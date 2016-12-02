جاء مسرعاً ليرى مولوده الذكر فأعطوه أنثى سمراء..مواطن يكشف “كارثة” بمستشفى حائل والإدارة تعترف!

صحيفة المرصد : شهدت مستشفى النساء والولادة بحائل، واقعة غريبة، ملخصها أن سيدة وضعت طفلاً ذكرًا وتم استبداله بمولودة سمراء، فطالب والد الطفل بإجراء تحليل الحمض النووي الـ “DNA” للتأكد من صحة المولود.

وتفصيلاً، أجريت عملية الولادة للسيدة بعدما أخذت مخدر موضعي وكانت بلغت بتفاصيل عملية الولادة، وأخبرتها الممرضة أن المولود ذكر، وقامت بتدوين ذلك على الإسورة الموضوعة على يديها وهي الإسورة الزرقاء الخاصة بالمواليد الذكور، فاتصلت على زوجها لتخبره بذلك، وبعد انتهاء المكالمة جاءت إحدى الممرضات وأعطتها مولودة سمراء مدعية أنها ابنتها!.

ووفقًا لـموقع “سبق حائل”، فإن الزوج عندما حضر وأبلغته زوجته بما حدث طالب مدير المستشفى بإجراء تحليل الحمض النووي، فتم إبلاغه بأن ذلك غير مسموح، فهددهم بإبلاغ المنطقة الصحية بالواقعة، وهو ما تم بالفعل، وخلال ساعة واحدة وأمام إصرار الزوج وعدم أخذه للمولودة، تراجع مدير المستشفى وأكد أن ما حدث هو خطأ ممرضة وأن الطفلة ليست طفلته!.