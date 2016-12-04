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بحلول عام 2017.. علبة السجائر بـ26 ريالًا!

4 ديسمبر, 2016 , 16:45 م
بحلول عام 2017.. علبة السجائر بـ26 ريالًا!
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صحيفة المرصد: ارتفعت أعداد المغردين على هاشتاق #علبه_الدخان_ب26ريال ، ووصل إلى ترند عالي في موقع التغريدات الصغير “تويتر” وذلك عقب الإعلان عن موعد تحديد الضريبة الانتقائية في الأسبوعين المقبلين خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، والذي بموجبها ستفرض الضريبة على أنواع بعينها من السلع والخدمات الضارة والأكثر استهلاكًا بنسبة 100%، وأولها السجائر أكثر السلع استهلاكًا في دول الخليج ولذلك فهي تحظى بضريبة عالية، حسبما أفاد موقع “عين اليوم”.

وحال إقرار الضريبة بداية 2017 ستصبح علبة السجائر الواحدة بـ26 ريالًا بعد أن كانت بـ13 ريالًا إذا كانت الزيادة بنسبة 100%، أي ما يعادل 780 ريالًا شهريًا، و23 ألفًا سنويًا، وإذا كانت علبتين في اليوم ستعادل في الشهر 1560، وفي السنة 48.360 ألفًا أي ما يعادل إيجار وحدة سكنية.

يشار إلى أن عملية تطبيق الضريبة الانتقائية ليست بالأمر اليسير لأنها تحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق، فإذا كان الطلب على السلعة مرتفع المرونة فإن المستهلك في هذه الحالة يستطيع الاستغناء عن استهلاك السلعة، في مثل هذه الحالة يقع العبء الأكبر للضريبة على البائع، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، وهو ما يعني أن البائع يمكنه رفع سعر السلعة بنقل الجانب الأكبر من الضريبة أو كل الضريبة عليها بدون أن تتأثر مبيعاته، أي أن المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر من الضريبة.



تعليقات ( 99 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 99
    4 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    💎🎀سُندُس

    كما أن التدخين🚬يقف وراء 25% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والنوبة القلبية.
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  2. 98
    4 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    رؤية 2030

    لييييييه
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  3. 97
    4 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    علي

    سلط على الدخان لو هو مضري.... له حزتن عند احتكام المصيبة ،،،،،،، كفانا الله واياكم شر المصائب
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  4. 96
    4 ديسمبر, 2016 , 20:48 م

    كلنا أولاد 9
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  5. 95
    4 ديسمبر, 2016 , 20:47 م

    💎🎀سُندُس

    السرطان منها سرطان الرئة والفم والمريء والمعدة والقولون. هذا بالإضافة إلى ما يسببه السرطان من مشاكل صحية أخرى مثل السكتة الدماغية والتي تبلغ نسبة إصابة المدخنين بها ثلاثة أضعاف غير المدخنين
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  6. 94
    4 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    زائر ابوفواز

    راعي التتن ياهو مشكله شايب عندنا في الحاره تتان رقم واحد زقارته ماتطفي والشباب في الحاره يوزع عليهم زقاير قالو له ليش تعطيهم قال عشان لاطحت علي جنبي والاقدرت امشي يذكروني ويسعفوني بي الدخان
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  7. 93
    4 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    ابوخالد الدمام

    أحسن قرار سليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 92
    4 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    💎🎀سُندُس

    بحسب تقرير فأن عدد المدخنين في العالم يقدر بنحو مليار ومائة مليون شخص، 800 مليون منهم في دول العالم الثالث. ويذكر أيضا أن التدخين مسؤول عن 90% من وفيات سرطان الرئة في العالم، و 30% من كل حالات
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  9. 91
    4 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    💎🎀سُندُس

    لوتقول لشخص طلع من جيبك 10ريال وأحرقها🔥 راح يقول لك ليش شايفني مجنون أحرق فلوسي ،، طيب أنت بشراء علبة الدخان المضرة تحرق فلوسك وتدمر صحتك .. وين عقلك?
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  10. 90
    4 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    💎🎀سُندُس

