الكشف عن سبب إعفاء “الحقباني” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر بأن الأمر الملكي الذي صدر أمس، وأُعفي فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جاء لرصد ملاحظات خلال مرحلته في وزارة العمل، أبرزها انخفاض توظيف السعوديين في القطاع الخاص، والتساهل في تحويل العديد من المنشآت إلى النطاق الأخضر تلافيًا للاصطدام مع رجال الأعمال؛ وهو الأمر الذي عطَّل توظيف الشباب السعودي ، وفقاً لموقع سبق.

ووفقًا لمصادر مطلعة في الوزارة، شهدت مرحلة الوزير تعطل برنامج نطاقات المساندة.

وكشفت الإحصاءات انخفاض التوظيف؛ إذ كان الربع الأول لعام 2015 قد سجل 71 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بسبب نطاقات، فيما انخفض في الربع الثاني من العام نفسه إلى 35 ألف وظيفة، وسجل الربع الثالث 14 ألفًا، فيما سجل الربع الرابع للعام نفسه 26 ألف وظيفة. وفي الربع الأول 2016 سجلت نسبة الوظائف انخفاضًا كبيرًا، بلغ -5 آلاف (ناقص)، فيما سجل الربع الثاني 2016 -10 آلاف (ناقص)، وسجل الربع الثالث 2016 -27 ألفًا (ناقص).