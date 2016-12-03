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بالفيديو.. شاهد مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين لحظة وصوله أبو ظبي

3 ديسمبر, 2016 , 18:49 م
بالفيديو.. شاهد مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين لحظة وصوله أبو ظبي
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صحيفة المرصد: وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل جولته الخليجية التي تشمل أيضًا “قطر والبحرين والكويت”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأذاعته قناة “أبو ظبي”، وجود العديد من الشخصيات الهامة في استقبال خادم الحرمين الشريفين، وفي مقدمتهم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف المقطع عن مدى الاهتمام البالغ بخادم الحرمين الشريفين، من جانب القادة الإمارتين واللذين حرصوا على استقبال الملك وجميع الأمراء معه بحفاوة بالغة، كما تم تنظيم استقبال رسمي للملك.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    المطوع😎

    عمار يادار زايد والله انكم رمز العطاء والهبات والكرم 😙😙😙
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  2. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 19:21 م

    أبو أمل

    عز من زاره ملكنا أبو فهد الله يحفظة في حله وترحالة
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  3. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:1268

    سامية

    الله يحفظ ملكنا الغاااالي الإماراااات غير دام عزهم ومبروووك العيد الوطني 🌺❤️
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  4. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 19:09 م

    علي. العمري

    الله. يحفظ. الجميع.
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  5. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    الجنوبي

    حفظ الله ملكنا وحفظ الله بلادنا من كل مكروه
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  6. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 19:00 م

    ابو شدا

    وفقك الله وسدد ع طريق الخير خطاك.
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  7. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:4945

    بدور

    الله يحفظك يابو فهد
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  8. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    المعلم

    يستاهل كل خير خادم الحرمين الشريفين تحيه من القلب إلى الإمارات الحبيبه وكل دول الخليج
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