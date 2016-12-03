بالفيديو.. ماذا قال الممثل الأمريكي “مورغان فريمان” عن الأذان؟

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو مقتطع من فيلم وثائقي تم عرضه على “ناشونال جيوغرافيك”، الممثل الأمريكي مورغان فريمان ، وهو جالس بأحد المساجد ويحاوره إمام المسجد بينما يشهد ثالث الحديث ويبدو أن الأخير هو المترجم الذي يتوسط الممثل الأمريكي والإمام.
يقول الممثل الأمريكي إنه يستمتع بصوت الآذان ويرى أنه من أفضل الأصوات في العالم، متسائلاً عن أصل الأذان والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المؤذنين.
وينقل المترجم إلى الممثل الأمريكي حديث إمام المسجد والذي جاء فيه إن الرب لا يمكن تخيله بالعقل البشري، وعندما سأل الممثل الأمريكي عن أصل الآذان، أجاب المترجم على الفور «يقال إن أحد صحابة محمد (صلى الله عليه وسلم) رأى رؤية في منامه، سمع فيها هذا النداء إلى الصلاة، وعندما استيقظ ذهب إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) ليخبره بما رأى، فجعلها في هذه الشعيرة للنداء للصلاة كل يوم 5 مرات».
سأل “مورغان” بعد ذلك عن اختيار المؤذن كيف يتم؟، فأجابه إمام المسجد بأن هناك تجارب واختبارات تتم، ثم بعد ذلك يتم اختيار أفضل وأحسن الأصوات.
يذكر أن الأذان يتعرض لمنع في العديد من دول العالم الأوروبية على وجه الخصوص، وأصدرت إسرائيل مؤخرًا قرارًا بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
تعليقات ( 18 )
صاحي ومركزههههههههه فيه تلاعب من شلة الخنابق بالايكات خرجت ورجعت للخبر في اقل من دقيقه فلقيت الدنيا حوسه خاصة من بعد دخول بركتنا الجدة ام تسعه حفظها الله ورعاها
عدد التعليقات:1275
سامية🕊مورغان فريمان ممثل أمريكي يعمل منتج أفلام وممثل وممثل تلفزيوني وممثل أفلام ومخرج سينمائي وطيار وممثل تعبيري وممثل مسرحي🕊.
عدد التعليقات:1275
ساميةفريمان إنسان محترم وفنان كبير 🌹
عدد التعليقات:1275
سامية٨ /مؤثر 😂😂😂
الشريفحلووة رجل يحلم ويخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالآذان ويقوم بوضعه في شعيرة الصلاة كنداء ،،يا حبيبي الدين كامل ولم يشارك رسول الله أحد في الرسالة والاذان من اسس الدين ،دعوكم من الاحاديث الضعيفة
شيخ مزيونعاد مشهورين اهالي وسط اسبانيا باصواتهم العذبه اثناء الاذان
ابوترباسيقال ان هذا الممثل ملحد
الاسلام دينياعتقد ان السر في إعجابه واندهاشه هي كلمات الآذان التي تأسر القلوب وتدخل إليها الإطمئنان والإنشراح اسأل الله ان يهديه للإسلام دين الحق والله اكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله
فهد / جدةسامية هههههههههاي هزلت يالعجوز صدقناك
الهمدانيمدري وش المكسب الاسلامي من المقابله مع ان فريمان ماقال اي اجابية او سلبية
عدد التعليقات:1275
ساميةصح صادق صوت الأذان ولا أروع له خشعة خاصة لوكان مثل أذان الحرم المكي أو النبوي بس جعلك ماتسمع أذان البنغالي اللي جنب بيتنا كان قبله مؤذن جميل الصوت يخليك توقف عن أي شغل وتسمعه خساره😇
محمد الدوسريهذا الممثل ملحد ومثل في احد افلامه دور ( الذات الالهية ) والعياذ بالله نسأل الله له الهداية لأن هؤلاء المشاهير لهم تأثيرهم على البسطاء
Nasser7777الشخص هاذا الشخصحسب ماقرانا عنه انه ينكر وجود...فا لا يقعد يسوق امها علينا
فهد / جدةعلي عويمري هذا من ربعك ياغبي
علي. العمريهذا. الممثل. ملحد. لا. يجي. احد. من ربعنا. الطيبيين ويقول. هذا. مسلم.
فهد / جدةهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الانبياء وقد أرسل للناس كافة / استغرب لماذا لا تقولون النبي محمد ؟!
طلالدعاء على قلم الخنبقه