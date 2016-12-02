صحيفة المرصد:يعتبر البصل من أهم المكونات داخل جميع البيوت وخاصة في المطبخ الهندي فهو ليس مكون للطهي فقط ولكن هناك الكثير من العلاجات التي يساعد فيها البصل.
و كشف موقع «بولد سكاي» عن بعض فوائده العلاجية على الرغم من رائحته التي لا يحبها الكثير ولكن يمكن تجنب هذه الرائحة في علاج تلك الأمور خاصة إنه مكون يحتوي على العديد من المواد المضادة للجراثيم ومركبات الكبريت، بجانب غنه مضاد جيد للفيروسات والالتهابات بالأضافة أن هناك عدد من الفوائد التي تعود على صحتك إن قمت بوضع شرائح من البصل في الجزء الأسفل من قدمك والنوم بها للصباح وإن كنت لا تريد ان تتحرك هذه الشرائح من مكانها فيمكن استخدام البلاستيك فوق شرائح البصل قبل ارتداء الجوارب.
و من ضمن تلك العلاجات يساعد في علاج نزلات البرد حيث يمكن أن تضع شريحة من البصل على قدمك وارتداء الجوارب والنوم بها للصباح، فهو علاج قوي وسريع للتخلص من نزلات البرد.
و أن كنت من الأشخاص الذين يعانون دائماً من وجع الأذن فعليك تجربة هذه الخطوة فهي عامل مساعد للتخلص من تلك الأوجاع المزعجة، وضع شرائح البصل والنوم بها يساعد الجسم في التخلص من السموم من خلال امتصاصها جيداً.
ماذا يحدث لو وضعت شرائح البصل على قدمك لفترة: 3 فوائد مذهلة!
صحيفة المرصد:يعتبر البصل من أهم المكونات داخل جميع البيوت وخاصة في المطبخ الهندي فهو ليس مكون للطهي فقط ولكن هناك الكثير من العلاجات التي يساعد فيها البصل.
تعليقات ( 13 )
زائرالبصل الثوم والكراث والحلب والمحلب والمر والصبر والعسل والزنجبيل الله سبحانه وضع فيهم شفاء عظيم ولكن تكرم النعمه عن القدمين توضع في اي مكان ال القدمين والله القران الكريم اكبر شافي لكل شي
loovivoolتعليق رقم 9 كلام الله لم ينزل على شيوخ الظلام والتافلين بوجهك كلام الله نزل على الناس كلها ويستطيع أي شخص أن يقرأ على انفسه أو على أقل تقدير يبحث عن مسجد صوت الامام فيه جميل ويصلي خلفه الصلوات الجهرية
عدد التعليقات:4902
بدورالحمد الله رب العالمين كل داء وله دواء الله يشفي كل مريض
مواطن افدغجربت البصل تحت الشراب ونمت كنت يومها مسخن والحمدلله صحيت من النوم نشيط وخافة السخونة بنسبة 90 بالمية
سعودتعليق ( 3 )... الله يبلاك بالسرطان والأمراض المستعصية حتى تعرف تستهزئ بالرقية الشرعية ( فهو كلام الله القرآن الكريم )
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالله وأعلم من ضمنها تغيير بعض أمراء المناطق.
زائروحنا لاقين بصل ناكله حتى نحطه داخل الشراب ما عاد نقدر على شراء البصل فقد ارتفع سعره اويليييييييه !
جواد جدةالله يسعدكم.. بعد قليل أوامر ملكية.. ياليت تعلنوا عنها..
loovivoolوسوسة وإذا وسوس الشخص وهلوس بفائدة شيء خلاص نفسيته تتغير تجاه ذلك الشيء ويبدأ يوسوس مثل اللي يوسوس بالعين ويروح لواحد يقرأ عليه ويتفل في وجهه ويعتقد إنه شفي وانتهت العين
اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -سبحان الله العظيم