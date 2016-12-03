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5 معلومات لا تعرفها عن الشاعر حيدر العبدالله

3 ديسمبر, 2016 , 5:44 ص
5 معلومات لا تعرفها عن الشاعر حيدر العبدالله
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صحيفة المرصد: قال موقع العربية نت أن مسيرة الشاعر حيدر العبدالله ساهم في تنشيط محركات البحث من قبل الجمهور الذي التقاه لأول مرة من خلال ظهوره الأخير والأشهر، وحاول محبو الفصحى ارتشاف رحيق قصائده والعودة إلى مقاطع الفيديو والتدوينات التي أرشفت ظهوره في أكثر من محفل وخصوصاً في برنامج “أمير الشعراء” الذي نال لقبه عن جدارة واستحقاق، ومن الحقائق التي لم يكن أغلب الجمهور ذو دراية ومعرفة بها أن الشاعر الشاب حيدر العبدالله لديه ديوان شعري بعنوان “ترجّل يا حصان” يضم 18 قصيدة وألبوم صوتي مطرز بمقطوعات موسيقية من تأليف مرتضى الخنيزي، باستخدام آلات مثل الكمنجة والعود والناي.

العبدالله بحسب ما نقله موقع العربية نت اعتبر أصغر شاعر عربي وأول شاعر سعودي يحصل على جائزة “أمير الشعراء” ويعتبر عاصمة الضباب والمشردين كما وصفها “لندن” ومدينة الأحساء بأنهما كانتا مؤثرتين في تشكيل شخصيته الشعرية مبكراً، حيدر قال في ظهور إعلامي إن أحب مهنة إلى قلبه هي “الفلاحة” فهو يتمنى فيما لو كان فلاحاً لأن هذه المهنة تجذر حبه للأرض والطبيعة والعطاء على حد وصفه، والمعلومة المهمة أن حيدر بدأت علاقته بالشعر منذ أن كان عمره 10 أعوام، وحظي برعاية ودعم واهتمام الشاعرين ناجي الحرز وجاسم الصحيح، وتمنى حيدر أن يعود به الزمن إلى الوراء للسهر ومجالسة الشاعر محمود درويش أحد أبطال رائعته “ترجل ياحصان”، ولديه أيضاً مشروعاً لترجمة أعمال الشاعر الأمريكي “بيلي كولنز” إلى اللغة العربية، وتقول “ويكبيديا” عن هذا الشاعر الذي يعمل بروفيسوراً للغة الإنجليزية في كلية “ليمان” بنيويورك أنه عين شاعراً للبلاط الأميركي في الفترة 2001- 2003 وفاز بجائزة “سلسلة منشورات الشعر الوطني” في العام 1991.

حيدر له وجهة نظر فلسفية تجاه الشعر فهو لا يرى الشعر بحراً إنما قطرة هناك من يوفق في التقاطها وهناك من لا يستطيع، ويعتقد بأن الأرض والحب والإنسان هم عناصر اشتعال أي قصيدة، ومن مهام الشاعر الأولى صناعة الأمل وزرع البهجة وحب الحياة على حد تعبيره.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    سعود

    سبحااااان الله ... ماحصلوا إلا هذا 😈😈😈😈 كان جابوا واحد *** ههههههههن
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  2. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 8:37 ص

    سعود

    سبحاااان الله ... شال الفشيله من الأرض وحطها فوق راسه
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  3. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 8:35 ص

    الحربي .

    قصائدة جميلة بس الإلقاء والصوت معدوم يشوفلو حل فيها او لا يلقي هو . في شعراء كبار لا يلقو قصائدهم بأنفسهم .
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  4. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 8:35 ص

    سعود

    سبحااااان الله ... لو كلموني كان أحضرت واحد من طلابي ( أقسم بالله أنه أحسن منه في الإلقاء ) صف ثالث إبتدائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 8:33 ص

    الى ٣٦

    للاسف انك واحد محسوب على الوطن
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  6. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 8:30 ص

    سعود

    للأسف😆😆 الإلقاء / هزيل والصوت / ركيك واللغة / مكسرة والنبرة / غير واضحة والمعاني / أعجمية وحضوره / ماله دااااعي
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  7. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص

    الى ٣٤

    طيب ياصاحب المعلقات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 8:25 ص

    سعود

    للأسف متلعثم ... لو أتوا بواحد في الإبتدائي أفضل بكثير😟😟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص

    سعود

    للأسف لا يجيد الفصحى😈😈😈😈
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص

    سعد

    ماشاء الله عليه .. للأسف أكثر الناس لايفهم للفصحى بسبب القنوات الشعبيه !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص

    ام الفهود

    اما إلقائه فبسبب هدؤه الشخصي مع طبيعة نطق ***للراء ( على طريقة حلمية بولند ) فيصبح كأنه متميع مع انه شخص جاد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    ام الفهود

    ومالا يعرف عنه أيضاً انه طالب هندسة ميكانيكية في جامعة البترول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 7:42 ص

    زائر

    شاعر متميز ...وإحساس جميل وإلقاء رائع....
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  14. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص

    الى ٢٣

    قال تعالى مانعتهم حصونهم قصد بها اليهود والحصون القلاع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص

