخزاه الله في الدنيا ولأخره
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  17. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 15:23 م

    احمد

    هذا فيه مس جان والله اعلم وفعله بطلب منهم وتهديد له ويحتاج رقيه شرعيه ﻻخراج الجني المتلبس بجسده وهالحاله تصيركثيروبدون وعي من الشخص ..نسال الله له الشفاءولناوللجميع السﻻمه.
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  18. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 15:21 م

    حسبنى الله ونعم الوكيل

    الظلم ظلمات يوم القيامه خصمة الله ورسوله يوم القيامه
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  19. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 15:20 م

    مسمار

    المووهم لا تعلقو ذنبه وجرمه على شماعة النفسيه يجب ان يتم ردعه ولو بوضعه في مستشفى النفسيه ويتحمل اهله مسؤلية جرمه
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  20. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    معتل نفسياً مثله مثل القتله والمجرمين مافيه احد احسن من الثاني !!!!
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  21. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 15:14 م

    ع . الحربي

    الحين يبجيبون له عذر ويقولون عنده حالة نفسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  22. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 15:12 م

    النهارى

    سبقه الخليفة الاموى الوليد بن يزيد الذى خرق المصحف بالنشاب ثم انشد ( اذا لاقيىت ربك يوم حشر ... فقل لله مزقنى الوليد )
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  23. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    فهد المطيري

    Gaqulin اما انسان جاهل او خبيث في تعليقك
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  24. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    محق

    إذا كان غير مجنون فأتمنى السيف الأملح حتى يكون عبرة وأما من يتعلل بالنفسية لادواء لها إلا القرآن والسنة والصف الأول في الصلاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما فلسفة سقراط وبقراط لاتعنينا
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  25. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 15:10 م

    فهد المطيري

    صاحب التعليق الأول انا شايف انك خبيث او جاهل لا يفقه ما يقول
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  26. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 15:04 م

    Gaqulin

    هذا واحد من كثير, انا اشوف السعوديين قاعدين يتركون الدين شوي شوي واللي مهم سعوديين قاعدين يسلموا, اللهم سلم سلم
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  27. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 14:59 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير ^^^ الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل
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