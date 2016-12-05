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“مكافحة المخدرات” تعلّق على الداعية صاحب مقطع «شاهي الجَمر» .. ومغردون يتفاعلون – فيديو

5 ديسمبر, 2016 , 5:52 ص
“مكافحة المخدرات” تعلّق على الداعية صاحب مقطع «شاهي الجَمر» .. ومغردون يتفاعلون – فيديو
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صحيفة المرصد : قال مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف أن الدين الإسلامي يأمر بحسن الظن، وما يتعلق بمن شكك أو ألقى الشبهة على من يبيع الشاي في الطرقات، وقال يجب أن لا نلقي التهم جزافا على الناس فلا بد من التيقن والتأكد، والذين يبيعون الشاي غالبيتهم بعيدون عن هذه الشبهات، ونطمئن الناس أن أجهزة الأمن عين ساهرة وتقوم بدورها كما يجب، مضيفا أن مثل هذه المعلومات وردت قبل أعوام وما ذكر عنهم غير دقيق حسب صحيفة “عكاظ”.

ورد عدد من بائعي شاي الجمر في مدينة الرياض على الخطيب بقولهم: «الله العالم بكل شيء، ومهنتنا شريفة وليست مشبوهة، وهذا مصدر رزقنا الوحيد، الذي نعيش منه»، وقال كل من محمد الرشيدي وعبدالله مسعود: نعمل 10 ساعات في اليوم لتوفير لقمة عيش لأطفالنا، ومن يوجه الاتهامات لنشاطاتنا سيحاسبه الله على كلامه، ونحن لا نلتفت لاتهاماته ونركز على عملنا ومصدر رزقنا الوحيد، الذي نعول أسرنا منه.

يذكر أن هجوم غريب من نوعه شنه خطيب بدا أنه على منبر أحد الجوامع، نال فيه من بائعي الشاي على الأرصفة أو ما يعرف تحديدا بـ «شاهي الجمر»، وحذر منهم ومن ما تحويه أباريقهم التي يحضر فيها الشاي، الأمر الذي أثار مغردون حول تخصيصه هذه الفئة تحديدا وعن علاقته بهذا التحذير المعنية به جهات رقابية وصحية، متسائلين هل انتهت القضايا الشرعية والاجتماعية حتى لم يجد موضوعا يطرحه في خطبته إلا هذا، وزاد دهشتهم هجومه على تسمية المنتج بشاي الجمر وتشكيكه حول دافع البيع، بقوله «تسمية شاي الجمر ليست حميدة، وانتشروا انتشارا غريبا بطريقة يستغربها أصحاب العقول، هل هذه الأشياء مراقبة، ومن يقوم ببيعها وما يوضع بداخلها؟»



تعليقات ( 56 )

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  1. 56
    5 ديسمبر, 2016 , 8:51 ص

    الصبحاوي

    صدقت ياشيخ هذا المعروف عن شاهي الجمر الا من رحم الله وهم للاسف قله ،،
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  2. 55
    5 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    المزن

    🌸المفروض أي شيء يتعلق بالأكل والشرب يشترط تولي ذلك سعودي ، بعد الكثير من المقاطع المشمئزة للعمالة الأجنبية في الغش والقذارة في الأطعمة الله لايوفقهم آمين 🌸
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  3. 54
    5 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص

    sSsساري

    ياجماعه مره شربت شاهي على الجمر جلست أسبوع صاحي هههههههه
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  4. 53
    5 ديسمبر, 2016 , 8:39 ص
    عدد التعليقات:2551

    سهم

    الله حسيبه وحسيبهم ، إن كان صادق ،،
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  5. 52
    5 ديسمبر, 2016 , 8:38 ص

    صور مع تحيه

    كلام الشيخ على متمه بدله مخلين الشباب في شوارع وظفوهم بدال 2مليون اجنبي يسرحون ويمرحون في ربوع بلادي
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  6. 51
    5 ديسمبر, 2016 , 8:37 ص

    سعد جمعة

    مشكلتنا نتعامل مع الاحداث بشكل سطحي ,الرجل قال كلمة حق , يجب تنظيم البيع والشراء مثل ما يحدث في الدول المتقدمة , احصل على تصريح وبيع على راحتك بس كل من هب ودب يبيع ولا تدري وين اراضيه فهي تنذر بكارثه
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  7. 50
    5 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    عبيد