    هلال الحجاز

    هذه ثقافته وهذه إمكانياته ولو القصيدة ماكانت مجازة مسبقا لم يصدح بها - أرجو النظر الى القصيدة وليس للشخص واسمه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  16. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    حيدر العبدالله شاعر جميل وصاحب كلمة ومعنى ، مشكلة الشاعر حيدر تكمن في الالقاء فقط يجب ان يغير طريقته والنجاح امامه واسع فهو شاعر فصيح مبدع والمستقبل امام هذا الشاعر بمشيئة الله كبير ، نتمنى له التوفيق
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  17. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    جده

    نحن لانسكن خهههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  18. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص

    الى ٢٣

    عرفت الخيمه للعرب وسبحانه قال جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا واما القلاع فعرفت ليهود بني قريضه انهاترمي بشرر كالقصر فلقد احسن الشاعر باتخاذه قول الخيمه وليس القلاع التي تدل على التكبر
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  19. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 7:27 ص

    الى اللا وطنين

    كل من تكلم فيه معروف ايش قصده وماهو نهجه . الى متى هذا الفكر الظلامي السقيم نحن ابناء مله واحده وابناء دم واحد وابناء وطن واحد فيجب ان نتكاتف للننهوض بهذا الوطن
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  20. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    الصقر

    أعرف أنه أساء في قصيدته لنفسه قبل الآخرين فعندما يشبه الملك بالخيمة فهذا لايليق فالخيمة لاتقوى على مواجهة الرياح كالحصن مثلا وعندما يقول نحن في عينك فيها*** فضلا عن الإلقاء المائع والذي لايليق
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  21. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 7:21 ص

    الى ٢٠

    خلينا الشعر لك يامتنبي زمانك . هو كافح وظهر بيانا عيانا اما انت ايش سويت لوطنك . يكفيه فخر انه صدح بوطنيته امام ولي الأمر
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  22. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 7:15 ص

    الى الامام

    الى الامام ياشعرنا الوطني حيدر ونتمنى لك التقدم وأن تكون سفيرا لوطنك في مجال الأدب العالمي حاملا فكرا مشرقا مشرفا لكل سعودي .
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  23. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 7:00 ص

    أبو ول

    الذي يمدح قصيدته لم يقرأ ديوان المتنبي ولا المعلقات و لا شعر ديوان عمر بن أبي ربيعة ولا ولا ...الشعر له ذوق يعرفه الناقد المتبصر كما يعرف الصائغ النحاس من الذهب.
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  24. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 6:57 ص

    واقعي

    الله يهنيه بالاجر كم اغتابه من ناس وتتريقو عليه وكانهم صفوة البشر
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  25. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 6:46 ص

    سكونانا

    من تلمعه العربية فاغسل يدك منه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 6:45 ص

    جواد جدة

    حيدر عبدالله حيدر العبادي
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  27. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 6:38 ص

    أنا مسلم

    الذين حكموا عليه هم طبقة الشعر الشعبي الذين لا يملكون ذائقة أدبية ولا أدوات النقد الأدبي قصيدته التي أثارت الرأي الشعبي كانت في غاية الروعة مليئة بالصور البلاغية الجميلة لكن الالقاء أقل من روعة القصيد
    لا يعجبني(19) اعجبني(6)
  28. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص
    عدد التعليقات:8611

    الحرمان

    ت 9 كلام ميه ميه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  29. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 6:35 ص

    ابن الوغيده

    تاكد انه ،،له اشياء اخرا غير الشعر،،، اذا كان هذا امير الشعراء ،،فضو مجالسهم،، شكل العرب انفضو من زمان ،،، وا عروبتاه
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  30. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 6:33 ص

    بخن بخن

    ماينفع الصوت اذا فات الفوت. قال رقع يامرقع .قال شي ماينترقع .
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  31. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 6:26 ص

    ابو ناصر

    ماتمدح البنت الا امها *********
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  32. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 6:22 ص

    الله يهدية للدين الحق اهل السنه

    اقول رقع يامرقع الناس لهم ذوق وقد سمعو شعره ومجووووه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  33. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 6:15 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    لاتتعودها... لكل مقام رجال
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  34. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 6:11 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ماشاء الله عليه صغير سن اللي كبره يفحطون بالشوارع اذو خلق الله والا مطارد اذو نساء والا يقطعون اوديه بالسيول ويقعدون يبكون الحقونا غرقنا وحتى اكبر منه ياكل دجاجه نيه اويشرب شخ بعير او يحرق حيوان
    لا يعجبني(13) اعجبني(7)
  35. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 6:08 ص

    .لن.

    علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 6:08 ص

    .لن.

    علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 6:08 ص
    عدد التعليقات:8611

    الحرمان

    تقمص شخصيه غازي القصيبي ولم يفلح
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  38. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 6:00 ص

    خخخخخخخخخخخخخخخخخ خوش شاعر ...!!!!!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  39. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 6:00 ص

    سوكنانا :)
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  40. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 5:54 ص

    السلام

    اول معولمة انة *** من القطيف...
    لا يعجبني(12) اعجبني(6)
  41. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 5:53 ص

    ماشاء الله عليه
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  42. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 5:52 ص

    الرمثي

    الى الامام
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)

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