    أنا مدري ليش مايعتبرونه من المواد المحظورة ويمنعون دخوله للبلد والمصيبة أن العلبة مكتوب عليها تحذير من خطورته🤔🤔
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  11. 89
    4 ديسمبر, 2016 , 20:30 م

    💎🎀سُندُس

    تضييع للصحة والمال ↩️( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) نسأل الله أن يعافي كل مُبتلى بهذا السم الزعاف القاتل البطئ.
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  12. 88
    4 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الصحه آخر شيء يفكرونه فيه أهم شيء عندهم جمع المال .
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  13. 87
    4 ديسمبر, 2016 , 20:28 م

    روحوا بس جايين تتشطرون علينا
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  14. 86
    4 ديسمبر, 2016 , 20:20 م

    محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  15. 85
    4 ديسمبر, 2016 , 20:20 م

    دخان

    اتوقع بيشتغل التهريب😂
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  16. 84
    4 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    ٧٠ تعليق سعودي اوجيه

    الرقابة هندية الظاهر😂
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  17. 83
    4 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    ابو ريما

    على اساس كذبة مكافحة التدخين هم يرفعون للضرائب والوكيل يرفع ليغطي الضرائب والمستهلك كالعادة هو من يخسر وليس المقصد التدخين بعينه بل كافة السلع لكن الطريقة واحدة .تريد مكافحة امنع كالمخدرات لكن لا تخدع
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  18. 82
    4 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    صرخة صمت

    ولو سعرها غالي ماتفرق معه الي ماتهمه صحته مايهمه ماله
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  19. 81
    4 ديسمبر, 2016 , 19:51 م

    ؟؟

    المشكلة أن نصف حشوته نشارة خشب
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  20. 80
    4 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    إن شاءالله يمتنع المدخنين عن شراءه
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  21. 79
    4 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    شمروخ

    نديرها زبيب مدفون
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  22. 78
    4 ديسمبر, 2016 , 19:35 م

    فايز

    والله كارثه اذا من جد تنتيف مابعده تنتيف
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  23. 77
    4 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    عيد

    راحو فيها الاخوه التتانه يعني البكت يجيب ثلاث علب بيره
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  24. 76
    4 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    العويد

    اين ستذهب الاموال
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  25. 75
    4 ديسمبر, 2016 , 19:14 م

    صنوعها وادخلوها لنا وبعد ماتعلق الناس المدخنه بها قامو يساومونهم ويزيدون عليهم
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  26. 74
    4 ديسمبر, 2016 , 19:07 م

    مدخن لو كان شجر

    كذا حرام ونذاله مافيه مثلها والله لو فيه هجره لأهاجر هذا كتم كتم انفاس
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  27. 73
    4 ديسمبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:311

    الصميل

    الحمد لله الذي عافانا ما أبتلي به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا نسأل الله المعافاة لمن ابتلي بالتدخين ونتمى لو يمنع تماما ويحظر إستيراده وبيعه
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  28. 72
    4 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    الهاشمي

    المبتلى مبتلى ولا احد يقدر يرفع عنه ابتلاءه الا الله
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  29. 71
    4 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    المدخن بيقدر يبطله لو شاف ان السعر عالي وهو ضار اساسا ومشكلة المدخنين هي العزيمة لتركه ... لكن المفرح والأهم ان تجار الدخان راح يفلسوا
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  30. 70
    4 ديسمبر, 2016 , 18:47 م

    سعودي اوجيه

    ناشونا نيش😔👌👉
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  31. 69
    4 ديسمبر, 2016 , 18:45 م

    احمد رشيد

    مرونة السجائر في الانتقال الى المعسل والشيشه نرجو رفع الضرائب عليها أيضا
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  32. 68
    4 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    رايح فيها

    مشكلة التهريب ان الدوله تفقد حقوقها في الضريبه التي تساعد في علاج مرضى السرطان يعني لا تستغرب عندما تجد العلبه لا تزيد عن 7 ريال بدل 26 ريال ومن هنا تبدأ المشكله وتزيد نفقات الدوله في العلاج
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  33. 67
    4 ديسمبر, 2016 , 18:42 م

    سعودي اوجيه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 66
    4 ديسمبر, 2016 , 18:41 م