    طبعا ياهمداني الافلاس الفكري ضالة لكم لتصطدون بالماء العكر يأخي عبر عن مابداخلك بدلا من رمي الكلام المشفر وقول انك تكره السعوديين بكل صراحة من حقك ولكن شغل التقية بتاع الصوفية باين عليك
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  8. 49
    5 ديسمبر, 2016 , 8:27 ص

    اقصروها على السعودي

    ماحصلت شي على موقع المخدرات
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  9. 48
    5 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص

    زائر

    مافيه دخان من غير نار الشيخ اكيد عنده اخبار عن حصول شياء ما وال ماتكلم والقاء خطبه لبد من اخذ كل شيء في عين الاعتبار بدون تريقه وبدون استهبال علي الشيخ ما اكثر الاعداء مندسين بيننا لبد اخذ الموضوع جد
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  10. 47
    5 ديسمبر, 2016 , 8:15 ص

    برجس

    الشيخ يقصد اليمنه بس جايبها بطريقه غير مباشره وكلامه في محله لابد من الحذر منهم فهم يكرهون السعوديين والحذر واجب
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  11. 46
    5 ديسمبر, 2016 , 8:11 ص

    اناس

    هناك اناس لا تستخدم المخدرات ولا تروجها ولكنها تدعو لتناولها وكذلك يبسطون لاكلها وشربها وكذلك لاهداف الله اعلم بها فقط بالاقوال فبعضهم يقول المخدرات عاديه جدا وهو يدعو لتناولها وهو لا يتناولها ولا ي
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  12. 45
    5 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    مع زاتك

    طيب ليش ما نأخذ كلام الشيخ على محمل الجد..ويكون هناك نظام صارم..أين الأمانات والبلديات..لازم رخصه..وفحص طبي.ومقتصره على السعوديين فقط..ويبرز بطاقته..ويبيع في أي مكان..شغل مرتب..لا نزعل من الحق
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  13. 44
    5 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    شكله عنده بوفيه الشاي ع الغاز وخسر . من بعد ما طلع الشاي على الجمر هه
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  14. 43
    5 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    وزاره مكافحه المخدرات

    بسم الله بات من الضروره الملحه فتح وزاره لمكافحه المخدرات لانها تؤدي الى الجرائم والقتل والكثير وفتح اقسام لدراسه خططتسويق المخدرات وكيف والاسباب واستهداف وغير ذلك لفتح فروع واقسام بوزارتها خططهم
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  15. 42
    5 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    حسبنا الله

    ومايدريك لعلهم حاقدين ومايدريك لايسون في الشاي شي ..وما يدريك بنيتهم ..خطبة كلها ماندري وما يدريك وفي الاخير قال الله اعلم
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  16. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 8:00 ص

    الدرمحي

    هذا ***يجب التحقيق معه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    المشهد

    للاسف لازالت وزارة الشئون الاسلامية *** بعد حديث ابوفروه هكذا المشهد يتكرر بدون حسيب ولارقيب
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  18. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 7:56 ص

    خلل

    هذا الشيخ لم يخصص الخطبة الا على المتجولين يالشاي على الجمر . .طيب هناك متجولين اجانب منهم من يبيع الساعات بطاقات الشحن . والبليله والذره والبهارات و؟و؟اين انت من هؤلاء الاجانب . ولافي شي يدور بعقلك.
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  19. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 7:49 ص

    اقصروها على السعودي

    حملة مكثفة في الخرج على باعة شاي الجمر ! شنت بلدية الخرج حملة مكثفة على باعة شاي الجمر، المتواجدين على الطرقات لمخالفتهم اشتراطات البلدية.
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  20. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    متعب

    ليت هذا الشيخ يقراء قصة (( البنجلاديشي العظيم ))البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين للفقراء والحاصل على جائزة نوبل وتكون موضوع خطبته القادمة بدل التشكيك .. 😎
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  21. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص

    اقصروها على السعودي

    28 احسنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    اقصروها على السعودي

    دخلها في اليوم يفوق 400 ريال اذا كم دخلها في الشهر 400x30 =12000 طيب الاجنبي وين يوديها يحولها لبلده ولكم ان تتخيلو كم يحول مليون شخص اجنبي
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  23. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    الهمداني

