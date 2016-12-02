السيرة الذاتية لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد علي الغفيص

صحيفة المرصد:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أوامر ملكية بإعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.

حصل الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على الدكتوراه في السياسة العامة بحوث وتحليل «سياسة العلوم والتقنية» من جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1991م، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1987م.

كما حصل على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودبلوم عالي في علم الإدارة 1989م جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا، ودبلوم عالي في تحليل السياسة التطبيقية 1989م جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا، ودبلوم عالي في إدارة خدمات المعلومات 1987م جامعة بتسبرج بمدينة بتسبرج بنسلفانيا.

تولى العديد من المناصب، أهمها، نائب محافظ للبحوث والتطوير، والإشراف على شؤون البحوث والمناهج والمكتبات، وتطوير القوى العاملة والهياكل التنظيمية وإجراءات وأساليب العمل في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومدير عام التعليم الفني، وأستاذ مساعد في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

له عدد من المحاضرات في الكلية التقنية ومدير إدارة الأبحاث والمناهج بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كما عمِل كمدرس ووكيل بالمعهد الثانوي التجاري، ومدرس بالمعهد الفني الزراعي.