تناول الأسبرين بانتظام يطيل العمر

صحيفة المرصد:أكد باحثون من جامعة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة أن المواظبة على تناول جرعات صغيرة من الأسبيرين تقي كبار السن من أمراض القلب وتساهم في إطالة العمر.

توصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد مراجعة نتائج العديد من الدراسات التي أجريت على مدى سنوات طويلة وشملت آلاف الأشخاص التي تتراوح أعمارهم ما بين الـ 45 و79، حيث كان الهدف من تلك الأبحاث معرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية لتلك المادة الدوائية على صحة الإنسان، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وخلال تلك الدراسات قسم العلماء ملفات الأشخاص الذين ستدرس حالتهم إلى فئتين، الفئة الأولى ضمت الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و79 عاما والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 55 و 79 سنة. أما الفئة الثانية فشملت رجالا ونساء تراوحت أعمارهم بين 55 و79سنة أي دون النظر لفارق الجنس.

وبعد مراجعة كل النتائج التي شملت الفئتين، تبين للباحثين أن تناول الأسبرين بانتظام من قبل الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 51 و79 قلل بنسبة 11 بالألف معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين وكذلك السرطان، وأن متوسط العمر ارتفع عند هؤلاء الأشخاص بمعدل 0.3 سنة.

وأكد العلماء أنه رغم تلك النتائج المذهلة التي توصلوا إليها حول تلك المادة الدوائية، إلا أن الأبحاث أظهرت أيضا أن تأثير الأسبرين في التقليل من معدل الجلطات الدماغية لم يكن كبيرا جدا كما كان متوقعا، وأن معدلات النزيف في النظام المعوي ارتفعت عند الأشخاص الذين يتناولون تلك المادة الدوائية.