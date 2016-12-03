5 معلومات لا تعرفها عن الشاعر حيدر العبدالله

صحيفة المرصد: قال موقع العربية نت أن مسيرة الشاعر حيدر العبدالله ساهم في تنشيط محركات البحث من قبل الجمهور الذي التقاه لأول مرة من خلال ظهوره الأخير والأشهر، وحاول محبو الفصحى ارتشاف رحيق قصائده والعودة إلى مقاطع الفيديو والتدوينات التي أرشفت ظهوره في أكثر من محفل وخصوصاً في برنامج “أمير الشعراء” الذي نال لقبه عن جدارة واستحقاق، ومن الحقائق التي لم يكن أغلب الجمهور ذو دراية ومعرفة بها أن الشاعر الشاب حيدر العبدالله لديه ديوان شعري بعنوان “ترجّل يا حصان” يضم 18 قصيدة وألبوم صوتي مطرز بمقطوعات موسيقية من تأليف مرتضى الخنيزي، باستخدام آلات مثل الكمنجة والعود والناي.
العبدالله بحسب ما نقله موقع العربية نت اعتبر أصغر شاعر عربي وأول شاعر سعودي يحصل على جائزة “أمير الشعراء” ويعتبر عاصمة الضباب والمشردين كما وصفها “لندن” ومدينة الأحساء بأنهما كانتا مؤثرتين في تشكيل شخصيته الشعرية مبكراً، حيدر قال في ظهور إعلامي إن أحب مهنة إلى قلبه هي “الفلاحة” فهو يتمنى فيما لو كان فلاحاً لأن هذه المهنة تجذر حبه للأرض والطبيعة والعطاء على حد وصفه، والمعلومة المهمة أن حيدر بدأت علاقته بالشعر منذ أن كان عمره 10 أعوام، وحظي برعاية ودعم واهتمام الشاعرين ناجي الحرز وجاسم الصحيح، وتمنى حيدر أن يعود به الزمن إلى الوراء للسهر ومجالسة الشاعر محمود درويش أحد أبطال رائعته “ترجل ياحصان”، ولديه أيضاً مشروعاً لترجمة أعمال الشاعر الأمريكي “بيلي كولنز” إلى اللغة العربية، وتقول “ويكبيديا” عن هذا الشاعر الذي يعمل بروفيسوراً للغة الإنجليزية في كلية “ليمان” بنيويورك أنه عين شاعراً للبلاط الأميركي في الفترة 2001- 2003 وفاز بجائزة “سلسلة منشورات الشعر الوطني” في العام 1991.
حيدر له وجهة نظر فلسفية تجاه الشعر فهو لا يرى الشعر بحراً إنما قطرة هناك من يوفق في التقاطها وهناك من لا يستطيع، ويعتقد بأن الأرض والحب والإنسان هم عناصر اشتعال أي قصيدة، ومن مهام الشاعر الأولى صناعة الأمل وزرع البهجة وحب الحياة على حد تعبيره.
تعليقات ( 42 )
سعودسبحااااان الله ... ماحصلوا إلا هذا 😈😈😈😈 كان جابوا واحد *** ههههههههن
سعودسبحاااان الله ... شال الفشيله من الأرض وحطها فوق راسه
الحربي .قصائدة جميلة بس الإلقاء والصوت معدوم يشوفلو حل فيها او لا يلقي هو . في شعراء كبار لا يلقو قصائدهم بأنفسهم .
سعودسبحااااان الله ... لو كلموني كان أحضرت واحد من طلابي ( أقسم بالله أنه أحسن منه في الإلقاء ) صف ثالث إبتدائي
الى ٣٦للاسف انك واحد محسوب على الوطن
سعودللأسف😆😆 الإلقاء / هزيل والصوت / ركيك واللغة / مكسرة والنبرة / غير واضحة والمعاني / أعجمية وحضوره / ماله دااااعي
الى ٣٤طيب ياصاحب المعلقات
سعودللأسف متلعثم ... لو أتوا بواحد في الإبتدائي أفضل بكثير😟😟
سعودللأسف لا يجيد الفصحى😈😈😈😈
سعدماشاء الله عليه .. للأسف أكثر الناس لايفهم للفصحى بسبب القنوات الشعبيه !!
ام الفهوداما إلقائه فبسبب هدؤه الشخصي مع طبيعة نطق ***للراء ( على طريقة حلمية بولند ) فيصبح كأنه متميع مع انه شخص جاد
ام الفهودومالا يعرف عنه أيضاً انه طالب هندسة ميكانيكية في جامعة البترول
زائرشاعر متميز ...وإحساس جميل وإلقاء رائع....
