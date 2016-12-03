بالفيديو: “داعية” يوثق اصطدام شاحنة بــ 4 سيارات عائلية .. ويكشف عن حدوث “شئ عجيب” بالحادث !!

صحيفة المرصد : قام أحد الدعاة بتوثيق حادثاً مرورياً تعرضت له أربع سيارات عائلية بجوار استراحة على أحد الطرق السريعة باتجاه محافظة جدة؛ نتيجة ارتطام شاحنة بهم أمس الجمعة.

وقال الداعية نايف الصحفي من خلال مقطع الفيديو أن إحدى السيارات الأربع التي اصطدمت بها الشاحنة كانت تستقلها عائلة، ونزلت منها قبيل الحادث، فيما كانت هناك سيارة أخرى كان بها طفلان، غير أنهما لم يصبا بأذى، وسيارتان خاليتان من الركاب.