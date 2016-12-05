“مكافحة المخدرات” تعلّق على الداعية صاحب مقطع «شاهي الجَمر» .. ومغردون يتفاعلون – فيديو

صحيفة المرصد : قال مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف أن الدين الإسلامي يأمر بحسن الظن، وما يتعلق بمن شكك أو ألقى الشبهة على من يبيع الشاي في الطرقات، وقال يجب أن لا نلقي التهم جزافا على الناس فلا بد من التيقن والتأكد، والذين يبيعون الشاي غالبيتهم بعيدون عن هذه الشبهات، ونطمئن الناس أن أجهزة الأمن عين ساهرة وتقوم بدورها كما يجب، مضيفا أن مثل هذه المعلومات وردت قبل أعوام وما ذكر عنهم غير دقيق حسب صحيفة “عكاظ”.
ورد عدد من بائعي شاي الجمر في مدينة الرياض على الخطيب بقولهم: «الله العالم بكل شيء، ومهنتنا شريفة وليست مشبوهة، وهذا مصدر رزقنا الوحيد، الذي نعيش منه»، وقال كل من محمد الرشيدي وعبدالله مسعود: نعمل 10 ساعات في اليوم لتوفير لقمة عيش لأطفالنا، ومن يوجه الاتهامات لنشاطاتنا سيحاسبه الله على كلامه، ونحن لا نلتفت لاتهاماته ونركز على عملنا ومصدر رزقنا الوحيد، الذي نعول أسرنا منه.
يذكر أن هجوم غريب من نوعه شنه خطيب بدا أنه على منبر أحد الجوامع، نال فيه من بائعي الشاي على الأرصفة أو ما يعرف تحديدا بـ «شاهي الجمر»، وحذر منهم ومن ما تحويه أباريقهم التي يحضر فيها الشاي، الأمر الذي أثار مغردون حول تخصيصه هذه الفئة تحديدا وعن علاقته بهذا التحذير المعنية به جهات رقابية وصحية، متسائلين هل انتهت القضايا الشرعية والاجتماعية حتى لم يجد موضوعا يطرحه في خطبته إلا هذا، وزاد دهشتهم هجومه على تسمية المنتج بشاي الجمر وتشكيكه حول دافع البيع، بقوله «تسمية شاي الجمر ليست حميدة، وانتشروا انتشارا غريبا بطريقة يستغربها أصحاب العقول، هل هذه الأشياء مراقبة، ومن يقوم ببيعها وما يوضع بداخلها؟»
تعليقات ( 56 )
الصبحاويصدقت ياشيخ هذا المعروف عن شاهي الجمر الا من رحم الله وهم للاسف قله ،،
المزن🌸المفروض أي شيء يتعلق بالأكل والشرب يشترط تولي ذلك سعودي ، بعد الكثير من المقاطع المشمئزة للعمالة الأجنبية في الغش والقذارة في الأطعمة الله لايوفقهم آمين 🌸
sSsساريياجماعه مره شربت شاهي على الجمر جلست أسبوع صاحي هههههههه
عدد التعليقات:2551
سهمالله حسيبه وحسيبهم ، إن كان صادق ،،
صور مع تحيهكلام الشيخ على متمه بدله مخلين الشباب في شوارع وظفوهم بدال 2مليون اجنبي يسرحون ويمرحون في ربوع بلادي
سعد جمعةمشكلتنا نتعامل مع الاحداث بشكل سطحي ,الرجل قال كلمة حق , يجب تنظيم البيع والشراء مثل ما يحدث في الدول المتقدمة , احصل على تصريح وبيع على راحتك بس كل من هب ودب يبيع ولا تدري وين اراضيه فهي تنذر بكارثه
عبيدطبعا ياهمداني الافلاس الفكري ضالة لكم لتصطدون بالماء العكر يأخي عبر عن مابداخلك بدلا من رمي الكلام المشفر وقول انك تكره السعوديين بكل صراحة من حقك ولكن شغل التقية بتاع الصوفية باين عليك
اقصروها على السعوديماحصلت شي على موقع المخدرات
زائرمافيه دخان من غير نار الشيخ اكيد عنده اخبار عن حصول شياء ما وال ماتكلم والقاء خطبه لبد من اخذ كل شيء في عين الاعتبار بدون تريقه وبدون استهبال علي الشيخ ما اكثر الاعداء مندسين بيننا لبد اخذ الموضوع جد
