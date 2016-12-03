بالفيديو.. ماذا قال الممثل الأمريكي “مورغان فريمان” عن الأذان؟

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو مقتطع من فيلم وثائقي تم عرضه على “ناشونال جيوغرافيك”، الممثل الأمريكي مورغان فريمان ، وهو جالس بأحد المساجد ويحاوره إمام المسجد بينما يشهد ثالث الحديث ويبدو أن الأخير هو المترجم الذي يتوسط الممثل الأمريكي والإمام.

يقول الممثل الأمريكي إنه يستمتع بصوت الآذان ويرى أنه من أفضل الأصوات في العالم، متسائلاً عن أصل الأذان والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المؤذنين.

وينقل المترجم إلى الممثل الأمريكي حديث إمام المسجد والذي جاء فيه إن الرب لا يمكن تخيله بالعقل البشري، وعندما سأل الممثل الأمريكي عن أصل الآذان، أجاب المترجم على الفور «يقال إن أحد صحابة محمد (صلى الله عليه وسلم) رأى رؤية في منامه، سمع فيها هذا النداء إلى الصلاة، وعندما استيقظ ذهب إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) ليخبره بما رأى، فجعلها في هذه الشعيرة للنداء للصلاة كل يوم 5 مرات».

سأل “مورغان” بعد ذلك عن اختيار المؤذن كيف يتم؟، فأجابه إمام المسجد بأن هناك تجارب واختبارات تتم، ثم بعد ذلك يتم اختيار أفضل وأحسن الأصوات.

يذكر أن الأذان يتعرض لمنع في العديد من دول العالم الأوروبية على وجه الخصوص، وأصدرت إسرائيل مؤخرًا قرارًا بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.