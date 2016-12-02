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جاء مسرعاً ليرى مولوده الذكر فأعطوه أنثى سمراء..مواطن يكشف “كارثة” بمستشفى حائل والإدارة تعترف!

2 ديسمبر, 2016 , 16:10 م
جاء مسرعاً ليرى مولوده الذكر فأعطوه أنثى سمراء..مواطن يكشف “كارثة” بمستشفى حائل والإدارة تعترف!
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صحيفة المرصد : شهدت مستشفى النساء والولادة بحائل، واقعة غريبة، ملخصها أن سيدة وضعت طفلاً ذكرًا وتم استبداله بمولودة سمراء، فطالب والد الطفل بإجراء تحليل الحمض النووي الـ “DNA” للتأكد من صحة المولود.

وتفصيلاً، أجريت عملية الولادة للسيدة بعدما أخذت مخدر موضعي وكانت بلغت  بتفاصيل عملية الولادة، وأخبرتها الممرضة أن المولود ذكر، وقامت بتدوين ذلك على الإسورة الموضوعة على يديها وهي الإسورة الزرقاء الخاصة بالمواليد الذكور، فاتصلت على زوجها لتخبره بذلك، وبعد انتهاء المكالمة جاءت إحدى الممرضات وأعطتها مولودة سمراء مدعية أنها ابنتها!.

ووفقًا لـموقع “سبق حائل”، فإن الزوج عندما حضر وأبلغته زوجته بما حدث طالب مدير المستشفى بإجراء تحليل الحمض النووي، فتم إبلاغه بأن ذلك غير مسموح، فهددهم بإبلاغ المنطقة الصحية بالواقعة، وهو ما تم بالفعل، وخلال ساعة واحدة وأمام إصرار الزوج وعدم أخذه للمولودة، تراجع مدير المستشفى وأكد أن ما حدث هو خطأ ممرضة وأن الطفلة ليست طفلته!.



تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 17:35 م

    جنوبية..🌻🌻

    لا والله ياعهود مابيه يدخل معاي مااحب يشوفني تعبانة مابغاه يشوفني الي بحال أفضل لكن المفروض يكون في الحضانة كاميرات مراقبة
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  2. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 17:35 م

    نوال الحساويه

    المفروض كل وحدة تولد في بيتها يجيبون لها فريق طبي خاص للوالده ويتم توليدها في البيت هذا أفضل حل ولابد من دراسة هذا الأقتراح ودمتم سالمين
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  3. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 17:33 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    هههه انا مولودة بمستشفى بس ماعتقد بدّلوني لأن ليس لي بديل ولا مثيل 😜
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  4. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 17:28 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لازم الزوج يدخل مع زوجته وهي تولد عشان يحس بتعبها وعشان سلامتها مايقعدون يقولون لها عملية ماعملية وهي مو محتاجة او خطأ طبي وبعد عشان يضمن أنهم مايبدلون المولود فلاااااازم ياشباب تدخلون مع حريمكم
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  5. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

    Saad

    تكرار التبديل يدل على تعمد بعض الموظفين لاسباب مختلفة ومن امن العقاب اساء الادب
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  6. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 17:10 م

    سامي

    ياساتر كم صارت من لخبطة يبغالي اسوي فحص حمض نووي لعيالي
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  7. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    zoro

    انصح الجميع بمشاهدة الطفل التركي واليامي في برنامج الثامنة لمعرفة احساس الظلم الذي وقع عليهم وعلى اهاليهم ولا أظن ان هناك من يمانع بوضع الكاميرات لصالح الجميع أسوة بالمستشفيات الخاصة
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  8. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    الله يصلح الحال

    المفروض الزوج يكون مرافق لزوجته اثناء ولادتها ويراقب الوضع ويتابع ما يحدث حوله لكن للاسف بعض الرجال يرمي زوجته في المستشفى ويتركها ولا يدري من ولدها
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  9. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    يالطيف

    حسبي الله عليهم بغت تحصل للزوجة كارثه لولا حكمت وصبر الزوج الان يحق لك تعويض نفسي لما اصابه مثل الدول الاوربيه فاذا المستشفى لم يعوض المواطن سيكون استهتار في كل شي ولا يرضيني اعتذار او محاسبه بل حق لي
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  10. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    أعرف الخط والريحه شميت عطر أبو 5 ريال هههههععععععععععهههههههه
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  11. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:4892

    بدور

    لاحول ولا قوة الابالله
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  12. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    شبح من الماضي

    الحمد لله اني مولود بالبر وما عرفنا مستشفيات وخرابيط ولا كان هالحين مقنزع يكدوني الاجناب
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  13. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    وين عهود ووين مكان.........?
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  14. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 16:58 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    تعليق 14 قال كيمرات هذا تعليق الأخت ماغيرها 112 عسسسل حريملاء ⚘🌷🌺
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  15. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    قال كيمرات

    هذا شعب تحط له كاميرات بغرفة الحضانة وبكرة يجيك واحد يذبح الدكتور يقول صورتوا بنتي عاد تعال رقعها 🤔 ايس فيه. شعب مغسول مخه
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  16. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 16:50 م

    الحمد لله

    كنت مع زوجتي يحفظها الله في غرفة التوليد في كل عيالي. اول ما يولد الطفل عادة ياخذون بصمات رجليه فوراً
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  17. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    علي الحرام والملازيم أن فيه من بدل حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومفتري سارق وكاذب وغشاش وفيه مصريه بعد ما سافرت لمصر اعترفت أنها تأخذ 1000 ريال على الراس تبدل الفطيمه في خروف لبعض الأسر.........?
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  18. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    مواطن

    هع هع. هع.
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  19. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    zoro

    يجب وضع كاميرات مراقبة في غرف حاضنات الاطفال ولا يخرج المولود من غرفة الولادة الا ويوضع له ولأمه اسوارة هذه الواقعة اما عمل متعمد او اهمال يوجب العقوبة الشديدة لمرتكبيه نعيد مآسي الطفل التركي واخيه
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  20. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 16:40 م

    ماهي بچاي حليب

    المفروض يفصل مدير المستشفى و الممرضة. تدهورون الحالفة النفسية بمرور الكرام!
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  21. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 16:38 م

    zoro

    يجب رفع الموضوع لاعلى مستوى ومحاسبة الفاعل وأولهم مدير المستشفى لانه مستحيل يكون خطأ غير متعمد الى متى التلاعب بالانساب يا وزارة الصحة
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  22. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    أحمد الله إني مولد في في المطبخ داخل بيتنا في احلبان يعني مافيه تبديل موتي قهر يا 112 هههههههههه
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  23. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 16:32 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    لو كيس بطاطس أو كيس بصل قلنا معليش لو سروال أو فانيله قلنا معليش لكن تبدلون ولد أبيض اللون حر في بنت سمراء ياكبرها عند الله وعند أهل حايل آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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  24. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 16:25 م

    مشــعل

    ياكم من طفل تبناه عير اهله بسبب الاهمال
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  25. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  26. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    من الخبر يعني مدير المستشفى لم يوافق الا بعد الحاح من الاب تخيل لو الاب طلع ولم يلح
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  27. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    أفريقي

    أيها المواطن لم يعد هناك من تستأمنه على نسلك، لك الله أيتها المولودة السمراء لقد تفطر قلب أمك عليك، لم لا يردونها لأمها أو يبلغوا عنها بدلا من زرعها بالقوة في أوساط عائلة لا تناسبها.
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  28. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    ناصحكم بصدق

    بالبساطه ذي... يجب التحقيق هل هو خطا او عمد... هذا لحم ودم وحفظ نسب..
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