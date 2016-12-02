ماذا يحدث لو وضعت شرائح البصل على قدمك لفترة: 3 فوائد مذهلة!

صحيفة المرصد:يعتبر البصل من أهم المكونات داخل جميع البيوت وخاصة في المطبخ الهندي فهو ليس مكون للطهي فقط ولكن هناك الكثير من العلاجات التي يساعد فيها البصل.

و كشف موقع «بولد سكاي» عن بعض فوائده العلاجية على الرغم من رائحته التي لا يحبها الكثير ولكن يمكن تجنب هذه الرائحة في علاج تلك الأمور خاصة إنه مكون يحتوي على العديد من المواد المضادة للجراثيم ومركبات الكبريت، بجانب غنه مضاد جيد للفيروسات والالتهابات بالأضافة أن هناك عدد من الفوائد التي تعود على صحتك إن قمت بوضع شرائح من البصل في الجزء الأسفل من قدمك والنوم بها للصباح وإن كنت لا تريد ان تتحرك هذه الشرائح من مكانها فيمكن استخدام البلاستيك فوق شرائح البصل قبل ارتداء الجوارب.

و من ضمن تلك العلاجات يساعد في علاج نزلات البرد حيث يمكن أن تضع شريحة من البصل على قدمك وارتداء الجوارب والنوم بها للصباح، فهو علاج قوي وسريع للتخلص من نزلات البرد.

و أن كنت من الأشخاص الذين يعانون دائماً من وجع الأذن فعليك تجربة هذه الخطوة فهي عامل مساعد للتخلص من تلك الأوجاع المزعجة، وضع شرائح البصل والنوم بها يساعد الجسم في التخلص من السموم من خلال امتصاصها جيداً.