هيئة المهندسين تعّلق على “الإستقالة الجماعية” للأعضاء: وافقنا على استقالاتكم!!

صحيفة المرصد : وافقت هيئة المهندسين السعوديين أخيرا على استقالة خمسة من أعضاء المجلس بالمدينة المنورة، في وقت استنكر فيه الأعضاء الخمسة طريقة الهيئة في قبول الاستقالة عبر موقعها في الشبكة العنكبوتية، ولم يتم إبلاغهم رسميا بالقبول. وطالب الأعضاء الهيئة بصرف المبالغ المتوقفة التي كان المجلس قد التزم بها مع بعض الجهات منذ خمسة أشهر.

وحسب صحيفة “عكاظ” أصدرت هيئة المهندسين بيانا أخيرا بقبول استقالة الأعضاء الخمسة من مجلس المدينة بعد ساعات من نشر الخبر وسط اعتراضات الأعضاء على آلية رئيس الهيئة في التعامل، إذ رفض الرئيس – طبقا لأقوالهم – إعادة تشكيل المجلس، وجاء في بيان الهيئة «قرر مجلس الإدارة وحسب نظام مجالس الفروع حل مجلس فرع المدينة وإعادة العملية الانتخابية وأن أسباب الاستقالة كانت بسبب بعض الاختلافات في سياسة العمل بين أعضاء ورئيس مجلس الفرع ولم تستطع أمانة الهيئة التوفيق بينهم».

في المقابل، أوضح العضو في مجلس هيئة المدينة محمد الشريف أن الهيئة لم تتجاوب مع استقالاتهم إلا بعد وصول تفاصيل الأزمة إلي الإعلام وأنهم ظلوا في انتظار حسم الأمر منذ أربعة أشهر. وطالب الهيئة بصرف مستحقاته التي دفعها من حسابه الخاص على فعاليات وأنشطة للهيئة، والبالغة أربعة آلاف ريال.