    الافلاس الفكري مشكلة
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  24. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    خميس بن جمعه

    اذا حبة المخدر سعرها اكثر من 50 ريال فهل سيوضع في ابريق الشاي 10 حبات ب500 ريال من اجل ان يبيعه ب 20 ريال ما هذه العقول وكيف تفكر !
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  25. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص

    يالطيف

    البعض ياهجم الخطيب طيب وش رايك تروح تخطب مكانه كل كلمه يقولها خطيب اورجل هيئه اصبح نركزعلى الشهص وليس خطبته الخطيب لوكان صحفي قال هذا الكلام على طول سيقولون عكس مغردو به عن الخطيب ومطالبه بالتاكدمنهم
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  26. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    المواطن فهد

    شيخ ***ولا يعلم انها مصدر رزق لكثير من الناس بالحلال. اذا كان انه بريد النصح ينصح ويصدع بتهميش الهيئة والا بائعي الشاهي ناس تسترزق الله
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  27. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص

    اقصروها على السعودي

    يااخوان هذه المهنه اصبحت اجنبية بعدما كانت سعودية
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  28. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    اقصروها على السعودي

    للاسف من يدافع اجنبي يبيع شاي الجمر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تنظم يجب ان يكون سعودي فقط ويمنع الاجنبي اعطاؤهم محلات كشك ثابته بدون رسوم واخذ توقيع وسوابق الشخص ويمنع البيع المتنقل نهائيا الا بسياره مخصصه وباسم بائع الشاي ويضع على الكوب اسم المحل للبيع يكتبه بخط
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  30. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 7:28 ص

    زائر

    بعدين اذا عندك ملاحظه توصلها الي المسؤلين بخطاب رسمي مهوب على المنبر علانيه المنابر لم توضع لهذا يجب ان تحاسبه وزارة الشؤن الاسلامية
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  31. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 7:28 ص

    علي. العمري

    ناس. في. قمته.*** وتشكيك. في. الناس. من. علي. المنبر.
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  32. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 7:27 ص

    حماك الله ياوطني

    طيب والاجانب الي اخذو هذه المهنه من السعوديين وحاربوهم عليها وطردوهم منها في الجنوب وخاصة انهم لا يحملون تصاريح لمزاولة هذه المهنه والامراض التي تنتقل عن تلك الاواني المستخدمة وش وضعهم
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  33. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    زائر

    هذا مريض وضنه سياء مالقيت الا الي يبيعون شاهي تقطع ارزاقهم امير القصيم وقف وشرب من عندهم ما ضن فيهم ضن فيهم ان بعض الضن اثم
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  34. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 7:25 ص

    شاهي

    فعلا الشيخ صادق في كلامة يجب أخذ الحيطة والحذر ولابد من ضبط الأمور والإشراف عليهم
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  35. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    ي تعليق 12

    اﻵن يوجد تعليمات وأنظمة وسنن وكثرة الشرر نعوذ بالله لكن كل كلامك صحيح لكن إن كان شاي الجمر خاص فيه وبه ﻻيرتشفه غيره طاااااط طيييييييط
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  36. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 7:21 ص

    فهد الشمري

    عن اي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 7:20 ص

    اسمرعبر

    اللي شفناه من عمال المطاعم يخلينا نشك في اي اجنبي يبيع اي شي في شارع بدون رخصة والشيخ لا يقصد ان يسيء الظن بالجميع لكن أخذ الحذر واجب
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  38. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 7:18 ص

    شايم

    ايه الخطيب الشكوك والضنون لاتدعو لمضايقة الناس في حياتهم السكاكين والهواتف التي في منزلك وسيارتك يمكن ان تكون اداة جريمة هل تتم مراقبتك نصيحه وجه نشاطك ضد التكفيريين وادواعش ومن يرسلون الشباب للقتال
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  39. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    ماقاله الشيخ لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار والله أعلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  40. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يجب تقنين الخطب وعدم جعل المنابر لكل من هب ودب ولو احسنا الظن .. فهذا الشيخ سبب بلبلة للكثيرين وشكك بإخواننا الباحثين عن الرزق الحلال
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  41. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 7:15 ص

    يا 11 متعب

    هداك الله أتعبتني من الضحك وخاصة بالهجوم المرتد و استغفرالله ربنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 7:12 ص

