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بالفيديو: “داعية” يوثق اصطدام شاحنة بــ 4 سيارات عائلية .. ويكشف عن حدوث “شئ عجيب” بالحادث !!

3 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص
بالفيديو: “داعية” يوثق اصطدام شاحنة بــ 4 سيارات عائلية .. ويكشف عن حدوث “شئ عجيب” بالحادث !!
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صحيفة المرصد : قام أحد الدعاة بتوثيق حادثاً مرورياً تعرضت له أربع سيارات عائلية بجوار استراحة على أحد الطرق السريعة باتجاه محافظة جدة؛ نتيجة ارتطام شاحنة بهم أمس الجمعة.

وقال الداعية نايف الصحفي من خلال مقطع الفيديو أن إحدى السيارات الأربع التي اصطدمت بها الشاحنة كانت تستقلها عائلة، ونزلت منها قبيل الحادث، فيما كانت هناك سيارة أخرى كان بها طفلان، غير أنهما لم يصبا بأذى، وسيارتان خاليتان من الركاب.



تعليقات ( 44 )

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  1. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:11773

    إنسان منصف

    🤓📞( انت يا منتف،،،،،انت حليق،،،،ماحد يزوجك،،،،،لين تصير لحيتك،،،،،مثل هذا المطوع،،،،او بزياده،،،،تب الى ربك يا منتف)
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  2. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    نورة الحربي

    بارك الله فيك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  3. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:11773

    إنسان منصف

    🤓📞(يامنتف شف الانسان المحترم اللي معفي لحيته ماهو مثلك حليق،،،اعوذ بالله منك ،،،، ماشاء الله على طولها الله ينفع بها الاسلام والمسلمين)
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  4. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 11:36 ص

    فيصل الله يهديك من هجر القران وابتعد عن ذكر الله والصلاه بيكون حاله زي حالتك تقرب الى الله
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  5. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  6. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 11:28 ص

    لولو / مكة

    جزاك الله خير ..وكثر الله من أمثالك
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  7. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص

    سفيان 66

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 11:23 ص

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال داعية قال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص

    مراقب

    الخنبوقي قليمالحقيقه اللي هوالرحال اعقل احسن لك ولاتغلط على رجاال الدين. ***.
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  10. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص

    غييييوووورررر

    فيصل هل سمعت الرجل قال قصه كل كلامه شاهدوا لطف الله ورحمة الله ونجاهم الله فكلما كان المسلم من الله اقرب كلما شملته رحمة الله ولطفه فربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 10:54 ص

    رضى الرحمن غايتي

    ت 26 ت 19..(يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا ان الله مخرج ماتحذرون) (ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسول كنتم تستهزؤون)
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  13. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص

    فيصل

    شاهدنا مشاهد عجيبه للنجاه من الحوادث في الغرب سواء سيارات او طائرات ولم يؤلفوا حولها القصص الخرافيه
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  14. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:6087

    الرحااال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص

    محمد

    هؤلاء المحترمين الملتزمين حفظهم الله ونفع بهم هو من يخافهم قلم الحقيقة الكذب ومعرفاته الصفراء وياخذ على مهاجمتهم في كل موضوع من خلال معرفاته لكن ثق ياقلم الكذب ان الله حافظهم ما دام يخافون الله موت بغ
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)
  16. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 10:19 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    ياأخي دع الخلق للخالق وقم بتهنئتهم على سلامتهم وبعدها امسك الشارع وغادر الموقع فورآ واترك الرجال ينتبه لشؤون أسرته بدلآ من سحبه من عندها واحضاره لديك فقط لاستغلاله **** اللي مالها داعي.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 10:10 ص

    المحقق كونان

    الله يوفق الداعية نايف الصحفي اسلوبه جميل و رقيق و يدخل القلب بسهولة و الحمد لله على نجاة الركاب و للحاقدين موتوا بغيضكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  19. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 10:06 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    لو لاسمح الله وقع لهذه العائلة حادث وأصابها مكروه لوجدتم نغمته تغيرت تمامآ لما يقوله الآن وابتعد بها عن قضاء الله وقدره وحولها لأسباب أخرى.كأن عائلته كانت ***أو أن رب العائلة يستمع لأم كلثوم .
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  20. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 10:02 ص

    اسمرعبر

    ههههه التعليقات واصحابها تقول واقفين لحظة الحادث وحكموا ان صاحب التريلا متهور ومسرع وما يعرف يسوق .. ربما عطل حصل مفاجىء او كفر ضرب عليه .. الذمم وسيعة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 9:59 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    الناس ماهي سالمة من هذه الأشكال في الجهتين سلمو من حوادث أو لم يسلمو منها وهي كلها بأمر الله وحكمته وقضائه من غير فلسفة وثرثرة وخلك صامت.وعندما يقع لأحدهم حادث شنيع ويتوفى عطوك نغمة كان يسمع محمد عبده
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  22. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    غييييوووورررر

    ههههههههههههههه لاتزعل معليش حسبتك من اخواننا السودانيين
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  23. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    شجاع

    سبحان الله ومادافع الله كان اعظم وشيئ جميل ان يتفكر الانسان بما حوله من الاحداث وان يرى لطف الله علية فقد يحدث امرا يعيقك وتظجر منة وعندما تتضح لك الامور تسجد لله شاكرا فما اعظمك يارب
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  24. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 9:50 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    يا غبووووور لا تحشر نفسك مع ناس أفهم منك وأعلم وتقعد تعير يازول وهل الزول عيباً حتى تعيرني فيه وهل تعرفني أنا زول أو سعودي يا غ****..?
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  25. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 9:48 ص

