جاء مسرعاً ليرى مولوده الذكر فأعطوه أنثى سمراء..مواطن يكشف “كارثة” بمستشفى حائل والإدارة تعترف!

صحيفة المرصد : شهدت مستشفى النساء والولادة بحائل، واقعة غريبة، ملخصها أن سيدة وضعت طفلاً ذكرًا وتم استبداله بمولودة سمراء، فطالب والد الطفل بإجراء تحليل الحمض النووي الـ “DNA” للتأكد من صحة المولود.
وتفصيلاً، أجريت عملية الولادة للسيدة بعدما أخذت مخدر موضعي وكانت بلغت بتفاصيل عملية الولادة، وأخبرتها الممرضة أن المولود ذكر، وقامت بتدوين ذلك على الإسورة الموضوعة على يديها وهي الإسورة الزرقاء الخاصة بالمواليد الذكور، فاتصلت على زوجها لتخبره بذلك، وبعد انتهاء المكالمة جاءت إحدى الممرضات وأعطتها مولودة سمراء مدعية أنها ابنتها!.
ووفقًا لـموقع “سبق حائل”، فإن الزوج عندما حضر وأبلغته زوجته بما حدث طالب مدير المستشفى بإجراء تحليل الحمض النووي، فتم إبلاغه بأن ذلك غير مسموح، فهددهم بإبلاغ المنطقة الصحية بالواقعة، وهو ما تم بالفعل، وخلال ساعة واحدة وأمام إصرار الزوج وعدم أخذه للمولودة، تراجع مدير المستشفى وأكد أن ما حدث هو خطأ ممرضة وأن الطفلة ليست طفلته!.
تعليقات ( 28 )
جنوبية..🌻🌻لا والله ياعهود مابيه يدخل معاي مااحب يشوفني تعبانة مابغاه يشوفني الي بحال أفضل لكن المفروض يكون في الحضانة كاميرات مراقبة
نوال الحساويهالمفروض كل وحدة تولد في بيتها يجيبون لها فريق طبي خاص للوالده ويتم توليدها في البيت هذا أفضل حل ولابد من دراسة هذا الأقتراح ودمتم سالمين
💎💛عــــهــــــود💛💎هههه انا مولودة بمستشفى بس ماعتقد بدّلوني لأن ليس لي بديل ولا مثيل 😜
💎💛عــــهــــــود💛💎لازم الزوج يدخل مع زوجته وهي تولد عشان يحس بتعبها وعشان سلامتها مايقعدون يقولون لها عملية ماعملية وهي مو محتاجة او خطأ طبي وبعد عشان يضمن أنهم مايبدلون المولود فلاااااازم ياشباب تدخلون مع حريمكم
Saadتكرار التبديل يدل على تعمد بعض الموظفين لاسباب مختلفة ومن امن العقاب اساء الادب
ساميياساتر كم صارت من لخبطة يبغالي اسوي فحص حمض نووي لعيالي
zoroانصح الجميع بمشاهدة الطفل التركي واليامي في برنامج الثامنة لمعرفة احساس الظلم الذي وقع عليهم وعلى اهاليهم ولا أظن ان هناك من يمانع بوضع الكاميرات لصالح الجميع أسوة بالمستشفيات الخاصة
الله يصلح الحالالمفروض الزوج يكون مرافق لزوجته اثناء ولادتها ويراقب الوضع ويتابع ما يحدث حوله لكن للاسف بعض الرجال يرمي زوجته في المستشفى ويتركها ولا يدري من ولدها
يالطيفحسبي الله عليهم بغت تحصل للزوجة كارثه لولا حكمت وصبر الزوج الان يحق لك تعويض نفسي لما اصابه مثل الدول الاوربيه فاذا المستشفى لم يعوض المواطن سيكون استهتار في كل شي ولا يرضيني اعتذار او محاسبه بل حق لي
عدد التعليقات:6063
المنتصر باللهأعرف الخط والريحه شميت عطر أبو 5 ريال هههههععععععععععهههههههه
عدد التعليقات:4892
بدورلاحول ولا قوة الابالله
شبح من الماضيالحمد لله اني مولود بالبر وما عرفنا مستشفيات وخرابيط ولا كان هالحين مقنزع يكدوني الاجناب
عدد التعليقات:6063
المنتصر باللهوين عهود ووين مكان.........?
عدد التعليقات:6063
المنتصر باللهتعليق 14 قال كيمرات هذا تعليق الأخت ماغيرها 112 عسسسل حريملاء ⚘🌷🌺
قال كيمراتهذا شعب تحط له كاميرات بغرفة الحضانة وبكرة يجيك واحد يذبح الدكتور يقول صورتوا بنتي عاد تعال رقعها 🤔 ايس فيه. شعب مغسول مخه
الحمد للهكنت مع زوجتي يحفظها الله في غرفة التوليد في كل عيالي. اول ما يولد الطفل عادة ياخذون بصمات رجليه فوراً
عدد التعليقات:6063
المنتصر باللهعلي الحرام والملازيم أن فيه من بدل حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومفتري سارق وكاذب وغشاش وفيه مصريه بعد ما سافرت لمصر اعترفت أنها تأخذ 1000 ريال على الراس تبدل الفطيمه في خروف لبعض الأسر.........?
مواطنهع هع. هع.
zoroيجب وضع كاميرات مراقبة في غرف حاضنات الاطفال ولا يخرج المولود من غرفة الولادة الا ويوضع له ولأمه اسوارة هذه الواقعة اما عمل متعمد او اهمال يوجب العقوبة الشديدة لمرتكبيه نعيد مآسي الطفل التركي واخيه
ماهي بچاي حليبالمفروض يفصل مدير المستشفى و الممرضة. تدهورون الحالفة النفسية بمرور الكرام!
zoroيجب رفع الموضوع لاعلى مستوى ومحاسبة الفاعل وأولهم مدير المستشفى لانه مستحيل يكون خطأ غير متعمد الى متى التلاعب بالانساب يا وزارة الصحة
عدد التعليقات:6063
المنتصر باللهأحمد الله إني مولد في في المطبخ داخل بيتنا في احلبان يعني مافيه تبديل موتي قهر يا 112 هههههههههه
عدد التعليقات:6063
المنتصر باللهلو كيس بطاطس أو كيس بصل قلنا معليش لو سروال أو فانيله قلنا معليش لكن تبدلون ولد أبيض اللون حر في بنت سمراء ياكبرها عند الله وعند أهل حايل آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
مشــعلياكم من طفل تبناه عير اهله بسبب الاهمال
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
أفريقيأيها المواطن لم يعد هناك من تستأمنه على نسلك، لك الله أيتها المولودة السمراء لقد تفطر قلب أمك عليك، لم لا يردونها لأمها أو يبلغوا عنها بدلا من زرعها بالقوة في أوساط عائلة لا تناسبها.
ناصحكم بصدقبالبساطه ذي... يجب التحقيق هل هو خطا او عمد... هذا لحم ودم وحفظ نسب..