    سعودي اوجيه

    هلا سعودي اوجيه هورني وين الغيبات يا طيب///اررررحب ترليون ياذيبان... خلها على الله يالغالي والحمدلله على كل حال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 65
    4 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    الزهراني

    والله كارثه اذا من جد تنتيف مابعده تنتيف
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  36. 64
    4 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    رايح فيها

    قرار خاطىء سيفتح الباب على مصراعيه لتهريب
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  37. 63
    4 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    سعودي اوجيه

    متابع رجع سودي وجيه مرة اخرى///نسيت حرف العين الله*****هههههههه...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 62
    4 ديسمبر, 2016 , 18:33 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    احلى خبر ، الله يعجل بالزيادة علشان يقلع عنه المدخن لأجل صحته
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  39. 61
    4 ديسمبر, 2016 , 18:30 م

    متابع

    رجع سودي وجيه مرة اخرى
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  40. 60
    4 ديسمبر, 2016 , 18:26 م

    عزوزكو

    هيه ناقصة لكن الهجرة الهجرة لبلاد الحبشة يا اخوان هههههههههههههه
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  41. 59
    4 ديسمبر, 2016 , 18:20 م

    ابوالفيصلا

    استهبال هو والا ايش كيف 780 ريال في الشهر تصير في السنة 23 الف .. اكيف صنف الدخان حقكم مضروب
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  42. 58
    4 ديسمبر, 2016 , 18:18 م

    التاريخ

    طس السبيل من اشقر التتن طسة الشاوري يجلي عن الكبد علة ، فية دعابة وهذا وقتها يقولون هو رجل يمارس التمارين الرياضية بأنتظام و ينام مبكراً وغذاءة صحي وكذلك مشروبة ( ومات بصحة جيدة ) المهم بين الاقواس .
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  43. 57
    4 ديسمبر, 2016 , 18:16 م

    ستالينغراد

    تضييق على الناس حتى في ابسط حرياتهم لن يترك احد الدخان لغلاء سعره لذلك لا ترهقوا جيوبهم وتفتتوا ارزاقهم بين عاداتهم وواجباتهم
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  44. 56
    4 ديسمبر, 2016 , 18:16 م

    سعودي اوجيه

    بسمه اي مدخن مًدمن ماراح يفرق معاه السعر مهما وصل ..الله يتوب عليهم ويساعدهم ويقوي عزيمتهم لتركه ..يارب .///انتي اختنا بسمه الي ماغيرها؟؟؟ويش فيها الصحيفه انقلبت فوق تحت !!!
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  45. 55
    4 ديسمبر, 2016 , 18:11 م

    احمد

    نايمين انتم .... من زمان اقرو ها الشي واجلوها الي بداية 2018 وهي راح تكون متفاوته 100%ع الدخان 50%على المشروبات الغازيه 5%على باقي السلع
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  46. 54
    4 ديسمبر, 2016 , 18:11 م

    هلا سعودي اوجيه هورني وين الغيبات يا طيب
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  47. 53
    4 ديسمبر, 2016 , 18:08 م

    سعودي اوجيه

    فيه دخان هندي بالبطحا بريال 😁 زقارتين ويقولون الله يرحمه كان طيب😁👍
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  48. 52
    4 ديسمبر, 2016 , 18:08 م

    متابع عن بعد

    أولا:ندعو الله للمدخنين أن يكرهه إلى نفوسهم وأن يبعدهم عنه.. ثانيا:يا مدخن لو خيروك بين الصحة والمرض فأيهما ستختار؟ لا أعتقد بأن هناك عاقلا سيختار المرض. إذاً نفهم بأن من سيختاره هو .............!!!!!
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  49. 51
    4 ديسمبر, 2016 , 18:06 م

    سعودي اوجيه

    نقلبها **بس المشكله ويش نفرط به🤔
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  50. 50
    4 ديسمبر, 2016 , 18:01 م

    كفى *

    تعليق مخالف
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  51. 49
    4 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    كفى ***

    أي أن المستهلك هومن يتحمل العبء الأكبرمن الضريبة***
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  52. 48
    4 ديسمبر, 2016 , 17:53 م

