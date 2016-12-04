بحلول عام 2017.. علبة السجائر بـ26 ريالًا!

صحيفة المرصد: ارتفعت أعداد المغردين على هاشتاق #علبه_الدخان_ب26ريال ، ووصل إلى ترند عالي في موقع التغريدات الصغير “تويتر” وذلك عقب الإعلان عن موعد تحديد الضريبة الانتقائية في الأسبوعين المقبلين خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، والذي بموجبها ستفرض الضريبة على أنواع بعينها من السلع والخدمات الضارة والأكثر استهلاكًا بنسبة 100%، وأولها السجائر أكثر السلع استهلاكًا في دول الخليج ولذلك فهي تحظى بضريبة عالية، حسبما أفاد موقع “عين اليوم”.
وحال إقرار الضريبة بداية 2017 ستصبح علبة السجائر الواحدة بـ26 ريالًا بعد أن كانت بـ13 ريالًا إذا كانت الزيادة بنسبة 100%، أي ما يعادل 780 ريالًا شهريًا، و23 ألفًا سنويًا، وإذا كانت علبتين في اليوم ستعادل في الشهر 1560، وفي السنة 48.360 ألفًا أي ما يعادل إيجار وحدة سكنية.
يشار إلى أن عملية تطبيق الضريبة الانتقائية ليست بالأمر اليسير لأنها تحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق، فإذا كان الطلب على السلعة مرتفع المرونة فإن المستهلك في هذه الحالة يستطيع الاستغناء عن استهلاك السلعة، في مثل هذه الحالة يقع العبء الأكبر للضريبة على البائع، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، وهو ما يعني أن البائع يمكنه رفع سعر السلعة بنقل الجانب الأكبر من الضريبة أو كل الضريبة عليها بدون أن تتأثر مبيعاته، أي أن المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر من الضريبة.
تعليقات ( 99 )
💎🎀سُندُسكما أن التدخين🚬يقف وراء 25% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والنوبة القلبية.
رؤية 2030لييييييه
عليسلط على الدخان لو هو مضري.... له حزتن عند احتكام المصيبة ،،،،،،، كفانا الله واياكم شر المصائب
💎🎀سُندُسالسرطان منها سرطان الرئة والفم والمريء والمعدة والقولون. هذا بالإضافة إلى ما يسببه السرطان من مشاكل صحية أخرى مثل السكتة الدماغية والتي تبلغ نسبة إصابة المدخنين بها ثلاثة أضعاف غير المدخنين
زائر ابوفوازراعي التتن ياهو مشكله شايب عندنا في الحاره تتان رقم واحد زقارته ماتطفي والشباب في الحاره يوزع عليهم زقاير قالو له ليش تعطيهم قال عشان لاطحت علي جنبي والاقدرت امشي يذكروني ويسعفوني بي الدخان
ابوخالد الدمامأحسن قرار سليم
💎🎀سُندُسبحسب تقرير فأن عدد المدخنين في العالم يقدر بنحو مليار ومائة مليون شخص، 800 مليون منهم في دول العالم الثالث. ويذكر أيضا أن التدخين مسؤول عن 90% من وفيات سرطان الرئة في العالم، و 30% من كل حالات
💎🎀سُندُسلوتقول لشخص طلع من جيبك 10ريال وأحرقها🔥 راح يقول لك ليش شايفني مجنون أحرق فلوسي ،، طيب أنت بشراء علبة الدخان المضرة تحرق فلوسك وتدمر صحتك .. وين عقلك?
💎🎀سُندُسأنا مدري ليش مايعتبرونه من المواد المحظورة ويمنعون دخوله للبلد والمصيبة أن العلبة مكتوب عليها تحذير من خطورته🤔🤔
💎🎀سُندُستضييع للصحة والمال ↩️( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) نسأل الله أن يعافي كل مُبتلى بهذا السم الزعاف القاتل البطئ.
خلك بعيد حبك يزيد 😊الصحه آخر شيء يفكرونه فيه أهم شيء عندهم جمع المال .
