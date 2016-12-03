بالفيديو: “داعية” يوثق اصطدام شاحنة بــ 4 سيارات عائلية .. ويكشف عن حدوث “شئ عجيب” بالحادث !!

صحيفة المرصد : قام أحد الدعاة بتوثيق حادثاً مرورياً تعرضت له أربع سيارات عائلية بجوار استراحة على أحد الطرق السريعة باتجاه محافظة جدة؛ نتيجة ارتطام شاحنة بهم أمس الجمعة.
وقال الداعية نايف الصحفي من خلال مقطع الفيديو أن إحدى السيارات الأربع التي اصطدمت بها الشاحنة كانت تستقلها عائلة، ونزلت منها قبيل الحادث، فيما كانت هناك سيارة أخرى كان بها طفلان، غير أنهما لم يصبا بأذى، وسيارتان خاليتان من الركاب.
تعليقات ( 44 )
عدد التعليقات:11773
إنسان منصف🤓📞( انت يا منتف،،،،،انت حليق،،،،ماحد يزوجك،،،،،لين تصير لحيتك،،،،،مثل هذا المطوع،،،،او بزياده،،،،تب الى ربك يا منتف)
نورة الحربيبارك الله فيك
عدد التعليقات:11773
إنسان منصف🤓📞(يامنتف شف الانسان المحترم اللي معفي لحيته ماهو مثلك حليق،،،اعوذ بالله منك ،،،، ماشاء الله على طولها الله ينفع بها الاسلام والمسلمين)
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهتعليق مخالف
لولو / مكةجزاك الله خير ..وكثر الله من أمثالك
سفيان 66تعليق مخالف
مراقبالخنبوقي قليمالحقيقه اللي هوالرحال اعقل احسن لك ولاتغلط على رجاال الدين. ***.
غييييووووررررفيصل هل سمعت الرجل قال قصه كل كلامه شاهدوا لطف الله ورحمة الله ونجاهم الله فكلما كان المسلم من الله اقرب كلما شملته رحمة الله ولطفه فربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهتعليق مخالف
رضى الرحمن غايتيت 26 ت 19..(يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا ان الله مخرج ماتحذرون) (ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسول كنتم تستهزؤون)
فيصلشاهدنا مشاهد عجيبه للنجاه من الحوادث في الغرب سواء سيارات او طائرات ولم يؤلفوا حولها القصص الخرافيه
عدد التعليقات:6087
الرحااالتعليق مخالف
محمدهؤلاء المحترمين الملتزمين حفظهم الله ونفع بهم هو من يخافهم قلم الحقيقة الكذب ومعرفاته الصفراء وياخذ على مهاجمتهم في كل موضوع من خلال معرفاته لكن ثق ياقلم الكذب ان الله حافظهم ما دام يخافون الله موت بغ
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهياأخي دع الخلق للخالق وقم بتهنئتهم على سلامتهم وبعدها امسك الشارع وغادر الموقع فورآ واترك الرجال ينتبه لشؤون أسرته بدلآ من سحبه من عندها واحضاره لديك فقط لاستغلاله **** اللي مالها داعي.
المحقق كونانالله يوفق الداعية نايف الصحفي اسلوبه جميل و رقيق و يدخل القلب بسهولة و الحمد لله على نجاة الركاب و للحاقدين موتوا بغيضكم
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهلو لاسمح الله وقع لهذه العائلة حادث وأصابها مكروه لوجدتم نغمته تغيرت تمامآ لما يقوله الآن وابتعد بها عن قضاء الله وقدره وحولها لأسباب أخرى.كأن عائلته كانت ***أو أن رب العائلة يستمع لأم كلثوم .
اسمرعبرههههه التعليقات واصحابها تقول واقفين لحظة الحادث وحكموا ان صاحب التريلا متهور ومسرع وما يعرف يسوق .. ربما عطل حصل مفاجىء او كفر ضرب عليه .. الذمم وسيعة
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهالناس ماهي سالمة من هذه الأشكال في الجهتين سلمو من حوادث أو لم يسلمو منها وهي كلها بأمر الله وحكمته وقضائه من غير فلسفة وثرثرة وخلك صامت.وعندما يقع لأحدهم حادث شنيع ويتوفى عطوك نغمة كان يسمع محمد عبده
غييييووووررررههههههههههههههه لاتزعل معليش حسبتك من اخواننا السودانيين
شجاعسبحان الله ومادافع الله كان اعظم وشيئ جميل ان يتفكر الانسان بما حوله من الاحداث وان يرى لطف الله علية فقد يحدث امرا يعيقك وتظجر منة وعندما تتضح لك الامور تسجد لله شاكرا فما اعظمك يارب
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهيا غبووووور لا تحشر نفسك مع ناس أفهم منك وأعلم وتقعد تعير يازول وهل الزول عيباً حتى تعيرني فيه وهل تعرفني أنا زول أو سعودي يا غ****..?