    نمشه

    اهم شي الكثير بيقلل التدخين ام يبطل ماظن وسوف يبدا التخزين من الان بيشترونه بالكروز اذن سعره دبل يمكن نشوف 2017 قرب
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  53. 47
    4 ديسمبر, 2016 , 17:51 م

    محمد الحميد 2030

    دعما للاقتصاد و تعاطفا و تضامنا مع المدخنين أطالب بتعميم نسبة الضرائب على جميع المواد الغذائية. جميعنا شركاء في الوطن
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  54. 46
    4 ديسمبر, 2016 , 17:49 م

    الهمداني

    مسكين مدمن الدخان بيروح فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 45
    4 ديسمبر, 2016 , 17:46 م

    الحايلي

    اهم شي التفاحتين لايقربونه
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  56. 44
    4 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    اكثر فئات الشعب مدمن دخان وسيتجهون للسجائر المهربة اللتي ستزدهر ومن الممكن يفتحون مصنع للدخان الرخيص ويحطون نشارة خشب
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  57. 43
    4 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    مافهمت شي
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  58. 42
    4 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
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  59. 41
    4 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    لا دخان من دون نار

    قد يستدل بظاهر عن باطن حيث الدخان فثم موقد نار فالنار يعلوها الدخان وربما يعلو الغبار عمائم الفرسان
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  60. 40
    4 ديسمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    اي مدخن مًدمن ماراح يفرق معاه السعر مهما وصل ..الله يتوب عليهم ويساعدهم ويقوي عزيمتهم لتركه ..يارب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 39
    4 ديسمبر, 2016 , 17:40 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  62. 38
    4 ديسمبر, 2016 , 17:36 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    وهل السلع النافعه رخيصه او بترخص مثلن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 37
    4 ديسمبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    منيتي يصبح الدخان و مشتقاته بأسعار عالية جدا
    لا يعجبني(8) اعجبني(15)
  64. 36
    4 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    زائر صريح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 35
    4 ديسمبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    من لا يقدر على شراء الدخان فكيف يستطيع شراء غيرة من ،،،،،،،،. يا ناصح
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  66. 34
    4 ديسمبر, 2016 , 17:33 م

    بسيطه

    بس لا يقربو من الشيشه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 33
    4 ديسمبر, 2016 , 17:33 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفرالله وأتوب اليه حسبي الله لااله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 32
    4 ديسمبر, 2016 , 17:33 م

    وبالمقابل

    لا شيئ 🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 31
    4 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    محمد الحميد 2030

    اربطوا الأحزمة وشدوا وثاقها كن مستعد لأي قرارات و توقع اي شيء. "وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان"
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  70. 30
    4 ديسمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    للأسف منطقة بالمملكة الزجارة تعتبر كرم الضيافة بل يقدمونها للضيف و الأعظم من. ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  71. 29
    4 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    قلم جاف

    اخاف ان المدخنين وخاصة المدمنين منهم ومن لايستطيع شراءه يتجه الي بدائل أسوأ بكثير من الدخان
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  72. 28
    4 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    حزين

    يمدحون ورق عنب 🍇 حق الهنود
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  73. 27
    4 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    WAD

    انا من زمان اقول خنبوقه تعاني من الكبت ومخنوقه من اللي حاجر عليها بالبيت وتبث سمومها هنا..شاهدو ردها لتعرفو ههههاي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  74. 26
    4 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

    أرزة 🌲 لبنان

    اللي بيشرب دخان وأركيلة إنسان حاطط صحتو عجنب ﻷنو بيعرف إنا سم قاتل عدا إنو عمبيروح فلوسو لقتل نفسو بإيدو أنا بعتبر التدخين انتحار بطيئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 25
    4 ديسمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    لا تشرب التتن يا *** بسه طلع ***ويدخن هلا هلا// اسسكت لا احد يسمعك ويعرفون 😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 24
    4 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 23
    4 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    ول ول ول

    فيه دخان رخيص يشبه ورق العنب الملفوف ويجي في كيس شفاف وما يدخنه الا البنغالية والهنود بس ريحته ما تساعد ولكن وش نسوي
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  78. 22
    4 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    علي. العمري