    *****

    ياشيخ هاذي ظنون وشكوك في خلق الله ياليت انك هاجمت من يهربون هذه السموم لبلادنا الغاليه فيجب عليك ان لاتسيئ الظن في الآخرين ان لم تكن على بينّه فيجب عايك ان تعتذر عن مابدر منك والاعتذار من شيم الكبار
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  43. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 7:12 ص

    الأسود

    فعلا لابد من مظلة رسمية تشرف عليهم وشهادة صحية ... لا نفرط في الثقة المطلوبة مع الحرص على صحة الناس مثل اخذ عينة بشكل دوري وفحص سريع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 7:11 ص

    يا مساعد مدير مكافحة المخدرات أثبت اﻵتي :-

    1 أنهم سعوديون وشرفاء صدق .
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  45. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 7:11 ص

    ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )

    حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (ان بعض الظن أثم )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إياكم والظن، ‏فإن الظن أكذب الحديث،ولا تجسسوا، ولا تحسسو &انما أعظم إثماً لأنه من الرجم بالغيب
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  46. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 7:08 ص

    متعب

    ألم يسأل نفسه هذا الخطيب لماذا لم نسمع عن إماراتي أو قطري أو كويتي يبيع شاي الجمر. .😎
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  47. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 7:07 ص

    يالطيف

    الي يبعون الشاهي والاكل في الشوارع 99 وافدووافدة لولوكان كلهم مواطنين كان شفت سيارات البلديه عاصبه راسه وراهم لاكن انكشف حجم العماله السائبه التي استقدمت ولم يكن لم من الاساس فايدة
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  48. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    متعب

    الرواتب لم تعد تكفي رب الأسرة حتى منتصف الشهر والعاطلين في كل بيت ولاتوجد فرص عمل حقيقية لهم والفقر في كل شارع. . ثم يتسألون لماذا كثر بائعين شاي الجمر ...عجبي ❗❗
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  49. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 7:03 ص

    محق

    صدق لابد من أخذ الحيطة والحذر كان بعضهم يبيع في الجوالات وصار يبيع شاي طبعا من جنسية معروفة والأمر الآخر بعض البائعين قد يغريه المال من قبل أرباب المخدرات ولا تنسوا أن البلد مستهدف
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  50. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 7:00 ص

    دغيليج

    لقافة بعض هولاء غريبه عجيبه سوء الظن مشكلتهم الازليه مع الوسواس ، هناك اجهز متخصصه في كل شيء في الامن مهمتها حماية المجتمع لن يفوتهم شيء وبائعين الشاهي اما على الطريق او في المحطات يعني مراقبتهم سهله
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  51. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 6:59 ص

    يا مساعد مدير مكافحة المخدرات أثبت اﻵتي :-

    1 أنهم سعوديون شرفاء صدق 2 أن تنظيمهم صعب 3 أن الواجب حساب الشيء قبل وقوعه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 6:56 ص

    ليبرالي

    بعض الظن اثم ولكن المملكه مستهدفه في تدمير شبابها ثروة الوطن وفي امنها واقتصادها وكل هل من قتل امه وابيه اومن جلس في البيت عاطل او من فصل من عمله وجلس مفلس اومن صرف راتبه في يومين وهل هذا يتمتع في عقل
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  53. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 6:50 ص

    ابوعابد

    طيب ياعبدالاله الشريف ممكن تفيدنا عن باصات المخدرات التي تدخل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    123

    مشكلة بعض الوعاظ (هداهم الله) التعميم وحمل النأس على سوء الظن للأسف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 6:47 ص

    القناص2

    بعض الظن اثم ولكن ماقله هذا الخطيب معقول ومقبول وهذا الأنتشار يجب ان يكون منظم ويعطى. رخصه وفحص طبيى وبطاقه يمكن يبيع في أي مكان مناسب الشباب مستهدف
    لا يعجبني(18) اعجبني(1)
  56. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 6:45 ص

    🐅Macan

    فضيلة الشيخ قرع الجرس بعد إن لاحظ الجميع كثرة مواقع شاي الجمر في كل مناطق المملكة. و يشكر على ذلك لأنه نزل إلى قضايا الشارع لا كغيره من الخطباء المنظرين.
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