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكالشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله قال جميع الناس مطاوعة أما مطاوعة للرحمان أو مطاوعة للشيطان وبعض الناس يستنزء بأصحاب اللحاء وهذا من الصنف الثاني والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعفو اللحاء وحفو الشوارب
عدد التعليقات:6087
الرحااالياشين الفضاوه..اتركوا الخلق للخالق..يتصدق او لم يتصدق..يصلي او لم يصلي..حسابه الى الله..البشر تعبوا وملوا من نصائحكم..كأنهم واثقين ان لهم الجنه و الآخرين لابد ان يقتدوا بهم..اعوذبالله
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهغبور غبووووور وكأن الزول معياره تعيرني فيه وبعدين هل تعرفني أنا زول أو سعودي أو جني لا تحشر الدين في حوادث السيارات ولا أحد يتاجر في الدين وتركيب بعض الحوادث في أمور لا علاقة لدين فيها بلاش أفلام أكشن
غييييوووورررر16 يازول المطوع يريد يوصل رساله ان لا تحقر من اعمال الخير شيء صدقه او دعاء قد ينقذك من مصيبه في الدنيا او في الاخرة
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهالأخ هذا المطوع كأنه يقول شيء مخالف للواقع أو يدخل الدين في غير موقعه كل السالفه قضاء الله وقدره جت سياره وصار حادث ولا علاقه في من كان راكب أو نزل في الدين بس ناس تحشر نفسها في كل شي.. . ..?
غييييووووررررلايرد القضاء الا الدعاء دائما ادعوا الله ان يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين واشملوا المسلمين معكم في الدعاء
عدد التعليقات:15993
قلم الحقيقهحسبي الله على الحلاقين الأتراك غادرو بلادنا على عجل بعد أن هوت الليرة التركية الى أدنى مستوياتها.الآن مافيه الا الهنود البعض لايريدون أن يتعاملون معهم نخبهم تركي فقط.
فيصلالصدفه ولا غير لها دور في هذا الحادث بلا تهاويل
عدد التعليقات:589
الجوفيالحمد لله على سلامتهم ...... تعليق 8 اللهم آآآآمين
أبو عبد الخالقاللهم أحسن خاتمتنا وأرزقنا التوبة النصوح قبل الموت واهد جميع شباب وبنات المسلمين ، ونسألك يا الله يا فرد يا صمد أن تجعل آخر كلام نقوله قبل الموت ( أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمد رسول الله )
فيصليقول لي ابن عم ملتزم من باب العظه ان اكبر شجره في الاردن كانت تضلل قبر رجل صالح ... ويقول لي صديق مصري انه اذا نفق عندهم عجل حفروا له بجانب شجره لتتعذى من المواد العضويه وتصبح من اكبر واورف الاشجار
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهيجي من بلده في مهنة سايق وهو في حياته لم يركب سياره لكن يتعلم هنا على جثث الشعب السعودي مثل الطبيب والمهندس والميكانيكي وكثير لكن من يقدر يقول الصحيح بس هذا اللي عندي لك المايك يا المزن والحقباني و112
Saadيتحمل المرور المسئوليه الكامله وذلك لتهاونهم مع سائقي الشاحنات حتى في الطرق السريعه تمشي الشاحنات بسرعة 120 اي بزيادة 40 عن القانونيه وتعتبر عالميا متهوره
📒📙 ريما___Rima📙📒الحمدلله ماجاء يومهم مازال بالعمر بقية □الحوادث رعب💔
عدد التعليقات:11773
إنسان منصفعاااادي،،،،،انا مره على الطريق،،،،،صدمني واحد وانكسر الكفر الخلفي،،،،،نزلت من السياره،،،،،جاءت سياره طيرت سيارتي،،،،سياره ثالثه،،،،اكملت عليها،،،،تم تعويضي من التأمين ،،،،انا لم أصب باي خدش😜✌️
سعيدالتامين على الشاحنات سبب تهور سائقيها وعدم المباﻻت باﻻرواح او الخسائرالماديه.
اي عبر واي حديث هذاهناك جنون في السرعه فقط وهناك سائقين مستهترين سمح لهم بقيادة تلك الشاحنات قبل يومين رأيتا مقيما يتسول دية واليوم وغدا وغيرها كثير مشكلتنا هي في الجهه التي تسمح لهؤلاء بالقيادة وإزهاق الأرواح.
المزن🌺الحمد لله على سلامتهم ، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 🌺
سعودي محب للوطنالحمد لله على سلامتهم . ياخواني سواقين الشاحنات . اغلبهم . متهورين سرعة زياده