محمدحسبنا الله ونعم الوكيل
دخاناتوقع بيشتغل التهريب😂
٧٠ تعليق سعودي اوجيهالرقابة هندية الظاهر😂
ابو ريماعلى اساس كذبة مكافحة التدخين هم يرفعون للضرائب والوكيل يرفع ليغطي الضرائب والمستهلك كالعادة هو من يخسر وليس المقصد التدخين بعينه بل كافة السلع لكن الطريقة واحدة .تريد مكافحة امنع كالمخدرات لكن لا تخدع
صرخة صمتولو سعرها غالي ماتفرق معه الي ماتهمه صحته مايهمه ماله
؟؟المشكلة أن نصف حشوته نشارة خشب
شمروخنديرها زبيب مدفون
فايزوالله كارثه اذا من جد تنتيف مابعده تنتيف
عيدراحو فيها الاخوه التتانه يعني البكت يجيب ثلاث علب بيره
العويداين ستذهب الاموال
مدخن لو كان شجركذا حرام ونذاله مافيه مثلها والله لو فيه هجره لأهاجر هذا كتم كتم انفاس
عدد التعليقات:311
الصميلالحمد لله الذي عافانا ما أبتلي به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا نسأل الله المعافاة لمن ابتلي بالتدخين ونتمى لو يمنع تماما ويحظر إستيراده وبيعه
الهاشميالمبتلى مبتلى ولا احد يقدر يرفع عنه ابتلاءه الا الله
سعودي اوجيهناشونا نيش😔👌👉
احمد رشيدمرونة السجائر في الانتقال الى المعسل والشيشه نرجو رفع الضرائب عليها أيضا
رايح فيهامشكلة التهريب ان الدوله تفقد حقوقها في الضريبه التي تساعد في علاج مرضى السرطان يعني لا تستغرب عندما تجد العلبه لا تزيد عن 7 ريال بدل 26 ريال ومن هنا تبدأ المشكله وتزيد نفقات الدوله في العلاج
سعودي اوجيهتعليق مخالف
سعودي اوجيههلا سعودي اوجيه هورني وين الغيبات يا طيب///اررررحب ترليون ياذيبان... خلها على الله يالغالي والحمدلله على كل حال
الزهرانيوالله كارثه اذا من جد تنتيف مابعده تنتيف
رايح فيهاقرار خاطىء سيفتح الباب على مصراعيه لتهريب
سعودي اوجيهمتابع رجع سودي وجيه مرة اخرى///نسيت حرف العين الله*****هههههههه...
❤️ محب صدام حسين ❤️احلى خبر ، الله يعجل بالزيادة علشان يقلع عنه المدخن لأجل صحته
متابعرجع سودي وجيه مرة اخرى
عزوزكوهيه ناقصة لكن الهجرة الهجرة لبلاد الحبشة يا اخوان هههههههههههههه
ابوالفيصلااستهبال هو والا ايش كيف 780 ريال في الشهر تصير في السنة 23 الف .. اكيف صنف الدخان حقكم مضروب
التاريخطس السبيل من اشقر التتن طسة الشاوري يجلي عن الكبد علة ، فية دعابة وهذا وقتها يقولون هو رجل يمارس التمارين الرياضية بأنتظام و ينام مبكراً وغذاءة صحي وكذلك مشروبة ( ومات بصحة جيدة ) المهم بين الاقواس .
ستالينغرادتضييق على الناس حتى في ابسط حرياتهم لن يترك احد الدخان لغلاء سعره لذلك لا ترهقوا جيوبهم وتفتتوا ارزاقهم بين عاداتهم وواجباتهم
سعودي اوجيهبسمه اي مدخن مًدمن ماراح يفرق معاه السعر مهما وصل ..الله يتوب عليهم ويساعدهم ويقوي عزيمتهم لتركه ..يارب .///انتي اختنا بسمه الي ماغيرها؟؟؟ويش فيها الصحيفه انقلبت فوق تحت !!!
احمدنايمين انتم .... من زمان اقرو ها الشي واجلوها الي بداية 2018 وهي راح تكون متفاوته 100%ع الدخان 50%على المشروبات الغازيه 5%على باقي السلع
سعودي اوجيهفيه دخان هندي بالبطحا بريال 😁 زقارتين ويقولون الله يرحمه كان طيب😁👍
متابع عن بعدأولا:ندعو الله للمدخنين أن يكرهه إلى نفوسهم وأن يبعدهم عنه.. ثانيا:يا مدخن لو خيروك بين الصحة والمرض فأيهما ستختار؟ لا أعتقد بأن هناك عاقلا سيختار المرض. إذاً نفهم بأن من سيختاره هو .............!!!!!
سعودي اوجيهنقلبها **بس المشكله ويش نفرط به🤔
كفى *تعليق مخالف
كفى ***أي أن المستهلك هومن يتحمل العبء الأكبرمن الضريبة***
نمشهاهم شي الكثير بيقلل التدخين ام يبطل ماظن وسوف يبدا التخزين من الان بيشترونه بالكروز اذن سعره دبل يمكن نشوف 2017 قرب
محمد الحميد 2030دعما للاقتصاد و تعاطفا و تضامنا مع المدخنين أطالب بتعميم نسبة الضرائب على جميع المواد الغذائية. جميعنا شركاء في الوطن
الهمدانيمسكين مدمن الدخان بيروح فيها
الحايلياهم شي التفاحتين لايقربونه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
لا دخان من دون نارقد يستدل بظاهر عن باطن حيث الدخان فثم موقد نار فالنار يعلوها الدخان وربما يعلو الغبار عمائم الفرسان
عدد التعليقات:6233
بسمهاي مدخن مًدمن ماراح يفرق معاه السعر مهما وصل ..الله يتوب عليهم ويساعدهم ويقوي عزيمتهم لتركه ..يارب .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
🍉زائر المساء✋🍉🕟وهل السلع النافعه رخيصه او بترخص مثلن
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريمنيتي يصبح الدخان و مشتقاته بأسعار عالية جدا
زائر صريحتعليق مخالف
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريمن لا يقدر على شراء الدخان فكيف يستطيع شراء غيرة من ،،،،،،،،. يا ناصح
بسيطهبس لا يقربو من الشيشه .