برجسالشيخ يقصد اليمنه بس جايبها بطريقه غير مباشره وكلامه في محله لابد من الحذر منهم فهم يكرهون السعوديين والحذر واجب
اناسهناك اناس لا تستخدم المخدرات ولا تروجها ولكنها تدعو لتناولها وكذلك يبسطون لاكلها وشربها وكذلك لاهداف الله اعلم بها فقط بالاقوال فبعضهم يقول المخدرات عاديه جدا وهو يدعو لتناولها وهو لا يتناولها ولا ي
مع زاتكطيب ليش ما نأخذ كلام الشيخ على محمل الجد..ويكون هناك نظام صارم..أين الأمانات والبلديات..لازم رخصه..وفحص طبي.ومقتصره على السعوديين فقط..ويبرز بطاقته..ويبيع في أي مكان..شغل مرتب..لا نزعل من الحق
وزاره مكافحه المخدراتبسم الله بات من الضروره الملحه فتح وزاره لمكافحه المخدرات لانها تؤدي الى الجرائم والقتل والكثير وفتح اقسام لدراسه خططتسويق المخدرات وكيف والاسباب واستهداف وغير ذلك لفتح فروع واقسام بوزارتها خططهم
حسبنا اللهومايدريك لعلهم حاقدين ومايدريك لايسون في الشاي شي ..وما يدريك بنيتهم ..خطبة كلها ماندري وما يدريك وفي الاخير قال الله اعلم
الدرمحيهذا ***يجب التحقيق معه
المشهدللاسف لازالت وزارة الشئون الاسلامية *** بعد حديث ابوفروه هكذا المشهد يتكرر بدون حسيب ولارقيب
خللهذا الشيخ لم يخصص الخطبة الا على المتجولين يالشاي على الجمر . .طيب هناك متجولين اجانب منهم من يبيع الساعات بطاقات الشحن . والبليله والذره والبهارات و؟و؟اين انت من هؤلاء الاجانب . ولافي شي يدور بعقلك.
اقصروها على السعوديحملة مكثفة في الخرج على باعة شاي الجمر ! شنت بلدية الخرج حملة مكثفة على باعة شاي الجمر، المتواجدين على الطرقات لمخالفتهم اشتراطات البلدية.
متعبليت هذا الشيخ يقراء قصة (( البنجلاديشي العظيم ))البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين للفقراء والحاصل على جائزة نوبل وتكون موضوع خطبته القادمة بدل التشكيك .. 😎
اقصروها على السعودي28 احسنت
اقصروها على السعوديدخلها في اليوم يفوق 400 ريال اذا كم دخلها في الشهر 400x30 =12000 طيب الاجنبي وين يوديها يحولها لبلده ولكم ان تتخيلو كم يحول مليون شخص اجنبي
الهمدانيالافلاس الفكري مشكلة
خميس بن جمعهاذا حبة المخدر سعرها اكثر من 50 ريال فهل سيوضع في ابريق الشاي 10 حبات ب500 ريال من اجل ان يبيعه ب 20 ريال ما هذه العقول وكيف تفكر !
يالطيفالبعض ياهجم الخطيب طيب وش رايك تروح تخطب مكانه كل كلمه يقولها خطيب اورجل هيئه اصبح نركزعلى الشهص وليس خطبته الخطيب لوكان صحفي قال هذا الكلام على طول سيقولون عكس مغردو به عن الخطيب ومطالبه بالتاكدمنهم
المواطن فهدشيخ ***ولا يعلم انها مصدر رزق لكثير من الناس بالحلال. اذا كان انه بريد النصح ينصح ويصدع بتهميش الهيئة والا بائعي الشاهي ناس تسترزق الله
اقصروها على السعودييااخوان هذه المهنه اصبحت اجنبية بعدما كانت سعودية
اقصروها على السعوديللاسف من يدافع اجنبي يبيع شاي الجمر
سعودي🇸🇦وافتخرتنظم يجب ان يكون سعودي فقط ويمنع الاجنبي اعطاؤهم محلات كشك ثابته بدون رسوم واخذ توقيع وسوابق الشخص ويمنع البيع المتنقل نهائيا الا بسياره مخصصه وباسم بائع الشاي ويضع على الكوب اسم المحل للبيع يكتبه بخط
زائربعدين اذا عندك ملاحظه توصلها الي المسؤلين بخطاب رسمي مهوب على المنبر علانيه المنابر لم توضع لهذا يجب ان تحاسبه وزارة الشؤن الاسلامية
علي. العمريناس. في. قمته.*** وتشكيك. في. الناس. من. علي. المنبر.
