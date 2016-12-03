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الكشف عن سبب إعفاء “الحقباني” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

3 ديسمبر, 2016 , 1:08 ص
الكشف عن سبب إعفاء “الحقباني” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
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صحيفة المرصد: أوضحت مصادر بأن الأمر الملكي الذي صدر أمس، وأُعفي فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جاء لرصد ملاحظات خلال مرحلته في وزارة العمل، أبرزها انخفاض توظيف السعوديين في القطاع الخاص، والتساهل في تحويل العديد من المنشآت إلى النطاق الأخضر تلافيًا للاصطدام مع رجال الأعمال؛ وهو الأمر الذي عطَّل توظيف الشباب السعودي ، وفقاً لموقع سبق.

ووفقًا لمصادر مطلعة في الوزارة، شهدت مرحلة الوزير تعطل برنامج نطاقات المساندة.

وكشفت الإحصاءات انخفاض التوظيف؛ إذ كان الربع الأول لعام 2015 قد سجل 71 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بسبب نطاقات، فيما انخفض في الربع الثاني من العام نفسه إلى 35 ألف وظيفة، وسجل الربع الثالث 14 ألفًا، فيما سجل الربع الرابع للعام نفسه 26 ألف وظيفة. وفي الربع الأول 2016 سجلت نسبة الوظائف انخفاضًا كبيرًا، بلغ -5 آلاف (ناقص)، فيما سجل الربع الثاني 2016 -10 آلاف (ناقص)، وسجل الربع الثالث 2016 -27 ألفًا (ناقص).

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تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    عبالله

    الحقباني ذو بصمه واضحة في سعودة الاتصالات على ماكتب هو ناوي سعودة تجارة التتجزئة كامله
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  2. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    عبالله

    النقابي ذو بصمه واضحة في سعودة الاتصالات على ماكتب هو ناوي سعودة تجارة التتجزئة كامله
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  3. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 2:32 ص

    اببببباااااي

    نقصت السعودة لأن الشباب السعودي استغنى .وصار صاحب محل .وهذا جاء من احتكار مجال الاتصالات . وليس السبب ما ذكر ..
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  4. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 2:29 ص

    عبيد

    قد يكون جامل التجار على حساب مصلحة نفسه الان ماذا استفاد الا الاعفا يمكن يوظف احد التجار الذي تعاطف معه حقيقة الحقباني متعاطف مع الشباب اصحاب المهن الخاصه الشباب الذين هم وحشه مغسلة سيارات جميع المه
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  5. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 2:27 ص

    الوايلي

    تراجع توظيف الشباب للأسف أگثر التجار هاجرو وقفلو شغلهم عندنا فطبيعي أنهم يفصلون الموظفين ويقل عدد السعودة
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  6. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 2:26 ص

    ستظل العمل معضلة

    ومعظم المشاكل في هذه الوزارة بزغت في عهد الوزير السابق
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  7. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 2:23 ص

    يالطيف

    ليه كءا يحقباني نحن مثل ابنائك التاجر ليس مهتم اءا كان وزير يطاوعه وعند الاعفاء لن يرسل لك ويشمر بل سيلتفت لمنهو بعدك ويحاول امالته بعذر اعفوك تستاهل
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  8. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 2:11 ص
    عدد التعليقات:8566

    الحرمان

    وحق صندوق التنميه العقاري صرف قرض
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  9. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص

    قلم من ذهب

    عليكم بالسعودة بالشركات الكبري الاتصالات لديهم الالف الأجانب في أعمال يستطيع خريج الثانوي أن يعملها وفيها استقرار وظيفي أما مغسلة ملابس بقالة ماذا يستفيد السعودي منها
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  10. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 2:06 ص

    مـ،ـاݛــے

    لن يصلح العطار ما افسده الدهر
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  11. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    الثقفي

    ونشكر الوزير الحقباني على ماقدم من جهود وعلى سعودة الاتصالات ونأمل خيرا بالوزير الجديدليعطى الموطن فرصته في بلده ولن يقود تنمية البلد الا ابناءها ان شاء الله
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  12. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 2:03 ص

    الرائد

    الله يوفق عادل فقيه هو من اخترع نطاقات عادل فقيه فتح افاق واسعة امام الشباب لكن للاسف لم يواصل المشوار اتمنى اعادة النظر في اعادته الى وزارة العمل
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  13. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 2:01 ص

    الثقفي

    عشان ينجح التوطين يحب ايقافالتأشيرات وحصرها في مهن معينه وسعودة قطاع التجزئه والمهن القياديه في الشركات والاعمال وعدم السماح لتأشيرة زائر بالعمل وتكون الزياره محدده وبرسوم
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  14. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 1:50 ص

    سعودي

    الى جميع التعليقات الي تقول بالعكس ،، الملك ادرى مني ومنك في الي يخدم هذي البلد والمواطن ولو شاف فيه مصلحه في بقائه كان خلاه ولكن لم يصل الي ما يطمح له الملك وهذا سبب إعفائه ، بالعكس تسلم يدك يبو فهد
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  15. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    حائر

    احسن أجل في سنه مليون تاشيرة عمل وزيادة **
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  16. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 1:33 ص

    ام زهير

    سبب ارتفاع البطاله بين المواطنيين ...هو منح بعض الوافدين اقامة زائر
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  17. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 1:31 ص

    إستشاري صح

    الرجل كفو ولا قصر ويمكن عيبه الوحيد لايجيد التملق ووصل إلى رتبة وزير إذا كل شيء زين .
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  18. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 1:31 ص

    قل خيرا او اصمت

    جاهزين يالمرصد برسوماتكم !!! عامه الوزير الجديد مخرجات عمله للعشرين سنه الماضيه في التعليم الفني معروفه ومرئيه للجميع
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  19. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 1:28 ص

    محمد

    تعليق مخالف
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  20. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 1:23 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
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  21. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 1:23 ص

    جميعها توطين وهمي ..الحل الوحيد لتوظيف الشباب والفتيات هو على نفس طريقة الاتصالات احتكار قطاع التجزئة والخدمات مثل العقار والسفر والسياحة على المواطنين غير كذا سنظل ندور في حلقة مفرغه
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  22. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    رهين الحياة

    نعم لشفافيه وصدق الكلمه ومحاسبة كل مقصر في اداء عمله وامانته تجاه دينه ومليكه ووطنه ولااحدفوق النظام وهناك غيرهذاالرجل ممن اهملوامانتهم ونحن مسألون امام الله في الدنياوالاخره حفظ الله ولاة الامر
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  23. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    sma_abha

    تعليق مخالف
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  24. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 1:21 ص

    الوزير

    بالعكس رجل ناجح قام بسعودة الاتصالات وهذه النقله يشكر عليها
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  25. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    رحل رحل رحل يعني وقف في وجه ابن الوطن الله يطول عمرك ياملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله
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  26. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    أبو عبد الله

    شاعر نجد محمد العبد الله القاضي ، يقول : لا تكره ان شفت الليالي تغيرت ، ولا تفرح ان شفت السعادة والاقبال . فهذاك من هذا قريب ، وكل ما تعدل لو طال اعتداله مال. فرح يوم عينوه وزير , والليلة يبكي دم !
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  27. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    الحقباني

    علم اتمن من ياتي بعده ينفع به شباب هذه الوطن الايهم الاسم انم المواطن يبغي الفعل علم
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  28. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 1:11 ص

    شايف كذا

    اتجهو للاتصالات
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