وبالمقابللا شيئ 🤔
محمد الحميد 2030اربطوا الأحزمة وشدوا وثاقها كن مستعد لأي قرارات و توقع اي شيء. "وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان"
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريللأسف منطقة بالمملكة الزجارة تعتبر كرم الضيافة بل يقدمونها للضيف و الأعظم من. ****
قلم جافاخاف ان المدخنين وخاصة المدمنين منهم ومن لايستطيع شراءه يتجه الي بدائل أسوأ بكثير من الدخان
حزينيمدحون ورق عنب 🍇 حق الهنود
WADانا من زمان اقول خنبوقه تعاني من الكبت ومخنوقه من اللي حاجر عليها بالبيت وتبث سمومها هنا..شاهدو ردها لتعرفو ههههاي
أرزة 🌲 لبناناللي بيشرب دخان وأركيلة إنسان حاطط صحتو عجنب ﻷنو بيعرف إنا سم قاتل عدا إنو عمبيروح فلوسو لقتل نفسو بإيدو أنا بعتبر التدخين انتحار بطيئ
عدد التعليقات:6233
بسمهلا تشرب التتن يا *** بسه طلع ***ويدخن هلا هلا// اسسكت لا احد يسمعك ويعرفون 😜
ول ول ولفيه دخان رخيص يشبه ورق العنب الملفوف ويجي في كيس شفاف وما يدخنه الا البنغالية والهنود بس ريحته ما تساعد ولكن وش نسوي
علي. العمريحرام. وربي. ما. فيه. شي. نفخ. همنا. في. سوا الدخان. ولا. ن. يتم رفع. سعره. حرام.
ابو جلمبوو**** الزيادة 100% على الجمرك وهو بحدود 4 ريال .
ناجلاوف اكثر من بطولات النصر
عدد التعليقات:6233
بسمهيانغير النوع يانشوف ارخص 😂😂امزح امزح 😷
عدد التعليقات:16047
قلم الحقيقهالآن اذا شاهد الواحد له أخونجي أو متصحر أعداء الحياة والبشر في سوف ينهي كرز دخان كامل في الحال فكيف اذا تم رفع أسعاره سوف يستبدلها بطقم مساويك الله الهادي ماتدرون ههههههه
احمد عمر1000 مبروك للاسف لشركات التبغ وبيع الدخان ارباحهم راح تتضاعف ليه ماتمنعو استيراده للبلد وتحاسبو اي من يستوردو وتوفرو هذه المابلغ بالصدقه على المحتاجين من ارامل وايتام بدل ماتروح لجيوب اعداءنا
عدد التعليقات:6233
بسمهواللي مكأفأته ما تغطي ايش يسوي ؟؟؟😭
لا تشرب التتن يا ***بسه طلع ***ويدخن هلا هلا
عدد التعليقات:16047
قلم الحقيقهعلى المدخنين المقتدرين أن يبادرو فورآ الى شراء شنط السجائر الخاصة بهم لتخزينها لديهم. فاالتدخين ضروري من ضروريات الابقاء على الحياة خصوصآ في أجواء الكبت وخنق الأنفاس والأرواح والوصاية لدى البعض.
مدخنالشعب تعبان ويدخن حتى ينسى وانتم بترفعون السعر طيب انا ادخن 3 علب يومياً يعني 2340 ريال بالشهر طيب وشلووون وانا راتبي 1800 يا صبر ايوب
المزن🌸حتى لووصلت الضريبة 200/% 100ريال بيشتريها مدمن التدخين. إلا من كان عنده عزم وإرادة واقتنع بضررها لن يشتريها لوكانت بريال واحد 🌸
Gتعليق مخالف
يزن الرشيدييعني نشتري **ارخص وش يبون فينا خلونا بحالنا مابقى الى تقولون اطلعو من البلد
عدد التعليقات:16047
قلم الحقيقهطيب السيجار الكوبي النخب الأول يشمله رفع الأسعار أم لا ؟؟؟؟؟.
عدد التعليقات:16047
قلم الحقيقهلو تركتم أسعارها في بعض الدول بــ 1000 ريال سوف يقوم شعبها بشرائها دون أي ندم أو تراجع. خلاف الدول الأخرى ربما سيمتنع بعضهم عنها لتواجد السينما والمسارح الغنائية وجميع متع الحياة والترفيه في بلادهم.
عدد التعليقات:6233
بسمههيفاء صدموني 😱😂
عدد التعليقات:15271
هيفاء @بسمه لايكون تدخنين 😂😂😂😂.
2253هذا حل فاشل جدااا لمحارب التدخين. ولكن قلصو الاماكن المسموح بها التدخين واعمار المدخين ايضا. والبعض يعتبره المنفس الوحيد لهم هنا
عدد التعليقات:6233
بسمهيالييييييييل مو من جدكم ،،والحل ؟!؟!🤓
غريبعقبال م تصير ب ١٠٠ ريال
عدد التعليقات:2100
عاشق الجورريخبر راااائع 👍