تناول الأسبرين بانتظام يطيل العمر

صحيفة المرصد:أكد باحثون من جامعة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة أن المواظبة على تناول جرعات صغيرة من الأسبيرين تقي كبار السن من أمراض القلب وتساهم في إطالة العمر.
توصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد مراجعة نتائج العديد من الدراسات التي أجريت على مدى سنوات طويلة وشملت آلاف الأشخاص التي تتراوح أعمارهم ما بين الـ 45 و79، حيث كان الهدف من تلك الأبحاث معرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية لتلك المادة الدوائية على صحة الإنسان، وفقا لـ “روسيا اليوم”.
وخلال تلك الدراسات قسم العلماء ملفات الأشخاص الذين ستدرس حالتهم إلى فئتين، الفئة الأولى ضمت الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و79 عاما والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 55 و 79 سنة. أما الفئة الثانية فشملت رجالا ونساء تراوحت أعمارهم بين 55 و79سنة أي دون النظر لفارق الجنس.
وبعد مراجعة كل النتائج التي شملت الفئتين، تبين للباحثين أن تناول الأسبرين بانتظام من قبل الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 51 و79 قلل بنسبة 11 بالألف معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين وكذلك السرطان، وأن متوسط العمر ارتفع عند هؤلاء الأشخاص بمعدل 0.3 سنة.
وأكد العلماء أنه رغم تلك النتائج المذهلة التي توصلوا إليها حول تلك المادة الدوائية، إلا أن الأبحاث أظهرت أيضا أن تأثير الأسبرين في التقليل من معدل الجلطات الدماغية لم يكن كبيرا جدا كما كان متوقعا، وأن معدلات النزيف في النظام المعوي ارتفعت عند الأشخاص الذين يتناولون تلك المادة الدوائية.
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:4945
بدورالاعمار بيد الله سبحانه وتعالى الله يشفي كل مريض وكثرة الأدوية مافيها خير
Mohammedكلام فاض الموت والحياة بيد الله ولكن يحمي تجلط الدم ممكن ولكن يوجد أفضل منه بمليون مرة والنَّاس غافله عنه الا وهو الزنجبيل وما ادراك ما الزنجبيل
فهد / جدةالاعمار بيد الله عز وجل وهذا مما يجهله ولا بعرفه الاميركان يعني ضلال في ضلال
طرفة بن العبدلم يصد شيئاً ، ثم رأى القنابر فى مكان آخر تلتقط ما نثر لها من الحب فقال : يا لك من قنبرة بمعمر ** خلا لك الجو فبيضى واصفرى ونقرى ما شئت أن تنقرى ** قد رحل الصياد عنك فابشرى
aliقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" رواه البخاري ومسلم. معنى ينسأ له في أثره أي يطول عمره.
ام سعودوصف لي الدكتور اسبرين بسبب ضغط الدم ولكن بعد مدة عملت تحليل كانت النتيجة نقص حاد في صفائح الدم بسبب الاسبرين مما استدعي ان طلب مني وقفه فورا بسبب سيولة الدم الزائدة .
يالطيفانا استعمله من زمان لاكن مشكله لتيوجد بكل الصيدليات قليل جدا اجدة لان الناس اجهت للفيفا دول ولاكن لايعلمون عن الاسبرين وخاصه هل جيل ااجديد
💎🎀سُندُس{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ }
💎🎀سُندُسبعض الدراسات "أستخفاف" بالعقول😴
💎💛عــــهــــــود💛💎مع أني صراحة ماقتنعت أكل اي دواء دون حاجة ليس منه إلا المضرة . الله يطول بعمر أميمتي ويعافيها 💕❤️💕
،،،شرب كاس من الزنجبيل عن حبة أسبرين
💎💛عــــهــــــود💛💎ممكن للكبار ياكلون الاسبرين مرة بالأسبوع لكن يومياً لا لانه يعمل على زيادة سيولة الدم ممايضر مدري والله انا صراحة ممكن أفتي بالأدب والبلاغة لكن الطب مدري بس هذي نصيحة طبيبة لوالدتي الله يطول بعمرها
مشــعل((وأن متوسط العمر ارتفع عند هؤلاء الأشخاص بمعدل 0.3 سنة.)) ........ قولوا غيرها ؟
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الصميللكل أجل كتاب
...أنصح من لديه نزيف عدم أستخدام الأسبرين