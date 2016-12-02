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ماذا يحدث لو وضعت شرائح البصل على قدمك لفترة: 3 فوائد مذهلة!

2 ديسمبر, 2016 , 21:01 م
ماذا يحدث لو وضعت شرائح البصل على قدمك لفترة: 3 فوائد مذهلة!
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صحيفة المرصد:يعتبر البصل من أهم المكونات داخل جميع البيوت وخاصة في المطبخ الهندي فهو ليس مكون للطهي فقط ولكن هناك الكثير من العلاجات التي يساعد فيها البصل.
و كشف موقع «بولد سكاي» عن بعض فوائده العلاجية على الرغم من رائحته التي لا يحبها الكثير ولكن يمكن تجنب هذه الرائحة في علاج تلك الأمور خاصة إنه مكون يحتوي على العديد من المواد المضادة للجراثيم ومركبات الكبريت، بجانب غنه مضاد جيد للفيروسات والالتهابات بالأضافة أن هناك عدد من الفوائد التي تعود على صحتك إن قمت بوضع شرائح من البصل في الجزء الأسفل من قدمك والنوم بها للصباح وإن كنت لا تريد ان تتحرك هذه الشرائح من مكانها فيمكن استخدام البلاستيك فوق شرائح البصل قبل ارتداء الجوارب.
و من ضمن تلك العلاجات يساعد في علاج نزلات البرد حيث يمكن أن تضع شريحة من البصل على قدمك وارتداء الجوارب والنوم بها للصباح، فهو علاج قوي وسريع للتخلص من نزلات البرد.
و أن كنت من الأشخاص الذين يعانون دائماً من وجع الأذن فعليك تجربة هذه الخطوة فهي عامل مساعد للتخلص من تلك الأوجاع المزعجة، وضع شرائح البصل والنوم بها يساعد الجسم في التخلص من السموم من خلال امتصاصها جيداً.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 23:25 م

    زائر

    البصل الثوم والكراث والحلب والمحلب والمر والصبر والعسل والزنجبيل الله سبحانه وضع فيهم شفاء عظيم ولكن تكرم النعمه عن القدمين توضع في اي مكان ال القدمين والله القران الكريم اكبر شافي لكل شي
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  2. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 23:07 م

    loovivool

    تعليق رقم 9 كلام الله لم ينزل على شيوخ الظلام والتافلين بوجهك كلام الله نزل على الناس كلها ويستطيع أي شخص أن يقرأ على انفسه أو على أقل تقدير يبحث عن مسجد صوت الامام فيه جميل ويصلي خلفه الصلوات الجهرية
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  3. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 22:59 م
    عدد التعليقات:4902

    بدور

    الحمد الله رب العالمين كل داء وله دواء الله يشفي كل مريض
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  4. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 22:14 م

    مواطن افدغ

    جربت البصل تحت الشراب ونمت كنت يومها مسخن والحمدلله صحيت من النوم نشيط وخافة السخونة بنسبة 90 بالمية
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  5. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 21:46 م

    سعود

    تعليق ( 3 )... الله يبلاك بالسرطان والأمراض المستعصية حتى تعرف تستهزئ بالرقية الشرعية ( فهو كلام الله القرآن الكريم )
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  6. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الله وأعلم من ضمنها تغيير بعض أمراء المناطق.
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  7. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 21:32 م

    يطلق لفظ الرجل المزواج على الرجل الذي يتزوج أكثر من إمرأة ولا يستقر بالزواج بهن، هو شخص فاقد لأمر ما يبحث عنه ، الشرع الأسلامي ليس مجال للعب بمشاعر الأخرين ...
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  8. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 21:30 م

    زائر

    وحنا لاقين بصل ناكله حتى نحطه داخل الشراب ما عاد نقدر على شراء البصل فقد ارتفع سعره اويليييييييه !
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  9. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 21:25 م

    محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات التي يتقرب بها المسلم لاشك في ذلك ... وعلى ووالحسن الحسين وفاطمة غلو اي تجاوزوا الرافضة في حبهم وهذا ضلال عظيم حتى تراهم حتى يقلدونهم .
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  10. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 21:14 م

    جواد جدة

    الله يسعدكم.. بعد قليل أوامر ملكية.. ياليت تعلنوا عنها..
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  11. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 21:14 م

    loovivool

    وسوسة وإذا وسوس الشخص وهلوس بفائدة شيء خلاص نفسيته تتغير تجاه ذلك الشيء ويبدأ يوسوس مثل اللي يوسوس بالعين ويروح لواحد يقرأ عليه ويتفل في وجهه ويعتقد إنه شفي وانتهت العين
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  12. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 21:14 م

    اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -

    سبحان الله العظيم
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  13. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 21:04 م

    واعتقد انه يشفط الحراره للكبار والصغار
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