حماك الله ياوطنيطيب والاجانب الي اخذو هذه المهنه من السعوديين وحاربوهم عليها وطردوهم منها في الجنوب وخاصة انهم لا يحملون تصاريح لمزاولة هذه المهنه والامراض التي تنتقل عن تلك الاواني المستخدمة وش وضعهم
زائرهذا مريض وضنه سياء مالقيت الا الي يبيعون شاهي تقطع ارزاقهم امير القصيم وقف وشرب من عندهم ما ضن فيهم ضن فيهم ان بعض الضن اثم
شاهيفعلا الشيخ صادق في كلامة يجب أخذ الحيطة والحذر ولابد من ضبط الأمور والإشراف عليهم
ي تعليق 12اﻵن يوجد تعليمات وأنظمة وسنن وكثرة الشرر نعوذ بالله لكن كل كلامك صحيح لكن إن كان شاي الجمر خاص فيه وبه ﻻيرتشفه غيره طاااااط طيييييييط
فهد الشمريعن اي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم
اسمرعبراللي شفناه من عمال المطاعم يخلينا نشك في اي اجنبي يبيع اي شي في شارع بدون رخصة والشيخ لا يقصد ان يسيء الظن بالجميع لكن أخذ الحذر واجب
شايمايه الخطيب الشكوك والضنون لاتدعو لمضايقة الناس في حياتهم السكاكين والهواتف التي في منزلك وسيارتك يمكن ان تكون اداة جريمة هل تتم مراقبتك نصيحه وجه نشاطك ضد التكفيريين وادواعش ومن يرسلون الشباب للقتال
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيجب تقنين الخطب وعدم جعل المنابر لكل من هب ودب ولو احسنا الظن .. فهذا الشيخ سبب بلبلة للكثيرين وشكك بإخواننا الباحثين عن الرزق الحلال
يا 11 متعبهداك الله أتعبتني من الضحك وخاصة بالهجوم المرتد و استغفرالله ربنا
*****ياشيخ هاذي ظنون وشكوك في خلق الله ياليت انك هاجمت من يهربون هذه السموم لبلادنا الغاليه فيجب عليك ان لاتسيئ الظن في الآخرين ان لم تكن على بينّه فيجب عايك ان تعتذر عن مابدر منك والاعتذار من شيم الكبار
الأسودفعلا لابد من مظلة رسمية تشرف عليهم وشهادة صحية ... لا نفرط في الثقة المطلوبة مع الحرص على صحة الناس مثل اخذ عينة بشكل دوري وفحص سريع
يا مساعد مدير مكافحة المخدرات أثبت اﻵتي :-1 أنهم سعوديون وشرفاء صدق .
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (ان بعض الظن أثم )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث،ولا تجسسوا، ولا تحسسو &انما أعظم إثماً لأنه من الرجم بالغيب
متعبألم يسأل نفسه هذا الخطيب لماذا لم نسمع عن إماراتي أو قطري أو كويتي يبيع شاي الجمر. .😎
يالطيفالي يبعون الشاهي والاكل في الشوارع 99 وافدووافدة لولوكان كلهم مواطنين كان شفت سيارات البلديه عاصبه راسه وراهم لاكن انكشف حجم العماله السائبه التي استقدمت ولم يكن لم من الاساس فايدة
متعبالرواتب لم تعد تكفي رب الأسرة حتى منتصف الشهر والعاطلين في كل بيت ولاتوجد فرص عمل حقيقية لهم والفقر في كل شارع. . ثم يتسألون لماذا كثر بائعين شاي الجمر ...عجبي ❗❗
محقصدق لابد من أخذ الحيطة والحذر كان بعضهم يبيع في الجوالات وصار يبيع شاي طبعا من جنسية معروفة والأمر الآخر بعض البائعين قد يغريه المال من قبل أرباب المخدرات ولا تنسوا أن البلد مستهدف
دغيليجلقافة بعض هولاء غريبه عجيبه سوء الظن مشكلتهم الازليه مع الوسواس ، هناك اجهز متخصصه في كل شيء في الامن مهمتها حماية المجتمع لن يفوتهم شيء وبائعين الشاهي اما على الطريق او في المحطات يعني مراقبتهم سهله
يا مساعد مدير مكافحة المخدرات أثبت اﻵتي :-1 أنهم سعوديون شرفاء صدق 2 أن تنظيمهم صعب 3 أن الواجب حساب الشيء قبل وقوعه .
ليبراليبعض الظن اثم ولكن المملكه مستهدفه في تدمير شبابها ثروة الوطن وفي امنها واقتصادها وكل هل من قتل امه وابيه اومن جلس في البيت عاطل او من فصل من عمله وجلس مفلس اومن صرف راتبه في يومين وهل هذا يتمتع في عقل
ابوعابدطيب ياعبدالاله الشريف ممكن تفيدنا عن باصات المخدرات التي تدخل ***
123مشكلة بعض الوعاظ (هداهم الله) التعميم وحمل النأس على سوء الظن للأسف
القناص2بعض الظن اثم ولكن ماقله هذا الخطيب معقول ومقبول وهذا الأنتشار يجب ان يكون منظم ويعطى. رخصه وفحص طبيى وبطاقه يمكن يبيع في أي مكان مناسب الشباب مستهدف
🐅Macanفضيلة الشيخ قرع الجرس بعد إن لاحظ الجميع كثرة مواقع شاي الجمر في كل مناطق المملكة. و يشكر على ذلك لأنه نزل إلى قضايا الشارع لا كغيره من الخطباء المنظرين.