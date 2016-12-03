الكشف عن سبب إعفاء “الحقباني” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر بأن الأمر الملكي الذي صدر أمس، وأُعفي فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جاء لرصد ملاحظات خلال مرحلته في وزارة العمل، أبرزها انخفاض توظيف السعوديين في القطاع الخاص، والتساهل في تحويل العديد من المنشآت إلى النطاق الأخضر تلافيًا للاصطدام مع رجال الأعمال؛ وهو الأمر الذي عطَّل توظيف الشباب السعودي ، وفقاً لموقع سبق.
ووفقًا لمصادر مطلعة في الوزارة، شهدت مرحلة الوزير تعطل برنامج نطاقات المساندة.
وكشفت الإحصاءات انخفاض التوظيف؛ إذ كان الربع الأول لعام 2015 قد سجل 71 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بسبب نطاقات، فيما انخفض في الربع الثاني من العام نفسه إلى 35 ألف وظيفة، وسجل الربع الثالث 14 ألفًا، فيما سجل الربع الرابع للعام نفسه 26 ألف وظيفة. وفي الربع الأول 2016 سجلت نسبة الوظائف انخفاضًا كبيرًا، بلغ -5 آلاف (ناقص)، فيما سجل الربع الثاني 2016 -10 آلاف (ناقص)، وسجل الربع الثالث 2016 -27 ألفًا (ناقص).
تعليقات ( 28 )
عباللهالحقباني ذو بصمه واضحة في سعودة الاتصالات على ماكتب هو ناوي سعودة تجارة التتجزئة كامله
عباللهالنقابي ذو بصمه واضحة في سعودة الاتصالات على ماكتب هو ناوي سعودة تجارة التتجزئة كامله
اببببباااااينقصت السعودة لأن الشباب السعودي استغنى .وصار صاحب محل .وهذا جاء من احتكار مجال الاتصالات . وليس السبب ما ذكر ..
عبيدقد يكون جامل التجار على حساب مصلحة نفسه الان ماذا استفاد الا الاعفا يمكن يوظف احد التجار الذي تعاطف معه حقيقة الحقباني متعاطف مع الشباب اصحاب المهن الخاصه الشباب الذين هم وحشه مغسلة سيارات جميع المه
الوايليتراجع توظيف الشباب للأسف أگثر التجار هاجرو وقفلو شغلهم عندنا فطبيعي أنهم يفصلون الموظفين ويقل عدد السعودة
ستظل العمل معضلةومعظم المشاكل في هذه الوزارة بزغت في عهد الوزير السابق
يالطيفليه كءا يحقباني نحن مثل ابنائك التاجر ليس مهتم اءا كان وزير يطاوعه وعند الاعفاء لن يرسل لك ويشمر بل سيلتفت لمنهو بعدك ويحاول امالته بعذر اعفوك تستاهل
عدد التعليقات:8566
الحرمانوحق صندوق التنميه العقاري صرف قرض
قلم من ذهبعليكم بالسعودة بالشركات الكبري الاتصالات لديهم الالف الأجانب في أعمال يستطيع خريج الثانوي أن يعملها وفيها استقرار وظيفي أما مغسلة ملابس بقالة ماذا يستفيد السعودي منها
مـ،ـاݛــےلن يصلح العطار ما افسده الدهر
الثقفيونشكر الوزير الحقباني على ماقدم من جهود وعلى سعودة الاتصالات ونأمل خيرا بالوزير الجديدليعطى الموطن فرصته في بلده ولن يقود تنمية البلد الا ابناءها ان شاء الله
الرائدالله يوفق عادل فقيه هو من اخترع نطاقات عادل فقيه فتح افاق واسعة امام الشباب لكن للاسف لم يواصل المشوار اتمنى اعادة النظر في اعادته الى وزارة العمل
الثقفيعشان ينجح التوطين يحب ايقافالتأشيرات وحصرها في مهن معينه وسعودة قطاع التجزئه والمهن القياديه في الشركات والاعمال وعدم السماح لتأشيرة زائر بالعمل وتكون الزياره محدده وبرسوم
سعوديالى جميع التعليقات الي تقول بالعكس ،، الملك ادرى مني ومنك في الي يخدم هذي البلد والمواطن ولو شاف فيه مصلحه في بقائه كان خلاه ولكن لم يصل الي ما يطمح له الملك وهذا سبب إعفائه ، بالعكس تسلم يدك يبو فهد
حائراحسن أجل في سنه مليون تاشيرة عمل وزيادة **
ام زهيرسبب ارتفاع البطاله بين المواطنيين ...هو منح بعض الوافدين اقامة زائر
إستشاري صحالرجل كفو ولا قصر ويمكن عيبه الوحيد لايجيد التملق ووصل إلى رتبة وزير إذا كل شيء زين .
قل خيرا او اصمتجاهزين يالمرصد برسوماتكم !!! عامه الوزير الجديد مخرجات عمله للعشرين سنه الماضيه في التعليم الفني معروفه ومرئيه للجميع
محمدتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
رهين الحياةنعم لشفافيه وصدق الكلمه ومحاسبة كل مقصر في اداء عمله وامانته تجاه دينه ومليكه ووطنه ولااحدفوق النظام وهناك غيرهذاالرجل ممن اهملوامانتهم ونحن مسألون امام الله في الدنياوالاخره حفظ الله ولاة الامر
sma_abhaتعليق مخالف
الوزيربالعكس رجل ناجح قام بسعودة الاتصالات وهذه النقله يشكر عليها
أبو عبد اللهشاعر نجد محمد العبد الله القاضي ، يقول : لا تكره ان شفت الليالي تغيرت ، ولا تفرح ان شفت السعادة والاقبال . فهذاك من هذا قريب ، وكل ما تعدل لو طال اعتداله مال. فرح يوم عينوه وزير , والليلة يبكي دم !
الحقبانيعلم اتمن من ياتي بعده ينفع به شباب هذه الوطن الايهم الاسم انم المواطن يبغي الفعل علم
شايف كذااتجهو للاتصالات