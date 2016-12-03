عسكري يتفاعل مع قصة “فتيات المدينة” بطريقة مثيرة .. تعرف ماذا قرر؟!

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن المواطن بدر بن فهد العنزي، من محافظة حفر الباطن أظهر حماسه لمهمة إنسانية، بعد أن قرر التبرع لوجه الله بكليته لإحدى فتيات المدينة المنورة الأربع ليقطع الطريق على المتبرعين الوهميين الذين شكا منهم والد الفتيات.

وحسب صحيفة “الوطن” قال العنزي الذي يعمل في القوات المسلحة السعودية، وبالتحديد في قوة “درع الجزيرة”: “قررت فور اطلاعي على قصة الفتيات الأربع المصابات بمرض الفشل الكلوي التبرع لإحداهن لوجه الله، وكنت أترقب المشاركة في مهمة الحد الجنوبي، وأنا مستعد منذ بداية عاصفة الحزم لهذه المهمة الوطنية، والآن أستعد لمهمة إنسانية أخرى ستسهم بإذن الله في إنقاذ حياة مواطنة ترضخ كل يوم لأجهزة الغسيل الكلوي”.

وأضاف أن “فكرة التبرع لم تكن تراودني من قبل، إلا بعد أن اطلعت على قصة الفتيات الأربع التي تفاعلت معها كثيرا، فقررت فورا دون تردد أن أتبرع لإحداهن، ورغم تخوف بعض أقاربي من عدم نجاح العملية، وحدوث مضاعفات مستقبلية، إلا أني مقتنع تماما بأن هذا العمل الذي أقدمه لوجه الله سيكتب له النجاح”.

وأوضح العنزي أنه حاصل على مؤهل جامعي، ويبلغ من العمر 37 عاما، ومتزوج ولديه أطفال، وهو مستعد صحيا لهذه المهمة، يقول “ولماذا لا ننقذ أرواح هؤلاء الفتيات طالما أكرمنا الله بالقدرة على ذلك”.

يذكر أنه قد تم نشر معاناة أربع شقيقات في المدينة المنورة يترددن على مركز الملك عبدالعزيز للكلى، للخضوع للغسيل الدموي 3 مرات في الأسبوع، حيث يعانين من الفشل الكلوي المزمن، وسط حيرة الأطباء الذين قدموا تفسيرات طبية لإصابة الشقيقات الأربع، منها وجود صلة قرابة بين الأب والأم، أو لسبب خاص في المسالك البولية، أو وجود مشكلة جينية.