    حرام. وربي. ما. فيه. شي. نفخ. همنا. في. سوا الدخان. ولا. ن. يتم رفع. سعره. حرام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  79. 21
    4 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    خنبوقه كل يوم يثبت انه مريض نفسي اكثر من اليوم اللي قبله الله يزيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  80. 20
    4 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    ابو جلمبوو

    **** الزيادة 100% على الجمرك وهو بحدود 4 ريال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  81. 19
    4 ديسمبر, 2016 , 17:17 م

    ناجل

    اوف اكثر من بطولات النصر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 18
    4 ديسمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    يانغير النوع يانشوف ارخص 😂😂امزح امزح 😷
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  83. 17
    4 ديسمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    الآن اذا شاهد الواحد له أخونجي أو متصحر أعداء الحياة والبشر في سوف ينهي كرز دخان كامل في الحال فكيف اذا تم رفع أسعاره سوف يستبدلها بطقم مساويك الله الهادي ماتدرون ههههههه
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  84. 16
    4 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    احمد عمر

    1000 مبروك للاسف لشركات التبغ وبيع الدخان ارباحهم راح تتضاعف ليه ماتمنعو استيراده للبلد وتحاسبو اي من يستوردو وتوفرو هذه المابلغ بالصدقه على المحتاجين من ارامل وايتام بدل ماتروح لجيوب اعداءنا
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  85. 15
    4 ديسمبر, 2016 , 17:11 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    واللي مكأفأته ما تغطي ايش يسوي ؟؟؟😭
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  86. 14
    4 ديسمبر, 2016 , 17:09 م

    لا تشرب التتن يا ***

    بسه طلع ***ويدخن هلا هلا
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  87. 13
    4 ديسمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    على المدخنين المقتدرين أن يبادرو فورآ الى شراء شنط السجائر الخاصة بهم لتخزينها لديهم. فاالتدخين ضروري من ضروريات الابقاء على الحياة خصوصآ في أجواء الكبت وخنق الأنفاس والأرواح والوصاية لدى البعض.
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  88. 12
    4 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    مدخن

    الشعب تعبان ويدخن حتى ينسى وانتم بترفعون السعر طيب انا ادخن 3 علب يومياً يعني 2340 ريال بالشهر طيب وشلووون وانا راتبي 1800 يا صبر ايوب
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  89. 11
    4 ديسمبر, 2016 , 17:05 م

    المزن

    🌸حتى لووصلت الضريبة 200/% 100ريال بيشتريها مدمن التدخين. إلا من كان عنده عزم وإرادة واقتنع بضررها لن يشتريها لوكانت بريال واحد 🌸
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  90. 10
    4 ديسمبر, 2016 , 17:05 م

    G

    تعليق مخالف
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  91. 9
    4 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    يزن الرشيدي

    يعني نشتري **ارخص وش يبون فينا خلونا بحالنا مابقى الى تقولون اطلعو من البلد
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  92. 8
    4 ديسمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    طيب السيجار الكوبي النخب الأول يشمله رفع الأسعار أم لا ؟؟؟؟؟.
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  93. 7
    4 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:16047

    قلم الحقيقه

    لو تركتم أسعارها في بعض الدول بــ 1000 ريال سوف يقوم شعبها بشرائها دون أي ندم أو تراجع. خلاف الدول الأخرى ربما سيمتنع بعضهم عنها لتواجد السينما والمسارح الغنائية وجميع متع الحياة والترفيه في بلادهم.
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  94. 6
    4 ديسمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    هيفاء صدموني 😱😂
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  95. 5
    4 ديسمبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:15271

    هيفاء @

    بسمه لايكون تدخنين 😂😂😂😂.
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  96. 4
    4 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    2253

    هذا حل فاشل جدااا لمحارب التدخين. ولكن قلصو الاماكن المسموح بها التدخين واعمار المدخين ايضا. والبعض يعتبره المنفس الوحيد لهم هنا
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  97. 3
    4 ديسمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:6233

    بسمه

    يالييييييييل مو من جدكم ،،والحل ؟!؟!🤓
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  98. 2
    4 ديسمبر, 2016 , 16:49 م

    غريب

    عقبال م تصير ب ١٠٠ ريال
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  99. 1
    4 ديسمبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:2100

    عاشق الجورري

    خبر راااائع 👍
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