الى ٢٣قال تعالى مانعتهم حصونهم قصد بها اليهود والحصون القلاع
هلال الحجازهذه ثقافته وهذه إمكانياته ولو القصيدة ماكانت مجازة مسبقا لم يصدح بها - أرجو النظر الى القصيدة وليس للشخص واسمه
عبدالعزيز الخالديحيدر العبدالله شاعر جميل وصاحب كلمة ومعنى ، مشكلة الشاعر حيدر تكمن في الالقاء فقط يجب ان يغير طريقته والنجاح امامه واسع فهو شاعر فصيح مبدع والمستقبل امام هذا الشاعر بمشيئة الله كبير ، نتمنى له التوفيق
جدهنحن لانسكن خهههه
الى ٢٣عرفت الخيمه للعرب وسبحانه قال جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا واما القلاع فعرفت ليهود بني قريضه انهاترمي بشرر كالقصر فلقد احسن الشاعر باتخاذه قول الخيمه وليس القلاع التي تدل على التكبر
الى اللا وطنينكل من تكلم فيه معروف ايش قصده وماهو نهجه . الى متى هذا الفكر الظلامي السقيم نحن ابناء مله واحده وابناء دم واحد وابناء وطن واحد فيجب ان نتكاتف للننهوض بهذا الوطن
الصقرأعرف أنه أساء في قصيدته لنفسه قبل الآخرين فعندما يشبه الملك بالخيمة فهذا لايليق فالخيمة لاتقوى على مواجهة الرياح كالحصن مثلا وعندما يقول نحن في عينك فيها*** فضلا عن الإلقاء المائع والذي لايليق
الى ٢٠خلينا الشعر لك يامتنبي زمانك . هو كافح وظهر بيانا عيانا اما انت ايش سويت لوطنك . يكفيه فخر انه صدح بوطنيته امام ولي الأمر
الى الامامالى الامام ياشعرنا الوطني حيدر ونتمنى لك التقدم وأن تكون سفيرا لوطنك في مجال الأدب العالمي حاملا فكرا مشرقا مشرفا لكل سعودي .
أبو ولالذي يمدح قصيدته لم يقرأ ديوان المتنبي ولا المعلقات و لا شعر ديوان عمر بن أبي ربيعة ولا ولا ...الشعر له ذوق يعرفه الناقد المتبصر كما يعرف الصائغ النحاس من الذهب.
واقعيالله يهنيه بالاجر كم اغتابه من ناس وتتريقو عليه وكانهم صفوة البشر
سكونانامن تلمعه العربية فاغسل يدك منه
جواد جدةحيدر عبدالله حيدر العبادي
أنا مسلمالذين حكموا عليه هم طبقة الشعر الشعبي الذين لا يملكون ذائقة أدبية ولا أدوات النقد الأدبي قصيدته التي أثارت الرأي الشعبي كانت في غاية الروعة مليئة بالصور البلاغية الجميلة لكن الالقاء أقل من روعة القصيد
عدد التعليقات:8611
الحرمانت 9 كلام ميه ميه
ابن الوغيدهتاكد انه ،،له اشياء اخرا غير الشعر،،، اذا كان هذا امير الشعراء ،،فضو مجالسهم،، شكل العرب انفضو من زمان ،،، وا عروبتاه
بخن بخنماينفع الصوت اذا فات الفوت. قال رقع يامرقع .قال شي ماينترقع .
ابو ناصرماتمدح البنت الا امها *********
الله يهدية للدين الحق اهل السنهاقول رقع يامرقع الناس لهم ذوق وقد سمعو شعره ومجووووه
بقايا مشاعر.....♡لاتتعودها... لكل مقام رجال
سعودي🇸🇦وافتخرماشاء الله عليه صغير سن اللي كبره يفحطون بالشوارع اذو خلق الله والا مطارد اذو نساء والا يقطعون اوديه بالسيول ويقعدون يبكون الحقونا غرقنا وحتى اكبر منه ياكل دجاجه نيه اويشرب شخ بعير او يحرق حيوان
.لن.علم
.لن.علم
عدد التعليقات:8611
الحرمانتقمص شخصيه غازي القصيبي ولم يفلح
السلاماول معولمة انة *** من القطيف...
الرمثيالى الامام