كان محتارا و”دب” أقنعه .. “النعيمي” يكشف سبب قبوله لمنصب وزير النفط في عهد الملك فهد

صحيفة المرصد: قال وزير النفط السابق، علي النعيمي، في كتابه المعنون بـ “من البداية إلى عالم النفط”، إنه تلقى خبر تعيينه من مستشار الملك فهد، وكان حينها يقوم برحلة صيد لسمك السلمون في مياه آلاسكا الباردة في أمريكا.

وأوضح “النعيمي” الذي كان يشغل في ذلك الوقت رئيسًا لـ “أرامكو”، أن هاتفه كان يأتيه المكالمات مرارا وتكرارا وهو ما دعاه في النهاية إلى الإجابة على الهاتف، وحينما أخبره المستشار بذلك، سأله هل يملك خيار قبول المنصب من عدمه، فأجابه “لا” بحسب ما نقله موقع أخبار٢٤.

وفيما يخص رد فعله على مكالمة مستشار الملك فهد، فقال بشكل ساخر: هذا الخبر الجلل جعلني أذهب إلى صيد السمك، وكأن شيئا لم يحدث، لكني فوجئت بشيء جعلني أراجع موقفي.

وأضاف: أنه حينما قرر الاستمرار في الصيد رأى بعينه “دبا” ضخما يقف على الجانب الأخر من النهر، وهو ما جعل تفكيره يذهب إلى أن هذا الدب قد يكون رسالة لقبوله المنصب، فرجع إلى المملكة العربية السعودية.