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله قال جميع الناس مطاوعة أما مطاوعة للرحمان أو مطاوعة للشيطان وبعض الناس يستنزء بأصحاب اللحاء وهذا من الصنف الثاني والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعفو اللحاء وحفو الشوارب
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  26. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 9:48 ص
    عدد التعليقات:6087

    الرحااال

    ياشين الفضاوه..اتركوا الخلق للخالق..يتصدق او لم يتصدق..يصلي او لم يصلي..حسابه الى الله..البشر تعبوا وملوا من نصائحكم..كأنهم واثقين ان لهم الجنه و الآخرين لابد ان يقتدوا بهم..اعوذبالله
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  27. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 9:46 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    غبور غبووووور وكأن الزول معياره تعيرني فيه وبعدين هل تعرفني أنا زول أو سعودي أو جني لا تحشر الدين في حوادث السيارات ولا أحد يتاجر في الدين وتركيب بعض الحوادث في أمور لا علاقة لدين فيها بلاش أفلام أكشن
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  28. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 9:37 ص

    غييييوووورررر

    16 يازول المطوع يريد يوصل رساله ان لا تحقر من اعمال الخير شيء صدقه او دعاء قد ينقذك من مصيبه في الدنيا او في الاخرة
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  29. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 9:30 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    الأخ هذا المطوع كأنه يقول شيء مخالف للواقع أو يدخل الدين في غير موقعه كل السالفه قضاء الله وقدره جت سياره وصار حادث ولا علاقه في من كان راكب أو نزل في الدين بس ناس تحشر نفسها في كل شي.. . ..?
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  30. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 9:22 ص

    غييييوووورررر

    لايرد القضاء الا الدعاء دائما ادعوا الله ان يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين واشملوا المسلمين معكم في الدعاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص
    عدد التعليقات:15993

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على الحلاقين الأتراك غادرو بلادنا على عجل بعد أن هوت الليرة التركية الى أدنى مستوياتها.الآن مافيه الا الهنود البعض لايريدون أن يتعاملون معهم نخبهم تركي فقط.
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  32. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 9:12 ص

    فيصل

    الصدفه ولا غير لها دور في هذا الحادث بلا تهاويل
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  33. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 9:07 ص
    عدد التعليقات:589

    الجوفي

    الحمد لله على سلامتهم ...... تعليق 8 اللهم آآآآمين
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  34. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 9:07 ص

    أبو عبد الخالق

    اللهم أحسن خاتمتنا وأرزقنا التوبة النصوح قبل الموت واهد جميع شباب وبنات المسلمين ، ونسألك يا الله يا فرد يا صمد أن تجعل آخر كلام نقوله قبل الموت ( أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمد رسول الله )
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  35. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 9:07 ص

    فيصل

    يقول لي ابن عم ملتزم من باب العظه ان اكبر شجره في الاردن كانت تضلل قبر رجل صالح ... ويقول لي صديق مصري انه اذا نفق عندهم عجل حفروا له بجانب شجره لتتعذى من المواد العضويه وتصبح من اكبر واورف الاشجار
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  36. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    يجي من بلده في مهنة سايق وهو في حياته لم يركب سياره لكن يتعلم هنا على جثث الشعب السعودي مثل الطبيب والمهندس والميكانيكي وكثير لكن من يقدر يقول الصحيح بس هذا اللي عندي لك المايك يا المزن والحقباني و112
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  37. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 8:57 ص

    الله يجزاك خير يامطوع وحسبنا الله على من يتطاول على الملتزمين
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  38. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    Saad

    يتحمل المرور المسئوليه الكامله وذلك لتهاونهم مع سائقي الشاحنات حتى في الطرق السريعه تمشي الشاحنات بسرعة 120 اي بزيادة 40 عن القانونيه وتعتبر عالميا متهوره
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  39. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    الحمدلله ماجاء يومهم مازال بالعمر بقية □الحوادث رعب💔
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  40. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 8:46 ص
    عدد التعليقات:11773

    إنسان منصف

    عاااادي،،،،،انا مره على الطريق،،،،،صدمني واحد وانكسر الكفر الخلفي،،،،،نزلت من السياره،،،،،جاءت سياره طيرت سيارتي،،،،سياره ثالثه،،،،اكملت عليها،،،،تم تعويضي من التأمين ،،،،انا لم أصب باي خدش😜✌️
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  41. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 8:45 ص

    سعيد

    التامين على الشاحنات سبب تهور سائقيها وعدم المباﻻت باﻻرواح او الخسائرالماديه.
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  42. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 8:37 ص

    اي عبر واي حديث هذا

    هناك جنون في السرعه فقط وهناك سائقين مستهترين سمح لهم بقيادة تلك الشاحنات قبل يومين رأيتا مقيما يتسول دية واليوم وغدا وغيرها كثير مشكلتنا هي في الجهه التي تسمح لهؤلاء بالقيادة وإزهاق الأرواح.
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  43. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص

    المزن

    🌺الحمد لله على سلامتهم ، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 🌺
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  44. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 8:25 ص

    سعودي محب للوطن

    الحمد لله على سلامتهم . ياخواني سواقين الشاحنات . اغلبهم . متهورين سرعة زياده
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