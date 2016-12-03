بالفيديو.. شاهد مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين لحظة وصوله أبو ظبي

صحيفة المرصد: وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل جولته الخليجية التي تشمل أيضًا “قطر والبحرين والكويت”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأذاعته قناة “أبو ظبي”، وجود العديد من الشخصيات الهامة في استقبال خادم الحرمين الشريفين، وفي مقدمتهم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف المقطع عن مدى الاهتمام البالغ بخادم الحرمين الشريفين، من جانب القادة الإمارتين واللذين حرصوا على استقبال الملك وجميع الأمراء معه بحفاوة بالغة، كما تم تنظيم استقبال رسمي للملك.