السيرة الذاتية لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد علي الغفيص

صحيفة المرصد:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أوامر ملكية بإعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.
حصل الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على الدكتوراه في السياسة العامة بحوث وتحليل «سياسة العلوم والتقنية» من جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1991م، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1987م.
كما حصل على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودبلوم عالي في علم الإدارة 1989م جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا، ودبلوم عالي في تحليل السياسة التطبيقية 1989م جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا، ودبلوم عالي في إدارة خدمات المعلومات 1987م جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا.
تولى العديد من المناصب، أهمها، نائب محافظ للبحوث والتطوير، والإشراف على شؤون البحوث والمناهج والمكتبات، وتطوير القوى العاملة والهياكل التنظيمية وإجراءات وأساليب العمل في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومدير عام التعليم الفني، وأستاذ مساعد في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
له عدد من المحاضرات في الكلية التقنية ومدير إدارة الأبحاث والمناهج بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كما عمِل كمدرس ووكيل بالمعهد الثانوي التجاري، ومدرس بالمعهد الفني الزراعي.
تعليقات ( 11 )
💎🎀سُندُسأعادة↩️😇
ربي اللهالغي مادة 77 والله ضيعت الشباب السعودي وجعلتنا حنا والعامل واحد
سعوديابو فهد سوى الي ما سواه ملك قبله بصراحه اي واحد ما يتمم عمله كامل في خدمه المواطن خلال الفتره المسموح بها من قبله على طول ينشال وينحط غيره الى ان يأتي الي فعلا يحدث تغيير ، برافو
محمد96اهم شي يلغي الماده77اذا يبغا سعوده
شايف كذاجامعة بتسبرج من اقدم وأعرق الجامعات وما كل واحد خصوص العرب ممكن يجتازها عموما مطلوب من معاليه القضاء على التستر والله يوفقه
امباركجزاك الله الجنه ياخادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز والد الجميع نصرت الفقراء اللذين يستلمون من الضمان شهرى مساعده لقد قطع عنهم شهر 2 و3 1438 ه وخاصة العسكر تقاعدهم1985 ريال ولا عند هم مصدر غيره
الصبر الجميلتعليق مخالف
عفاف اللحيانينبغى تطيهر الوطن من بعض المواطنين المرتزقه المتسترين على اللوبي الأجنبي وإقاف الأستقدام نهائي وتحديد الإقامات لمدة 3 سنوات مع رفع رسوم تجديدها للضعف وبعدها يرحل الأجنبي لبلاده يجب تطبيق النظام بكل قوه
ابو زايدتكفى ياابو فهد وزير اﻻسكان
صبحيعزالله **